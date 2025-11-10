Программа тура по дням
Переезд на автобусе из Перми
21:00 Выезд из Перми.
Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городу
Вся программа проходит по московскому времени.
8:00 Приезд в Йошкар-Олу.
Завтрак в кафе (входит в стоимость).
8:30-11:00 Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.
Йошкар-Ола – единственный город в России на букву «й».
С луговомарийского название переводится как «Красный город».
Йошкар-Ола трижды, начиная с 16 века, меняла свое имя, а бывший глава так любил путешествовать по Европе, что решил воссоздать главные ее достопримечательности у себя дома.
Так в городе появились Венецианская площадь и набережная Брюгге, а еще Спасская башня, Царь-Пушка и многое-многое другое.
На обзорной экскурсии по городу познакомимся с удивительными памятниками архитектуры, пожмем лапу Йошкиному коту, приносящему удачу, и посетим сувенирный магазин.
11:00-14:00 Переезд в Казань.
В дороге просмотр исторических и развлекательных фильмов.
14:00-14:30 Обед в кафе Казани (входит в стоимость).
15:00-16:00 Размещение в гостинице г. Казань.
16:00-18:00 "Казань тысячелетняя" – обзорная экскурсия по городу.
Казань – один из древнейших городов России.
Его называют третьей столицей России и не зря: Казань находится на оживленном торговом перекрестке Востока и Запада, имеет богатую историю и культуру.
Здесь мирно соседствуют две религии, христианская и мусульманская.
Памятники и музеи, монастыри и медресе, православные храмы и мечети, купеческие дома и родовые особняки хранят на себе отпечаток русских и татарских традиций.
На экскурсии увидим Благовещенский собор постройки XVI века, озеро Кабан, татарскую деревню, знаменитый Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь с Казанской иконой Божьей Матери и падающую Башню Сююмбике.
18:00-19:00 Экскурсия по территории Казанского Кремля.
Казанский Кремль – средневековая крепость, расположенная в самом «сердце» города.
Комплекс занимает внушительную территорию и напоминает музей под открытым небом.
Башни и стены Кремля видели булгарских князей, воинов Чингисхана и самого Ивана Грозного.
19:00 Свободное время.
Остров Свияжск
08:00-09:00 Завтрак в гостинице.
09:00-10:00 Освобождение номеров.
10:20-12:00 Переезд на остров Свияжск.
12:00-14:00 Экскурсия на острове Свияжск.
Свияжск – выдающийся памятник XVI-XX веков.
Время как будто законсервировало значительный участок территории, сохранившийся без особых изменений до наших дней.
Здесь сохранился масштаб и образ исторической и архитектурной среды, которая находится в гармонии с уникальным по красоте природным окружением.
История чудо-острова удивительна: она являет собой пример природной смекалки и хитрости.
Неслучайно русский поэт Александр Сергеевич Пушкин обомлел, увидев город «с золотыми куполами, теремами и садами» – живую иллюстрацию к написанной им сказке о царе Салтане.
14:00-15:00 Свободное время на острове.
Обед самостоятельно.
15:00-16:00 Переезд до Раифского монастыря.
Раифский Богородицкий монастырь ведет свою летопись с середины XVII века.
Храмовый комплекс включает в себя многочисленные церкви и соборы, подворье украшено многочисленными статуями и цветочными клумбами.
В центре площади установлены солнечные часы.
16:00-17:00 Экскурсия и прогулка на территории Раифского монастыря.
18:00 Отправление в г. Пермь.
Самостоятельный ужин в придорожном кафе.
В осенне-зимний период выезд в Пермь в 17:00!
Прибытие в Пермь
5:00-7:00 Прибытие в г. Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казань (1 ночь) + переезд из Перми и обратно на автобусе (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Период дат
|Гостиница
|1-местный
|2-местный и 2-местный + доп. место
|28.11.2025
|01.12.2025
|Татарстан 3* (Казань)
|16 400
|15 000
|03.01.2026
|06.01.2026
|Мано 3* (Казань)
|РБ 19 300
Без РБ 20 265
|РБ 17 900
Без РБ 18 795
|05.01.2026
|08.01.2026
|уточняется
|РБ 19 300
Без РБ 20 265
|РБ 17 900
Без РБ 18 795
|06.03.2026
|09.03.2026
|уточняется
|19 300
|17 900
|08.05.2026
|11.05.2026
|уточняется
|19 300
|17 900
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Ниже представлены возможные варианты проживания. Точное место размещение уточните у менеджера.
Варианты проживания
Гостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. Казань
«Татарстан» — это гостиничный комплекс, расположенный на улице Пушкина в центре Казани.
13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 362 номера, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса».
Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью и техникой: телевизором, холодильником, городским телефоном, феном, сейфом и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi. На каждом этаже расположены кулер с горячей и холодной водой, место для глажки белья, микроволновая печь.
Гостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. Казань
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол". Рестораны выполнены в индивидуальной стилистике и ярких цветах.
Гостиница Давыдов 3* или аналогичная
Отель «Давыдов» находится в центральной части Казани. Высокий уровень обслуживания в сочетании с широким набором услуг позволят отдохнуть и получить незабываемые впечатления.
Номерной фонд отеля состоит из множества удобных номера нескольких категорий. Каждый укомплектован современной мебелью и всей бытовой техникой, находящейся в исправном состоянии. Из дополнительных удобств имеются индивидуальные ванные комнаты.
Гостиница Кристалл 3* или аналогичная
Отель «Кристалл» расположился в Казани на улице Яхина. Гостям предоставляется парковочная территория. Кроме того, можно пользоваться прачечной и бесплатным Wi-Fi. Персонал может помочь с заказом такси или билетов.
Номерной фонд состоит из большого количества номеров, каждый из них располагает удобной кроватью, собственными ванными комнатами с современными душевыми кабинами и необходимой техникой. Внутри царит атмосфера изысканности и тепла.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Страховка по проезду в автобусе
- Сопровождение
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Питание (2 завтрака и 1 обед)
- Проживание в номерах с удобствами
- Входные билеты в Казанский Кремль и Свияжск
Что не входит в цену
- Трансфер до места старта тура
- Сувениры (по желанию)
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительное место в автобусе - 5 000 руб. /место
- Курортный сбор в Казани - 100 руб. в сутки со взрослого человека (от 18 лет)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.";
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д
- фотоаппарат;
Есть ли скидки в туре?
- Пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети 0-17 лет – 50 руб.
- Скидка для туристов из Удмуртии: 300 руб.
- Скидка на последний ряд: 300 руб.
Если я еду одна/один?
Какие организационные моменты?
В случае, если группа туристов будет проживать в нескольких отелях, экскурсия по Казани с посещением кремля сдвигается на 1 час, то есть с 17:00 до 20:00.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие.
Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
Какие остановки делает трансфер?
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.