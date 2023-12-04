Отель «Сталагмит» с баром расположен в селе Филипповка. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Места на частной парковке предоставляются за дополнительную плату.

Все номера оснащены телевизором. В каждом номере отеля «Сталагмит» предоставляется постельное белье и полотенца.