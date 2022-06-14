В полной мере насладиться по-настоящему величественной и дикой северной природой позволит сплав на катамаранах вниз по течению волшебной и загадочной Вишеры. Общая протяжённость сплава 140 км.

Построим каменку-печь на берегу Вишеры, заготовим дрова, поставим специальный тент и вечером побежим париться и купаться

По вечерам будем делиться впечатлениями и кушать вкусные блюда, приготовленные на огне

Течение реки достаточно спокойно, сплав подходит как для новичков, так и для опытных путешественников

У любителей рыбалки будет возможность поймать уральские трофеи

В пути нас ждут невероятные пейзажи, альпийские луга, дремучие непроходимые чащи справа и слева от тропы, курумник и поля ягод

Программа тура по дням

1 день Переезд до заповедника «Вишерский»

09:00 Отправление автобуса из Перми (Тополевый пер., 10). Трансфер до Красновишерска (320 км около 5 часов). Обед. Пересадка на транспорт повышенной проходимости и дорога до урочища 71 квартал (162 км), южной границы заповедника «Вишерский». Уже пропадает связь, скоро ее не будет совсем на протяжении всего сплава. Прохождение инструктажа по технике безопасности. Совместно готовим ужин, ставим лагерь. Ночевка в палатках.

2 день Сплав до урочища Чувал

Подъем. Умывание в реке. Сегодня мы начнем сплав, а это значит, что нужен сытный завтрак! Под руководством инструктора – сбор катамаранов, распределение снаряжения по экипажам, прохождение инструктажа по гребле. Сплав 7 км. до урочища Чувал. Проходя мимо острова Робышевский, на правом берегу увидим любопытный источник, изливающийся на поверхность мощной струей. Обед на поляне недалеко от тропы на хребет Чувал. Полудневка. Отдых перед восхождением на Чувал. Завтра нас ждет трекинг в Уральские горы! Сытный ужин. Ночевка в палатках.

3 день Восхождение на хребет Чувал

Ранний подъем. Умывание в реке. Совместно приготовленный завтрак. Сборы в небольшой поход: берем с собой маленькие рюкзаки с водой и перекусом. Прохождение инструктажа треккинга. Прогулка в буферную зону Вишерского заповедника (трекинг туда-обратно 15 км.). Восхождение на хребет Чувал. Для трека необходимы резиновые сапоги или трекинговые ботинки, т.к. на тропе много болотистых участков. Перекус на вершине хребта или там, где меньше ветер. В пути нас ждут невероятные пейзажи, альпийские луга, дремучие непроходимые чащи справа и слева от тропы, курумник и поля ягод (если сплав в конце июля-августе, то успевайте полакомиться!). Возвращение в лагерь. Долгожданный ужин. Посиделки у костра. Делимся впечатлениями и поздравляем друг друга с горой, как принято у походников и альпинистов. Ночевка в палатках.

4 день Сплав до урочища Приисковое и острова Большой Медвежий

Подъем. Умывание в реке. Завтрак. Соскучились по катамаранам? Продолжаем сплав до урочища Приисковое. Вокруг – красивейшая уральская природа, мало туристических групп, но зато есть рыба. Если среди участников группы есть рыбаки, то есть много шансов кого-то поймать. Остановка для обеда. Сплав до острова Большой Медвежий. Ужин. Ночевка в палатках.

5 день Дневка

Дневка. Организация туристической бани. Будем строить каменку-печь на берегу Вишеры, заготавливать дрова, а потом долго-долго топить. Поставим специальный тент и вечером побежим париться и купаться. Днем рыбалка на хариуса. Скорее всего, инструктор – не рыбак, поэтому при желании вам необходимо организовать для себя условия рыбалки самостоятельно. Дневка может быть перенесена на другой день по желанию туристов или по обстоятельствам путешествия. Ужин. Ночевка в том же лагере.

6 день Велсовская пещера

Подъем. Умывание в реке. Завтрак. Погрузка снаряжения и сплав до поселка Велс. При наличии желания и возможности посетим Велсовскую пещеру, протяженностью 220 метров. Вкусный обед на красивой поляне. Сплав до скалы Елменский камень. Ужин. Ночевка в палатках.

7 день Сплав до Улсовский камень

Подъем. Умывание в реке. Завтрак. Сплав до скалы Улсовский камень. По пути все та же великолепная природа, местами совсем не тронутая, чистая вода в Вишере, рыба и, конечно, до сих пор нет сотовой связи. Обед. Полудневка. Отдых перед возвращением домой. Если есть время и желание, организуем походную баню второй раз! Заключительный ужин. Посиделки у костра, возможность поделиться впечатлениями от сплава и обменяться контактами, обсудить совместные планы и поездки. Ночевка в палатках.

8 день Отъезд