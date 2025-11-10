Мои заказы

Путешествие со вкусом: Чебоксары и Йошкар-Ола. Автобусный гастро-тур из Перми

Путешествие со вкусом
Акция раннего бронирования! Действует до 15 ноября на данный тур в период с 4 января 2026 г. по 7 января 2026 г. Условия: 50% предоплаты в течение 3-х рабочих дней,
остаток за 14 дней до даты тура.

Цены в разделе “Проживание”.Приглашаем отправиться в познавательное и вкусное путешествие по двум республикам Приволжского федерального округа – Чувашии и Марий Эл.

Необычные национальные блюда, мастер-классы, гастрошоппинг, обзорные экскурсии по городам и посещение самых красивых достопримечательностей.

Ближайшие даты:
21
ноя4
янв1
мая17
июл7
авг

Программа тура по дням

1 день

Переезд на автобусе из Перми

21:00 Выезд из Перми, по пути остановка на завтрак.

Отправляемся в гости к соседям – в республику Чувашия!

Чувашия – один из старейших регионов Поволжья, известный еще во времена Золотой Орды.

Она знаменита своими национальными традициями, красивой природой и тем, что здесь родился и вырос красный командир Василий Чапаев.

В Чувашии есть старинные церкви, уникальные музеи, отличные панорамные виды и, конечно, своя неповторимая кухня. Попробуем всё!

2 день

Чебоксары - столица Чувашии. Музей пива с дегутацией

10:00-12:00 Обзорная экскурсия в Чебоксарах.

Чебоксары – столица Чувашской республики.

Несмотря на почтенный возраст – 554 года! – город выглядит вполне современно.

На обзорной экскурсии познакомимся с его главными достопримечательностями: площадью Республики с монументальными зданиями сталинских времен, местным Арбатом – бульваром Купца Ефремова, где установлен большой камень Таганаит – символ солнца, любви, добра и счастья.

Увидим Красную площадь и Речной порт, набережную и, конечно, красавицу Волгу.

12:00-14:00 Экскурсия в музей пива с дегустацией и обедом Чувашское пиво очень оригинально на вкус.

Убедиться в этом сможем на экскурсии в Музее пива.

Пропустить его сложно: здание музея выполнено в виде пивной бочки.

Здесь развернулась экспозиция, посвященная мировой истории пивоварения с коллекцией пивных бутылок и кружек из разных стран.

Пиво для чувашей играет особую роль.

Оно и для услады души, и для врачевания.

Именно поэтому каждый пивовар готовит его по своим, особым рецептам.

Не достигшим совершеннолетнего возраста наливают лимонад.

15:00 Заселение в отель и свободное время.

Чебоксары - столица Чувашии. Музей пива с дегутациейЧебоксары - столица Чувашии. Музей пива с дегутациейЧебоксары - столица Чувашии. Музей пива с дегутациейЧебоксары - столица Чувашии. Музей пива с дегутацией
3 день

Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. Мастер-классы. Музей Сыра

7:30 Завтрак в гостинице, сбор вещей.

8:30 Выезд в Йошкар-Олу.

10:00-13:30 Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.

Йошкар-Олу по праву называют «сказочным городом».

Центр очень напоминает Москву с ее знаменитым Кремлем, а вот набережная выстроена в европейском стиле и похожа на Бельгию с аккуратными разноцветными домиками.

Национальная художественная галерея построена в стиле флорентийских палаццо, а здание школы «Обыкновенное чудо» называют местным Хогвартсом.

Гулять по пёстрому городу очень интересно!

На пути можно встретить множество необычных и совершенно неожиданных скульптур, например, копию Царь- пушки, памятник Грейс Келли и князю Монако Ренье III, памятник Рембрандту. Многие туристы особенно любят «часы с осликом» с движущимися фигурками на здании художественной галереи.

13:30-15:00 Обед с мастер-классом по выпечке трехслойных блинов «коман-мелна» (выпекают 5 желающих человек из группы, остальные наблюдают, фотографируют; обедают блинами все туристы).

Марийская кухня удивительна!

Чего только стоят трехслойные блины «коман-мелна», которые выпекаются только здесь.

Их еще называют «трехэтажными». Чтобы их приготовить нужно запастись терпением и … мукой разных сортов.

Попробуем приготовить это национальное блюдо на мастер-классе с шеф-поваром!

* Для дат 07.03.25 и 01.05.25 мастер класс по выпечке блинов "коман-мелна" заменяется на мастер-класс по изготовлению декоративного магнита по мотивам Йошкар-Олы (декоративный магнит в форме Йошкиных котика и кошечки с изображением архитектурных сооружений на набережной реки Малая Кокшага) в музее изобразительных искусств. (участвует каждый турист)

15:00-16:30 Экскурсия в музей сыра с дегустацией.

Приглашаем в Музей сыра – первый в Поволжье!

На экскурсии вы узнаете об истории сыра, какие сорта сыра существуют и с чем сочетаются, как правильно составить дегустационную тарелку и как приготовить сыр самостоятельно в домашних условиях.

При Музее работает Сырная лавка, где можно купить понравившиеся сорта сыра, а также поучаствовать в мастер-классе по приготовлению сыра «Рикотта» и дегустации 7 видов сыра.

16:30-18:00 Свободное время в Йошкар-Оле.

В свободное время советуем прогуляться по городу или поужинать в трактире марийской кухни «Теплая речка».

В Йошкар-Оле есть национальный музей и художественная галерея, Музей народной сказки.

18:00 Выезжаем в Пермь.

Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. Мастер-классы. Музей СыраОбзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. Мастер-классы. Музей СыраОбзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. Мастер-классы. Музей СыраОбзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. Мастер-классы. Музей Сыра
4 день

Прибытие в Пермь

09:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Чебоксары (1 ночь). Переезд из Перми и обратно на автобусе (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

Даты проведения тура2-местный номер2-местный + доп. место1-местный номер
21.11.202524.11.202514 20014 20015 500
04.01.202607.01.2026Без РБ 20 200
РБ 19 190		Без РБ 20 200
РБ 19 190		Без РБ 23 600
РБ 22 420
01.05.202604.05.202616 20016 20017 500
17.07.202620.07.202616 20016 20017 500
07.08.202610.08.202616 20016 20017 500

Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.

Ниже представлены возможные варианты проживания. Точное место размещение уточните у менеджера.

Варианты проживания

Отель ДИС 4* или аналогичный в г. Чебоксары

1 ночь

Современный президент-отель «Дис» подойдет для тех, кто хочет поселиться неподалеку от железнодорожного вокзала. Европейское качество не оставит никого равнодушным. Дружелюбный персонал всегда поможет решить возникающие вопросы и чувствовать себя «как дома».

В номерах имеется балкон и ванная комната с феном.

Питание подается в ресторане на территории. Перекусить и попить кофе возможно в лобби-баре.

Отель ДИС 4* или аналогичный в г. ЧебоксарыОтель ДИС 4* или аналогичный в г. ЧебоксарыОтель ДИС 4* или аналогичный в г. ЧебоксарыОтель ДИС 4* или аналогичный в г. Чебоксары
Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение нашим сотрудником из Перми и обратно, контроль всех вопросов
  • Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи
  • Проживание в гостинице с удобствами в номере
  • Питание: завтрак и 2 обеда, 3 дегустации
Что не входит в цену
  • Трансфер до места старта тура
  • Сувениры (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе
  • Посещение музеев и других объектов в свободное время
  • Стоимость доп. места в автобусе: 6 000 руб
  • Курортный сбор: в Чебоксарах с 01 января 2025 г. вводится курортный сбор - 100 руб. в сутки со взрослого человека (от 18 лет)
Место начала и завершения?
Г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.";
Рекомендуем взять с собой:
Для автобуса:
  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;
Для экскурсий:
  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный
зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Есть ли скидки в туре?
Скидка на последний ряд – 300 руб.
Скидка на выезд из Удмуртии – 300 руб.
Скидка для детей до 18 лет – 250 руб.
Какой будет транспорт?
Современные новые туристические автобусы: удобные кресла, кондиционеры, ремни
безопасности, чистота и комфорт в пути.
Какие остановки делает трансфер?
21:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
21:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская)
21:15 – м-н Закамск, ост. Лядова
21:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
21:45 – ост. Отворот на Майский
22:00 – Нытвенский отворот
22:05 – Григорьевский отворот
22:10 – отворот Кудымкар/Карагай
22:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл")
22:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава"
23:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань"
00:25 (УДМ) - г. Воткинск, остановка "Центр"
00:30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208
00:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста"
01:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273
02:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист"
Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

