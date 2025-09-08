Индивидуальная
до 4 чел.
Мир изящных фонтанов Петергофа
Погрузитесь в атмосферу величия Петергофа, наслаждаясь красотой фонтанов и историей императорской резиденции. Это будет незабываемо
Начало: У восточного входа в парк
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Готика в Петергофе: парк «Александрия»
Познакомиться с семейным очагом романтичной немецкой принцессы
Начало: У парка Александрия
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Золотой век петергофских усадеб
Исследовать нефонтанную часть любимого города Николая I
Начало: У собора Петра и Павла
Сегодня в 13:30
13 дек в 12:30
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей8 сентября 2025Экскурсия была интересной и содержательной. Рекомендую.
