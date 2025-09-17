Легендарный Петергоф приглашает в путешествие по "русскому Версалю". Нижний парк, созданный по замыслу Петра I, впечатляет своими каскадами и фонтанами.
Грандиозный "Большой каскад", аллегорический "Самсон", старейшие "Чаши" и "Большие фонтаны" - это лишь часть того, что вы увидите. Гид расскажет о многовековой истории и уникальной инженерной системе, сохранившейся до наших дней. Не упустите шанс прикоснуться к истории и насладиться красотой Петергофа
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные фонтаны и каскады
- 📜 История Петра I и его замыслов
- 🎨 Архитектурные шедевры
- 🌿 Прогулка по живописному парку
- 🔍 Увлекательные рассказы гида
Что можно увидеть
- Большой каскад
- Фонтан Самсон
- Чаши
- Большие фонтаны
- Фонтаны Адам и Ева
- Римские фонтаны
- Фонтаны-шутихи
- Фонтан Пирамида
- Львиный каскад
- Фонтан Сноп
- Ансамбль Монплезир
Описание экскурсии
На экскурсии по Нижнему парку вы увидите:
- Грандиозное фонтанное сооружение «Большой каскад».
- Фонтан «Самсон» — аллегорию победы русской армии над шведами.
- Старейшие фонтаны Петергофа «Чаши» и «Большие фонтаны».
- Фонтаны «Адам» и «Ева» — ассоциацию с Петром I и Екатериной I.
- Распространённые в 18 веке двухъярусные «Римские фонтаны».
- Фонтаны-шутихи «Диванчики», «Ёлочки», «Дубок», «Зонтик», «Водяная дорога».
- Фонтан «Пирамида» — самый многоводный среди фонтанов Нижнего парка.
- «Львиный каскад» — единственный из четырёх каскадов Нижнего парка; расположен не на склоне, а на нижней террасе.
- Фонтан «Сноп» — главный водомёт ансамбля Монплезирского сада.
- Ансамбль «Монплезир», Голландский домик и многое другое.
О чём будем говорить:
- Вы познакомитесь с замыслами Петра I и их воплощением, будь то Большой дворец, малые дворцы, изящные павильоны или причудливые фонтаны.
- Узнаете, какие изменения происходили в дворцово-парковом ансамбле с течением времени.
- Выясните, что в Петергофе сохранена уникальная инженерная система, поскольку все фонтаны работают так же, как и 300 лет назад.
- Мысленно представите, как 15 августа 1723 года состоялся праздник открытия Петергофской резиденции, и сам император Пётр I ввёл в Морской канал флотилию из 115 судов.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк (в том числе для гида) — 750 ₽ за взрослого, 550 ₽ за учащегося 14–17 лет, 100 ₽ за учащегося 7–13 лет, бесплатно для детей до 7 лет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — Организатор в Петергофе
Провёл экскурсии для 476 туристов
Вот уже более 12 лет мы встречаем гостей Санкт-Петербурга, делимся с ними знаниями об истории и культуре города, его окрестностях, передаём им наше петербургское настроение и любовь к великому и славному городу. Все наши экскурсии построены на индивидуальном подходе к каждому путешественнику. Будем рады видеть вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валерия
17 сен 2025
Всё понравилось! Получили огромное удовольствие. Очень много интересной и структурированной информации. Экскурсовод — настоящий мастер своего дела. Однозначно рекомендую!
