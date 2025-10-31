Индивидуальная
до 6 чел.
Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
Петергоф - это не только фонтаны. Откройте для себя скрытые уголки, узнайте тайны и почувствуйте атмосферу исторического города
Начало: На вокзале «Новый Петергоф»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Забытые усадьбы Нового Петергофа
Полюбоваться старинными домами и познакомиться с «нефонтанным» Петергофом на авторской экскурсии
Начало: У собора Петра и Павла
15 дек в 08:30
22 дек в 08:30
4500 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный парк Александрия
Парк Александрия в Петергофе - это уголок истории и уединения. Откройте для себя личные истории императорской семьи в камерной обстановке
Начало: На Санкт-Петербургском проспекте
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
6003 ₽
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Петергоф раскрывает свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и инженерные чудеса. Откройте для себя русский Версаль за один день
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 октября 2025Понравилось, как Веда ведет экскурсию. Познакомила с прошлым и настоящим города, прошли по городу и лесным тропинкам. Очень интересная лекция. Экскурсовод доброжелательный, на все вопросы ответила подробно. Прогулка с Ведой была просто прекрасна! Не заметили, как пролетело время.
- ААлексей28 августа 2025Очень интересная экскурсия. Рекомендую к посещению
- ЕЕкатерина21 августа 2025Посетили Петергоф семьёй 20.08.25, в сопровождении гида Веды. Чудо человек, позитивная, интересный собеседник, чётко излагает информацию, с прекрасным чувством юмора.
Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петергофе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Петергофе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Петергофу в декабре 2025
Сейчас в Петергофе в категории "Необычные дома" можно забронировать 4 экскурсии от 4500 до 8000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Петергофе на 2025 год по теме «Необычные дома», 12 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль