Вы знаете, что такое «любить по-царски»? Это ради обожаемой супруги устроить тихое уютное гнёздышко рядом с пышным Петергофом. Такова история парка Александрия, куда я вас и приглашаю. На экскурсии покажу основные его локации.
Расскажу, как здесь росли и какое воспитание получали русские императоры, зачем им были нужны ферма, пожарная каланча и детская крепость.
Описание экскурсии
- Мы пройдём по резиденции императорской семьи, названной по имени первой владелицы — супруги Николая I, императрицы Александры Фёдоровны.
- Увидим другой Петергоф — не помпезное царство фонтанов, а тёплый семейный уголок.
- В царстве любящего рыцаря и его хрупкой Белой Розы найдём уютный «дом богатого помещика», или как его называли сами владельцы — «котич».
- Взглянем на Фермерский дворец с колоннами из берёзок. Он, кстати, вырос из настоящей фермы, где будущий император Александр II сам доил коров!
- Посмотрим на православный храм в парке, который выглядит как готический собор.
- Здесь даже конюшни похожи на средневековый замок — и мы их обязательно увидим.
Я расскажу:
- каким на самом деле был император Николай I.
- где и как прошли детские годы четырёх поколений династии Романовых.
- как средневековые традиции оживали на аллеях Петергофа.
- как проводила будни и праздники самая влиятельная и в то же время самая обычная семья России — со своими радостями и огорчениями.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в парк, в том числе для гида, с 26 апреля по 12 октября — 350 ₽/взрослый, 200 ₽/учащиеся от 14 до 18 лет, 50 ₽/учащиеся от 7 до 14 лет, дети до 7 лет бесплатно. В остальной период вход в парк бесплатный для всех.
- За дополнительную плату могу организовать трансфер на автомобиле с водителем. Это оговаривается заранее, не менее чем за сутки до экскурсии. Подробности обсудим в переписке.
- В программу не входит посещение дворцов и павильонов (в понедельник закрыты). Там работают только сотрудники ГМЗ «Петергоф». По желанию после экскурсии вы сможете сходить туда самостоятельно, купив билет в кассах парка.
- Возможно провести программу для большего количества человек (до 9). Подробности в переписке.
Яна — ваш гид в Петергофе
Провела экскурсии для 63 туристов
Я аттестованный гид, окончила истфак СПбГУ, обожаю родной Санкт-Петербург. 17 лет прослужила в Музее пожарного дела. Экскурсовод, историк пожарной охраны Петербурга, ведущая детских игровых занятий на противопожарную тематику.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
8 сен 2025
Экскурсия была интересной и содержательной. Рекомендую.
