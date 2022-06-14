Вишера и хребет Чувал

В полной мере насладиться по-настоящему величественной и дикой северной природой позволит сплав на катамаранах вниз по

5
1 отзыв
В полной мере насладиться по-настоящему величественной и дикой северной природой позволит сплав на катамаранах вниз по течению волшебной и загадочной Вишеры. Общая протяжённость сплава 140 км.
Вишера и хребет Чувал
Вишера и хребет Чувал
Вишера и хребет Чувал
Вишера и хребет Чувал
Вишера и хребет Чувал
Вишера и хребет Чувал
Вишера и хребет Чувал
Вишера и хребет Чувал
Вишера и хребет Чувал
Вишера и хребет Чувал
Вишера и хребет Чувал
Ближайшие даты:
07
июл
21
июл
04
авг

Что вас ожидает 🤩

Трекинг в горы Урала
Трекинг в горы Урала
В пути нас ждут невероятные пейзажи, альпийские луга, дремучие непроходимые чащи справа и слева от тропы, курумник и поля ягод
Рыбалка на хариуса
Рыбалка на хариуса
У любителей рыбалки будет возможность поймать уральские трофеи
Освежающий сплав по Вишере
Освежающий сплав по Вишере
Течение реки достаточно спокойно, сплав подходит как для новичков, так и для опытных путешественников
Посиделки у костра
Посиделки у костра
По вечерам будем делиться впечатлениями и кушать вкусные блюда, приготовленные на огне
Походная баня
Походная баня
Построим каменку-печь на берегу Вишеры, заготовим дрова, поставим специальный тент и вечером побежим париться и купаться

Программа тура по дням

1 день
Переезд до заповедника «Вишерский»

09:00 Отправление автобуса из Перми (Тополевый пер., 10).

Трансфер до Красновишерска (320 км около 5 часов).

Обед.

Пересадка на транспорт повышенной проходимости и дорога до урочища 71 квартал (162 км), южной границы заповедника «Вишерский».

Уже пропадает связь, скоро ее не будет совсем на протяжении всего сплава.

Прохождение инструктажа по технике безопасности.

Совместно готовим ужин, ставим лагерь. 

Ночевка в палатках.

2 день
Сплав до урочища Чувал

Подъем.

Умывание в реке. 

Сегодня мы начнем сплав, а это значит, что нужен сытный завтрак!

Под руководством инструктора – сбор катамаранов, распределение снаряжения по экипажам, прохождение инструктажа по гребле.

Сплав 7 км. до урочища Чувал. 

Проходя мимо острова Робышевский, на правом берегу увидим любопытный источник, изливающийся на поверхность мощной струей.

Обед на поляне недалеко от тропы на хребет Чувал.

Полудневка.

Отдых перед восхождением на Чувал.

Завтра нас ждет трекинг в Уральские горы!

Сытный ужин.

Ночевка в палатках.

3 день
Восхождение на хребет Чувал

Ранний подъем.

Умывание в реке. 

Совместно приготовленный завтрак.

Сборы в небольшой поход: берем с собой маленькие рюкзаки с водой и перекусом. 

Прохождение инструктажа треккинга. 

Прогулка в буферную зону Вишерского заповедника (трекинг туда-обратно 15 км.). 

Восхождение на хребет Чувал.

Для трека необходимы резиновые сапоги или трекинговые ботинки, т.к. на тропе много болотистых участков.

Перекус на вершине хребта или там, где меньше ветер.

В пути нас ждут невероятные пейзажи, альпийские луга, дремучие непроходимые чащи справа и слева от тропы, курумник и поля ягод (если сплав в конце июля-августе, то успевайте полакомиться!). 

Возвращение в лагерь.

Долгожданный ужин.

Посиделки у костра.

Делимся впечатлениями и поздравляем друг друга с горой, как принято у походников и альпинистов.

Ночевка в палатках. 

4 день
Сплав до урочища Приисковое и острова Большой Медвежий

Подъем.

Умывание в реке.

Завтрак.

Соскучились по катамаранам?

Продолжаем сплав до урочища Приисковое.

Вокруг – красивейшая уральская природа, мало туристических групп, но зато есть рыба.

Если среди участников группы есть рыбаки, то есть много шансов кого-то поймать.

Остановка для обеда.

Сплав до острова Большой Медвежий.

Ужин.

Ночевка в палатках.

5 день
Дневка

Дневка.

Организация туристической бани.

Будем строить каменку-печь на берегу Вишеры, заготавливать дрова, а потом долго-долго топить.

Поставим специальный тент и вечером побежим париться и купаться.

Днем рыбалка на хариуса.

Скорее всего, инструктор – не рыбак, поэтому при желании вам необходимо организовать для себя условия рыбалки самостоятельно. 

