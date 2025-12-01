Глэмпинг «Филин» расположен в живописном месте на берегу реки Чусовой, с видом на камень с одноименным названием. 1. На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения.

В каждом доме свой с/у (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук. В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте (всего 3 номера на 10 человек в каждом доме).

Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое). В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.