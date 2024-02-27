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Авторский тур
4 дня
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
Начало: Пермь
21 авг в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
Начало: Пермь
18 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 13 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Главный Уральский хребет
Начало: Пермь
18 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 11 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Начало: Россия, Пермь
22 фев в 10:00
7 мар в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Урале
Начало: Пермь
4 янв в 10:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ялангас и гора Малиновая
Начало: Россия, Пермь
4 янв в 10:00
16 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год на Главном Уральском хребте
Начало: Пермь
30 дек в 10:00
18 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пермский край - впечатлений через край
Начало: Россия, Пермь
1 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
26 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур по Пермскому краю
Начало: Россия, Пермь
1 янв в 10:00
от 26 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 21:00
18 июля в 21:00
8 авг в 21:00
12 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей26 февраля 2024Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
- ММаргарита26 февраля 2024До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
- ООльга14 февраля 2024Все было отлично организовано.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ИИрина18 января 2024Пермский край - впечатлений через край. Весеннее путешествиеТур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024Пермский край - впечатлений через край. Весеннее путешествиебыстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Пермский край - впечатлений через край. Весеннее путешествиеВсе четко, и по времени.
- ССмирнова15 января 2024Отличный тур. Прекрасная программа. Достойные гиды.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «4-дневные туры»
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