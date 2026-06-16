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Каменный город - природный лабиринт: поездка из Перми

Увидеть, как миллионы лет истории встают перед глазами в огромных скалах
Много лет назад здесь бурлила река, впадавшая в Камское море.

Сейчас русло исчезло, но следы работы воды остались — каменные разломы, проходы, скалы причудливой формы. Эта поездка — ваш шанс увидеть дикую природу, прикоснуться к древней геологии, окунуться в легенды. И поближе познакомиться с одним из самых загадочных мест Пермского края.
Каменный город - природный лабиринт: поездка из Перми
Каменный город - природный лабиринт: поездка из Перми
Каменный город - природный лабиринт: поездка из Перми

Описание экскурсии

  • Во время прогулки я покажу вам все интересные и атмосферные уголки Каменного города
  • Вы увидите самые узнаваемые скалы — Большую Черепаху, Каменные Ворота, Пернатого Стража и не только
  • Мы поднимемся на смотровые точки и пройдём по каменным проходам
  • Найдём необычные ракурсы и успеем разглядеть все интересные формы
  • Поищем очертания животных, потрогаем камень — и вообще не будем спешить

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Перми
10:00 — прибытие в Каменный город
10:00–13:00 — пешая прогулка по Каменному городу: поднимемся на обзорные точки, насладимся уральскими пейзажами, устроим небольшой пикник с горячим чаем и передышкой на свежем воздухе
13:00 — отправление в Пермь, по желанию заезд в придорожное кафе и остановки по просьбе путешественников
16:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia. Минимальный возраст детей — от 12 лет, так как детского кресла в машине нет
  • Нужно заранее оплатить туристический сбор для входа в парк
    «Пермский» (150 ₽ с чел.)
  • Маршрут подойдёт людям с базовым уровнем физической подготовки. В Каменном городе мы будем гулять в спокойном темпе — с перерывом на отдых
  • Берите с собой перекус и термос с чаем — устроим небольшой привал на природе
  • Прогулка не предусматривает экскурсионного сопровождения
  • Можем посетить Усьвинские столбы или взять с собой большее количество человек — условия в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу. Родился и живу в Перми, с детства интересуюсь историей, географией и литературой Пермского края. Уже много лет увлекаюсь активным туризмом, люблю путешествовать, открывать
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новые маршруты и знакомиться с интересными уголками России. Буду рад стать вашим проводником по Пермскому краю, показать его природные красоты и поделиться историями о местах, которые вдохновляют меня самого. До встречи на маршруте!

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