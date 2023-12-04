Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Групповой тур в Перми

Пермская кругосветка

5
3 отзыва
Во время автобусного тура по Пермскому краю вы отправитесь на самый север края – в царство тайги и деревьев великанов, чистейших рек и свежайшего воздуха.

Вы будете восходить на вершины гор и спускаться в пещеры, подниматься на скалы и бродить вдоль Пермских рек.

Вы узнаете всю историю края со времён Пермского моря, через жизнь вогулов и манси и до градообразующих предприятий. Пермский край – место, где оживают легенды о богатырях, чей след можно увидеть на одной из вершин. Тур проводится также под индивидуальный запрос для групп от 6-ти человек.
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Ближайшие даты:
10
янв
21
фев
6
мар

Что вас ожидает:

Знаменитые места из фильмов
Знаменитые места из фильмов
Пройдемся по местам съемок фильмов "Географ глобус пропил" и "Время первых"
Каменный город
Каменный город
Мы будем гулять по каменным улицам, которые созданы природой и являются местом силы
Тайны Кунгура
Тайны Кунгура
Спустимся в знаменитую Кунгурскую ледяную пещеру

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обзорная экскурсия по г. Перми. Белогорский монастырь. Кунгур

Начало тура 07:00.

Встреча гостей Тополевый переулок 10 (по запросу группы).

Обзорная экскурсия по городу Пермь.

С посещением достопримечательностей.

Завтрак в кафе города (оплачивается дополнительно).

Дорога до монастыря.

Белогорский монастырь.

Экскурсия по Монастырю и его окрестностям.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Переезд в купеческий город Кунгур Чайную столицу России.

Экскурсия по городу.

Посещение камня Ермак (по погодным условиям).

Экскурсия по городу и в Кунгурскую ледяную пещеру.

Одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части страны.

Ночевка в гостинице.

Встреча. Обзорная экскурсия по г. Перми. Белогорский монастырь. КунгурВстреча. Обзорная экскурсия по г. Перми. Белогорский монастырь. КунгурВстреча. Обзорная экскурсия по г. Перми. Белогорский монастырь. КунгурВстреча. Обзорная экскурсия по г. Перми. Белогорский монастырь. Кунгур
2 день

Усьвинские Столбы. Каменный город

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Переезд в поселок Усьва.

Перекус.

Поход на Усьвинские столбы, смотровую на Чёртов палец, грот Столбовой.

Места съемок «Географ глобус пропил» и «Время первых».

Перекус.

Экскурсия в Каменный город.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Ночевка в гостинице.

Усьвинские Столбы. Каменный городУсьвинские Столбы. Каменный городУсьвинские Столбы. Каменный городУсьвинские Столбы. Каменный городУсьвинские Столбы. Каменный город
3 день

Гора Крестовая. Соликамск

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Экскурсия на гору Крестовая.

Места съемок "Сердце Пармы".

Переезд на Север нашего края.

Обед (оплачивается дополнительно).

Прибытие в Соликамск посещение музей-заповедник “Сользавод”.

Экскурсия по историческому центру Соликамска: Людмилинская скважина.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Ночевка в гостинице.

Гора Крестовая. СоликамскГора Крестовая. СоликамскГора Крестовая. СоликамскГора Крестовая. Соликамск
4 день

Чердынский уезд

Завтрак. (оплачивается дополнительно).

Переезд в город Чердынь.

Посещение Троицкого холма, с остатками земляного вала, откуда начиналась Чердынь.

Обзорная экскурсия.

Обед (оплачивается дополнительно).

Переезд по Печорскому тракту.

Экскурсии по древним селам Чердынского уезда.

Село Покча, Вельгорт, Камгорт.

Искор.

Посещение Искорского городища, которое долгое время прикрывало путь врагам с севера на столицу пермской земли — Чердынь.

На городище стоит белая каменная часовня постройки 1893 года, остались следы оборонительных укреплений.

Знаменитая «Узкая улочка», которая хранит немало легенд.

Ныроб и его достопримечательности: церковь Богоявления Господня (1736г), часовня Михаила Архангела, Никольская церковь (1705г.).

