Прикамская мозаика. Зимний тур

Групповой тур в Перми
5
3 отзыва
Приглашаем в сказочное путешествие по историческим местам Пермского края! Вы отправитесь в город Пермь, прогуляетесь по центральным улочкам, примерите на себя «соленые уши» и увидите все самые знаковые достопримечательности.

Посетите Кунгур – город, пронизанный духом старины, который сохранил множество купеческих особняков и красивых церквей.

Спуститесь в Кунгурскую ледяную пещеру, которая откроет для вас необыкновенный сказочный мир подземелья, и совершите поход в живописный лабиринт из скал-останцев и величественных природных «руин» Каменного города.
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Ближайшие даты:
6
дек
20
дек

Что вас ожидает:

Уникальность Пермской земли
Уникальность Пермской земли
Познакомимся с самобытной культурой, традициями и легендами Пермского края
Таинственный Каменный город
Таинственный Каменный город
Прогуляемся по улицам, проспектам и площадям этого «магического» города
Поэзия льда и камня
Поэзия льда и камня
Отправимся в фантастический мир Кунгурской ледяной пещеры

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в город Пермь. Обзорная экскурсия по городу

12:00-13:00 Самостоятельное заселение в отель (за доп. плату встреча на ж/д вокзале “Пермь-2” или в аэропорту "Большое Савино").

При раннем приезде возможно раннее заселение в отель.

15:00 Встреча туристов с гидом у памятника "Пермяк – соленые уши" (отель "Прикамье" Комсомольский проспект, 27).

15:00-17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города "Пермь Губернская".

Маршрут проходит по центральным историческим кварталам города.

В ходе экскурсии Вы увидите:

  • скульптуру "Пермяк солёные уши" – самый необычный памятник по версии журнала «Русский мир»;
  • здание "Театра оперы и балета" – один из лучших театров страны, визитная карточка Перми;
  • "Счастье не за горами" – знаменитый слоган, расположившийся поблизости от “Площади двух вокзалов”;
  • купеческие особняки – архитектурное наследие 19 века.

Свободное время.

По желанию, за доп. плату рекомендуем к посещению:

  • Рестораны и кафе: Пермская кухня, Хуторок, Гастропорт, Партизан, Экспедиция.
  • Знаменитые театры города: Пермский театр оперы и балета, Театр у моста, Пермский академический театр, ТЮЗ или филармония.
  • познакомиться с коллекцией Пермского звериного стиля в Краеведческом музее или с Пермской деревянной скульптурой в Пермской художественной галерее.

Тайминг и очередность экскурсий ориентировочные, возможна перестановка экскурсий местами в течение дня. Автобус, гид, точные время и место встречи будут сообщаться дополнительно.

Прибытие в город Пермь. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Экскурсия в парк реки Чусовой и Каменный город

Завтрак в гостиницах в формате сух. пайка.

07:15 Отправление группы от памятника "Пермяк – соленые уши" (отель "Прикамье", Комсомольский проспект, 27).

Выезд в г. Чусовой.

12:00-13:30 Экскурсия в этнографический парк истории реки Чусовой

Отправимся в этнографический парк – музей под открытым небом, расположенный у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповки.

В Музее представлены экспонаты крестьянского быта XIX – начала XX веков, а главная особенность состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками.

Любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

13:30-15:00 Переезд в Каменный город от этнопарка.

По пути санитарная остановка и обед.

15:00-18:00 Пеший поход на скальные останцы Каменного города.

Общий треккинг по оборудованной тропе автобус – Каменный город – автобус 3 км (около 1 часа) + осмотр скальных останцев.

Ученые считают, что Каменный город появился в результате воздействия реки, которая протекала на этом месте миллионы лет назад. Именно она и высекла арки и улицы города, сформировала отвесные скалы, крутые обрывы и узкие трещины. Высота самой высокой вершины Каменного Города достигает 526 метров над уровнем моря.

Каменный Город имеет статус ландшафтного памятника природы регионального значения. В 2019 году здесь снимали сцены фильма по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы». По сюжету тут было вогульское капище. Также это место можно увидеть в фильме «Последний богатырь. Корень зла» и в сериале «Территория».

18:30 Выезд в г. Пермь.

Санитарная остановка и ужин по пути.

21:30 Ориентировочное время прибытия в г. Пермь.

Возможна замена экскурсии на тур Каменный город + Шумихинские скалы.

Тайминг и очередность экскурсий ориентировочные, возможна перестановка экскурсий местами в течение дня. Автобус, гид, точные время и место встречи будут сообщаться дополнительно.

