1 чел.
По популярности
Авторский тур
6 дней
Пермская кругосветка
Начало: Россия, Пермь
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
4 дек в 10:00
8 янв в 10:00
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пермский край - впечатлений через край
Начало: Россия, Пермь
1 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
26 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭрика27 мая 2024Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
- ЭЭрика27 мая 2024Вот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У нас была замечательная группа -7
- ЭЭрика25 мая 2024Добрый день! Хочу поблагодарить Вашу компанию и нашего самого замечательного гида -Шамиля за незабываемое путешествие -Пермская кругосветка! Полный восторг от
- ООльга11 января 2024Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола). В целом тур понравился, за
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
- ДДмитрий4 декабря 2023Больше спасибо экскурсоводу Шамилю! Все было отлично. Программа очень интересная, сочетание природы и архитектуры, истории. Советую рассмотреть данный тур, не прогадаете! Спасибо.
- ЛЛюдмила28 сентября 2023Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
- ООльга10 мая 2023Впечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в это удивительное путешествие с 29
- ЮЮлия4 мая 2023Очень понравился данный тур. Интересный и запоминающийся. Очень хочу поблагодарить гида Чурина Андрея, за полноту информации по Пермскому краю, за
- ССветлана Вотинова21 августа 2022Путешествие легендТуры весьма продуманные, опытные сопровождающие!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Каменный Город»
Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Каменный Город" можно забронировать 3 тура от 26 500 до 47 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Перми на 2024 год по теме «Каменный Город», 9 ⭐ отзывов, цены от 26500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август