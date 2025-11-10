3 день

Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. Мастер-классы. Музей Сыра

7:30 Завтрак в гостинице, сбор вещей.

8:30 Выезд в Йошкар-Олу.

10:00-13:30 Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.

Йошкар-Олу по праву называют «сказочным городом».

Центр очень напоминает Москву с ее знаменитым Кремлем, а вот набережная выстроена в европейском стиле и похожа на Бельгию с аккуратными разноцветными домиками.

Национальная художественная галерея построена в стиле флорентийских палаццо, а здание школы «Обыкновенное чудо» называют местным Хогвартсом.

Гулять по пёстрому городу очень интересно!

На пути можно встретить множество необычных и совершенно неожиданных скульптур, например, копию Царь- пушки, памятник Грейс Келли и князю Монако Ренье III, памятник Рембрандту. Многие туристы особенно любят «часы с осликом» с движущимися фигурками на здании художественной галереи.

13:30-15:00 Обед с мастер-классом по выпечке трехслойных блинов «коман-мелна» (выпекают 5 желающих человек из группы, остальные наблюдают, фотографируют; обедают блинами все туристы).

Марийская кухня удивительна!

Чего только стоят трехслойные блины «коман-мелна», которые выпекаются только здесь.

Их еще называют «трехэтажными». Чтобы их приготовить нужно запастись терпением и … мукой разных сортов.

Попробуем приготовить это национальное блюдо на мастер-классе с шеф-поваром!

* Для дат 07.03.25 и 01.05.25 мастер класс по выпечке блинов "коман-мелна" заменяется на мастер-класс по изготовлению декоративного магнита по мотивам Йошкар-Олы (декоративный магнит в форме Йошкиных котика и кошечки с изображением архитектурных сооружений на набережной реки Малая Кокшага) в музее изобразительных искусств. (участвует каждый турист)

15:00-16:30 Экскурсия в музей сыра с дегустацией.

Приглашаем в Музей сыра – первый в Поволжье!

На экскурсии вы узнаете об истории сыра, какие сорта сыра существуют и с чем сочетаются, как правильно составить дегустационную тарелку и как приготовить сыр самостоятельно в домашних условиях.

При Музее работает Сырная лавка, где можно купить понравившиеся сорта сыра, а также поучаствовать в мастер-классе по приготовлению сыра «Рикотта» и дегустации 7 видов сыра.

16:30-18:00 Свободное время в Йошкар-Оле.

В свободное время советуем прогуляться по городу или поужинать в трактире марийской кухни «Теплая речка».

В Йошкар-Оле есть национальный музей и художественная галерея, Музей народной сказки.

18:00 Выезжаем в Пермь.

