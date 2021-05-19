Полезная информация о Перми

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Местное время в Перми
02:2055
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаПермь
По-английскиPerm
Столица регионаПермь является столицей региона
Население города982 419 чел.
АэропортБольшое Савино PEE
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота149 м. от уровня моря

Где находится Пермь на карте

Пермь фото города
Пермь

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Добро пожаловать в Пермь!
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