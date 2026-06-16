Много лет назад здесь бурлила река, впадавшая в Камское море.
Сейчас русло исчезло, но следы работы воды остались — каменные разломы, проходы, скалы причудливой формы. Эта поездка — ваш шанс увидеть дикую природу, прикоснуться к древней геологии, окунуться в легенды. И поближе познакомиться с одним из самых загадочных мест Пермского края.
Сейчас русло исчезло, но следы работы воды остались — каменные разломы, проходы, скалы причудливой формы. Эта поездка — ваш шанс увидеть дикую природу, прикоснуться к древней геологии, окунуться в легенды. И поближе познакомиться с одним из самых загадочных мест Пермского края.
Описание экскурсии
- Во время прогулки я покажу вам все интересные и атмосферные уголки Каменного города
- Вы увидите самые узнаваемые скалы — Большую Черепаху, Каменные Ворота, Пернатого Стража и не только
- Мы поднимемся на смотровые точки и пройдём по каменным проходам
- Найдём необычные ракурсы и успеем разглядеть все интересные формы
- Поищем очертания животных, потрогаем камень — и вообще не будем спешить
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Перми
10:00 — прибытие в Каменный город
10:00–13:00 — пешая прогулка по Каменному городу: поднимемся на обзорные точки, насладимся уральскими пейзажами, устроим небольшой пикник с горячим чаем и передышкой на свежем воздухе
13:00 — отправление в Пермь, по желанию заезд в придорожное кафе и остановки по просьбе путешественников
16:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia. Минимальный возраст детей — от 12 лет, так как детского кресла в машине нет
- Нужно заранее оплатить туристический сбор для входа в парк
«Пермский» (150 ₽ с чел.)
- Маршрут подойдёт людям с базовым уровнем физической подготовки. В Каменном городе мы будем гулять в спокойном темпе — с перерывом на отдых
- Берите с собой перекус и термос с чаем — устроим небольшой привал на природе
- Прогулка не предусматривает экскурсионного сопровождения
- Можем посетить Усьвинские столбы или взять с собой большее количество человек — условия в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу. Родился и живу в Перми, с детства интересуюсь историей, географией и литературой Пермского края. Уже много лет увлекаюсь активным туризмом, люблю путешествовать, открывать
Входит в следующие категории Перми
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