Экскурсия в парк реки Чусовой и Каменный городЭкскурсия в парк реки Чусовой и Каменный городЭкскурсия в парк реки Чусовой и Каменный городЭкскурсия в парк реки Чусовой и Каменный городЭкскурсия в парк реки Чусовой и Каменный город
3 день

Экскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программы

Завтрак в кафе гостинице.

Сбор вещей, сдача в камеру хранения.

10:15 Отправление группы от памятника "Пермяк – соленые уши" (отель "Прикамье", Комсомольский проспект, 27).

23 марта время выезда будет в 07:45. Завтрак в гостиницах в формате сух. пайка.

10:00-12:00 Дорога до Белогорья с путевой экскурсией.

12:00 – 14:00 Экскурсия в Белогорский мужской монастырь с обедом в трапезной монастыря (за доп. плату).

История Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря начинается в 1891 году, когда в память о чудесном избавлении цесаревича Николая от опасности (в Японии его ранили мечом) здесь установили семисаженный крест высотой более 10 метров.

Крест так и прозвали – царским.

Возрождение монастыря началось в 1991 году, среди икон сохранилась икона Николая Чудотворца.

14:00 – 15:00 Переезд в г. Кунгур с путевой экскурсией.

15:00 – 16:30 Обзорная экскурсия "Кунгур купеческий" с посещением сувенирной лавки и дегустацией продукции местного производства.

На экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком, прогуливаясь по улицам, сможете окунуться в далекие 17, 18, 19 и 20 века.

Вам откроют свои тайны многочисленные легенды и были, окутывающие Кунгурскую землю.

Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, некоторые из которых до сих пор сохранились.

Во время дегустации вы попробуете продукцию производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, Кунгурского лимонада, родом из СССР, Вязовских пряников по старинным рецептам.

И конечно, все эти свежие продукты можно приобрести!

Сама дегустация проходит в сувенирной лавке, а потому сразу можно приобрести красивый сувенир на память или в подарок!

16:40-18:40 Кунгурская ледяная пещера, программа "Ожившая история" или "Лазерный фильм".

Первые исследования в пещере были проведены в далеком 18 веке.

Сегодня ледяная пещера является памятником природы всероссийского значения, единственной оборудованной для экскурсий пещерой России.

Магия подземных озер и исполинских гротов, застывшая поэзия льда и камня переносят туристов в фантастический мир древней пещеры.

19:00 Выезд в Пермь.

21:00 Прибытие в Пермь.

Свободное время.

Возможен трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт за дополнительную плату.

Тайминг и очередность экскурсий ориентировочные, возможна перестановка экскурсий местами в течение дня. Автобус, гид, точные время и место встречи будут сообщаться дополнительно.

Экскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программыЭкскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программыЭкскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программыЭкскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программыЭкскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программыЭкскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в центре города Перми на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница/размещениеДвухместноеОдноместноеТрехместное
Отель «Прикамье» 3*, номер стандарт23 40024 70023 100
Отель «Урал» 3*, номер стандарт22 85026 000
Отель «Amaks Premier» 3*, одно-, двухместный бизнес, трехместный - студия24 15027 80023 200
Отель «City Star» 3*, номер стандарт24 10027 55024 000
Отель «New Star 4*», номер стандарт27 30026 50025 200

Стоимость доп. ночи на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница/размещениеДвухместноеОдноместноеТрехместное
Отель «Прикамье» 3* 2 4003 0002 300
Отель «Урал» 3*, номер Стандарт2 2003 600
Отель «Amaks Premier» 3*, номер Бизнес2 8004 4502 350
Отель «City Star» 3*2 7504 3502 700
Отель «New Star 4*»4 2003 8503 250

Скидки на тур:

  • Дети от 6 до 14 лет (включительно) – 425 руб.;
  • Пенсионеры – 125 руб.

Варианты проживания

Отель «Прикамье» 3

2 ночи

Этот отель расположен в центре Перми на пересечении широкого Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Гости могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и отдельной парковкой, а так же тренажерным залом. Кроме того, всего в 100 метрах находится автобусная остановка.

В каждом номере отеля "Прикамье" установлены холодильник и телевизор. В ванной комнате имеются ванна, фен и туалетно-косметические принадлежности.

По утрам для гостей отеля "Прикамье" сервируют горячий завтрак. В элегантном ресторане с большими окнами подают блюда европейской кухни. Вы можете отдохнуть в неформальной обстановке в ирландском пабе.

