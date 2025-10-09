Мои заказы

Парк Александрия – экскурсии в Петергофе

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Александрия» в Петергофе, цены от 6003 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Готика в Петергофе: парк «Александрия»
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Готика в Петергофе: парк «Александрия»
Познакомиться с семейным очагом романтичной немецкой принцессы
Начало: У парка Александрия
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Уютный парк Александрия - личная дача императорской семьи
Пешая
2 часа
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный парк Александрия
Парк Александрия в Петергофе - это уголок истории и уединения. Откройте для себя личные истории императорской семьи в камерной обстановке
Начало: На Санкт-Петербургском проспекте
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
6003 ₽6670 ₽ за всё до 6 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Пешая
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Петергоф раскрывает свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и инженерные чудеса. Откройте для себя русский Версаль за один день
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.

