Вы преодолеете живописные перевалы Авачинский и Пиначевский, совершите восхождения на вулкан Авачинский (2751 м.) и вулкан Дзензур, попробуете газированной воды из Аагских нарзанов, отдохнете на Халактырском пляже на побережье Тихого океана и отведаете вкусных крабов, рыбы и красной икры!
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд в Петропавловск-Камчатский
Аэропорт - Петропавловск-Камчатский.
Прибытие участников, размещение в гостевом доме / хостеле.
В этот день можно самостоятельно погулять по центру Петропавловска-Камчатского, сходить на набережную, подняться на Никольскую сопку, посетить батарею Максутова и другие объекты исторической части города.
В 19:00 встреча с гидом в гостевом доме / хостеле, обсуждение программы.
Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Ночевка входит в стоимость тура.
Авто: 30 км.
Пешком: 1-5 км.
Проживание: гостевой дом / хостел.
Путь в в долину Налычево
После завтрака отправляемся в поселок Пиначево, что расположен рядом с Зеленовскими Озерками. Именно отсюда начинается наш маршрут в долину Налычево.
Сегодня разминочный день, пройдем с рюкзаками всего 6 км. Лагерь поставим на берегу реки Пиначевская.
Авто: 55 км.
Пешком: 6 км с рюкзаками.
Диапазон высот: 130- 300 м.
Перепад высот: подъем - 190 м, спуск - 60 м.
Проживание: палатки.
Питание: обед и ужин включены.
Вдоль реки Пиначевки
Сегодня мы будем двигаться по хорошей тропе вдоль реки Пиначевки.
Вокруг - леса, горы, сопки и свежий воздух! Лагерь разобьем на Семеновском кордоне.
Пешком: 11 км с рюкзаками.
Диапазон высот: 250 - 510 м.
Перепад высот, подъем - 270 м, спуск - 20 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед и ужин включены.
Пиначевский перевал. Центральный кордон Налычево
Кордон Семеновский - Пиначевский перевал - Центральный кордон Налычево.
Ранний подъем.
Сегодня насыщенный день, так что не будем терять времени зря.
По распадку, где берет начало река Пиначевка, дойдем до стоянки Перевальная, а затем преодолеем и сам перевал (высота – 1160 м).
С высшей точки перевала открывается отличный вид на Налычевскую долину, вулкан Дзензур и три вершины вулкана Жупановский.
Также отсюда мы увидим большую часть оставшегося пути - это чуть больше 15 км. По пути - речки, болотца, сменяющие друг друга виды на домашние вулканы.
На Центральном кордоне обустроены навесы, имеется музей, но главные достопримечательности – это травертиновые поля с одной стороны и горячие лужи для купания с другой.
Пешком: 22 км с рюкзаками.
Диапазон высот: 370 - 1120 м.
Перепад высот: подъем - 640 м, спуск - 770 м.
Проживание: домик.
Питание: завтрак, обед и ужин включены.
Центральный кордон. Таловские источники
Центральный кордон - Таловские источники.
Сегодня у нас небольшой переход - 10 км до Таловских источников.
Пройдем перевал Малыш, ручьи, реки с подвесными мостами, ягодные поля.
Уже к обеду поставим лагерь, после чего можно будет отдохнуть в диких горячих ваннах.
Пешком: 10 км с рюкзаками.
Диапазон высот: 380 - 500 м.
Перепад высот: подъем - 195 м, спуск - 140 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед и ужин включены.
Таловские источники. Кратер вулкана Дзензур
Таловские источники - кратер вулкана Дзензур - Таловские источники.
Сегодня нас ждет настоящее приключение - радиальный выход на фумаролу вулкана Дзензур.
Сначала преодолеем несколько километров по лесу, затем поднимемся по реке Желоб. Струи талой воды проложили себе путь по монолиту лавы вулкана Дзензур - необычное зрелище.
Далее поднимаемся еще выше, вскарабкаемся на застывший поток лавы и увидим вдалеке столб пара. Это и есть долгожданная фумарола.
Немного отдохнув, идем дальше и оказываемся на одном из гребней вулкана Дзензур. В хорошую погоду вид отсюда превосходный!
Пешком: 24 км налегке.
Диапазон высот: 430 - 1360 м.
Перепад высот: подъем - 1040 м, спуск - 1040 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед и ужин включены.
Таловские источники. Центральный кордон
Таловские источники - Центральный кордон.
Прощаемся с уже полюбившейся нам стоянкой и горячими ваннами.
По пути - травертиновая площадка и бьющая из под земли минералка на Краеведческих источниках - идеальное место для привала.
