Экскурсионные туры на 4 дня в Перми

Найдено 10 туров в категории «4-дневные туры» в Перми, цены от 11 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
Начало: Пермь
21 авг в 10:00
59 900 за человека
Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
Начало: Пермь
18 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 13 800 за человека
Главный Уральский хребет
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Главный Уральский хребет
Начало: Пермь
18 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 11 500 за человека
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Начало: Россия, Пермь
22 фев в 10:00
7 мар в 10:00
25 000 за человека
Рождество на Урале
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Урале
Начало: Пермь
4 янв в 10:00
37 000 за человека
Ялангас и гора Малиновая
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ялангас и гора Малиновая
Начало: Россия, Пермь
4 янв в 10:00
16 300 за человека
Новый год на Главном Уральском хребте
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Главном Уральском хребте
Начало: Пермь
30 дек в 10:00
18 200 за человека
Пермский край - впечатлений через край
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пермский край - впечатлений через край
Начало: Россия, Пермь
1 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
26 500 за человека
Новогодний тур по Пермскому краю
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур по Пермскому краю
Начало: Россия, Пермь
1 янв в 10:00
от 26 400 за человека
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 21:00
18 июля в 21:00
8 авг в 21:00
12 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Новый год на Главном Уральском хребте
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
    Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
    До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
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    машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.

  • О
    Ольга
    14 февраля 2024
    Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
    Все было отлично организовано.
    Все было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организовано
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Новый год на Главном Уральском хребте
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Новый год на Главном Уральском хребте
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Пермский край - впечатлений через край. Весеннее путешествие
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Пермский край - впечатлений через край. Весеннее путешествие
    быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Пермский край - впечатлений через край. Весеннее путешествие
    Все четко, и по времени.
  • С
    Смирнова
    15 января 2024
    Новогодний тур по Пермскому краю
    Отличный тур. Прекрасная программа. Достойные гиды.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «4-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
  2. Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
  3. Главный Уральский хребет
  4. Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
  5. Рождество на Урале
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Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
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