Индивидуальная
до 4 чел.
Готика в Петергофе: парк «Александрия»
Познакомиться с семейным очагом романтичной немецкой принцессы
Начало: У парка Александрия
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный парк Александрия
Парк Александрия в Петергофе - это уголок истории и уединения. Откройте для себя личные истории императорской семьи в камерной обстановке
Начало: На Санкт-Петербургском проспекте
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
6003 ₽
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Петергоф раскрывает свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и инженерные чудеса. Откройте для себя русский Версаль за один день
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
- ДДммитрий9 октября 2025Прекрасная, легкая и познавательная экскурсия. Веда прекрасно провела с нами прогулку и рассказала много нового и интересного. Посетите парк обязательно!
- ССергей8 сентября 2025Экскурсия была интересной и содержательной. Рекомендую.
- ВВероника16 августа 2025Спасибо за экскурсию!
- ЕЕвгений16 июля 2025Чудесная прогулка по парку Александрия. Веда своим рассказом прекрасно погрузила всех в тот период, когда этот замечательный парк был дачей императорской семьи. Прогулка прошла на одном дыхании! Рекомендую
- ЕЕлизавета29 июня 2025Веда прекрасный рассказчик, знающий материал и много чрезвычайно любопытных деталей.
Сам парк очень уютный, и он сам, и обьекты стоят внимания.
Чудесные пару часов мы сегодня там провели.
