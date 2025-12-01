Мои заказы

Выходные в Усть-Койве. Зимний тур в Пермский край

Выходные в Усть-Койве
Проведите выходные в самом сердце уральской зимней сказки! Вас ждёт двухдневное путешествие вдоль величественной Чусовой: прогулки к камням Красный и Филин с панорамами, от которых перехватывает дыхание, поход к Хрустальному водопаду, снегоходное приключение, уютный глэмпинг и весёлые зимние развлечения.

Чаепитие у костра, снег, тишина, цифровой детокс и невероятные виды сделают эту поездку запоминающейся, тёплой.
4.9
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Отправление из Перми. Камни Красный и Филин, Мельничный ручей

07:00 Выезд из Перми от “Театр-Театр”, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).

07:00-12:00 Дорога до п. Усть-Койва. По пути остановка в кафе (оплата самостоятельно).

12:00 Прибытие в п. Усть-Койва к глэмпингу “Филин”, находящегося на берегу реки Чусовая, напротив скалы Филин.

12:00-13:00 Обед на территории глэмпинга.

13:00-15:00 Пешеходная экскурсия на камень Красный, по пути осмотр камня Филин. С Красного камня открывается потрясающий вид на реку. Пешая часть 5 км.

15:00-17:00 Пешеходная экскурсия на Мельничный ручей (Хрустальный водопад). Общая пешая часть 1,5 км.

17:00-18:00 Возвращение на базу.

С 18:00 Размещение в глэмпинге. Катание на тюбингах с огромной горки.

Ужин. Баня.

Время для отдыха, душевных разговоров и уединения в этом уникальном месте.

2 день

Живописные камни Чусовой. Царские ворота. Возвращение в Пермь

08:00-09:00 Завтрак.

10:00 Выселение из номеров. Вещи оставляем в теплой армейской палатке.

10:00-13:00 Экскурсия на снегоходах (в санях): заезд на обзорные площадки на камни Дыроватые рёбра, Башня и Гусельный.

Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватые рёбра (карстовая арка "Царские ворота" и грот "Влюбленных").

Чаепитие с костром на берегу реки Чусовая на оборудованной стоянке с туалетом.

Будьте готовы к тому, что к обзорным площадкам необходимо будет пройти пешком от снегоходной тропы на 40-100 метров.

Окончание экскурсии у тропы на Мельничный ручей.

13:00-14:00 Обед.

15:00 Выезд в Пермь.

19:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге на реке Чусовой.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

Возраст туристаСтоимость
Взрослый13 520
Пенсионер по возрасту13 370
Дети до 14 лет13 370

Варианты проживания

Глэмпинг «Филин»

1 ночь
Глэмпинг «Филин» расположен в живописном месте на берегу реки Чусовой, с видом на камень с одноименным названием. 1. На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения.
В каждом доме свой с/у (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук. В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте (всего 3 номера на 10 человек в каждом доме).
Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое). В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в глэмпинге (3-4-местное размещение)
  • Питание, указанное в программе (1 день - обед, ужин, 2 день - завтрак, обед)
  • Экскурсии по программе
  • Транспорт по программе
  • Услуги инструктора
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Входные билеты на территорию Природного парка «Пермский»
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание, не включённое в программу тура
  • Интернет на территории глэмпинга
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В автобус и глэмпинг:

  1. Вода бутилированная.
  2. Запасная сменная обувь и одежа для автобуса. После пеших экскурсии и поездок на снегоходе часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
  3. Подушечки или пледы для удобства во время поездки.
  4. Личные вещи для базы, личные средства гигиены и медикаменты.
  5. Документы, удостоверяющие личность, карты, наличные деньги.

В пешую экскурсию и на снегоходах:

  1. Термос с горячим чаем/кофе и небольшой рюкзачок для перекуса, индивидуальных и гигиенических принадлежностей.
  2. Удобная трекинговая обувь, соответствующая погоде. Рекомендуем так же туристические бахилы(гамаши) на ноги (защита от попадания снега и грязи в обувь).
  3. Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям.
  4. Хоба (туристическая сидушка), фонарики с запасными элементами питания.
  5. На снегоходах: дополнительные тёплые вещи, варежки, шарф или баф для защиты лица, на ноги тёплые ботинки, валенки или эва-сапоги с утеплителем.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли мобильная связь в глэмпинге?

Будьте готовы к тому, что в Усть-Койве нет сети ни у одного оператора связи!

Экстренные вызовы можно будет сделать у администрации глэмпинга.

Можно приобрести интернет, который будет работать на территории глэмпинга (оплачивается и регистрируется аккаунт заранее – менеджер подскажет, как это сделать).
Какие достопримечательности мы посетим в рамках тура?

1. Посещение на снегоходах (в санях) обзорных площадок на камнях Дыроватые рёбра, Башня и Гусельный.

Название Дыроватые Рёбра возникло из-за аналогии с внешним видом рёбер гигантского животного. Вертикально стоящие известняковые пласты, разделённые логами и испещрённые гротами и пещерами, действительно их напоминают. Камень Дыроватые Рёбра является ландшафтным памятником природы регионального значения.

Камень Башня – название возникло из-за того, что по форме камень напоминает высокую башню старинной крепости с высоты которого открывается красивый вид на окрестную тайгу и изгибы реки.

Камень Гусельный – имеет статус памятника природы, имеет симметричную трапециевидную форму, напоминающую народный инструмент – гусли.

2. Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватый (карстовая арка "Царские ворота" и грот "Влюбленных").

Кобыльи ребра по аналогии с камнем Дыроватые рёбра назван так как его останцы напоминают рёбра измождённой лошади.

Камень Гнутый получил своё название за удивительный изгиб пластов породы из которой он сложен.

Камень Сосун – название камня с древнего мансийского означает «Большой рукав», так же есть мнение, что название образовалось от мансийского “сос-лунт” – гусиный речей и правда по берегам в этом месте стекает множество ручьёв.

В одной из скал камня Дыроватые рёбра расположена самая большая сквозная карстовая арка на реке Чусовой – “Царские ворота”, образовавшаяся после обвала свода древней пещеры.

Справа от арки есть небольшая безымянная пещера, где были найдены останки древних инструментов и оружия возраст которых около 12,5 тыс лет.

Также в одной из скал расположен живописный грот, в котором по преданию в давние времена встречались влюблённые – “Грот влюблённых”.

3. Мельничный ручей – в прошлом на нём стояла водяная мельница, отчего и возникло название. По дну каменистого каньона вверх ведёт живописная тропа, которая заканчивается каменным кулуаром с навесов которого стекает вода и зимой образуя сосульки сталактиты и сталагмиты превращается в «хрустальный водопад».

4. Камень Красный – один из самых красивых камней на реке Чусовая. Назван так из-за красного цвета породы, так же красный означает красивый. С высоты открывается незабываемый вид на реку Чусовая и окрестности.

5. Камень Филин (Камень Койвинский) – ландшафтный региональный памятник природы. Высокая известняковая скала с тремя небольшими гротами. Камень Филин получил свое название за сходство с головой пернатого хищника, где глазами птицы являются входы двух из трёх находящихся в утёсе пещер

*Будьте готовы к тому, что к обзорным площадкам и входу к пещере необходимо будет пройти пешком от снегоходной тропы на 40-100 метров.

Что еще необходимо знать о проживании в глэмпинге?
  1. Заселение с собакой (или любым другим животным) невозможно, так как в сборной группе все туристы индивидуальны и особенности здоровья тоже.
  2. В доме 3 номера, но в каком Вы будете проживать, будет понятно только перед выездом. Бронирование конкретного номера в доме невозможно. Проживание предусмотрено в четырехместном номере с другими туристами.
  3. Режим тишины в домах начинается с 02:00, так как на утро группу ждут экскурсии, будет активный день. В другие дни с 23:00.
  4. В соответствии с действующим законодательством, для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
  5. Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
