3 день

Сплав до камня Ветлан

В течение следующих двух дней пройдем по Вишере мимо камней Говорливый, Дыроватый, Ветлан.

С Ветлана открываются волшебные виды на парму и рЯжи. Что это такое узнаете на сплаве.

Там мы и встанем на ночевку на третий день сплава.

Тайминг дня:

8:00 Подъем.

8:00-9:00 Завтрак, посадка на каяки.

9:00-13:00 Сплав.

13:00-14:30 Обед.

14:30-20:00 Сплав.

20:00-23:00 Ужин, отдых, баня.