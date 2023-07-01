Уникальная возможность встретить китов на экскурсии в Петропавловске-Камчатском
Вас ждёт чистейший воздух, красивейшие пейзажи, уникальная возможность встретить морских обитателей в их естественной среде.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы живем в то время, когда далекие путешествия и странствия перестают быть уделом избранных, а становятся возможностью, открывающейся перед значительной частью людей. Присоединившись к нашему авторскому туру вы вы сможете насладиться чистым воздухом, живописными пейзажами и даже встретить морских обитателей в их естественной среде.
- Кульминацией нашего путешествия станет посещение одного из красивейших мест юго-восточного побережья Камчатки — бухты Русской. Благодаря нашему экскурсоводу (гиду). Вы узнаете много интересного о прошлом и современности данного фьорда. По пути следования ищем китов/косаток (встреча зависит от сезона, погодных условий и других природных факторов).
Программа тура:
Морской вокзал — памятник природы Три брата — остров Старичков — мыс Кекурный — бухта Русская — Морской вокзал
Важная информация:
Группа 4-6 человек. Выходы осуществляются ежедневно в 08:00 с морского вокзала исходя из погодных условий (возможны временные корректировки по привязке к открытию/закрытию рейда в Авачинской бухте, а также удобства клиентов).
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда катера
- Услуги экипажа
- Питание по маршруту (чай/кофе, вода с газом/без газа), закуски из морепродуктов, уха
- Экскурсионная программа по маршруту
- Страховка
- Что не входит
- Трансфер от/до отеля
- Место начала и завершения?
- Вокзальная площадь, 1, Петропавловск-Камчатский
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Выходы осуществляются ежедневно в 08:00 с морского вокзала исходя из погодных условий (возможны временные корректировки по привязке к открытию/закрытию рейда в Авачинской бухте, а также удобства клиентов)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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