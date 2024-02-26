Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере

Парк Пермского периода
У Вас останутся незабываемые впечатления о сплаве на Северном Урале! Здесь Вы найдете камни, усеянные рисунками древних охотников, насладитесь спокойным течением величественной Вишеры.

Ее воды настолько прозрачные, что на протяжении всего
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маршрута хорошо видно дно реки, а пить из нее можно просто черпая воду кружкой. Река богата рыбой, а берега полны ягод и грибов.

Сплав пройдет на быстроходных морских каяках, которые понесут Вас со скоростью по реке вдоль живописных скал.

А на четвертый день тура Вы подниметесь на одну из вершин Урала, знаменитую своими причудливыми каменными останцами.

5
3 отзыва
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Сплав до камня Писаный

Ранним утром первого дня отправимся из Перми на север Края – в г. Красновишерск (306 км).

Оттуда заброска в пос. Акчим (86 км) – наше место старта.

После небольшого отдыха и обеда нас ждет тренировка и первый сплав на каяке до камня Писаный (4 км). Там можно увидеть и потрогать петроглифы, представить себе как древние люди наносили эти наскальные рисунки.

Разбиваем палаточный лагерь под камнем Писаный, готовим ужин, отдыхаем, наслаждаемся видами.

Тайминг дня:

8:00 Старт тура по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 30.

8:00-14:00 Трансфер до Красновишерска, обед в кафе “Брусника” в Красновишерске.

14:00-15:30 Заброска до Акчима.

15:30-17:00 Инструктаж и посадка на каяки, загружаемся на сплав.

17:00-19:00 Плывем до камня Писаный.

19:00-22:00 Разбиваем лагерь, ужин и отдых у костра.

Сплав до камня ПисаныйСплав до камня ПисаныйСплав до камня ПисаныйСплав до камня Писаный
2 день

Сплав до Дыроватого камня

В течение следующих двух дней пройдем по Вишере мимо камней Говорливый, Дыроватый, Ветлан.

Название камень Дыроватый приобрел за многочисленные пещеры, пронизывающие его стены. Является ландшафтным памятником природы.

Говорливый получил свое название из-за дугообразной формы скала обладает удивительно звучным и отчетливым эхом.

Тайминг дня:

8:00 Подъем.

8:00-9:00 Завтрак, посадка на каяки.

9:00-13:00 Сплав.

13:00-14:30 Обед.

14:30-20:00 Сплав.

20:00-23:00 Ужин, отдых, баня.

Сплав до Дыроватого камняСплав до Дыроватого камняСплав до Дыроватого камняСплав до Дыроватого камня
3 день

Сплав до камня Ветлан

В течение следующих двух дней пройдем по Вишере мимо камней Говорливый, Дыроватый, Ветлан.

С Ветлана открываются волшебные виды на парму и рЯжи. Что это такое узнаете на сплаве.

Там мы и встанем на ночевку на третий день сплава.

Тайминг дня:

8:00 Подъем.

8:00-9:00 Завтрак, посадка на каяки.

9:00-13:00 Сплав.

13:00-14:30 Обед.

14:30-20:00 Сплав.

20:00-23:00 Ужин, отдых, баня.

Сплав до камня ВетланСплав до камня ВетланСплав до камня ВетланСплав до камня Ветлан
4 день

Подъем на Помяненный камень, завершение сплава

Утро четвертого дня начнем рано, чтобы успеть совершить подъем на Колчимский/Помяненный камень. Место невероятной красоты и энергетики.

На горе устроим пикник и полюбуемся видами.

Длина треккинга на Помяненный камень составит 19 км.

После завершим все ужином в кафе “Брусника” в Красновишерске и отправимся домой в Пермь (~ 5 часов, 310 км).

Возвращение позднее.

Тайминг дня:

7:00 Подьем.

7:00-08:00 Завтрак.

8:00-9:00 Трансфер к тропе на Помяненный камень.

9:00-16:00 Трек на Помяненный камень, обед на вершине.

16:00-16:30 Трансфер в Красновишерск.

16:30-17:00 Ужин в кафе “Брусника”.

17:00-23:00 Возвращение в Пермь.

Подъем на Помяненный камень, завершение сплаваПодъем на Помяненный камень, завершение сплаваПодъем на Помяненный камень, завершение сплаваПодъем на Помяненный камень, завершение сплава

Проживание

Тур предусматривает проживание в палаточном лагере.

Стоимость тура на 1 человека – 59 900 рублей.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

3 ночи
Ночевать будем в палаточном лагере повышенного комфорта. Палатки Fresh&Black, матрасы, пенки, теплые зимние спальники. Удобства: персональные спальные мешки, пенки и надувные матрасы.
Палаточный лагерь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Перми точки старта сплава (Мутиха)
  • Трансфер в Пермь
  • Проживание в палаточном лагере
  • Аренда морских каяков, весел, спасательных жилетов
  • Все необходимое групповое снаряжение
  • Аптечка
  • Сопровождение гидами
  • Питание: на маршруте (походная кухня, приготовленная на костре) обед-пикник на Помяненном камнеужин в кафе «Брусника» в Красновишерске в 1-й и 4-й дни тура
  • На маршруте (походная кухня, приготовленная на костре)
  • Обед-пикник на Помяненном камне
  • Ужин в кафе «Брусника» в Красновишерске в 1-й и 4-й дни тура
  • Посуда и средства гигиены
  • Фотосъемка
  • Оформление страховки и разрешения для входа в парк
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты из Перми и обратно
  • Личное снаряжение
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода на Урале непредсказуема, поэтому ниже список рекомендуемой одежды с расчетом на жару и холод. Ориентироваться лучше на ближайший прогноз погоды.

Одежда:

  1. Легкая нескользкая обувь: трекинговые ботинки, кроссовки.
  2. Штормовка-ветровка, непромокаемая и непродуваемая, лучше мембрана.
  3. Кроксы или сланцы.
  4. Термобелье: верх, низ – для ночевок в палатках. В августе ночи могут быть прохладными.
  5. Футболки, 3 шт.
  6. Носки, 3-4 пары.
  7. Легкая кофта с длинным рукавом – защита от солнца во время сплава.
  8. Штаны легкие, шорты.
  9. Нижнее белье, 3 комплекта.
  10. Купальник.
  11. Головной убор от солнца.
  12. Запасной сменный комплект одежды

Снаряжение:

  1. Спрей от насекомых.
  2. Крем от солнца.
  3. Солнцезащитные очки.
  4. Личную аптечку, если у вас есть индивидуальные особенности.
  5. Подушку для сна в дороге.
  6. Фото и видео аппаратуру, запасные аккумуляторы, карточки памяти.
  7. Банные принадлежности
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли возрастные ограничения для участия в туре?

Минимальный возраст участия в туре: 12 лет с сопровождающим и запиской об ответственности родителя за ребенка.

На чем мы будем передвигаться?

Нас ждут комфортные микроавтобусы для заброски на маршрут и для возвращения в Пермь.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
26 фев 2024
Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
М
26 фев 2024
До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все
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необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.

О
14 фев 2024
Все было отлично организовано.
Все было отлично организовано.Все было отлично организовано.Все было отлично организовано.Все было отлично организовано.

Тур входит в следующие категории Перми

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