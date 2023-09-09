В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила (вертолет не смог сделать посадку) вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.