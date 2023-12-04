Пермская кругосветка
Вы будете восходить на вершины гор и спускаться в пещеры, подниматься на скалы и бродить вдоль Пермских рек.
Вы узнаете всю историю края со времён Пермского моря, через жизнь вогулов и манси и до градообразующих предприятий. Пермский край – место, где оживают легенды о богатырях, чей след можно увидеть на одной из вершин. Тур проводится также под индивидуальный запрос для групп от 6-ти человек.
янв
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Обзорная экскурсия по г. Перми. Белогорский монастырь. Кунгур
Начало тура 07:00.
Встреча гостей Тополевый переулок 10 (по запросу группы).
Обзорная экскурсия по городу Пермь.
С посещением достопримечательностей.
Завтрак в кафе города (оплачивается дополнительно).
Дорога до монастыря.
Белогорский монастырь.
Экскурсия по Монастырю и его окрестностям.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Переезд в купеческий город Кунгур Чайную столицу России.
Экскурсия по городу.
Посещение камня Ермак (по погодным условиям).
Экскурсия по городу и в Кунгурскую ледяную пещеру.
Одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части страны.
Ночевка в гостинице.
Усьвинские Столбы. Каменный город
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Переезд в поселок Усьва.
Перекус.
Поход на Усьвинские столбы, смотровую на Чёртов палец, грот Столбовой.
Места съемок «Географ глобус пропил» и «Время первых».
Перекус.
Экскурсия в Каменный город.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Ночевка в гостинице.
Гора Крестовая. Соликамск
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Экскурсия на гору Крестовая.
Места съемок "Сердце Пармы".
Переезд на Север нашего края.
Обед (оплачивается дополнительно).
Прибытие в Соликамск посещение музей-заповедник “Сользавод”.
Экскурсия по историческому центру Соликамска: Людмилинская скважина.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Ночевка в гостинице.
Чердынский уезд
Завтрак. (оплачивается дополнительно).
Переезд в город Чердынь.
Посещение Троицкого холма, с остатками земляного вала, откуда начиналась Чердынь.
Обзорная экскурсия.
Обед (оплачивается дополнительно).
Переезд по Печорскому тракту.
Экскурсии по древним селам Чердынского уезда.
Село Покча, Вельгорт, Камгорт.
Искор.
Посещение Искорского городища, которое долгое время прикрывало путь врагам с севера на столицу пермской земли — Чердынь.
На городище стоит белая каменная часовня постройки 1893 года, остались следы оборонительных укреплений.
Знаменитая «Узкая улочка», которая хранит немало легенд.
Ныроб и его достопримечательности: церковь Богоявления Господня (1736г), часовня Михаила Архангела, Никольская церковь (1705г.).
Никольский родник.
Посещение темницы М. Н. Романова.
Размещение.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Восхождение на Полюд. Отъезд
Ранний Подъем.
Завтрак. (оплачивается дополнительно).
Переезд к реке Вишера к собрату камня Ветлан.
Перекус.
Переправляемся через Вишеру и перед нами камень Полюд.
Восхождение.
Возвращение в Пермь около 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на маршруте на базах и в гостинице – номера 3-4 местные, эконом класса (про 1-2-местное размещение уточняйте при бронировании, при желании и наличии мест с доплатой улучшенные номера).
Варианты проживания
Гостиница «Сталагмит»
Отель «Сталагмит» с баром расположен в селе Филипповка. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Места на частной парковке предоставляются за дополнительную плату.
Все номера оснащены телевизором. В каждом номере отеля «Сталагмит» предоставляется постельное белье и полотенца.
База в Усьве
База в Усьве.
Гостиница «Северный Урал»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание на всем протяжении маршрута
- Перекус на Усьвинских столбах
- Билеты в музеи на протяжении маршрута
- Страхование при перевозке
- Проживание на маршруте на базах и в гостинице, номера эконом класса (при желании и наличии мест с доплатой улучшенные номера)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Трансфер от аэропорта/жд и обратно
- Встреча гостей в аэропорту от 3000 руб. в зависимости от времени и численности группы
- Питание на протяжении маршрута (завтраки, обеды, ужины)
- Дополнительные и личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье – крайне желательно;
- непромокаемый зимний костюм (горнолыжный/сноубордический) –
- куртка и болоньевые штаны, чтобы не промокали и не продувались;
- балаклава (маска на лицо, оберегающая от ветра) или шарф;
- удобная теплая обувь: если есть - трекинговые ботинки, если нет: кожаные ботинки (НЕ кроссовки, НЕ угги и НЕ дутики – это все промокнет), либо валенки, либо резиновые сапоги ЭВА с теплым вкладышем (продаются во всех хоз. магазинах, они очень легкие, непромокаемые, теплые, не скользят);
- налобный фонарь
- носки – 2 пары (на случай промокания ног);
- варежки (или перчатки) – 2 пары, непромокаемые;
- гамаши на ноги или бахилы (специальные непромокаемые приспособления, чтобы оберегать обувь от попадания внутрь снега), если на горнолыжных или болоньевых штанах внизу есть резинка, то не надо;
- перекус в дороге;
- хоба (сидение теплоизоляционное, «подпопник»);
- фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сложный ли маршрут?
Сложность тура: Средний.
Минимальная физическая подготовка.
Предрасположенность к длительным прогулкам.
Дети от 10 лет/активный образ жизни.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка детям до 11 лет – 1 000 рублей.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
Начало тура 07:00 по адресу Тополевый переулок 10. Туристы добираются самостоятельно.
В завершающий день прибытие в город примерно 22:00. Обратные билеты лучше брать с запасом.
Если группа индивидуальная (тур организован только для Вашей группы) время встречи туристов можно корректировать +/-1-2 часа. Но нужно понимать, что зимой световой день короче и возможно изменения в программе в дальнейшем на маршруте. В последний день тура, билеты на обратный рейс, поезд брать всегда с запасом.
- Международный аэропорт Пермь (Большое Савино).
- ул. Ленина, дом 89, Пермь, Пермский край, 614961 Жд. Пермь 2