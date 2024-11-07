Сплав по Вишере на 10 дней

Вишера — одна из самых чистых рек Урала, именно так и переводится ее название. Известна неповторимой красотой своих гористых берегов, обрывистых скал и алмазных россыпей.

Маршрут будет проходить в средней части
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реки от поселка Вая до города Красновишерск, здесь почти нет цивилизации и сотовой связи. На пути нас ждут изумительные пейзажи. А также камни Гребешки, Боец, Дыроватый, Гремячевский, Источный, Говорливый и другие.

5
3 отзыва
Сплав по Вишере на 10 дней
Сплав по Вишере на 10 дней
Сплав по Вишере на 10 дней
Ближайшие даты:
16
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча, ночной переезд до места начала тура

Сбор в 20:00 (время местное) на парковке у ТЦ «Старик Хоттабыч» (г. Ижевск, ул. Горького, 37).

Выезд в город Красновишерск, Пермский край.

Расстояние около 590 км.

Встреча, ночной переезд до места начала тураВстреча, ночной переезд до места начала тураВстреча, ночной переезд до места начала тура
2 день

Начало сплава по Вишере

Желающие могут присоединиться в г. Перми на заправке Лукойл перед Чусовой (координаты 58.144413, 56.420892). В Перми мы будем ночью ориентировочно в 02:00-03:00.

Приезд в Красновишерск.

Завтрак.

Там мы пересаживаемся на внедорожный транспорт и продолжаем путь еще 100 км до п. Вая.

Сбор катамаранов, инструктаж.

Начало сплава по Вишере до камня Гребешки.

Протяженность водного маршрута: 15 км.

Разбивка лагеря.

Ужин.

Ночевка в палатках.

Начало сплава по ВишереНачало сплава по ВишереНачало сплава по Вишере
3 день

Сплав до камня Писаный

После завтрака нас ждет сплав до камня Писаный, на него мы обязательно поднимемся.

Протяженность водного маршрута: 23 км.

Здесь поужинаем и заночуем.

Сплав до камня ПисаныйСплав до камня ПисаныйСплав до камня Писаный
4 день

Сплав мимо камней Столбы и Дыроватый

Завтрак.

Сплав мимо камней Столбы и Дыроватый до уютной полянки.

Протяженность водного маршрута: 28 км.

Вкусно ужинаем и ночуем в палатках.

Сплав мимо камней Столбы и ДыроватыйСплав мимо камней Столбы и Дыроватый
5 день

Дневка

Дневка.

Отсыпаемся, рыбачим, купаемся и просто любуемся природой.

Вечером нас ждет горячая банька.

ДневкаДневка
6 день

Сплав до урочища Долгое Плесо

Подъем.

Сплав до урочища Долгое Плесо.

Протяженность водного маршрута: 21 км.

Сплав до урочища Долгое Плесо
7 день

Сплав мимо п. Вишерогорск

Сплав мимо п. Вишерогорск и камня Говорливый до места ночевки.

Протяженность водного маршрута: 16 км.

Сплав мимо п. Вишерогорск
8 день

Сплав до камня Ветлан

Сплав до камня Ветлан, где нас ждут обалденные панорамные виды.

Протяженность водного маршрута: 12 км.

Сплав до камня ВетланСплав до камня Ветлан
9 день

Экскурсия на гору Полюд

Завтрак.

Экскурсия на гору Полюд.

Во время экскурсии обед в виде перекуса.

Ужин.

Выезд обратно домой. Расстояние около 600 км.

Экскурсия на гору Полюд
10 день

Возвращение в Ижевск

Возвращение в Ижевск, ориентировочно в 07:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках (8 ночей) и одну ночевку в автобусе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста туристов, руб:

Возраст туристовСтоимость
Взрослые32 640
Дети от 8 до 15 лет (включительно)28 600
Дети до 7 лет (включительно)25 050

Варианты проживания

Палаточный лагерь

8 ночей

Проживание в туристических палатках по маршруту.

