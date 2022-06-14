09:00 Отправление автобуса из Перми (Тополевый пер., 10).
Трансфер до Красновишерска (320 км около 5 часов).
Обед.
Пересадка на транспорт повышенной проходимости и дорога до урочища 71 квартал (162 км), южной границы заповедника «Вишерский».
Уже пропадает связь, скоро ее не будет совсем на протяжении всего сплава.
Прохождение инструктажа по технике безопасности.
Совместно готовим ужин, ставим лагерь.
Ночевка в палатках.
Подъем.
Умывание в реке.
Сегодня мы начнем сплав, а это значит, что нужен сытный завтрак!
Под руководством инструктора – сбор катамаранов, распределение снаряжения по экипажам, прохождение инструктажа по гребле.
Сплав 7 км. до урочища Чувал.
Проходя мимо острова Робышевский, на правом берегу увидим любопытный источник, изливающийся на поверхность мощной струей.
Обед на поляне недалеко от тропы на хребет Чувал.
Полудневка.
Отдых перед восхождением на Чувал.
Завтра нас ждет трекинг в Уральские горы!
Сытный ужин.
Ночевка в палатках.
Ранний подъем.
Умывание в реке.
Совместно приготовленный завтрак.
Сборы в небольшой поход: берем с собой маленькие рюкзаки с водой и перекусом.
Прохождение инструктажа треккинга.
Прогулка в буферную зону Вишерского заповедника (трекинг туда-обратно 15 км.).
Восхождение на хребет Чувал.
Для трека необходимы резиновые сапоги или трекинговые ботинки, т.к. на тропе много болотистых участков.
Перекус на вершине хребта или там, где меньше ветер.
В пути нас ждут невероятные пейзажи, альпийские луга, дремучие непроходимые чащи справа и слева от тропы, курумник и поля ягод (если сплав в конце июля-августе, то успевайте полакомиться!).
Возвращение в лагерь.
Долгожданный ужин.
Посиделки у костра.
Делимся впечатлениями и поздравляем друг друга с горой, как принято у походников и альпинистов.
Ночевка в палатках.
Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Соскучились по катамаранам?
Продолжаем сплав до урочища Приисковое.
Вокруг – красивейшая уральская природа, мало туристических групп, но зато есть рыба.
Если среди участников группы есть рыбаки, то есть много шансов кого-то поймать.
Остановка для обеда.
Сплав до острова Большой Медвежий.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Дневка.
Организация туристической бани.
Будем строить каменку-печь на берегу Вишеры, заготавливать дрова, а потом долго-долго топить.
Поставим специальный тент и вечером побежим париться и купаться.
Днем рыбалка на хариуса.
Скорее всего, инструктор – не рыбак, поэтому при желании вам необходимо организовать для себя условия рыбалки самостоятельно.
Дневка может быть перенесена на другой день по желанию туристов или по обстоятельствам путешествия.
Ужин.
Ночевка в том же лагере.
Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Погрузка снаряжения и сплав до поселка Велс.
При наличии желания и возможности посетим Велсовскую пещеру, протяженностью 220 метров.
Вкусный обед на красивой поляне.
Сплав до скалы Елменский камень.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Сплав до скалы Улсовский камень.
По пути все та же великолепная природа, местами совсем не тронутая, чистая вода в Вишере, рыба и, конечно, до сих пор нет сотовой связи.
Обед.
Полудневка.
Отдых перед возвращением домой.
Если есть время и желание, организуем походную баню второй раз!
Заключительный ужин.
Посиделки у костра, возможность поделиться впечатлениями от сплава и обменяться контактами, обсудить совместные планы и поездки.
Ночевка в палатках.
Подъем.
Умывание в реке.
Заключительный завтрак.
Сплав до поселка Вая.
Разбор катамаранов.
Приготовление обеда.
Отъезд автобуса в Пермь.
Дорога домой быстрее, чем на сплав, да и на вахтовке, скорее всего (за исключением отдельных случаев), ехать не придется.
В пути смотрим фильмы, наслаждаемся плавным возвращением в цивилизацию, появлением сотовой связи и видами из окна.
22:00 Прибытие в Пермь.
Тур предусматривает проживание в 3-х, 4-хместных палатках.
Стоимость тура в зависимости от размер группы, руб.:
|Вариант группы
|Стоимость
|Сборная группа
|15 400
|Для индивидуальных групп
|10-15 туристов
|21 850
|16-18 туристов
|15 400
|19-23 туристов
|19 250
|24-29 туристов
|16 950
|30-39 туристов
|16 950
|40-44 туристов
|15 300
|45-49 туристов
|13 950
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы. Туристы обеспечиваются всем необходимым для путешествия снаряжением: 6-ти местными катамаранами, веслами, спасательными жилетами, теплоизоляционными ковриками, спальными мешками, 3-х, 4-х местными палатками. Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
Детям 0-7 лет предоставляется скидка 4 800 рублей, детям 8-11 лет – 2 850 рублей.