Уютный парк Александрия - личная дача императорской семьи

Парк Александрия в Петергофе - это уголок истории и уединения. Откройте для себя личные истории императорской семьи в камерной обстановке
Если фонтаны Петергофа уже знакомы, стоит посетить парк Александрия. Это место, где история императорской семьи оживает в тишине. Готическая капелла, дворец Коттедж и фермерский дворец - каждый уголок здесь хранит свои секреты. Уникальная архитектура и трогательные семейные истории делают эту экскурсию незабываемой.

Здесь можно ощутить, как члены царской семьи наслаждались простыми радостями вдали от дворцового этикета
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная архитектура
  • 🏰 История императорской семьи
  • 🌹 Камерная атмосфера
  • 🕍 Готическая капелла
  • 🚶‍♂️ Тайные тропинки
Уютный парк Александрия - личная дача императорской семьи© Веда
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Готическая капелла
  • Дворец Коттедж
  • Фермерский дворец
  • Руинный мост
  • Телеграф

Описание экскурсии

Готическая капелла — домашняя церковь Романовых, вдохновлённая средневековыми соборами Европы. Это единственная в России дворцовая церковь в неоготическом стиле.

Дворец Коттедж — летняя резиденция Николая I и Александры Фёдоровны, наполненная камерными шедеврами. Вы услышите трогательные истории, которые хранят витражи и садовые розы.

Фермерский дворец — где будущий Александр II учился быть «простым фермером».

Тайные тропинки и павильоны — от Руинного моста до «Телеграфа» с видом на Финский залив.

На прогулке я расскажу вам:

  • Как Николай I подарил этот уголок своей супруге Александре Фёдоровне и почему парк стал их личным «раем на земле»
  • Где Александр II устраивал первые политические встречи
  • Как любили проводить время члены императорской семьи на своей личной даче
  • Какая атмосфера царила в Александрии в царское время

Организационные детали

  • Входные билеты в парк оплачиваются дополнительно — 350 ₽ за чел. Однако с 8 до 10 утра вход бесплатный. Билет для гида оплачивают путешественники
  • Все объекты мы осмотрим снаружи
  • При желании возьмите с собой неочищенный фундук — для белок

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Санкт-Петербургском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда
Веда — ваш гид в Петергофе
Провела экскурсии для 275 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, что
читать дальше

история может быть увлекательной, эмоциональной и интересной. Я постараюсь воссоздать атмосферу времени, чтобы вы смогли почувствовать себя частичкой прошлого. Вместе со мной вы пройдёте по узким улочкам, заглянете в скрытые дворики, разгадаете загадки старинных зданий и откроете для себя много нового.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Д
Дммитрий
9 окт 2025
Прекрасная, легкая и познавательная экскурсия. Веда прекрасно провела с нами прогулку и рассказала много нового и интересного. Посетите парк обязательно!
Прекрасная, легкая и познавательная экскурсия. Веда прекрасно провела с нами прогулку и рассказала много нового и
В
Вероника
16 авг 2025
Спасибо за экскурсию!
Евгений
Евгений
16 июл 2025
Чудесная прогулка по парку Александрия. Веда своим рассказом прекрасно погрузила всех в тот период, когда этот замечательный парк был дачей императорской семьи. Прогулка прошла на одном дыхании! Рекомендую
Е
Елизавета
29 июн 2025
Веда прекрасный рассказчик, знающий материал и много чрезвычайно любопытных деталей.
Сам парк очень уютный, и он сам, и обьекты стоят внимания.
Чудесные пару часов мы сегодня там провели.
Веда прекрасный рассказчик, знающий материал и много чрезвычайно любопытных деталей.Веда прекрасный рассказчик, знающий материал и много чрезвычайно любопытных деталей.Веда прекрасный рассказчик, знающий материал и много чрезвычайно любопытных деталей.

