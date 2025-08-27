Мои заказы

Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны

Петергоф - это место, где история оживает. Погрузитесь в атмосферу величия и узнайте секреты, которые хранит Нижний парк
Петергоф предлагает уникальную возможность прогуляться по Нижнему парку и насладиться его великолепием. Посетители смогут увидеть Большой каскад, знаменитый своими фонтанами, и дворец Монплезир, где любил отдыхать Пётр I. В оранжерее,
первой в России, выращивали необычные фрукты ещё в 18 веке. Экскурсия позволит узнать, как работают фонтаны и какие изменения претерпел парк с течением времени. Это идеальный выбор для тех, кто хочет прикоснуться к истории и насладиться красотой природы

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная архитектура
  • 💧 Величественные фонтаны
  • 🌿 Историческая оранжерея
  • 👑 Императорские тайны
  • 🌊 Вид на Финский залив
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны© Наталья
Что можно увидеть

  • Большой каскад
  • Дворец Монплезир
  • Большая оранжерея

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Большой каскад — грандиозное фонтанное сооружение начала 18 века.
  • Дворец Монплезир, построенный по указу Петра I. Вы побываете на морской террасе и полюбуетесь панорамой на Финский залив.
  • Фонтаны-шутихи (в сезон), развлекающие гостей в жаркие дни лета.
  • Большую оранжерею — первую в России!

Вы узнаете:

  • Как работают петергофские фонтаны и каскады.
  • Что выращивали в оранжерее Нижнего парка в 18 веке.
  • Где любил отдыхать император Пётр I.
  • Какое место считается самым красивым в Нижнем парке.

Организационные детали

  • Все объекты осматриваются снаружи, внутрь мы не заходим.
  • Отдельно оплачивается билет в Нижний парк — 750 руб. /чел. Для детей до 14 лет, многодетных родителей, инвалидов 1 и 2 групп вход бесплатный. С собой необходимо взять паспорт.
  • Рекомендую приобрести билет заранее онлайн, чтобы не стоять в очереди в день экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1710 ₽
Дети до 16 лет760 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади в Петергофе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Петергофе
Провели экскурсии для 997 туристов
Здравствуйте, мы — команда гидов. С радостью покажем вам Петергоф. Более 12 лет проводим экскурсии по Нижнему парку Петергофа — красивейшему месту в Санкт-Петербурге.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
1
4
3
2
1
И
Ирина
27 авг 2025
Спасибо большое Наталье! Отличная экскурсия, очень интересно прогулялось по всему нижнему парку. Были с ребёнком 12 лет. Можно добраться на метеоре, а можно на такси - стоимость будет одинаковая. Если едет не один человек, то на такси будет дешевле

