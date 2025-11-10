Вас ждут обзорные экскурсии, богатое культурное наследие, национальная кухня и незабываемые впечатления!
Программа тура по дням
Переезд на автобусе из Перми
21:00 Выезд из Перми, по пути остановка на завтрак.
Отправляемся в увлекательное путешествие в Чувашию – один из древнейших регионов Поволжья, известный еще со времен Золотой Орды!
Этот край поражает самобытными традициями, живописной природой и богатой историей – именно здесь родился легендарный Василий Чапаев.
Нас ждут старинные храмы, уникальные музеи, захватывающие панорамы и, конечно, вкуснейшая национальная кухня.
Познакомимся с Чувашией во всей её красе!
Чебоксары - столица Чувашии
10:00-13:00 Обзорная экскурсия “Чебоксары – столица Чувашии”.
Чебоксары – это крупный порт на берегу реки Волга, входит в тройку самых зелёных и чистых городов России.
Недалеко от Чебоксар родился легендарный Чапаев, а его потомки до сих пор проводят встречи с гостями города.
Чебоксары умеют удивлять.
На один только пешеходный мост здесь потратили больше лампочек, чем на Бруклинский, а в местной галерее хранятся оригиналы полотен Левитана и Куинджи.
13:00-14:00 Обед.
14:30 Посещение Чувашского национального музея – крупнейшего хранилища памятников истории, материальной и духовной культуры чувашского, русского, марийского и других народов, проживающих в Чувашии на протяжении многих веков.
Фонды музея насчитывают более 182 тысяч предметов.
16:00 Размещение в гостинице.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола
7:00 Завтрак в гостинице.
8:00 Освобождение номеров.
Встреча с экскурсоводом.
Переезд в Йошкар-Олу.
11:00-14:00 Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола “Страницы истории и молодость столицы Республики Марий Эл”.
Йошкар-Ола небольшой, но очень колоритный город в европейском стиле, расположившийся на реке Малая Кокшага.
Город поражает количеством памятников и копий знаменитых сооружений: Спасская башня Московского кремля, царь-пушка, набережная Брюгге, фонтан «Архангел Гавриил», движущиеся часы и многое другое.
Здесь много зелени и красивых улочек, в кафе и ресторанах предлагают блюда традиционной кухни, а своеобразная культура марийцев накладывает отпечаток не только на архитектуру, но и на традиции.
14:00-15:00 Обед в кафе города.
15:00-18:00 Переезд в Казань.
18:00 Размещение в гостинице г. Казань, свободное время.
«Казань тысячелетняя» с посещением Казанского кремля
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
10:00-14:00 Обзорная экскурсия "Казань тысячелетняя".
Экскурсия по территории Кремля.
Казань – город-миллионник, столица Татарстана, крупный порт левобережья Волги.
Сюда едут, чтобы увидеть кремль и «падающую» башню, сфотографироваться у необычного дерева возле Дворца земледельцев, прогуляться по Старо-татарской слободе, подняться на смотровую площадку внутри огромного казана и получить гастрономические впечатления от чак-чака и эчпочмака.
Кроме обзорной экскурсии, нас ждёт экскурсия по территории Кремля, история которого началась в X веке.
Кремль много раз горел, его разрушали и перестраивали в камне, расширяли и модернизировали.
На его нынешней территории можно увидеть сооружения разных веков.
Одна из наиболее популярных достопримечательностей кремля – падающая башня Сююмбике.
При высоте 58 метров отклонение её шпиля от вертикали составляет около двух метров!
14:00-15:00 Интерактивная программа «Татарское чаепитие».
К 19 веку у татар чаепитие настолько вошло в быт, что без него не мыслили ни один народный праздник, ни одну свадьбу.
Казанский этнограф К. Фукс писал: «Когда собирались все гости, началось угощение чаем.
Сколько было принесено самоваров, сколько раз и подогревали!
Гости пили так аппетитно, что трудно было сосчитать, по сколько чашек пришлось на каждую…».
За чаепитием гости знакомятся с традициями татарской выпечки, приготовления чая, особенностями гостеприимства.
15:00-19:00 Свободное время в городе.
19:00 Отправление в Пермь.
Прибытие в Пермь
6:00-8:00 Прибытие в г. Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Чебоксары (1 ночь) и в г. Казань (1 ночь). Переезд из Перми и обратно на автобусе (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|19 900
|23 800
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Ниже представлены возможные варианты проживания. Точное место размещение уточните у менеджера.
Варианты проживания
Отель ДИС 4* или аналогичный в г. Чебоксары
Современный президент-отель «Дис» подойдет для тех, кто хочет поселиться неподалеку от железнодорожного вокзала. Европейское качество не оставит никого равнодушным. Дружелюбный персонал всегда поможет решить возникающие вопросы и чувствовать себя «как дома».
В номерах имеется балкон и ванная комната с феном.
Питание подается в ресторане на территории. Перекусить и попить кофе возможно в лобби-баре.
Гостиница Россия или аналогичная
Конгресс-отель «Россия» располагается в центральной части города Чебоксары. Имеет статус «3 звезды», а вежливые сотрудники готовы помочь по всем вопросам.
Номерной фонд состоит из уютных номеров, разделенных на несколько категорий.
В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, кондиционер. По запросу можно установить дополнительное место. В индивидуальной ванной комнате можно найти средства личной гигиены и комплект полотенец.
Гостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. Казань
«Татарстан» — это гостиничный комплекс, расположенный на улице Пушкина в центре Казани.
13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 362 номера, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса».
Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью и техникой: телевизором, холодильником, городским телефоном, феном, сейфом и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi. На каждом этаже расположены кулер с горячей и холодной водой, место для глажки белья, микроволновая печь.
Гостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. Казань
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол". Рестораны выполнены в индивидуальной стилистике и ярких цветах.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Страховка по проезду в автобусе
- Сопровождение нашим сотрудником из Перми и обратно, контроль всех вопросов
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи
- Проживание в гостинице с удобствами в номере
- Питание: 2 завтрака и 2 обеда
- Входные билеты в музей чая
Что не входит в цену
- Трансфер до места старта тура
- Сувениры (по желанию)
- Питание, не указанное в программе
- Посещение музеев и других объектов в свободное время
- Стоимость доп. места в автобусе: 6 500 руб
- Курортный сбор: в Чебоксарах и Казани с 01 января 2025 г. вводится курортный сбор - 100 руб. в сутки со взрослого человека (от 18 лет)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.";
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.