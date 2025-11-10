Программа тура по дням
Переезд на автобусе из Перми
21:00 Выезд из Перми, по пути остановка на завтрак.
Отправляемся в гости к соседям – в республику Чувашия!
Чувашия – один из старейших регионов Поволжья, известный еще во времена Золотой Орды.
Она знаменита своими национальными традициями, красивой природой и тем, что здесь родился и вырос красный командир Василий Чапаев.
В Чувашии есть старинные церкви, уникальные музеи, отличные панорамные виды и, конечно, своя неповторимая кухня. Попробуем всё!
Чебоксары - столица Чувашии. Музей пива с дегутацией
10:00-12:00 Обзорная экскурсия в Чебоксарах.
Чебоксары – столица Чувашской республики.
Несмотря на почтенный возраст – 554 года! – город выглядит вполне современно.
На обзорной экскурсии познакомимся с его главными достопримечательностями: площадью Республики с монументальными зданиями сталинских времен, местным Арбатом – бульваром Купца Ефремова, где установлен большой камень Таганаит – символ солнца, любви, добра и счастья.
Увидим Красную площадь и Речной порт, набережную и, конечно, красавицу Волгу.
12:00-14:00 Экскурсия в музей пива с дегустацией и обедом Чувашское пиво очень оригинально на вкус.
Убедиться в этом сможем на экскурсии в Музее пива.
Пропустить его сложно: здание музея выполнено в виде пивной бочки.
Здесь развернулась экспозиция, посвященная мировой истории пивоварения с коллекцией пивных бутылок и кружек из разных стран.
Пиво для чувашей играет особую роль.
Оно и для услады души, и для врачевания.
Именно поэтому каждый пивовар готовит его по своим, особым рецептам.
Не достигшим совершеннолетнего возраста наливают лимонад.
15:00 Заселение в отель и свободное время.
Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. Мастер-классы. Музей Сыра
7:30 Завтрак в гостинице, сбор вещей.
8:30 Выезд в Йошкар-Олу.
10:00-13:30 Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.
Йошкар-Олу по праву называют «сказочным городом».
Центр очень напоминает Москву с ее знаменитым Кремлем, а вот набережная выстроена в европейском стиле и похожа на Бельгию с аккуратными разноцветными домиками.
Национальная художественная галерея построена в стиле флорентийских палаццо, а здание школы «Обыкновенное чудо» называют местным Хогвартсом.
Гулять по пёстрому городу очень интересно!
На пути можно встретить множество необычных и совершенно неожиданных скульптур, например, копию Царь- пушки, памятник Грейс Келли и князю Монако Ренье III, памятник Рембрандту. Многие туристы особенно любят «часы с осликом» с движущимися фигурками на здании художественной галереи.
13:30-15:00 Обед с мастер-классом по выпечке трехслойных блинов «коман-мелна» (выпекают 5 желающих человек из группы, остальные наблюдают, фотографируют; обедают блинами все туристы).
Марийская кухня удивительна!
Чего только стоят трехслойные блины «коман-мелна», которые выпекаются только здесь.
Их еще называют «трехэтажными». Чтобы их приготовить нужно запастись терпением и … мукой разных сортов.
Попробуем приготовить это национальное блюдо на мастер-классе с шеф-поваром!
* Для дат 07.03.25 и 01.05.25 мастер класс по выпечке блинов "коман-мелна" заменяется на мастер-класс по изготовлению декоративного магнита по мотивам Йошкар-Олы (декоративный магнит в форме Йошкиных котика и кошечки с изображением архитектурных сооружений на набережной реки Малая Кокшага) в музее изобразительных искусств. (участвует каждый турист)
15:00-16:30 Экскурсия в музей сыра с дегустацией.
Приглашаем в Музей сыра – первый в Поволжье!
На экскурсии вы узнаете об истории сыра, какие сорта сыра существуют и с чем сочетаются, как правильно составить дегустационную тарелку и как приготовить сыр самостоятельно в домашних условиях.
При Музее работает Сырная лавка, где можно купить понравившиеся сорта сыра, а также поучаствовать в мастер-классе по приготовлению сыра «Рикотта» и дегустации 7 видов сыра.
16:30-18:00 Свободное время в Йошкар-Оле.
В свободное время советуем прогуляться по городу или поужинать в трактире марийской кухни «Теплая речка».
В Йошкар-Оле есть национальный музей и художественная галерея, Музей народной сказки.
18:00 Выезжаем в Пермь.
Прибытие в Пермь
09:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Чебоксары (1 ночь). Переезд из Перми и обратно на автобусе (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Даты проведения тура
|2-местный номер
|2-местный + доп. место
|1-местный номер
|21.11.2025
|24.11.2025
|14 200
|14 200
|15 500
|04.01.2026
|07.01.2026
|Без РБ 20 200
РБ 19 190
|Без РБ 20 200
РБ 19 190
|Без РБ 23 600
РБ 22 420
|01.05.2026
|04.05.2026
|16 200
|16 200
|17 500
|17.07.2026
|20.07.2026
|16 200
|16 200
|17 500
|07.08.2026
|10.08.2026
|16 200
|16 200
|17 500
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Ниже представлены возможные варианты проживания. Точное место размещение уточните у менеджера.
Варианты проживания
Отель ДИС 4* или аналогичный в г. Чебоксары
Современный президент-отель «Дис» подойдет для тех, кто хочет поселиться неподалеку от железнодорожного вокзала. Европейское качество не оставит никого равнодушным. Дружелюбный персонал всегда поможет решить возникающие вопросы и чувствовать себя «как дома».
В номерах имеется балкон и ванная комната с феном.
Питание подается в ресторане на территории. Перекусить и попить кофе возможно в лобби-баре.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Страховка по проезду в автобусе
- Сопровождение нашим сотрудником из Перми и обратно, контроль всех вопросов
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи
- Проживание в гостинице с удобствами в номере
- Питание: завтрак и 2 обеда, 3 дегустации
Что не входит в цену
- Трансфер до места старта тура
- Сувениры (по желанию)
- Питание, не указанное в программе
- Посещение музеев и других объектов в свободное время
- Стоимость доп. места в автобусе: 6 000 руб
- Курортный сбор: в Чебоксарах с 01 января 2025 г. вводится курортный сбор - 100 руб. в сутки со взрослого человека (от 18 лет)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.";
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Есть ли скидки в туре?
Какой будет транспорт?
Какие остановки делает трансфер?
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.