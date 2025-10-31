Петергоф скрывает множество секретов за парадными фасадами. Прогулка по непарадному Петергофу раскроет вам, какой император сделал для города не меньше, чем Пётр I. Узнаете тайну гондолы и поймёте, почему вокзал
На прогулке по Петергофу вы:
- узнаете, какой император сделал для города не меньше, чем сам Пётр I
- разгадаете тайну появления гондолы в Петергофе
- поймёте, почему главный вокзал расположен вдали от дворца
И увидите:
- загадочный неоготический «Замок без короля»
- великолепный собор, не уступающий красотой самому Спасу на Крови
- целый уголок солнечной Италии в пригороде Петербурга
А главное — станете свидетелем грандиозных придворных празднеств былых времён! Я покажу гравюры и рисунки, чтобы вы могли представить масштаб торжеств, на которые мечтал попасть весь Петербург.
Веда — ваш гид в Петергофе
Провела экскурсии для 283 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Татьяна
31 окт 2025
Понравилось, как Веда ведет экскурсию. Познакомила с прошлым и настоящим города, прошли по городу и лесным тропинкам. Очень интересная лекция. Экскурсовод доброжелательный, на все вопросы ответила подробно. Прогулка с Ведой была просто прекрасна! Не заметили, как пролетело время.
Алексей
28 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Рекомендую к посещению
Е
Екатерина
21 авг 2025
Посетили Петергоф семьёй 20.08.25, в сопровождении гида Веды. Чудо человек, позитивная, интересный собеседник, чётко излагает информацию, с прекрасным чувством юмора. Прогулка по городу оказалась очень информативной, интересной и весёлой. Будем ждать новых встреч, с Ведой. Всем рекомендуем данного гида, не пожалеете!
