Готика в Петергофе: парк «Александрия»
Узнайте, как императоры России проводили свои дни в уютном парке «Александрия». История, архитектура и семейные тайны ждут вас
Начало: У парка Александрия
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
Петергоф - это не только фонтаны. Откройте для себя скрытые уголки, узнайте тайны и почувствуйте атмосферу исторического города
Начало: На вокзале «Новый Петергоф»
Завтра в 17:00
11 авг в 18:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Забытые усадьбы Нового Петергофа
Погрузитесь в атмосферу старинного Петергофа, узнайте истории его усадеб и соборов. Откройте для себя уникальные места, которые скрыты от глаз туристов
Начало: У собора Петра и Павла
Расписание: в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15
Сегодня в 11:15
Завтра в 14:15
1200 ₽ за человека