Никольский родник.

Посещение темницы М. Н. Романова.

Размещение.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Чердынский уездЧердынский уездЧердынский уезд
5 день

Восхождение на Полюд. Отъезд

Ранний Подъем.

Завтрак. (оплачивается дополнительно).

Переезд к реке Вишера к собрату камня Ветлан.

Перекус.

Переправляемся через Вишеру и перед нами камень Полюд.

Восхождение.

Возвращение в Пермь около 22:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на маршруте на базах и в гостинице – номера 3-4 местные, эконом класса (про 1-2-местное размещение уточняйте при бронировании, при желании и наличии мест с доплатой улучшенные номера).

Варианты проживания

Гостиница «Сталагмит»

1 ночь

Отель «Сталагмит» с баром расположен в селе Филипповка. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Места на частной парковке предоставляются за дополнительную плату.

Все номера оснащены телевизором. В каждом номере отеля «Сталагмит» предоставляется постельное белье и полотенца.

Гостиница «Сталагмит»Гостиница «Сталагмит»Гостиница «Сталагмит»Гостиница «Сталагмит»

База в Усьве

1 ночь

База в Усьве.

Гостиница «Северный Урал»

2 ночи

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание на всем протяжении маршрута
  • Перекус на Усьвинских столбах
  • Билеты в музеи на протяжении маршрута
  • Страхование при перевозке
  • Проживание на маршруте на базах и в гостинице, номера эконом класса (при желании и наличии мест с доплатой улучшенные номера)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Трансфер от аэропорта/жд и обратно
  • Встреча гостей в аэропорту от 3000 руб. в зависимости от времени и численности группы
  • Питание на протяжении маршрута (завтраки, обеды, ужины)
  • Дополнительные и личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье – крайне желательно;
  • непромокаемый зимний костюм (горнолыжный/сноубордический) –
  • куртка и болоньевые штаны, чтобы не промокали и не продувались;
  • балаклава (маска на лицо, оберегающая от ветра) или шарф;
  • удобная теплая обувь: если есть - трекинговые ботинки, если нет: кожаные ботинки (НЕ кроссовки, НЕ угги и НЕ дутики – это все промокнет), либо валенки, либо резиновые сапоги ЭВА с теплым вкладышем (продаются во всех хоз. магазинах, они очень легкие, непромокаемые, теплые, не скользят);
  • налобный фонарь
  • носки – 2 пары (на случай промокания ног);
  • варежки (или перчатки) – 2 пары, непромокаемые;
  • гамаши на ноги или бахилы (специальные непромокаемые приспособления, чтобы оберегать обувь от попадания внутрь снега), если на горнолыжных или болоньевых штанах внизу есть резинка, то не надо;
  • перекус в дороге;
  • хоба (сидение теплоизоляционное, «подпопник»);
  • фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Сложный ли маршрут?

Сложность тура: Средний.

Минимальная физическая подготовка.

Предрасположенность к длительным прогулкам.

Дети от 10 лет/активный образ жизни.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка детям до 11 лет – 1 000 рублей.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

Начало тура 07:00 по адресу Тополевый переулок 10. Туристы добираются самостоятельно.

В завершающий день прибытие в город примерно 22:00. Обратные билеты лучше брать с запасом.

Если группа индивидуальная (тур организован только для Вашей группы) время встречи туристов можно корректировать +/-1-2 часа. Но нужно понимать, что зимой световой день короче и возможно изменения в программе в дальнейшем на маршруте. В последний день тура, билеты на обратный рейс, поезд брать всегда с запасом.

  • Международный аэропорт Пермь (Большое Савино).
  • ул. Ленина, дом 89, Пермь, Пермский край, 614961 Жд. Пермь 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
4 дек 2023
С организацией все отлично, проблем нет.
Л
28 сен 2023
Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
А
24 сен 2023
Тур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. Рассказали много интересного по истории. Эта экскурсия была на голову выше других групповых экскурсий из моего опыта.
Тур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. Рассказали

Тур входит в следующие категории Перми

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