Полезная информация о Перми
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Местное время в Перми
02:2055
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Пермь
|По-английски
|Perm
|Столица региона
|Пермь является столицей региона
|Население города
|982 419 чел.
|Аэропорт
|Большое Савино PEE
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|149 м. от уровня моря
Где находится Пермь на карте
Пермь
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