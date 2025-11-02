Прогулка по историческому Петергофу раскроет перед вами нефонтанную часть города. Вы увидите главные соборы, старинные усадьбы и Ольгин пруд. Узнаете о знаменитых архитекторах и дачниках, а также о том, почему этот городок был так любим Николаем I. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой, сохранившимися до наших дней
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🌿 Природные красоты
- 📜 Исторические факты
- 🎭 Театральное наследие
- 🏰 Императорские усадьбы
Что можно увидеть
- Главный городской собор Петра и Павла
- Дом командира лейб-гвардии Уланского полка
- Дача генерала Струкова
- Николаевская больница
- Ольгин пруд
- Усадьба генерала Гейрота
Описание экскурсии
Вы увидите:
- главный городской собор Петра и Павла
- сохранённую городскую застройку с домами купцов, магазинами, ресторанами и кафе
- дом командира лейб-гвардии Уланского полка
- дачу страстного грибника генерала Струкова
- Николаевскую больницу, возникшую при Николае I
- Офицерское собрание: уникальный манеж и казармы лейб-гвардии Уланского полка
- Ольгин пруд с Царицыным и Ольгиным павильонами работы архитектора Штакеншнейдера
- усадьбу первого историка Петергофа генерала Гейрота
Вы узнаете:
- о преображении городка во время царствования Николая I
- знаменитых архитекторах, работавших в Петергофе
- а также известных дачниках Петергофа
- блестящем расцвете и печальном конце Летнего императорского театра
- происхождении названия «Чёртова горка» в Колонистском парке
- петергофской Италии
- главном летнем празднике России при Николае I
и многом другом!
Организационные детали
Одевайтесь по погоде и берите с собой воду.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Петра и Павла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Русланд — ваш гид в Петергофе
Провёл экскурсии для 103 туристов
Я родился в Петербурге. Опыт проведения экскурсий — больше 15 лет. Провожу как индивидуальные, так и групповые экскурсии по Петергофу, Ораниенбауму, Сергиевке, Знаменке, Ропше, Стрельне, Кронштадте. Экскурсии — авторские, с малоизвестными деталями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нина
2 ноя 2025
Интересная экскурсия для любителей истории и архитектуры, для желающих узнать историю Петергофа, прогуляться по улицам городка, полюбоваться особниками, казармами, великолепной церковью Петра и Павла и многим другим. Руслан показывал много исторических фото, отвечал на многочисленные вопросы и провёл по интересном маршруту.
Л
Лада
21 сен 2025
Экскурсия очень понравилась!
Узнала много нового и интересного. Большое спасибо!
Узнала много нового и интересного. Большое спасибо!
С
Сергей
17 авг 2025
Гид Руслан великолепно знает тему и интересно подает материал. Хотелось гулять дальше!
Входит в следующие категории Петергофа
Похожие экскурсии из Петергофа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мир изящных фонтанов Петергофа
Погрузитесь в атмосферу величия Петергофа, наслаждаясь красотой фонтанов и историей императорской резиденции. Это будет незабываемо
Начало: У восточного входа в парк
Сегодня в 14:30
28 ноя в 10:30
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Забытые усадьбы Нового Петергофа
Полюбоваться старинными домами и познакомиться с «нефонтанным» Петергофом на авторской экскурсии
Начало: У собора Петра и Павла
1 дек в 08:30
8 дек в 08:30
4500 ₽ за всё до 5 чел.