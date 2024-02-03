2 день

Экскурсия в парк реки Чусовой и Каменный город

Завтрак в гостиницах в формате сух. пайка.

07:15 Отправление группы от памятника "Пермяк – соленые уши" (отель "Прикамье", Комсомольский проспект, 27).

Выезд в г. Чусовой.

12:00-13:30 Экскурсия в этнографический парк истории реки Чусовой

Отправимся в этнографический парк – музей под открытым небом, расположенный у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповки.

В Музее представлены экспонаты крестьянского быта XIX – начала XX веков, а главная особенность состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками.

Любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

13:30-15:00 Переезд в Каменный город от этнопарка.

По пути санитарная остановка и обед.

15:00-18:00 Пеший поход на скальные останцы Каменного города.

Общий треккинг по оборудованной тропе автобус – Каменный город – автобус 3 км (около 1 часа) + осмотр скальных останцев.

Ученые считают, что Каменный город появился в результате воздействия реки, которая протекала на этом месте миллионы лет назад. Именно она и высекла арки и улицы города, сформировала отвесные скалы, крутые обрывы и узкие трещины. Высота самой высокой вершины Каменного Города достигает 526 метров над уровнем моря.

Каменный Город имеет статус ландшафтного памятника природы регионального значения. В 2019 году здесь снимали сцены фильма по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы». По сюжету тут было вогульское капище. Также это место можно увидеть в фильме «Последний богатырь. Корень зла» и в сериале «Территория».

18:30 Выезд в г. Пермь.

Санитарная остановка и ужин по пути.

21:30 Ориентировочное время прибытия в г. Пермь.

Возможна замена экскурсии на тур Каменный город + Шумихинские скалы.

Тайминг и очередность экскурсий ориентировочные, возможна перестановка экскурсий местами в течение дня. Автобус, гид, точные время и место встречи будут сообщаться дополнительно.