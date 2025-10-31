Т Татьяна

Понравилось, как Веда ведет экскурсию. Познакомила с прошлым и настоящим города, прошли по городу и лесным тропинкам. Очень интересная лекция. Экскурсовод доброжелательный, на все вопросы ответила подробно. Прогулка с Ведой была просто прекрасна! Не заметили, как пролетело время.