Палаточный лагерь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в обе стороны (около 1200 км)
  • Заброска на внедорожном транспорте (около 100 км)
  • 3-разовое туристическое питание на маршруте
  • Всё необходимое групповое и костровое снаряжение (бензопила, котлы, кухонные принадлежности и т. д.)
  • Аренда инвентаря для сплава (плавсредства, жилеты, весла)
  • Палатки, спальники, коврики (возможна компенсация за личное снаряжение)
  • Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Ижевска / Перми и обратно
  • Питание в кафе во время трансфера
  • Страховка от укуса клеща и несчастного случая
Место начала и завершения?
Ижевск, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение и вещи:

  • копии документов в герметичной упаковке - паспорт, полис ОМС (при наличии полис ДМС, страховки);
  • рюкзак/сумка для вещей;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос;
  • портативное зарядное устройство;
  • сидушка туристическая (точка);
  • налобный фонарь, запасной комплект батареек;
  • крем от загара, солнцезащитные очки;
  • упаковку плотных мусорных пакетов для грязной и мокрой одежды (также выполняет функцию гермомешка);
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы гигиены, полотенце;
  • хозяйственные перчатки с резиновыми пупырышками для гребли;
  • средство от комаров и клещей;
  • музыкальные инструменты – по желанию.

Одежда:

Необходимо иметь как минимум 3 комплекта одежды!

Сплавной – для сплава, т. е. в нём мы находимся на плавсредствах. Мы не переживаем, если он промокнет. Когда очень жарко — можно вообще обойтись только купальником. В сплавном комплекте не должно быть хлопчатобумажных и джинсовых вещей. Они не греют мокрыми и долго сохнут.

Сухой – это сухая одежда для лагеря. Одежду из этого комплекта можно надевать только тогда, когда она не может промокнуть. Сухой комплект должен оставаться сухим.

Спальный – для ночлега в палатке. Спать лучше в минимальном количестве одежды в спальнике. Если холодно, то можно надевать дополнительную сухую одежду.

В сплавной комплект входит:

  • рубашка/футболка светлая с длинными рукавами;
  • ветровка и дождевик;
  • легкие штаны, чтобы закрывали ноги;
  • спортивные/флисовые штаны и кофта;
  • носки, белье, футболки;
  • головной убор;
  • купальник/плавки.

Если Вы носите очки – сделайте для них веревочку или цепочку, либо наденьте на время сплава линзы.

В сухой комплект входит:

  • спортивные/флисовые штаны и кофта;
  • ветровка;
  • носки, белье, футболки;
  • шорты;
  • головной убор.

В спальный комплект входит:

  • теплая свободная одежда либо термобелье;
  • теплые носки либо термоноски и тонкая шапочка.

Обувь:

В сплавной комплект входит:

  • сандали/сланцы с ремешками (для бани, лагеря и жаркой погоды);
  • обувь, которую не жалко намочить (кеды, кроссовки, ботинки) либо резиновые сапоги.

В сухой комплект входит:

  • удобная подходящая по погоде обувь без каблуков (кроссовки, кеды, треккинговые ботинки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Стоимость тура для детей от 8 до 15 лет – 28 600 руб.

Стоимость тура для детей до 7 лет – 25 050 руб.

Скидка для пенсионеров и ветеранов труда – 5%.

Скидка действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения.

Скидка многодетным семьям – 5%.

Скидка действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

Скидка по дисконтной карте члена профсоюза – 5%

Скидка действует при предъявлении карты Профсоюзного дисконта Удмуртской Республики.

Скидка ветеранам радиационных аварий – 5%

Скидка действует при предъявлении ветеранского удостоверения.

Внимание! Скидки не суммируются с другими скидками и акциями (в том числе с ранним бронированием).

На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной.

Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером.

Можно ли взять с собой на сплав животных?

К сожалению, на данный сплав нельзя со своими животными.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
7 ноя 2024
Организаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баня сделали проживание в лагере комфортным. Сама обстановка была дружелюбной и почти семейной.
Гиды тоже были на высоте, особенно Эльмира!
Организаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баня
А
30 авг 2024
Профессионалы! Прекрасные, сильные, гостеприимные и бесконечно добрые люди! Сибирь всегда славилась такими ребятами!
С
17 авг 2024
Остался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на все вопросы, по прилету в Норильск оперативно встретили на точке сбора группы, помогли сложить и
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собрать вещи, дали время немного отдохнуть и осуществили заброску в лагерь. Каждый день программы прошел насыщенно, были интересные истории и рассказы связанные с местами где шла группа. Кормили вкусно и сытно каждый день здоровой пищей, приготовленной на костре. После завершения тура есть желание в следующем году приехать еще раз в этот тур, главное чтобы повезло с погодой как в этом году!

Остался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на все

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