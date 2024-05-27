Туры в Каменный город из Перми

Найдено 3 тура в категории «Каменный Город» в Перми, цены от 26 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пермская кругосветка
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Пермская кругосветка
Начало: Россия, Пермь
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
47 000 за человека
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
4 дек в 10:00
8 янв в 10:00
от 29 000 за человека
Пермский край - впечатлений через край
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пермский край - впечатлений через край
Начало: Россия, Пермь
1 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
26 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
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    по максимуму!!!! Спасибо большое команде Большой Страны и в частности, менеджеру Большой Страны Ксении Гришиной,за организацию тура!!! С П А С И Б О!!!!

    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался
  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Пермская кругосветка
    Вот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У нас была замечательная группа -7
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    человек и прекрасный, влюбленный в свое дело гид-Шамиль! Влюбилась в Пермский край,Пермь приятно удивила и люди замечательные. А какие героические у нас были восхождения!!!!Спасибо команде «Большой Страны» за программу тура👏👏👏Все было организовано замечательно. Отдельное спасибо нашему водителю Руслану за комфортное передвижение по Пермскому краю!! Хорошо бы в этот тур включить посещение краеведческого музея в Чердыне. Мы посетили,очень интересный, советую всем там побывать! Обязательно съездите и познакомьтесь с Пермским краем!!!Советую. Эрика

    Вот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У нас
  • Э
    Эрика
    25 мая 2024
    Пермская кругосветка
    Добрый день! Хочу поблагодарить Вашу компанию и нашего самого замечательного гида -Шамиля за незабываемое путешествие -Пермская кругосветка! Полный восторг от
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    Пермского края, его истории, и хорошо, что край развивается! Шамиль нам очень много рассказал и показал интересного!!!! Хорошо было бы включить в этот тур посещение Краеведческого музея в Чердыне, он нас восхитил своими экспозициями!!!!

  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Пермский край - впечатлений через край
    Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола). В целом тур понравился, за
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    исключением одного обеда в придорожном кафе Ермак, это было несъедобно, бежали оттуда дружно всей группой. Экскурсовод хороший (Чурин Андрей), любит свой край и свою работу, рассказывал очень много.

    Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2023
    Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
    С организацией все отлично, проблем нет.
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2023
    Пермская кругосветка
    Больше спасибо экскурсоводу Шамилю! Все было отлично. Программа очень интересная, сочетание природы и архитектуры, истории. Советую рассмотреть данный тур, не прогадаете! Спасибо.
  • Л
    Людмила
    28 сентября 2023
    Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
    Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
  • О
    Ольга
    10 мая 2023
    Пермский край - впечатлений через край
    Впечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в это удивительное путешествие с 29
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    февраля по 2 марта. Четыре дня незабываемого восторга! Удивила Пермь, для нас этот город стал открытием. Пермский край, как оказалось, богат своей историей и достопримечательностями. Погода нас радовала и огорчала, но мы всё преодолели, и это уже неважно, ведь ту информацию, что мы получили от удивительного человека, нашего гида Андрея мы нигде не почерпнём! Мы с ним прожили, как он сказал, маленькую жизнь, отличную от нашей обыденной! Навсегда останется эта поездка в истории нашей семьи и фотографии будут напоминать нам о тех людях, с кем познакомились и о которых мы узнали! Спасибо всем огромное!

    Впечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в это
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2023
    Пермский край - впечатлений через край
    Очень понравился данный тур. Интересный и запоминающийся. Очень хочу поблагодарить гида Чурина Андрея, за полноту информации по Пермскому краю, за
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    его внимательность и чуткость к туристам. После его экскурсий захотелось приехать теперь ещё и летом в Пермь. Водителю Денису огромное спасибо за безопасное вождение

  • С
    Светлана Вотинова
    21 августа 2022
    Путешествие легенд
    Туры весьма продуманные, опытные сопровождающие!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Каменный Город»

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Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Каменный Город" можно забронировать 3 тура от 26 500 до 47 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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