Три столицы: Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола. Автобусный тур из Перми

Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным городам Поволжья! Прогуляйтесь по историческим улочкам Чебоксар, откройте для себя архитектурные шедевры Казани и окунитесь в атмосферу европейской Йошкар-Олы.

Вас ждут обзорные экскурсии, богатое культурное наследие, национальная кухня и незабываемые впечатления!
Ближайшие даты:
12
дек

Программа тура по дням

1 день

Переезд на автобусе из Перми

21:00 Выезд из Перми, по пути остановка на завтрак.

Отправляемся в увлекательное путешествие в Чувашию – один из древнейших регионов Поволжья, известный еще со времен Золотой Орды!

Этот край поражает самобытными традициями, живописной природой и богатой историей – именно здесь родился легендарный Василий Чапаев.

Нас ждут старинные храмы, уникальные музеи, захватывающие панорамы и, конечно, вкуснейшая национальная кухня.

Познакомимся с Чувашией во всей её красе!

2 день

Чебоксары - столица Чувашии

10:00-13:00 Обзорная экскурсия “Чебоксары – столица Чувашии”.

Чебоксары – это крупный порт на берегу реки Волга, входит в тройку самых зелёных и чистых городов России.

Недалеко от Чебоксар родился легендарный Чапаев, а его потомки до сих пор проводят встречи с гостями города.

Чебоксары умеют удивлять.

На один только пешеходный мост здесь потратили больше лампочек, чем на Бруклинский, а в местной галерее хранятся оригиналы полотен Левитана и Куинджи.

13:00-14:00 Обед.

14:30 Посещение Чувашского национального музея – крупнейшего хранилища памятников истории, материальной и духовной культуры чувашского, русского, марийского и других народов, проживающих в Чувашии на протяжении многих веков.

Фонды музея насчитывают более 182 тысяч предметов.

16:00 Размещение в гостинице.

Свободное время.

Чебоксары - столица ЧувашииЧебоксары - столица ЧувашииЧебоксары - столица Чувашии
3 день

Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола

7:00 Завтрак в гостинице.

8:00 Освобождение номеров.

Встреча с экскурсоводом.

Переезд в Йошкар-Олу.

11:00-14:00 Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола “Страницы истории и молодость столицы Республики Марий Эл”.

Йошкар-Ола небольшой, но очень колоритный город в европейском стиле, расположившийся на реке Малая Кокшага.

Город поражает количеством памятников и копий знаменитых сооружений: Спасская башня Московского кремля, царь-пушка, набережная Брюгге, фонтан «Архангел Гавриил», движущиеся часы и многое другое.

Здесь много зелени и красивых улочек, в кафе и ресторанах предлагают блюда традиционной кухни, а своеобразная культура марийцев накладывает отпечаток не только на архитектуру, но и на традиции.

14:00-15:00 Обед в кафе города.

15:00-18:00 Переезд в Казань.

18:00 Размещение в гостинице г. Казань, свободное время.

Обзорная экскурсия по городу Йошкар-ОлаОбзорная экскурсия по городу Йошкар-ОлаОбзорная экскурсия по городу Йошкар-ОлаОбзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола
4 день

«Казань тысячелетняя» с посещением Казанского кремля

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

10:00-14:00 Обзорная экскурсия "Казань тысячелетняя".

Экскурсия по территории Кремля.

Казань – город-миллионник, столица Татарстана, крупный порт левобережья Волги.

Сюда едут, чтобы увидеть кремль и «падающую» башню, сфотографироваться у необычного дерева возле Дворца земледельцев, прогуляться по Старо-татарской слободе, подняться на смотровую площадку внутри огромного казана и получить гастрономические впечатления от чак-чака и эчпочмака.

Кроме обзорной экскурсии, нас ждёт экскурсия по территории Кремля, история которого началась в X веке.

Кремль много раз горел, его разрушали и перестраивали в камне, расширяли и модернизировали.

На его нынешней территории можно увидеть сооружения разных веков.

Одна из наиболее популярных достопримечательностей кремля – падающая башня Сююмбике.

При высоте 58 метров отклонение её шпиля от вертикали составляет около двух метров!

14:00-15:00 Интерактивная программа «Татарское чаепитие».

К 19 веку у татар чаепитие настолько вошло в быт, что без него не мыслили ни один народный праздник, ни одну свадьбу.