Отель «Прикамье» 3Отель «Прикамье» 3Отель «Прикамье» 3Отель «Прикамье» 3Отель «Прикамье» 3Отель «Прикамье» 3

Отель «Урал» 3

2 ночи

Этот самый большой отель Западного Урала находится в Перми, в 15 минутах ходьбы от реки Кама. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Тренажерный зал и концертный зал за дополнительную плату.

Во всех современных номерах отеля "Урал" есть телевизор, холодильник и собственная ванная комната. В некоторых номерах также имеется камин, гидромассажная ванна и мини-кухня.

Каждое утро в отеле "Урал" подают завтрак "шведский стол". В баре и ресторане можно отведать разнообразные традиционные блюда региональной кухни. Отель "Урал" находится в 3 км от железнодорожного вокзала и в 18 км от аэропорта Перми.

Отель «Урал» 3Отель «Урал» 3Отель «Урал» 3Отель «Урал» 3Отель «Урал» 3Отель «Урал» 3

Отель «Amaks Premier» 3

2 ночи

Современный отель «АМАКС Премьер» расположен недалеко от центра Перми, в нескольких минутах ходьбы от Драматического театра и Пермского театра оперы и балета. Отсюда гости могут быстро добраться до бизнес-центров и развлекательных районов города. На территории работает спа-центр с финской сауной и плавательным бассейном с гидромассажем. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Со вкусом оформленные номера отеля «АМАКС» оснащены телевизором с кабельными каналами. В гостиной зоне установлен рабочий стол.

В отеле оборудован караоке-зал. В круглосуточном ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни по меню. Отель располагается напротив Пермской государственной художественной галереи. Пешая прогулка до набережной реки Камы занимает несколько минут.

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Отель «City Star» 3

2 ночи

Отель City Star расположен в Перми, в 3 минутах ходьбы от центральной набережной Камы. В ресторане отеля подают блюда местной и европейской кухни, а в лобби-баре можно заказать напитки. В отеле работают массажный кабинет и парикмахерская.

Во всех номерах, оформленных в стиле минимализма, установлены кондиционер, сейф и телевизор. В распоряжении гостей место для работы с письменным столом и ванная комната с душем и косметическим зеркалом.

На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

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Отель «New Star» 4

2 ночи

Отель расположен возле Парка Горького в центре Перми. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточный лобби-бар и современный тренажерный зал. В стильном ресторане подаются блюда европейской кухни.

Номера и люксы отеля New Star оборудованы звуконепроницаемыми окнами и ванными комнатами с халатами и тапочками. Они оформлены в мягких пастельных тонах.

В отеле New Star гости могут заказать массаж или косметические процедуры. В распоряжение гостей предоставляется фитнес-оборудование.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Питание по программе (завтраки)
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение экскурсоводом
  • Экскурсии по программе
  • Страховка на автобусный проезд
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в город Пермь и обратно
  • Трансфер от аэропорта/ж/д и обратно
  • Пожертвование в монастыре (50 руб. /чел.)
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы (сувениры, местные продукты и т. д.)
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для экскурсии: фотоаппарат, деньги на сувениры, теплую одежду и закрытую удобную обувь (для посещения Кунгурской пещеры).

Для церкви женщинам: платки и юбки.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидки распространяются на:

  • детей от 6 до 14 лет (включительно) – 425 руб.;
  • пенсионеров – 125 руб.
Как добраться до места встречи?

Добраться от ж/д вокзала «Пермь-2» до гостиницы и до места сбора группы можно на автобусе № 50, 68 до ост. «ЦУМ», либо вызвав такси «Яндекс» тел. 2900-000 - от 100 руб. А также можете заказать встречу/ проводы на ж/д вокзале - 1 500 руб.

Добраться из аэропорта «Большое Савино» до гостиницы и места сбора группы можно на такси «Яндекс» тел. 2900-000 - от 350 руб. или заказать встречу/ проводы в аэропорту - 1 800 руб.

Место и время отправления: 15 ч. от памятника скульптуры «Пермяк - солёные уши» (Пермь, Комсомольский пр., 27).

Как распределяются места в автобусе?

Распределение мест в автобусе происходит согласно очередности купленных билетов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
3 фев 2024
Очень познавательный, интересный тур. Получили массу положительных эмоций и впечатлений.
И
30 янв 2024
Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.
Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.
Т
3 фев 2024
По туру все проходило четко по программе. Очень грамотные гиды, профессионалы своего дела. Хочется отметить водителей. Спасибо.

Тур входит в следующие категории Перми

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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