Дневка может быть перенесена на другой день по желанию туристов или по обстоятельствам путешествия.

Ужин.

Ночевка в том же лагере.

6 день
Велсовская пещера

Подъем.

Умывание в реке.

Завтрак.

Погрузка снаряжения и сплав до поселка Велс.

При наличии желания и возможности посетим Велсовскую пещеру, протяженностью 220 метров.

Вкусный обед на красивой поляне.

Сплав до скалы Елменский камень.

Ужин.

Ночевка в палатках.

7 день
Сплав до Улсовский камень

Подъем.

Умывание в реке.

Завтрак.

Сплав до скалы Улсовский камень.

По пути все та же великолепная природа, местами совсем не тронутая, чистая вода в Вишере, рыба и, конечно, до сих пор нет сотовой связи.

Обед.

Полудневка.

Отдых перед возвращением домой.

Если есть время и желание, организуем походную баню второй раз!

Заключительный ужин.

Посиделки у костра, возможность поделиться впечатлениями от сплава и обменяться контактами, обсудить совместные планы и поездки.

Ночевка в палатках. 

8 день
Отъезд

Подъем.

Умывание в реке.

Заключительный завтрак.

Сплав до поселка Вая. 

Разбор катамаранов.

Приготовление обеда.

Отъезд автобуса в Пермь.

Дорога домой быстрее, чем на сплав, да и на вахтовке, скорее всего (за исключением отдельных случаев), ехать не придется.

В пути смотрим фильмы, наслаждаемся плавным возвращением в цивилизацию, появлением сотовой связи и видами из окна.

22:00 Прибытие в Пермь. 

Проживание

Тур предусматривает проживание в 3-х, 4-хместных палатках.

Стоимость тура в зависимости от размер группы, руб.:

Вариант группыСтоимость
Сборная группа15 400
Для индивидуальных групп
10-15 туристов21 850
16-18 туристов15 400
19-23 туристов19 250
24-29 туристов16 950
30-39 туристов16 950
40-44 туристов15 300
45-49 туристов13 950

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе тура
  • Сопровождение опытным инструктором по водному туризму
  • Отличное трех-разовое питание(в т. ч. свежее мясо, свежие овощи и фрукты, натуральный кофе,туристы готовят сами под руководством гида)
  • Экскурсии на скалы, в пещеры, на природные и исторические достопримечательности по программе тура
  • Аренда туристического снаряжения (место на катамаране, тенты, костровое, место в 4-х местной палатке, спальный мешок, туристический коврик, страховочный жилет)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Дополнительные услуги, не входящие в программу
Место начала и завершения?
г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, удостоверяющие личность (при путешествии в другие регионы России);
  • два комплекта вещей для спортивного отдыха;
  • "Хобу" (спецковрик, сидушка);
  • ветрозащитный костюм;
  • фонарик со сменными батарейками;
  • Также не забудьте взять с собой фотоаппарат или видеокамеру;
  • Купальные принадлежности;
  • Теплые вещи (свитер, шапочка для весенних и осенних сплавов)+ запасной комплект вещей на случай дождя или падения в воду;
  • Защита от солнца (панама, солнцезащитные очки и крем);
  • Нижнее белье (футболка, плавки, носки);
  • две пары походной обуви (кроссовки и сланцы);
  • Полиэтиленовая накидка или куртка от дождя;
  • Гермомешок или большие полиэтиленовые пакеты для вещей на случай дождя;
  • Личный комплект посуды (тарелка, кружка, ложка);
  • Туалетные принадлежности (полотенце, мыло, зубная щётка, паста, губка) и предметы гигиены;
  • Нитяные перчатки, мазь от комаров, средство от клещей;
  • Для посещения пещеры: желательны резиновые сапоги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Важная информация

Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы. Туристы обеспечиваются всем необходимым для путешествия снаряжением: 6-ти местными катамаранами, веслами, спасательными жилетами, теплоизоляционными ковриками, спальными мешками, 3-х, 4-х местными палатками. Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.

Есть ли скидки в туре?

Детям 0-7 лет предоставляется скидка 4 800 рублей, детям 8-11 лет – 2 850 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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14 июня 2022
Водитель и гид Артём максимально старался комфортно провести тур, ездил по недорогим кафе и столовым, голодными не были никогда. Как человек культурный, веселый, вежливый. Попутно рассказывал информацию в дороге, все объяснял. Машина комфортная, с кондиционером, мягкими и удобными креслами. На счёт самого организатора тура есть замечания. Хотелось бы более подробной экскурсией по Перми с подробным рассказом о достопримечательностях, его истории. Отдельным днем тур желательно дополнить восхождение на г. Полюд, предоставить возможность выбора между хостелом или гостиницей. Не всем приемлемо ночевать в хостеле. А так в целом все отлично.

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