1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Готика в Петергофе: парк «Александрия» Узнайте, как императоры России проводили свои дни в уютном парке «Александрия». История, архитектура и семейные тайны ждут вас Начало: У парка Александрия 8500 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу Петергоф - это не только фонтаны. Откройте для себя скрытые уголки, узнайте тайны и почувствуйте атмосферу исторического города Начало: На вокзале «Новый Петергоф» 6670 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Мини-группа до 5 чел. Забытые усадьбы Нового Петергофа Погрузитесь в атмосферу старинного Петергофа, узнайте истории его усадеб и соборов. Откройте для себя уникальные места, которые скрыты от глаз туристов Начало: У собора Петра и Павла Расписание: в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15 1200 ₽ за человека Другие экскурсии Петергофа

