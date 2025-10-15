Мини-группа
до 5 чел.
Забытые усадьбы Нового Петергофа
Погрузитесь в атмосферу старинного Петергофа, узнайте истории его усадеб и соборов. Откройте для себя уникальные места, которые скрыты от глаз туристов
Начало: У собора Петра и Павла
15 окт в 12:00
16 окт в 12:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Готика в Петергофе: парк «Александрия»
Познакомиться с семейным очагом романтичной немецкой принцессы
Начало: У парка Александрия
Завтра в 11:00
10 окт в 11:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Нижний парк Петергофа
Петергоф - это место, где история оживает. Погрузитесь в атмосферу величия и узнайте секреты, которые хранит Нижний парк
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
от 3500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петергофе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петергофе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Петергофу в октябре 2025
Сейчас в Петергофе в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 8500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Петергофе на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 3 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь