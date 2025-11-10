Мои заказы

Две столицы: Казань и Йошкар-Ола. Автобусный тур из Перми

Акция раннего бронирования! Действует до 15 ноября на данный тур в период с 3 января 2026 г по 08 января 2026 г. Условия: 50% предоплаты в течение 3-х рабочих дней,
читать дальше

остаток за 14 дней до даты тура. Цены в разделе “Проживание”.По-татарски “салям”, по-марийски “кутыраш”, а по-русски “здравствуйте! ”. Гостеприимные республики Татарстан и Марий Эл открывают Вам свои двери.

Целых три дня будем знакомиться с культурой, достопримечательностями и национальной кухней татар и марийцев.

Увидим белокаменные монастыри и золотые купола храмов, чудо-остров и маленькую Европу в центре России.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на автобусе из Перми

21:00 Выезд из Перми.

2 день

Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городу

Вся программа проходит по московскому времени.

8:00 Приезд в Йошкар-Олу.

Завтрак в кафе (входит в стоимость).

8:30-11:00 Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.

Йошкар-Ола – единственный город в России на букву «й».

С луговомарийского название переводится как «Красный город».

Йошкар-Ола трижды, начиная с 16 века, меняла свое имя, а бывший глава так любил путешествовать по Европе, что решил воссоздать главные ее достопримечательности у себя дома.

Так в городе появились Венецианская площадь и набережная Брюгге, а еще Спасская башня, Царь-Пушка и многое-многое другое.

На обзорной экскурсии по городу познакомимся с удивительными памятниками архитектуры, пожмем лапу Йошкиному коту, приносящему удачу, и посетим сувенирный магазин.

11:00-14:00 Переезд в Казань.

В дороге просмотр исторических и развлекательных фильмов.

14:00-14:30 Обед в кафе Казани (входит в стоимость).

15:00-16:00 Размещение в гостинице г. Казань.

16:00-18:00 "Казань тысячелетняя" – обзорная экскурсия по городу.

Казань – один из древнейших городов России.

Его называют третьей столицей России и не зря: Казань находится на оживленном торговом перекрестке Востока и Запада, имеет богатую историю и культуру.

Здесь мирно соседствуют две религии, христианская и мусульманская.

Памятники и музеи, монастыри и медресе, православные храмы и мечети, купеческие дома и родовые особняки хранят на себе отпечаток русских и татарских традиций.

На экскурсии увидим Благовещенский собор постройки XVI века, озеро Кабан, татарскую деревню, знаменитый Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь с Казанской иконой Божьей Матери и падающую Башню Сююмбике.

18:00-19:00 Экскурсия по территории Казанского Кремля.

Казанский Кремль – средневековая крепость, расположенная в самом «сердце» города.

Комплекс занимает внушительную территорию и напоминает музей под открытым небом.

Башни и стены Кремля видели булгарских князей, воинов Чингисхана и самого Ивана Грозного.

19:00 Свободное время.

3 день

Остров Свияжск

08:00-09:00 Завтрак в гостинице.

09:00-10:00 Освобождение номеров.

10:20-12:00 Переезд на остров Свияжск.

12:00-14:00 Экскурсия на острове Свияжск.

Свияжск – выдающийся памятник XVI-XX веков.

Время как будто законсервировало значительный участок территории, сохранившийся без особых изменений до наших дней.

Здесь сохранился масштаб и образ исторической и архитектурной среды, которая находится в гармонии с уникальным по красоте природным окружением.

История чудо-острова удивительна: она являет собой пример природной смекалки и хитрости.

Неслучайно русский поэт Александр Сергеевич Пушкин обомлел, увидев город «с золотыми куполами, теремами и садами» – живую иллюстрацию к написанной им сказке о царе Салтане.

14:00-15:00 Свободное время на острове.

Обед самостоятельно.

15:00-16:00 Переезд до Раифского монастыря.

Раифский Богородицкий монастырь ведет свою летопись с середины XVII века.

Храмовый комплекс включает в себя многочисленные церкви и соборы, подворье украшено многочисленными статуями и цветочными клумбами.

В центре площади установлены солнечные часы.

16:00-17:00 Экскурсия и прогулка на территории Раифского монастыря.

18:00 Отправление в г. Пермь.

Самостоятельный ужин в придорожном кафе.

