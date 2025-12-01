Чаепитие у костра, снег, тишина, цифровой детокс и невероятные виды сделают эту поездку запоминающейся, тёплой.
Программа тура по дням
Отправление из Перми. Камни Красный и Филин, Мельничный ручей
07:00 Выезд из Перми от “Театр-Театр”, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).
07:00-12:00 Дорога до п. Усть-Койва. По пути остановка в кафе (оплата самостоятельно).
12:00 Прибытие в п. Усть-Койва к глэмпингу “Филин”, находящегося на берегу реки Чусовая, напротив скалы Филин.
12:00-13:00 Обед на территории глэмпинга.
13:00-15:00 Пешеходная экскурсия на камень Красный, по пути осмотр камня Филин. С Красного камня открывается потрясающий вид на реку. Пешая часть 5 км.
15:00-17:00 Пешеходная экскурсия на Мельничный ручей (Хрустальный водопад). Общая пешая часть 1,5 км.
17:00-18:00 Возвращение на базу.
С 18:00 Размещение в глэмпинге. Катание на тюбингах с огромной горки.
Ужин. Баня.
Время для отдыха, душевных разговоров и уединения в этом уникальном месте.
Живописные камни Чусовой. Царские ворота. Возвращение в Пермь
08:00-09:00 Завтрак.
10:00 Выселение из номеров. Вещи оставляем в теплой армейской палатке.
10:00-13:00 Экскурсия на снегоходах (в санях): заезд на обзорные площадки на камни Дыроватые рёбра, Башня и Гусельный.
Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватые рёбра (карстовая арка "Царские ворота" и грот "Влюбленных").
Чаепитие с костром на берегу реки Чусовая на оборудованной стоянке с туалетом.
Будьте готовы к тому, что к обзорным площадкам необходимо будет пройти пешком от снегоходной тропы на 40-100 метров.
Окончание экскурсии у тропы на Мельничный ручей.
13:00-14:00 Обед.
15:00 Выезд в Пермь.
19:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге на реке Чусовой.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|Возраст туриста
|Стоимость
|Взрослый
|13 520
|Пенсионер по возрасту
|13 370
|Дети до 14 лет
|13 370
Варианты проживания
Глэмпинг «Филин»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в глэмпинге (3-4-местное размещение)
- Питание, указанное в программе (1 день - обед, ужин, 2 день - завтрак, обед)
- Экскурсии по программе
- Транспорт по программе
- Услуги инструктора
- Страхование во время автобусной перевозки
- Входные билеты на территорию Природного парка «Пермский»
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не включённое в программу тура
- Интернет на территории глэмпинга
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В автобус и глэмпинг:
- Вода бутилированная.
- Запасная сменная обувь и одежа для автобуса. После пеших экскурсии и поездок на снегоходе часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
- Подушечки или пледы для удобства во время поездки.
- Личные вещи для базы, личные средства гигиены и медикаменты.
- Документы, удостоверяющие личность, карты, наличные деньги.
В пешую экскурсию и на снегоходах:
- Термос с горячим чаем/кофе и небольшой рюкзачок для перекуса, индивидуальных и гигиенических принадлежностей.
- Удобная трекинговая обувь, соответствующая погоде. Рекомендуем так же туристические бахилы(гамаши) на ноги (защита от попадания снега и грязи в обувь).
- Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям.
- Хоба (туристическая сидушка), фонарики с запасными элементами питания.
- На снегоходах: дополнительные тёплые вещи, варежки, шарф или баф для защиты лица, на ноги тёплые ботинки, валенки или эва-сапоги с утеплителем.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли мобильная связь в глэмпинге?
Будьте готовы к тому, что в Усть-Койве нет сети ни у одного оператора связи!
Экстренные вызовы можно будет сделать у администрации глэмпинга.
Какие достопримечательности мы посетим в рамках тура?
1. Посещение на снегоходах (в санях) обзорных площадок на камнях Дыроватые рёбра, Башня и Гусельный.
Название Дыроватые Рёбра возникло из-за аналогии с внешним видом рёбер гигантского животного. Вертикально стоящие известняковые пласты, разделённые логами и испещрённые гротами и пещерами, действительно их напоминают. Камень Дыроватые Рёбра является ландшафтным памятником природы регионального значения.
Камень Башня – название возникло из-за того, что по форме камень напоминает высокую башню старинной крепости с высоты которого открывается красивый вид на окрестную тайгу и изгибы реки.
Камень Гусельный – имеет статус памятника природы, имеет симметричную трапециевидную форму, напоминающую народный инструмент – гусли.
2. Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватый (карстовая арка "Царские ворота" и грот "Влюбленных").
Кобыльи ребра по аналогии с камнем Дыроватые рёбра назван так как его останцы напоминают рёбра измождённой лошади.
Камень Гнутый получил своё название за удивительный изгиб пластов породы из которой он сложен.
Камень Сосун – название камня с древнего мансийского означает «Большой рукав», так же есть мнение, что название образовалось от мансийского “сос-лунт” – гусиный речей и правда по берегам в этом месте стекает множество ручьёв.
В одной из скал камня Дыроватые рёбра расположена самая большая сквозная карстовая арка на реке Чусовой – “Царские ворота”, образовавшаяся после обвала свода древней пещеры.
Справа от арки есть небольшая безымянная пещера, где были найдены останки древних инструментов и оружия возраст которых около 12,5 тыс лет.
Также в одной из скал расположен живописный грот, в котором по преданию в давние времена встречались влюблённые – “Грот влюблённых”.
3. Мельничный ручей – в прошлом на нём стояла водяная мельница, отчего и возникло название. По дну каменистого каньона вверх ведёт живописная тропа, которая заканчивается каменным кулуаром с навесов которого стекает вода и зимой образуя сосульки сталактиты и сталагмиты превращается в «хрустальный водопад».
4. Камень Красный – один из самых красивых камней на реке Чусовая. Назван так из-за красного цвета породы, так же красный означает красивый. С высоты открывается незабываемый вид на реку Чусовая и окрестности.
5. Камень Филин (Камень Койвинский) – ландшафтный региональный памятник природы. Высокая известняковая скала с тремя небольшими гротами. Камень Филин получил свое название за сходство с головой пернатого хищника, где глазами птицы являются входы двух из трёх находящихся в утёсе пещер
*Будьте готовы к тому, что к обзорным площадкам и входу к пещере необходимо будет пройти пешком от снегоходной тропы на 40-100 метров.
Что еще необходимо знать о проживании в глэмпинге?
- Заселение с собакой (или любым другим животным) невозможно, так как в сборной группе все туристы индивидуальны и особенности здоровья тоже.
- В доме 3 номера, но в каком Вы будете проживать, будет понятно только перед выездом. Бронирование конкретного номера в доме невозможно. Проживание предусмотрено в четырехместном номере с другими туристами.
- Режим тишины в домах начинается с 02:00, так как на утро группу ждут экскурсии, будет активный день. В другие дни с 23:00.
- В соответствии с действующим законодательством, для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
- Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура.