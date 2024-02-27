Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
4.4
3 отзыва
Треккинг по Налычевской долине — лучший способ не спеша познакомиться с природой Камчатки, насладиться восходами и закатами в окружении сопок, искупаться в горячих источниках, увидеть удивительную перемену пейзажей — от вулканической пустыни до цветущих альпийских лугов.

Вы преодолеете живописные перевалы Авачинский и Пиначевский, совершите восхождения на вулкан Авачинский (2751 м.) и вулкан Дзензур, попробуете газированной воды из Аагских нарзанов, отдохнете на Халактырском пляже на побережье Тихого океана и отведаете вкусных крабов, рыбы и красной икры!
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Ближайшие даты:
13
июл

Что вас ожидает:

Преодолевая себя
Преодолевая себя
Совершим восхождения на вулкан Авачинский (2751 м) и вулкан Дзензур
Релакс под открытым небом
Релакс под открытым небом
Искупаемся в Налычевских и Таловских горячих источниках
Вкус Камчатки
Вкус Камчатки
От души поедим крабов, рыбы и красной икры

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Петропавловск-Камчатский

Аэропорт - Петропавловск-Камчатский.

Прибытие участников, размещение в гостевом доме / хостеле.

В этот день можно самостоятельно погулять по центру Петропавловска-Камчатского, сходить на набережную, подняться на Никольскую сопку, посетить батарею Максутова и другие объекты исторической части города.

В 19:00 встреча с гидом в гостевом доме / хостеле, обсуждение программы.

Обед и ужин в этот день самостоятельно.

Ночевка входит в стоимость тура.

Авто: 30 км.

Пешком: 1-5 км.

Проживание: гостевой дом / хостел.

Приезд в Петропавловск-КамчатскийПриезд в Петропавловск-КамчатскийПриезд в Петропавловск-Камчатский
2 день

Путь в в долину Налычево

После завтрака отправляемся в поселок Пиначево, что расположен рядом с Зеленовскими Озерками. Именно отсюда начинается наш маршрут в долину Налычево.

Сегодня разминочный день, пройдем с рюкзаками всего 6 км. Лагерь поставим на берегу реки Пиначевская.

Авто: 55 км.

Пешком: 6 км с рюкзаками.

Диапазон высот: 130- 300 м.

Перепад высот: подъем - 190 м, спуск - 60 м.

Проживание: палатки.

Питание: обед и ужин включены.

Путь в в долину НалычевоПуть в в долину НалычевоПуть в в долину Налычево
3 день

Вдоль реки Пиначевки

Сегодня мы будем двигаться по хорошей тропе вдоль реки Пиначевки.

Вокруг - леса, горы, сопки и свежий воздух! Лагерь разобьем на Семеновском кордоне.

Пешком: 11 км с рюкзаками.

Диапазон высот: 250 - 510 м.

Перепад высот, подъем - 270 м, спуск - 20 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Вдоль реки ПиначевкиВдоль реки ПиначевкиВдоль реки Пиначевки
4 день

Пиначевский перевал. Центральный кордон Налычево

Кордон Семеновский - Пиначевский перевал - Центральный кордон Налычево.

Ранний подъем.

Сегодня насыщенный день, так что не будем терять времени зря.

По распадку, где берет начало река Пиначевка, дойдем до стоянки Перевальная, а затем преодолеем и сам перевал (высота – 1160 м).

С высшей точки перевала открывается отличный вид на Налычевскую долину, вулкан Дзензур и три вершины вулкана Жупановский.

Также отсюда мы увидим большую часть оставшегося пути - это чуть больше 15 км. По пути - речки, болотца, сменяющие друг друга виды на домашние вулканы.

На Центральном кордоне обустроены навесы, имеется музей, но главные достопримечательности – это травертиновые поля с одной стороны и горячие лужи для купания с другой.

Пешком: 22 км с рюкзаками.

Диапазон высот: 370 - 1120 м.

Перепад высот: подъем - 640 м, спуск - 770 м.

Проживание: домик.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Пиначевский перевал. Центральный кордон НалычевоПиначевский перевал. Центральный кордон НалычевоПиначевский перевал. Центральный кордон Налычево
5 день

Центральный кордон. Таловские источники

Центральный кордон - Таловские источники.

Сегодня у нас небольшой переход - 10 км до Таловских источников.

Пройдем перевал Малыш, ручьи, реки с подвесными мостами, ягодные поля.

Уже к обеду поставим лагерь, после чего можно будет отдохнуть в диких горячих ваннах.

Пешком: 10 км с рюкзаками.

Диапазон высот: 380 - 500 м.

Перепад высот: подъем - 195 м, спуск - 140 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Центральный кордон. Таловские источникиЦентральный кордон. Таловские источникиЦентральный кордон. Таловские источники
6 день

Таловские источники. Кратер вулкана Дзензур

Таловские источники - кратер вулкана Дзензур - Таловские источники.

Сегодня нас ждет настоящее приключение - радиальный выход на фумаролу вулкана Дзензур.