В осенне-зимний период выезд в Пермь в 17:00!

4 день

Прибытие в Пермь

5:00-7:00 Прибытие в г. Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казань (1 ночь) + переезд из Перми и обратно на автобусе (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

Период датГостиница1-местный2-местный и 2-местный + доп. место
28.11.202501.12.2025Татарстан 3* (Казань)16 40015 000
03.01.202606.01.2026Мано 3* (Казань)РБ 19 300
Без РБ 20 265		РБ 17 900
Без РБ 18 795
05.01.202608.01.2026уточняетсяРБ 19 300
Без РБ 20 265		РБ 17 900
Без РБ 18 795
06.03.202609.03.2026уточняется19 30017 900
08.05.202611.05.2026уточняется19 30017 900

Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.

Ниже представлены возможные варианты проживания. Точное место размещение уточните у менеджера.

Варианты проживания

Гостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. Казань

1 ночь

«Татарстан» — это гостиничный комплекс, расположенный на улице Пушкина в центре Казани.

13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 362 номера, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса».

Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью и техникой: телевизором, холодильником, городским телефоном, феном, сейфом и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi. На каждом этаже расположены кулер с горячей и холодной водой, место для глажки белья, микроволновая печь.

Гостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. Казань

1 ночь

«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.

К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.

На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол". Рестораны выполнены в индивидуальной стилистике и ярких цветах.

Гостиница Давыдов 3* или аналогичная

1 ночь

Отель «Давыдов» находится в центральной части Казани. Высокий уровень обслуживания в сочетании с широким набором услуг позволят отдохнуть и получить незабываемые впечатления.

Номерной фонд отеля состоит из множества удобных номера нескольких категорий. Каждый укомплектован современной мебелью и всей бытовой техникой, находящейся в исправном состоянии. Из дополнительных удобств имеются индивидуальные ванные комнаты.

Гостиница Кристалл 3* или аналогичная

1 ночь

Отель «Кристалл» расположился в Казани на улице Яхина. Гостям предоставляется парковочная территория. Кроме того, можно пользоваться прачечной и бесплатным Wi-Fi. Персонал может помочь с заказом такси или билетов.

Номерной фонд состоит из большого количества номеров, каждый из них располагает удобной кроватью, собственными ванными комнатами с современными душевыми кабинами и необходимой техникой. Внутри царит атмосфера изысканности и тепла.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание (2 завтрака и 1 обед)
  • Проживание в номерах с удобствами
  • Входные билеты в Казанский Кремль и Свияжск
Что не входит в цену
  • Трансфер до места старта тура
  • Сувениры (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительное место в автобусе - 5 000 руб. /место
  • Курортный сбор в Казани - 100 руб. в сутки со взрослого человека (от 18 лет)
Место начала и завершения?
Г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.";
Рекомендуем взять с собой:
Для автобуса:
  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;
Для экскурсий:
  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный
зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Есть ли скидки в туре?
  • Пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети 0-17 лет – 50 руб.
  • Скидка для туристов из Удмуртии: 300 руб.
  • Скидка на последний ряд: 300 руб.
Если я еду одна/один?
Можно без доплат за 1-но местное размещение оформить подселение с другим туристом. Стоимость для него будет, как на 1 чел. при 2-х местном размещении.
Женское подселение мы оформляем всегда, когда в туре едет сопровождающая.
А мужское - не со 100% гарантией, так как его сложнее найти. С водителями мы не размещаем. За неделю до выезда мы сообщим Вам, нашлось ли подселение, или придется доплатить за 1-но местный номер.
Какие организационные моменты?

В случае, если группа туристов будет проживать в нескольких отелях, экскурсия по Казани с посещением кремля сдвигается на 1 час, то есть с 17:00 до 20:00.

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.

Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие.

Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.

Какие остановки делает трансфер?
21:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
21:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская)
21:15 – м-н Закамск, ост. Лядова
21:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
21:45 – ост. Отворот на Майский
22:00 – Нытвенский отворот
22:05 – Григорьевский отворот
22:10 – отворот Кудымкар/Карагай
22:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл")
22:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава"
23:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань"
00:25 (УДМ) - г. Воткинск, остановка "Центр"
00:30 (УДМ) - г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208
0:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста"
1:40 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273
2:55 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист"
Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
