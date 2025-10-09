Если фонтаны Петергофа уже знакомы, стоит посетить парк Александрия. Это место, где история императорской семьи оживает в тишине. Готическая капелла, дворец Коттедж и фермерский дворец - каждый уголок здесь хранит свои секреты. Уникальная архитектура и трогательные семейные истории делают эту экскурсию незабываемой.
Здесь можно ощутить, как члены царской семьи наслаждались простыми радостями вдали от дворцового этикета
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная архитектура
- 🏰 История императорской семьи
- 🌹 Камерная атмосфера
- 🕍 Готическая капелла
- 🚶♂️ Тайные тропинки
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Готическая капелла
- Дворец Коттедж
- Фермерский дворец
- Руинный мост
- Телеграф
Описание экскурсии
Готическая капелла — домашняя церковь Романовых, вдохновлённая средневековыми соборами Европы. Это единственная в России дворцовая церковь в неоготическом стиле.
Дворец Коттедж — летняя резиденция Николая I и Александры Фёдоровны, наполненная камерными шедеврами. Вы услышите трогательные истории, которые хранят витражи и садовые розы.
Фермерский дворец — где будущий Александр II учился быть «простым фермером».
Тайные тропинки и павильоны — от Руинного моста до «Телеграфа» с видом на Финский залив.
На прогулке я расскажу вам:
- Как Николай I подарил этот уголок своей супруге Александре Фёдоровне и почему парк стал их личным «раем на земле»
- Где Александр II устраивал первые политические встречи
- Как любили проводить время члены императорской семьи на своей личной даче
- Какая атмосфера царила в Александрии в царское время
Организационные детали
- Входные билеты в парк оплачиваются дополнительно — 350 ₽ за чел. Однако с 8 до 10 утра вход бесплатный. Билет для гида оплачивают путешественники
- Все объекты мы осмотрим снаружи
- При желании возьмите с собой неочищенный фундук — для белок
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Санкт-Петербургском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда — ваш гид в Петергофе
Провела экскурсии для 275 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, чтоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дммитрий
9 окт 2025
Прекрасная, легкая и познавательная экскурсия. Веда прекрасно провела с нами прогулку и рассказала много нового и интересного. Посетите парк обязательно!
В
Вероника
16 авг 2025
Спасибо за экскурсию!
Евгений
16 июл 2025
Чудесная прогулка по парку Александрия. Веда своим рассказом прекрасно погрузила всех в тот период, когда этот замечательный парк был дачей императорской семьи. Прогулка прошла на одном дыхании! Рекомендую
Е
Елизавета
29 июн 2025
Веда прекрасный рассказчик, знающий материал и много чрезвычайно любопытных деталей.
Сам парк очень уютный, и он сам, и обьекты стоят внимания.
Чудесные пару часов мы сегодня там провели.
