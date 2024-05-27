Главные экскурсионные места в Перми

Найдено 5 туров в категории «Популярные места» в Перми, цены от 26 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пермская кругосветка
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Пермская кругосветка
Начало: Россия, Пермь
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
47 000 за человека
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
4 дек в 10:00
8 янв в 10:00
от 29 000 за человека
Пермский край - впечатлений через край
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пермский край - впечатлений через край
Начало: Россия, Пермь
1 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
26 500 за человека
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
🛣 Джиппинг
Авторский тур
1 день 1 час
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Расписание: Понедельник - пятница с 15:00
21 июня в 15:00
24 июня в 15:00
от 41 900 за всё до 4 чел.
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
21 сен в 04:00
27 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
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    по максимуму!!!! Спасибо большое команде Большой Страны и в частности, менеджеру Большой Страны Ксении Гришиной,за организацию тура!!! С П А С И Б О!!!!

    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался
  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Пермская кругосветка
    Вот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У нас была замечательная группа -7
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    человек и прекрасный, влюбленный в свое дело гид-Шамиль! Влюбилась в Пермский край,Пермь приятно удивила и люди замечательные. А какие героические у нас были восхождения!!!!Спасибо команде «Большой Страны» за программу тура👏👏👏Все было организовано замечательно. Отдельное спасибо нашему водителю Руслану за комфортное передвижение по Пермскому краю!! Хорошо бы в этот тур включить посещение краеведческого музея в Чердыне. Мы посетили,очень интересный, советую всем там побывать! Обязательно съездите и познакомьтесь с Пермским краем!!!Советую. Эрика

    Вот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У нас
  • Э
    Эрика
    25 мая 2024
    Пермская кругосветка
    Добрый день! Хочу поблагодарить Вашу компанию и нашего самого замечательного гида -Шамиля за незабываемое путешествие -Пермская кругосветка! Полный восторг от
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    Пермского края, его истории, и хорошо, что край развивается! Шамиль нам очень много рассказал и показал интересного!!!! Хорошо было бы включить в этот тур посещение Краеведческого музея в Чердыне, он нас восхитил своими экспозициями!!!!

  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Пермский край - впечатлений через край
    Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола). В целом тур понравился, за
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    исключением одного обеда в придорожном кафе Ермак, это было несъедобно, бежали оттуда дружно всей группой. Экскурсовод хороший (Чурин Андрей), любит свой край и свою работу, рассказывал очень много.

    Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола)
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2023
    Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
    С организацией все отлично, проблем нет.
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2023
    Пермская кругосветка
    Больше спасибо экскурсоводу Шамилю! Все было отлично. Программа очень интересная, сочетание природы и архитектуры, истории. Советую рассмотреть данный тур, не прогадаете! Спасибо.
  • А
    Алексей
    8 ноября 2023
    Путешествие по снежному Пермскому краю
    Спасибо за организацию такого замечательного тура
    Спасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тура
  • Л
    Людмила
    28 сентября 2023
    Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
    Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2023
    Путешествие по снежному Пермскому краю
    Всё было замечательно. Уже не первая поездка с Большой Страной! И поеду обязательно ещё!
  • А
    Александр
    29 августа 2023
    Путешествие по снежному Пермскому краю
    Все замечательно

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Популярные места»

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  4. Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
  5. На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
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Сейчас в Перми в категории "Популярные места" можно забронировать 5 авторских туров от 26 500 до 47 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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