Сначала преодолеем несколько километров по лесу, затем поднимемся по реке Желоб. Струи талой воды проложили себе путь по монолиту лавы вулкана Дзензур - необычное зрелище.

Далее поднимаемся еще выше, вскарабкаемся на застывший поток лавы и увидим вдалеке столб пара. Это и есть долгожданная фумарола.

Немного отдохнув, идем дальше и оказываемся на одном из гребней вулкана Дзензур. В хорошую погоду вид отсюда превосходный!

Пешком: 24 км налегке.

Диапазон высот: 430 - 1360 м.

Перепад высот: подъем - 1040 м, спуск - 1040 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Таловские источники. Кратер вулкана ДзензурТаловские источники. Кратер вулкана ДзензурТаловские источники. Кратер вулкана Дзензур
7 день

Таловские источники. Центральный кордон

Таловские источники - Центральный кордон.

Прощаемся с уже полюбившейся нам стоянкой и горячими ваннами.

По пути - травертиновая площадка и бьющая из под земли минералка на Краеведческих источниках - идеальное место для привала.

Отдохнув, залетаем на перевал Малыш. Снова ставим лагерь на Центрально кордоне Налычево и после обеда отправляемся гулять по достопримечательностям.

Познакомимся с грифоном Иванова, пройдемся по настилам травертиновой площадки Котел, отдохнем в горячих лужах.

Пешком: 12 км с рюкзаком.

Диапазон высот: 370 - 500 м.

Перепад высот: подъем - 150 м, спуск - 210 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Таловские источники. Центральный кордонТаловские источники. Центральный кордонТаловские источники. Центральный кордон
8 день

Запасной день

Дневка.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Запасной день на случай непогоды или день отдыха.

Купаемся, отдыхаем.

Запасной деньЗапасной деньЗапасной день
9 день

Центральный кордон. Стоянка под Авачинским перевалом

Центральный кордон - стоянка под Авачинским перевалом.

Ранний выход.

Отправляемся в сторону вулкана Авачинский. По пути - остановка у Аагских нарзанов.

Перекус и вкусная газировка, бьющая прямо из-под земли, восполнят наши силы.

Далее - один из самых сложных участков нашего маршрута. По грязи и обрывам пробираемся к водопаду на реке Шумной. Он небольшой, но впечатляющий.

Выбравшись из ущелья, начинаем набирать высоту. С каждым новым поворотом кусты все ниже, а виды - грандиознее.

Постепенно растительность сойдёт на нет, и под ногами останется лишь шлак и мелкие горные цветы.

Пересечем 3-4 брода и поставим лагерь прямо у подножья Авачинского перевала.

Пешком: 17 км с рюкзаками.

Диапазон высот: 380 - 1050 м.

Перепад высот: подъем - 860 м, спуск - 220 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Центральный кордон. Стоянка под Авачинским переваломЦентральный кордон. Стоянка под Авачинским переваломЦентральный кордон. Стоянка под Авачинским перевалом
10 день

Стоянка под Авачинским перевалом

Стоянка под Авачинским перевалом - кордон Авачинский.

Сбор лагеря и вперед - навстречу приключениям!

Поднимемся на перевал Авачинский и насладимся открывшимися видами. Далее - переход к вулкану. Его уже прекрасно видно.

Тропа периодически пропадает, под ногами то шлак, то снежники, то ручьи.

К вечеру поставим лагерь у подножья вулкана Авачинский и будем морально готовиться к восхождению.

Пешком: 20 км с рюкзаками.

Диапазон высот: 870 - 1210 м.

Перепад высот: подъем - 588 м, спуск - 730 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин включены.

Стоянка под Авачинским переваломСтоянка под Авачинским переваломСтоянка под Авачинским перевалом
11 день

Вулкан Авачинский (2741 м.)

Кордон Авачинский - вулкан Авачинский (2741 м) - кордон Авачинский.

Берем только самое необходимое и выходим на восхождение.

Сегодня мы покоряем себя и делаем попытку взойти на вулкан Авачинский. Нам предстоит набрать 1870 метров!

На вершине при хорошей погоде гуляем, фотографируемся, наслаждаемся видами. Отсюда открывается панорама домашних вулканов - огромный Корякский (3456 м) и небольшой Козельский (2190 м).

Спускаемся в лагерь, готовим вкусный ужин и отдыхаем после сложного дня.

Активная часть нашего путешествия закончена!

Пешком: 16 км налегке.

Диапазон высот: 870 - 2740 м.

Перепад высот: подъем - 1870 м, спуск - 1870 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин включены.

Вулкан Авачинский (2741 м.)Вулкан Авачинский (2741 м.)Вулкан Авачинский (2741 м.)Вулкан Авачинский (2741 м.)Вулкан Авачинский (2741 м.)
12 день

Халактырский пляж

Кордон Авачинский - Халактырский пляж.

Отправляемся на побережье Тихого океана - на знаменитый Халактырский пляж с его черным вулканическим песком.

Ступаешь обнаженными ногами на песок, а холодная вода, принесенная очередной волной, заставляет мурашки бежать по всему телу. В этот момент, смотря в бесконечную водную даль до горизонта, ощущаешь всю мощь и грандиозность стихии.

