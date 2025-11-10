2 день

Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городу

Вся программа проходит по московскому времени.

8:00 Приезд в Йошкар-Олу.

Завтрак в кафе (входит в стоимость).

8:30-11:00 Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.

Йошкар-Ола – единственный город в России на букву «й».

С луговомарийского название переводится как «Красный город».

Йошкар-Ола трижды, начиная с 16 века, меняла свое имя, а бывший глава так любил путешествовать по Европе, что решил воссоздать главные ее достопримечательности у себя дома.

Так в городе появились Венецианская площадь и набережная Брюгге, а еще Спасская башня, Царь-Пушка и многое-многое другое.

На обзорной экскурсии по городу познакомимся с удивительными памятниками архитектуры, пожмем лапу Йошкиному коту, приносящему удачу, и посетим сувенирный магазин.

11:00-14:00 Переезд в Казань.

В дороге просмотр исторических и развлекательных фильмов.

14:00-14:30 Обед в кафе Казани (входит в стоимость).

15:00-16:00 Размещение в гостинице г. Казань.

16:00-18:00 "Казань тысячелетняя" – обзорная экскурсия по городу.

Казань – один из древнейших городов России.

Его называют третьей столицей России и не зря: Казань находится на оживленном торговом перекрестке Востока и Запада, имеет богатую историю и культуру.

Здесь мирно соседствуют две религии, христианская и мусульманская.

Памятники и музеи, монастыри и медресе, православные храмы и мечети, купеческие дома и родовые особняки хранят на себе отпечаток русских и татарских традиций.

На экскурсии увидим Благовещенский собор постройки XVI века, озеро Кабан, татарскую деревню, знаменитый Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь с Казанской иконой Божьей Матери и падающую Башню Сююмбике.

18:00-19:00 Экскурсия по территории Казанского Кремля.

Казанский Кремль – средневековая крепость, расположенная в самом «сердце» города.

Комплекс занимает внушительную территорию и напоминает музей под открытым небом.

Башни и стены Кремля видели булгарских князей, воинов Чингисхана и самого Ивана Грозного.

19:00 Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160