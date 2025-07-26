Петергоф — это воплощённая мечта Петра I, превратившего побережье Финского залива в райский сад. Вы восхититесь роскошью дворцов, изяществом аллей и брызгами фонтанов. Услышите историю шутих, придуманных императором. Узнаете, почему менялся Большой дворец и как его восстановили буквально из руин.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Приглашаем на прогулку по Нижнему парку, где расположена знаменитая система фонтанов — 170 фонтанов и 4 каскада, созданные лучшими мастерами своего времени.
Вы увидите:
- Верхнюю и нижнюю террасы
- Восточную часть парка: Большой дворец, Большой каскад, Воронихинские колоннады, партерные цветники
- Оранжерейный сад и фонтан «Тритон»
- Ансамбль каскада «Шахматная гора», Римские фонтаны
- Менажерийный сад: вольеры и фонтан «Солнце»
- Фонтаны-шутихи: «Зонтик», «Дубок», «Ёлочки», «Водяная дорога»
- Памятник Петру I, Монплезирский и Марлинский ансамбли
- Фонтаны «Адам» и «Ева»
- Павильон «Эрмитаж», Львиный каскад, Большой пруд и каскад «Золотая гора»
А после прогулки по Нижнему парку вы можете посетить Большой дворец по заранее приобретённым билетам. Экскурсия проводится специалистами музея в составе организованных групп (до 30 человек).
Организационные детали
- Будьте внимательны: до места встречи с гидом вы добираетесь самостоятельно. Вы можете обсудить трансфер или билеты на скоростные суда из/в Санкт-Петербург в переписке
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк (в том числе для гида): взрослые — 750 ₽, дети — 550 ₽ (в будние дни); взрослые в выходные и праздничные дни в летний сезон — 900 ₽
- По желанию и по предварительной заявке оплачиваются входные билеты в Большой дворец: взрослые — 750 ₽, дети — 550 ₽. Экскурсию по дворцу проводят гиды музея для группы до 30 человек по сеансам в рабочие часы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Нижний парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Петергофе
Провели экскурсии для 2645 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу экскурсии по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
26 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Ирина от бога. Все рассказала и проводила по интереснейшим местам нижнего парка Петергофа
Н
Надежда
8 июл 2025
Татьяна очень классный гид!! Два часа пролетели как один миг!! Узнали очень много о Петергофе!!
Обязательно приедем еще!!
Спасибо огромное за экскурсию!
Обязательно приедем еще!!
Спасибо огромное за экскурсию! ’
М
Михаил
6 июл 2025
Чудесная прогулка по нижнему парку Петергофа с прекрасным и очень эрудированным гидом Ириной Анатольевной - отличный способ провести выходной за пределами шумного города. Несмотря на то, что погода немного подвела - экскурсия вышла интересной и увлекательной не только для нас, но даже и для нашей маленькой путешественницы)
Ю
Юлия
6 июл 2025
Была весьма содержательная прогулка! Исторические факты впечатлили!
А
Александр
16 июн 2025
Всем добрый день! Экскурсию для нас провела Татьяна! Очень хороший собеседник, специалист с огромными знаниями и чувством юмора!
Экскурсию рекомендую!
Экскурсию рекомендую!
В
Валентина
10 июн 2025
Спасибо Ирине за очень интересную занимательную экскурсию, 2 часа прошли просто незаметно!