Тихий океан завораживает и умиротворяет.

Здесь мы поставим палатки, и будет много времени, чтобы погулять по пляжу, уединиться под звуки прибоя, а самые смелые смогут осуществить must do в путешествии по Камчатке - искупаться в водах Тихого океана.

Авто: 65 км.

Пешком: 1-5 км.

Диапазон высот: 1- 890 м.

Перепад высот: подъем - 400 м, спуск - 1290 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак и ужин включены.

Халактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляж
13 день

Халактырский пляж. Петропавловск-Камчатский

Утром нас заберет транспорт и доставит в хостел (гостевой дом).

Здесь можно будет как следует помыться в душе и постирать вещи.

У нас будет практически целый день, чтобы объехать и обойти сувенирные магазины, рыбные рынки и прилавки.

Авто: 20 км.

Проживание: гостевой дом/хостел.

Питание: завтрак включен.

Халактырский пляж. Петропавловск-КамчатскийХалактырский пляж. Петропавловск-КамчатскийХалактырский пляж. Петропавловск-Камчатский
14 день

Свободный день

Целый день мы посвятим посещению рыбных рынков и магазинчиков, покупке сувениров и просто прогулкам по городу.

Также рекомендуем заказать экскурсию на катере и отправится в уникальное плавание по океану до бухты Русская и острова Старичков (почти на весь день).

Если не отправитесь на морскую прогулку, рекомендуем съездить на мыс Маячный.

Вечером совместно устроим прощальный праздничный ужин.

15 день

Аэропорт. Возвращение домой

С утра до вылета можно пробежаться по магазинам и рынкам тем, кто не успел этого сделать.

Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • на активной части маршрута проживание в 3-4-местных палатках (при желании можно взять свою палатку и размещаться индивидуально);
  • 1 ночь перед туром и 2 ночи в конце тура в гостевом доме / хостеле в Петропавловске-Камчатском (размещение в комнатах до 10 человек, душ и туалет на этаже);
  • 1 ночь в домике на Центральном кордоне (дом с полатями, освещение в вечернее время, отопление печное, удобства на территории кордона).
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатка

10 ночей

На активной части маршрута проживание в 3-4-местных палатках (при желании ты можешь взять свою палатку и размещаться индивидуально).

Гостевой дом/хостел в Петропавловске-Камчатском

3 ночи

1 ночь перед туром и 2 ночи в конце тура в гостевом доме / хостеле в ПК (размещение в комнатах до 10 человек, душ и туалет на этаже);

Домик на Центральном кордоне

1 ночь

1 ночь в домике на Центральном кордоне (дом с полатями, освещение в вечернее время, отопление печное, удобства на территории кордона).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе на автобусе и вездеходе
  • 1 ночевка в гостевом доме / хостеле в ПК перед началом путешествия
  • 2 ночевки в гостевом доме/ хостеле в ПК в конце путешествия
  • 2 ночевки в домике на Центральном кордоне
  • Питание на активной части маршрута (горячие завтрак и ужин, обеденные перекусы)
  • Рекреационные сборы за посещение природного парка «Вулканы Камчатки»
  • Регистрация в МЧС
  • Работа инструкторов
  • Групповое снаряжение (палатки, котлы, горелки, газ)
  • Групповая аптечка
  • Средства связи и навигации
  • Средства отпугивания медведей (ракетница, фальшфейер)
  • Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно (от 25 т. р.)
  • Такси по городу, из аэропорта и в аэропорт (1000-2000 р.)
  • Питание в Петропавловск-Камчатском
  • Баня/душ на Авачинском перевале (баня - 1000 р. /чел., душ - 300 р. /чел.)
  • Дополнительные экскурсии (морская прогулка 11-12 000р.)
  • Страховка от н/с
  • Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
  • палки трекинговые;
  • сидушка на резинке (хоба);
  • рюкзак 60-90 л.;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • коврик туристический;
  • спальный мешок (температура комфорта -5).
Одежда и обувь:
  • ботинки трекинговые;
  • куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго - и ветрозащитные);
  • дождевик хороший;
  • куртка утепленная (пуховка)
  • панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • носки трекинговые (2-3 пары, синтетические), носки теплые;
  • 1- 2 футболки синтетические;
  • штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • комплект термобелья;
  • сандалии спортивные или сланцы;
  • гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок);
  • купальные принадлежности + легкое полотенце (для посещения горячих источников);
  • накомарник (обязательно!).
Что взять еще:
  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички в гермоупаковке;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага(влажная или герметично упакованная), принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (0,5 -1 л.);
  • карманный перекус (орехи, сухофрукты, батончики);
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиоле;
  • фонарик (налобный) + зап. комплект батареек;
  • крем от комаров;
  • бутылка/гидратор для воды 1л;
  • свисток на веревочке (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей);
  • набор ниток с иголкой;
  • веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта);
  • фотоаппарат (видеокамера).
Документы:
  • паспорт;
  • деньги на дополнительные расходы (10000 - 20000 р.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Д
22 янв 2024
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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