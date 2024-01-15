1 день

Прибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городу

12.30-13.00 Встреча туристов в аэропорту.

13.00-13.30 Встреча на ЖД вокзале Пермь-2.

14.00-15.30 Обед в кафе «Пермская кухня» с дегустацией национальной кухни.

Во время дегустации Вы познакомитесь с необычными блюдами коми-пермяцкой кухни, узнаете историю и ее особенности.

Меню: салат по-коми-пермяцки, суп крестьянский с разварным кроликом «Гортса шыд», «Кундюмы» с лесными грибами, запеченными в сметане, ассорти из посикунчиков по 4 шт. (с капустой, мясом, пистиками и …), черничный кисель с мороженым, «Туринув ва», напиток из клюквы и рябины.

15.30-17.30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Перми с посещением Музея артиллерии под открытым небом, осмотра скульптур «Пермяк - соленые уши» и «Пермский медведь», арт-объекта «Пермские ворота» и др.

17.30-19.00 Экскурсия в главное здание краеведческого музея "Дом Мешкова".

Экспозиция, посвященная истории Пермского края с древнейших времен до конца XIX века, располагается в одном из красивейших особняков старой Перми.

Дом был построен в 1889 году архитектором А. Б. Турчевичем и принадлежал Н. В. Мешкову, крупному российскому предпринимателю, меценату и благотворителю.

19.00-19.30 Заселение в выбранный отель.

Свободное время.

По желанию, за доп. плату рекомендуем к посещению: