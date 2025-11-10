1 день

Переезд на автобусе из Перми

21:00 Выезд из Перми, по пути остановка на завтрак.

Отправляемся в увлекательное путешествие в Чувашию – один из древнейших регионов Поволжья, известный еще со времен Золотой Орды!

Этот край поражает самобытными традициями, живописной природой и богатой историей – именно здесь родился легендарный Василий Чапаев.

Нас ждут старинные храмы, уникальные музеи, захватывающие панорамы и, конечно, вкуснейшая национальная кухня.

Познакомимся с Чувашией во всей её красе!