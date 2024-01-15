Новогодний тур по Пермскому краю

Приглашаем вас в Новогоднее путешествие по Пермскому краю! Мы посетим бывшие столицы Прикамской земли: Соликамск и Кунгур, которые сохранили уникальные памятники – Дом воеводы, Людмилинскую скважину и Кунгурскую ледяную пещеру.
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Увидим сказочный Каменный город, который в зимнее время года особенно красив.

В туре вы побывает сразу в 3-х храмах: Свято-Троицкий в Соликамске, Спасо-Преображенский в Кунгуре и Свято-Николаевский на Белой горе.

Вы сможете вкусить настоящую Пермскую кухню и насладиться вкуснейшими местными продуктами, а прекрасный город Пермь предстанет перед вами в свете новогодних огней в год своего 300-летия.

4.67
3 отзыва
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Таинственный Каменный город
Таинственный Каменный город
Прогуляемся по улицам, проспектам и площадям этого «магического» города
Кунгурская ледяная пещера
Кунгурская ледяная пещера
Магия подземных озер и ледяные лабиринты с огромными гротами, перенесут вас в фантастический мир древней пещеры
Сочная Пермская кухня
Сочная Пермская кухня
Вы вкусите необычные местные блюда: салат по-коми-пермяцки, ассорти из посикунчиков и черничный кисель с мороженым

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городу

12.30-13.00 Встреча туристов в аэропорту.

13.00-13.30 Встреча на ЖД вокзале Пермь-2.

14.00-15.30 Обед в кафе «Пермская кухня» с дегустацией национальной кухни.

Во время дегустации Вы познакомитесь с необычными блюдами коми-пермяцкой кухни, узнаете историю и ее особенности.

Меню: салат по-коми-пермяцки, суп крестьянский с разварным кроликом «Гортса шыд», «Кундюмы» с лесными грибами, запеченными в сметане, ассорти из посикунчиков по 4 шт. (с капустой, мясом, пистиками и …), черничный кисель с мороженым, «Туринув ва», напиток из клюквы и рябины.

15.30-17.30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Перми с посещением Музея артиллерии под открытым небом, осмотра скульптур «Пермяк - соленые уши» и «Пермский медведь», арт-объекта «Пермские ворота» и др.

17.30-19.00 Экскурсия в главное здание краеведческого музея "Дом Мешкова".

Экспозиция, посвященная истории Пермского края с древнейших времен до конца XIX века, располагается в одном из красивейших особняков старой Перми.

Дом был построен в 1889 году архитектором А. Б. Турчевичем и принадлежал Н. В. Мешкову, крупному российскому предпринимателю, меценату и благотворителю.

19.00-19.30 Заселение в выбранный отель.

Свободное время.

По желанию, за доп. плату рекомендуем к посещению:

  • Рестораны/ кафе: Пермская кухня, Хуторок, Партизан, Экспедиция, Happy, Гастропаб 40.
  • Знаменитые театры города: Пермский театр оперы и балета, Театр «У моста», Пермский академический Театр-Театр, ТЮЗ или филармония.
Прибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городу
2 день

Усолье и Соликамск

07.00-07.45 Завтрак в кафе отеля (шведский стол).

07.45 Встреча с гидом в холле отеля «City Star».

08.00 Встреча с гидом в холле гарни-отеля «Сибирия».

08.00-11.30 Выезд в Усолье с путевой экскурсией «Строгановская вотчина Верхнего Прикамья».

11.30-12.30 Обзорная экскурсия по Усолью с посещением Свято-Преображенского собора.

12.30 Обзорная экскурсия в историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых».

13.30-14.15 Переезд в Соликамск.

14.15-15.00 Обед в кафе города.

15.00-16.30 Обзорная экскурсия «Каменная сказка Соликамска» с осмотром Людмилинской скважины, Богоявленской церкви и Дома воеводы.

16.30 Экскурсия в Музей истории соли.

17.30 Выезд в Пермь. В пути остановка в придорожном кафе.

21.00-21.30 Возвращение в Пермь.

Усолье и СоликамскУсолье и СоликамскУсолье и СоликамскУсолье и Соликамск
3 день

Каменный город

07.00-07.45 Завтрак в кафе отеля (шведский стол).

07.45 Встреча с гидом в холле отеля «City Star».

08.00 Встреча с гидом в холле гарни-отеля «Сибирия».

08.00 Выезд в Каменный город с путевой экскурсией.

12.00-14.30 Пеший поход на скальные останцы Каменного города.

Каменный город - это комплекс огромных камней, расположенных таким образом, что создается впечатление города.

И все здесь как будто настоящее: и узенькие улочки, и широкие проспекты, и тупики, и площадь, и арки-ворота в город.

По такому городу можно бродить часами, можно даже и заплутать, если попадаешь сюда впервые.

14.30-15.30 Переезд в Чусовой.

15.30-16.30 Обед в кафе города.

16.30 Выезд в г. Пермь.

20.30 Прибытие в Пермь.

Каменный городКаменный городКаменный городКаменный городКаменный город
4 день

Белогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программы

08.00-08.45 Завтрак в кафе отеля (шведский стол).

08.45 Встреча с гидом в холле отеля «City Star».

09.00 Встреча с гидом в холле гарни-отеля «Сибирия».

Посадка в автобус с вещами.

09.00-11.00 Выезд до Белогорья с путевой экскурсией.

11.00-13.00 Экскурсия в Белогорский мужской монастырь.

История Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря начинается в 1891 году, когда в память о чудесном избавлении цесаревича Николая от опасности (в Японии его ранили мечом) здесь установили семисаженный крест высотой более 10 метров.

Крест так и прозвали - царским.

За строгий устав монастыря его называют Афоном, у всех монахов было послушание - молчание.

В 1914 году на Белой горе побывала Елизавета Феодоровна Романова, родная сестра Императрицы Александры Феодоровны.

Возрождение монастыря началось в 1991 году, среди икон есть иконы, привезённые с Афона.

В монастыре сохранилась икона Николая Чудотворца.

13.00-14.00 Переезд в г. Кунгур с путевой экскурсией.

14.00-15.00 Обед в кафе города.

15.00-16.30 Обзорная экскурсия «Кунгур купеческий» с посещением сувенирной лавки и дегустацией продукции местного производства.

На экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком.

Вам откроют свои тайны многочисленные легенды и были, окутывающие Кунгурскую землю.

Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, некоторые из которых до сих пор сохранились.

Во время дегустации вы попробуете продукцию производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, Кунгурского лимонада, родом из СССР, Вязовских пряников по старинным рецептам.

И конечно, все эти свежие продукты можно приобрести!

16.45-18.15 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру с лазерным фильмом.

Маршрут через центральную часть пещеры с просмотром лазерного фильма о пещере.

Экскурсовод расскажет о процессе формирования пещеры, истории изучения и экскурсионной деятельности.

18.30 Выезд в Пермь.

20.30 Прибытие в аэропорт Пермь.

21.00 Прибытие на ЖД вокзал Пермь-2.

Окончание программы.

Белогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программыБелогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программыБелогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программыБелогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программыБелогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программыБелогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программыБелогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях «City Star 3*» или «Сибирия 3*» в центре города Пермь.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Гостиница/размещениеДвухместное (номер стандарт)Одноместное (номер стандарт)
Отель «City Star» 3*26 400 30 900
Гарни-отель «Сибирия» 3*28 30033 000

*Трехместное размещение возможно под запрос.

Стоимость доп. ночи на 1 чел. /руб:

Гостиница/размещениеДвухместное (с завтраком)Одноместное (с завтраком)
Отель «City Star» 3*2 2003 500
Гарни-отель «Сибирия» 3*2 5004 200

Скидки на тур:

  • Дети от 6 до 14 лет (включительно) – 700 руб;
  • Пенсионеры – 300 руб.

Варианты проживания

Отель «City Star 3*»

3 ночи

Отель City Star расположен в Перми, в 3 минутах ходьбы от центральной набережной Камы. В ресторане отеля подают блюда местной и европейской кухни, а в лобби-баре можно заказать напитки. В отеле работают массажный кабинет и парикмахерская. Во всех номерах, оформленных в стиле минимализма, установлены кондиционер, сейф и телевизор. В распоряжении гостей место для работы с письменным столом и ванная комната с душем и косметическим зеркалом. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

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Гарни-отель «Сибирия» 3

3 ночи

Гарни-отель Сибирия — это семейный небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером, холодильником и мини-баром и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Небольшой отель предлагает круглосуточную стойку регистрации, обслуживание в номер и услуги консьержа. Кроме того, гости могут воспользоваться бесплатным завтраком по системе «шведский стол». Железнодорожный вокзал Перми находится в 5 км от отеля, а до аэропорта — 20 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (3 ночи)
  • Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, 1 обед в национальном стиле)
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение экскурсоводом
  • Экскурсии по программе (включая входные билеты в музеи)
  • Страховка на автобусный проезд
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в город Пермь и обратно
  • Пожертвование в монастыре (50 руб. /чел.)
  • Ужины
  • Личные расходы (сувениры, местные продукты и т. д.)
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры.

Для экскурсии в Каменный город: непромокаемая или запасная обувь, теплая одежда (на случай морозов).

Для посещения Кунгурской пещеры: теплую одежду и удобную обувь. Температура в пещере от -3 до +5 градусов.

Для монастыря: юбки и платки для женщин.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидки распространяются на:

  • детей от 6 до 14 лет (включительно) – 700 руб.;
  • пенсионеров – 300 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
15 янв 2024
Отличный тур. Прекрасная программа. Достойные гиды.
М
15 янв 2024
Экскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной и никто не "дрался за места", как это нередко бывает. Было бы очень хорошо, чтобы
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эта практика была и в других турах.
Несмотря на большие расстояния не утомительно, дороги в Пермском крае очень хорошие.
Понравились все экскурсии. Самое большое впечатление оставляет, конечно же, Каменный город.
В первый день посоветовали бы после обеда в кафе сначала поехать в музей Дом Мешкова, а затем уже на обзорную экскурсию. Потому что в вечернее время в городе включается подсветка и становится по-новогоднему красиво.
Ещё хотелось бы иметь побольше времени на покупку сувениров в Кунгуре.

Экскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной и
М
14 янв 2024
Тур понравился, насыщенный, интересный, посетили самые значимые и красивые места Пермского края. Немного растроила численность тура - при покупке заявлено до 19 человек, по факту оказалось 33 человека. Так как я выбирала малочисленный тур, для меня это оказалось неприятной неожиданностью. В остальном - экскурсии, экскурсоводы, проживание, организационные вопросы - всё хорошо!
Тур понравился, насыщенный, интересный, посетили самые значимые и красивые места Пермского края. Немного растроила численность тураТур понравился, насыщенный, интересный, посетили самые значимые и красивые места Пермского края. Немного растроила численность тура

Тур входит в следующие категории Перми

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