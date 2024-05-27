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Авторский тур
6 дней
Пермская кругосветка
Начало: Россия, Пермь
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
4 дек в 10:00
8 янв в 10:00
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пермский край - впечатлений через край
Начало: Россия, Пермь
1 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
26 500₽ за человека
Авторский тур
1 день 1 час
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Расписание: Понедельник - пятница с 15:00
21 июня в 15:00
24 июня в 15:00
от 41 900₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
21 сен в 04:00
27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭрика27 мая 2024Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
- ЭЭрика27 мая 2024Вот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У нас была замечательная группа -7
- ЭЭрика25 мая 2024Добрый день! Хочу поблагодарить Вашу компанию и нашего самого замечательного гида -Шамиля за незабываемое путешествие -Пермская кругосветка! Полный восторг от
- ООльга11 января 2024Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола). В целом тур понравился, за
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
- ДДмитрий4 декабря 2023Больше спасибо экскурсоводу Шамилю! Все было отлично. Программа очень интересная, сочетание природы и архитектуры, истории. Советую рассмотреть данный тур, не прогадаете! Спасибо.
- ААлексей8 ноября 2023Путешествие по снежному Пермскому краюСпасибо за организацию такого замечательного тура
- ЛЛюдмила28 сентября 2023Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
- ТТатьяна9 сентября 2023Путешествие по снежному Пермскому краюВсё было замечательно. Уже не первая поездка с Большой Страной! И поеду обязательно ещё!
- ААлександр29 августа 2023Путешествие по снежному Пермскому краюВсе замечательно
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Популярные места»
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