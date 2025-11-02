Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Петергоф — летнюю резиденцию российских императоров и всемирно известный дворцово-парковый ансамбль.
Вы оцените великолепие фонтанов Нижнего парка и Верхнего сада, узнаете об их истории и архитектурных особенностях, насладитесь красотой ландшафтов.
Описание экскурсии
Верхний сад
- Знакомство с историей создания Верхнего сада и его ролью в ансамбле Петергофа.
- Осмотр основных фонтанов, каждый из которых обладает своей историей и архитектурными особенностями.
- Анализ архитектурного стиля, сочетающего элементы французского парка и русского барокко.
- Прогулка по ухоженными аллеям в окружении живописных видов.
Нижний парк
- Большой каскад и фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва».
- Фонтаны-шутихи, созданные для развлечения гостей и императорской семьи.
- Морской канал, соединяющий Большой каскад с Финским заливом.
- Фонтаны «Римские», «Шахматная горка», «Солнце» — произведения инженерного и художественного искусства.
- Дворцы-павильоны «Монплезир» и «Марли».
- Прогулка по аллеям среди зелёных газонов, цветников и панорам Финского залива.
Вы узнаете:
- об истории создания фонтанов Петергофа и роли Петра I в их проектировании.
- технических особенностях фонтанной системы, не использующей насосы.
- символике и аллегориях, заложенных в фонтанных композициях.
- реставрации и поддержании фонтанного хозяйства Петергофа.
Организационные детали
- Фонтаны работают с середины апреля до 4 ноября.
- Входные билеты в Нижний парк оплачиваются отдельно: взрослый — 750 ₽, детям 14–18 лет — 550 ₽, детям 7–14 лет — 100 ₽.
- Программа начинается в Петергофе, куда вам нужно добраться самостоятельно.
- Все объекты осматриваются снаружи.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник и четверг в 12:00, 13:00 и 15:00, в среду и субботу в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2900 ₽
|Дети 8-18 лет
|2700 ₽
|Дети до 7 лет
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Верхнего сада
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и четверг в 12:00, 13:00 и 15:00, в среду и субботу в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вера — ваша команда гидов в Петергофе
Провели экскурсии для 615 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Нина
2 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия Фонтаны Петергофа, которую нам провела Наталья. Я всю жизнь живу в Санкт-Петербурге, парк и фонтаны знаю с детства, но рассказ экскурсовода дал много новых интересных фактов и
К
Константин
27 авг 2025
День добрый! Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Марии, благодаря которой мы провели незабываемые 2.5 часа прекрасной экскурсии по фонтанам Петергофа. Глубокое знание мельчайших фактов истории не может не доставить удовольствие. Мария, спасибо!!!
С уважением,
Константин из Кузбасса
Л
Лариса
25 авг 2025
Благодарим за экскурсию
Ольга
17 авг 2025
Очень душевный экскурсовод Варвара!!! Всё понравилось, было классно! Спасибо!
