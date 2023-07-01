Авторский тур «Океан эмоций»

Уникальная возможность встретить китов на экскурсии в Петропавловске-Камчатском

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вас ждёт чистейший воздух, красивейшие пейзажи, уникальная возможность встретить морских обитателей в их естественной среде.
Авторский тур «Океан эмоций»
Авторский тур «Океан эмоций»
Авторский тур «Океан эмоций»
Авторский тур «Океан эмоций»
Авторский тур «Океан эмоций»
Авторский тур «Океан эмоций»
Ближайшие даты:
1
июл
2
июл
3
июл
4
июл
5
июл
6
июл
7
июл
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Мы живем в то время, когда далекие путешествия и странствия перестают быть уделом избранных, а становятся возможностью, открывающейся перед значительной частью людей. Присоединившись к нашему авторскому туру вы вы сможете насладиться чистым воздухом, живописными пейзажами и даже встретить морских обитателей в их естественной среде.
  • Кульминацией нашего путешествия станет посещение одного из красивейших мест юго-восточного побережья Камчатки — бухты Русской. Благодаря нашему экскурсоводу (гиду). Вы узнаете много интересного о прошлом и современности данного фьорда. По пути следования ищем китов/косаток (встреча зависит от сезона, погодных условий и других природных факторов).

Программа тура:

Морской вокзал — памятник природы Три брата — остров Старичков — мыс Кекурный — бухта Русская — Морской вокзал

Важная информация:

Группа 4-6 человек. Выходы осуществляются ежедневно в 08:00 с морского вокзала исходя из погодных условий (возможны временные корректировки по привязке к открытию/закрытию рейда в Авачинской бухте, а также удобства клиентов).

Ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда катера
  • Услуги экипажа
  • Питание по маршруту (чай/кофе, вода с газом/без газа), закуски из морепродуктов, уха
  • Экскурсионная программа по маршруту
  • Страховка
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
Место начала и завершения?
Вокзальная площадь, 1, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Выходы осуществляются ежедневно в 08:00 с морского вокзала исходя из погодных условий (возможны временные корректировки по привязке к открытию/закрытию рейда в Авачинской бухте, а также удобства клиентов)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Петропавловска-Камчатского

Тихий океан: «Халактырский пляж»
Индивидуальная
4 часа
Тихий океан: «Халактырский пляж»
У Вашего отеля
25 июня
26 июня
27 июня
28 июня
от 10 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петропавловске-Камчатском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Петропавловске-Камчатском
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