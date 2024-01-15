Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городу
12.30-13.00 Встреча туристов в аэропорту.
13.00-13.30 Встреча на ЖД вокзале Пермь-2.
14.00-15.30 Обед в кафе «Пермская кухня» с дегустацией национальной кухни.
Во время дегустации Вы познакомитесь с необычными блюдами коми-пермяцкой кухни, узнаете историю и ее особенности.
Меню: салат по-коми-пермяцки, суп крестьянский с разварным кроликом «Гортса шыд», «Кундюмы» с лесными грибами, запеченными в сметане, ассорти из посикунчиков по 4 шт. (с капустой, мясом, пистиками и …), черничный кисель с мороженым, «Туринув ва», напиток из клюквы и рябины.
15.30-17.30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Перми с посещением Музея артиллерии под открытым небом, осмотра скульптур «Пермяк - соленые уши» и «Пермский медведь», арт-объекта «Пермские ворота» и др.
17.30-19.00 Экскурсия в главное здание краеведческого музея "Дом Мешкова".
Экспозиция, посвященная истории Пермского края с древнейших времен до конца XIX века, располагается в одном из красивейших особняков старой Перми.
Дом был построен в 1889 году архитектором А. Б. Турчевичем и принадлежал Н. В. Мешкову, крупному российскому предпринимателю, меценату и благотворителю.
19.00-19.30 Заселение в выбранный отель.
Свободное время.
По желанию, за доп. плату рекомендуем к посещению:
- Рестораны/ кафе: Пермская кухня, Хуторок, Партизан, Экспедиция, Happy, Гастропаб 40.
- Знаменитые театры города: Пермский театр оперы и балета, Театр «У моста», Пермский академический Театр-Театр, ТЮЗ или филармония.
Усолье и Соликамск
07.00-07.45 Завтрак в кафе отеля (шведский стол).
07.45 Встреча с гидом в холле отеля «City Star».
08.00 Встреча с гидом в холле гарни-отеля «Сибирия».
08.00-11.30 Выезд в Усолье с путевой экскурсией «Строгановская вотчина Верхнего Прикамья».
11.30-12.30 Обзорная экскурсия по Усолью с посещением Свято-Преображенского собора.
12.30 Обзорная экскурсия в историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых».
13.30-14.15 Переезд в Соликамск.
14.15-15.00 Обед в кафе города.
15.00-16.30 Обзорная экскурсия «Каменная сказка Соликамска» с осмотром Людмилинской скважины, Богоявленской церкви и Дома воеводы.
16.30 Экскурсия в Музей истории соли.
17.30 Выезд в Пермь. В пути остановка в придорожном кафе.
21.00-21.30 Возвращение в Пермь.
Каменный город
07.00-07.45 Завтрак в кафе отеля (шведский стол).
07.45 Встреча с гидом в холле отеля «City Star».
08.00 Встреча с гидом в холле гарни-отеля «Сибирия».
08.00 Выезд в Каменный город с путевой экскурсией.
12.00-14.30 Пеший поход на скальные останцы Каменного города.
Каменный город - это комплекс огромных камней, расположенных таким образом, что создается впечатление города.
И все здесь как будто настоящее: и узенькие улочки, и широкие проспекты, и тупики, и площадь, и арки-ворота в город.
По такому городу можно бродить часами, можно даже и заплутать, если попадаешь сюда впервые.
14.30-15.30 Переезд в Чусовой.
15.30-16.30 Обед в кафе города.
16.30 Выезд в г. Пермь.
20.30 Прибытие в Пермь.
Белогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программы
08.00-08.45 Завтрак в кафе отеля (шведский стол).
08.45 Встреча с гидом в холле отеля «City Star».
09.00 Встреча с гидом в холле гарни-отеля «Сибирия».
Посадка в автобус с вещами.
09.00-11.00 Выезд до Белогорья с путевой экскурсией.
11.00-13.00 Экскурсия в Белогорский мужской монастырь.
История Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря начинается в 1891 году, когда в память о чудесном избавлении цесаревича Николая от опасности (в Японии его ранили мечом) здесь установили семисаженный крест высотой более 10 метров.
Крест так и прозвали - царским.
За строгий устав монастыря его называют Афоном, у всех монахов было послушание - молчание.
В 1914 году на Белой горе побывала Елизавета Феодоровна Романова, родная сестра Императрицы Александры Феодоровны.
Возрождение монастыря началось в 1991 году, среди икон есть иконы, привезённые с Афона.
В монастыре сохранилась икона Николая Чудотворца.
13.00-14.00 Переезд в г. Кунгур с путевой экскурсией.
14.00-15.00 Обед в кафе города.
15.00-16.30 Обзорная экскурсия «Кунгур купеческий» с посещением сувенирной лавки и дегустацией продукции местного производства.
На экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком.
Вам откроют свои тайны многочисленные легенды и были, окутывающие Кунгурскую землю.
Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, некоторые из которых до сих пор сохранились.
Во время дегустации вы попробуете продукцию производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, Кунгурского лимонада, родом из СССР, Вязовских пряников по старинным рецептам.
И конечно, все эти свежие продукты можно приобрести!
16.45-18.15 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру с лазерным фильмом.
Маршрут через центральную часть пещеры с просмотром лазерного фильма о пещере.
Экскурсовод расскажет о процессе формирования пещеры, истории изучения и экскурсионной деятельности.
18.30 Выезд в Пермь.
20.30 Прибытие в аэропорт Пермь.
21.00 Прибытие на ЖД вокзал Пермь-2.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях «City Star 3*» или «Сибирия 3*» в центре города Пермь.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница/размещение
|Двухместное (номер стандарт)
|Одноместное (номер стандарт)
|Отель «City Star» 3*
|26 400
|30 900
|Гарни-отель «Сибирия» 3*
|28 300
|33 000
*Трехместное размещение возможно под запрос.
Стоимость доп. ночи на 1 чел. /руб:
|Гостиница/размещение
|Двухместное (с завтраком)
|Одноместное (с завтраком)
|Отель «City Star» 3*
|2 200
|3 500
|Гарни-отель «Сибирия» 3*
|2 500
|4 200
Скидки на тур:
- Дети от 6 до 14 лет (включительно) – 700 руб;
- Пенсионеры – 300 руб.
Варианты проживания
Отель «City Star 3*»
Отель City Star расположен в Перми, в 3 минутах ходьбы от центральной набережной Камы. В ресторане отеля подают блюда местной и европейской кухни, а в лобби-баре можно заказать напитки. В отеле работают массажный кабинет и парикмахерская. Во всех номерах, оформленных в стиле минимализма, установлены кондиционер, сейф и телевизор. В распоряжении гостей место для работы с письменным столом и ванная комната с душем и косметическим зеркалом. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Гарни-отель «Сибирия» 3
Гарни-отель Сибирия — это семейный небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером, холодильником и мини-баром и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Небольшой отель предлагает круглосуточную стойку регистрации, обслуживание в номер и услуги консьержа. Кроме того, гости могут воспользоваться бесплатным завтраком по системе «шведский стол». Железнодорожный вокзал Перми находится в 5 км от отеля, а до аэропорта — 20 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (3 ночи)
- Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, 1 обед в национальном стиле)
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение экскурсоводом
- Экскурсии по программе (включая входные билеты в музеи)
- Страховка на автобусный проезд
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в город Пермь и обратно
- Пожертвование в монастыре (50 руб. /чел.)
- Ужины
- Личные расходы (сувениры, местные продукты и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры.
Для экскурсии в Каменный город: непромокаемая или запасная обувь, теплая одежда (на случай морозов).
Для посещения Кунгурской пещеры: теплую одежду и удобную обувь. Температура в пещере от -3 до +5 градусов.
Для монастыря: юбки и платки для женщин.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидки распространяются на:
- детей от 6 до 14 лет (включительно) – 700 руб.;
- пенсионеров – 300 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.