Казанский этнограф К. Фукс писал: «Когда собирались все гости, началось угощение чаем.

Сколько было принесено самоваров, сколько раз и подогревали!

Гости пили так аппетитно, что трудно было сосчитать, по сколько чашек пришлось на каждую…».

За чаепитием гости знакомятся с традициями татарской выпечки, приготовления чая, особенностями гостеприимства.

15:00-19:00 Свободное время в городе.

19:00 Отправление в Пермь.

«Казань тысячелетняя» с посещением Казанского кремля«Казань тысячелетняя» с посещением Казанского кремля«Казань тысячелетняя» с посещением Казанского кремля«Казань тысячелетняя» с посещением Казанского кремля
5 день

Прибытие в Пермь

6:00-8:00 Прибытие в г. Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Чебоксары (1 ночь) и в г. Казань (1 ночь). Переезд из Перми и обратно на автобусе (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
19 90023 800

Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.

Ниже представлены возможные варианты проживания. Точное место размещение уточните у менеджера.

Варианты проживания

Отель ДИС 4* или аналогичный в г. Чебоксары

1 ночь

Современный президент-отель «Дис» подойдет для тех, кто хочет поселиться неподалеку от железнодорожного вокзала. Европейское качество не оставит никого равнодушным. Дружелюбный персонал всегда поможет решить возникающие вопросы и чувствовать себя «как дома».

В номерах имеется балкон и ванная комната с феном.

Питание подается в ресторане на территории. Перекусить и попить кофе возможно в лобби-баре.

Отель ДИС 4* или аналогичный в г. ЧебоксарыОтель ДИС 4* или аналогичный в г. ЧебоксарыОтель ДИС 4* или аналогичный в г. ЧебоксарыОтель ДИС 4* или аналогичный в г. Чебоксары
Гостиница Россия или аналогичная

1 ночь

Конгресс-отель «Россия» располагается в центральной части города Чебоксары. Имеет статус «3 звезды», а вежливые сотрудники готовы помочь по всем вопросам.

Номерной фонд состоит из уютных номеров, разделенных на несколько категорий.

В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, кондиционер. По запросу можно установить дополнительное место. В индивидуальной ванной комнате можно найти средства личной гигиены и комплект полотенец.

Гостиница Россия или аналогичнаяГостиница Россия или аналогичнаяГостиница Россия или аналогичнаяГостиница Россия или аналогичнаяГостиница Россия или аналогичнаяГостиница Россия или аналогичнаяГостиница Россия или аналогичная
Гостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. Казань

1 ночь

«Татарстан» — это гостиничный комплекс, расположенный на улице Пушкина в центре Казани.

13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 362 номера, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса».

Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью и техникой: телевизором, холодильником, городским телефоном, феном, сейфом и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi. На каждом этаже расположены кулер с горячей и холодной водой, место для глажки белья, микроволновая печь.

Гостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. Казань
Гостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. Казань

1 ночь

«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.

К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.

На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол". Рестораны выполнены в индивидуальной стилистике и ярких цветах.

Гостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. Казань
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение нашим сотрудником из Перми и обратно, контроль всех вопросов
  • Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи
  • Проживание в гостинице с удобствами в номере
  • Питание: 2 завтрака и 2 обеда
  • Входные билеты в музей чая
Что не входит в цену
  • Трансфер до места старта тура
  • Сувениры (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе
  • Посещение музеев и других объектов в свободное время
  • Стоимость доп. места в автобусе: 6 500 руб
  • Курортный сбор: в Чебоксарах и Казани с 01 января 2025 г. вводится курортный сбор - 100 руб. в сутки со взрослого человека (от 18 лет)
Место начала и завершения?
Г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.";
Рекомендуем взять с собой:
Для автобуса:
  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;
Для экскурсий:
  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный
зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Есть ли скидки в туре?
Скидка на последний ряд - 300 руб.
Скидка на выезд из Удмуртии - 300 руб.
Какие остановки делает трансфер?
21:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
21:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская)
21:15 – м-н Закамск, ост. Лядова
21:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
21:45 – ост. Отворот на Майский
22:00 – Нытвенский отворот
22:05 – Григорьевский отворот
22:10 – отворот Кудымкар/Карагай
22:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл")
22:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава"
23:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань"
00:25 (УДМ) - г. Воткинск, остановка "Центр"
00:30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208
00:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста"
01:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273
02:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе “Турист”
Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
