На заводе в Перми создали уникального робота по имени Креативиус, который может понимать искусство и эмоции.
Но случился сбой — теперь он угрожает уничтожить город! У ребят есть всего 90 минут, чтобы восстановить код робота: прочитать карту, разгадать шифры, ребусы и даже задачку Эйнштейна. А для этого мы познакомим детей с искусством, историей и культурой Перми.
Но случился сбой — теперь он угрожает уничтожить город! У ребят есть всего 90 минут, чтобы восстановить код робота: прочитать карту, разгадать шифры, ребусы и даже задачку Эйнштейна. А для этого мы познакомим детей с искусством, историей и культурой Перми.
Описание квеста
В ходе квеста дети:
- узнают, что дороже золота и за что пермякам давали бриллианты
- осмотрят дом, где учился Сергей Прокофьев, и локацию, где выступал Борис Гребенщиков
- выяснят, как кошка Мурка спасла своего хозяина, и услышат самый солёный анекдот
- найдут здание, где Д’Артаньян обсуждал свои планы с мушкетёрами, и место съёмок «Сказки о потерянном времени»
- узнают, почему белый цветок так ценен для местных
- поиграют в «голосование по-пермски» и поучаствуют в забавном солёном челлендже
Маршрут — гостиница «Урал», скульптура «Легенда о Пермском медведе», памятник «Солёные уши», улица Газеты «Звезда», арт-пространство «Улица Ленина, 44», дом купца А. Г. Каменского, администрация Перми, гастроном «Центральный», стрит-арт на Пермской улице, театр оперы и балета, сквер Решетникова и набережная.
Организационные детали
- Квест подойдёт семьям с детьми 6–14 лет
- С вами будет гид из нашей команды
- Борис Гребенщиков признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 7963 туристов
Музыкант и искусствовед. Интересуюсь символикой и историей тайных обществ. Я и мои коллеги-гиды любим свой город и с радостью поделимся знаниями о нём:)
Входит в следующие категории Перми
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