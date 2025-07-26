Петергоф — это воплощённая мечта Петра I, превратившего побережье Финского залива в райский сад. Вы восхититесь роскошью дворцов, изяществом аллей и брызгами фонтанов. Услышите историю шутих, придуманных императором. Узнаете, почему менялся Большой дворец и как его восстановили буквально из руин.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Приглашаем на прогулку по Нижнему парку, где расположена знаменитая система фонтанов — 170 фонтанов и 4 каскада, созданные лучшими мастерами своего времени.

Вы увидите:

Верхнюю и нижнюю террасы

Восточную часть парка: Большой дворец, Большой каскад, Воронихинские колоннады, партерные цветники

Оранжерейный сад и фонтан «Тритон»

Ансамбль каскада «Шахматная гора», Римские фонтаны

Менажерийный сад: вольеры и фонтан «Солнце»

Фонтаны-шутихи: «Зонтик», «Дубок», «Ёлочки», «Водяная дорога»

Памятник Петру I, Монплезирский и Марлинский ансамбли

Фонтаны «Адам» и «Ева»

Павильон «Эрмитаж», Львиный каскад, Большой пруд и каскад «Золотая гора»

А после прогулки по Нижнему парку вы можете посетить Большой дворец по заранее приобретённым билетам. Экскурсия проводится специалистами музея в составе организованных групп (до 30 человек).

Организационные детали