читать дальше

февраля по 2 марта. Четыре дня незабываемого восторга! Удивила Пермь, для нас этот город стал открытием. Пермский край, как оказалось, богат своей историей и достопримечательностями. Погода нас радовала и огорчала, но мы всё преодолели, и это уже неважно, ведь ту информацию, что мы получили от удивительного человека, нашего гида Андрея мы нигде не почерпнём! Мы с ним прожили, как он сказал, маленькую жизнь, отличную от нашей обыденной! Навсегда останется эта поездка в истории нашей семьи и фотографии будут напоминать нам о тех людях, с кем познакомились и о которых мы узнали! Спасибо всем огромное!