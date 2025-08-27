Петергоф предлагает уникальную возможность прогуляться по Нижнему парку и насладиться его великолепием. Посетители смогут увидеть Большой каскад, знаменитый своими фонтанами, и дворец Монплезир, где любил отдыхать Пётр I. В оранжерее,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура
- 💧 Величественные фонтаны
- 🌿 Историческая оранжерея
- 👑 Императорские тайны
- 🌊 Вид на Финский залив
Что можно увидеть
- Большой каскад
- Дворец Монплезир
- Большая оранжерея
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Большой каскад — грандиозное фонтанное сооружение начала 18 века.
- Дворец Монплезир, построенный по указу Петра I. Вы побываете на морской террасе и полюбуетесь панорамой на Финский залив.
- Фонтаны-шутихи (в сезон), развлекающие гостей в жаркие дни лета.
- Большую оранжерею — первую в России!
Вы узнаете:
- Как работают петергофские фонтаны и каскады.
- Что выращивали в оранжерее Нижнего парка в 18 веке.
- Где любил отдыхать император Пётр I.
- Какое место считается самым красивым в Нижнем парке.
Организационные детали
- Все объекты осматриваются снаружи, внутрь мы не заходим.
- Отдельно оплачивается билет в Нижний парк — 750 руб. /чел. Для детей до 14 лет, многодетных родителей, инвалидов 1 и 2 групп вход бесплатный. С собой необходимо взять паспорт.
- Рекомендую приобрести билет заранее онлайн, чтобы не стоять в очереди в день экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1710 ₽
|Дети до 16 лет
|760 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади в Петергофе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Петергофе
Провели экскурсии для 997 туристов
Здравствуйте, мы — команда гидов. С радостью покажем вам Петергоф. Более 12 лет проводим экскурсии по Нижнему парку Петергофа — красивейшему месту в Санкт-Петербурге.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
27 авг 2025
Спасибо большое Наталье! Отличная экскурсия, очень интересно прогулялось по всему нижнему парку. Были с ребёнком 12 лет. Можно добраться на метеоре, а можно на такси - стоимость будет одинаковая. Если едет не один человек, то на такси будет дешевле