Отдохнув, залетаем на перевал Малыш. Снова ставим лагерь на Центрально кордоне Налычево и после обеда отправляемся гулять по достопримечательностям.
Познакомимся с грифоном Иванова, пройдемся по настилам травертиновой площадки Котел, отдохнем в горячих лужах.
Пешком: 12 км с рюкзаком.
Диапазон высот: 370 - 500 м.
Перепад высот: подъем - 150 м, спуск - 210 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед и ужин включены.
Запасной день
Дневка.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед и ужин включены.
Запасной день на случай непогоды или день отдыха.
Купаемся, отдыхаем.
Центральный кордон. Стоянка под Авачинским перевалом
Центральный кордон - стоянка под Авачинским перевалом.
Ранний выход.
Отправляемся в сторону вулкана Авачинский. По пути - остановка у Аагских нарзанов.
Перекус и вкусная газировка, бьющая прямо из-под земли, восполнят наши силы.
Далее - один из самых сложных участков нашего маршрута. По грязи и обрывам пробираемся к водопаду на реке Шумной. Он небольшой, но впечатляющий.
Выбравшись из ущелья, начинаем набирать высоту. С каждым новым поворотом кусты все ниже, а виды - грандиознее.
Постепенно растительность сойдёт на нет, и под ногами останется лишь шлак и мелкие горные цветы.
Пересечем 3-4 брода и поставим лагерь прямо у подножья Авачинского перевала.
Пешком: 17 км с рюкзаками.
Диапазон высот: 380 - 1050 м.
Перепад высот: подъем - 860 м, спуск - 220 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед и ужин включены.
Стоянка под Авачинским перевалом
Стоянка под Авачинским перевалом - кордон Авачинский.
Сбор лагеря и вперед - навстречу приключениям!
Поднимемся на перевал Авачинский и насладимся открывшимися видами. Далее - переход к вулкану. Его уже прекрасно видно.
Тропа периодически пропадает, под ногами то шлак, то снежники, то ручьи.
К вечеру поставим лагерь у подножья вулкана Авачинский и будем морально готовиться к восхождению.
Пешком: 20 км с рюкзаками.
Диапазон высот: 870 - 1210 м.
Перепад высот: подъем - 588 м, спуск - 730 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин включены.
Вулкан Авачинский (2741 м.)
Кордон Авачинский - вулкан Авачинский (2741 м) - кордон Авачинский.
Берем только самое необходимое и выходим на восхождение.
Сегодня мы покоряем себя и делаем попытку взойти на вулкан Авачинский. Нам предстоит набрать 1870 метров!
На вершине при хорошей погоде гуляем, фотографируемся, наслаждаемся видами. Отсюда открывается панорама домашних вулканов - огромный Корякский (3456 м) и небольшой Козельский (2190 м).
Спускаемся в лагерь, готовим вкусный ужин и отдыхаем после сложного дня.
Активная часть нашего путешествия закончена!
Пешком: 16 км налегке.
Диапазон высот: 870 - 2740 м.
Перепад высот: подъем - 1870 м, спуск - 1870 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин включены.
Халактырский пляж
Кордон Авачинский - Халактырский пляж.
Отправляемся на побережье Тихого океана - на знаменитый Халактырский пляж с его черным вулканическим песком.
Ступаешь обнаженными ногами на песок, а холодная вода, принесенная очередной волной, заставляет мурашки бежать по всему телу. В этот момент, смотря в бесконечную водную даль до горизонта, ощущаешь всю мощь и грандиозность стихии.
Тихий океан завораживает и умиротворяет.
Здесь мы поставим палатки, и будет много времени, чтобы погулять по пляжу, уединиться под звуки прибоя, а самые смелые смогут осуществить must do в путешествии по Камчатке - искупаться в водах Тихого океана.
Авто: 65 км.
Пешком: 1-5 км.
Диапазон высот: 1- 890 м.
Перепад высот: подъем - 400 м, спуск - 1290 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак и ужин включены.
Халактырский пляж. Петропавловск-Камчатский
Утром нас заберет транспорт и доставит в хостел (гостевой дом).
Здесь можно будет как следует помыться в душе и постирать вещи.
У нас будет практически целый день, чтобы объехать и обойти сувенирные магазины, рыбные рынки и прилавки.
Авто: 20 км.
Проживание: гостевой дом/хостел.
Питание: завтрак включен.
Свободный день
Целый день мы посвятим посещению рыбных рынков и магазинчиков, покупке сувениров и просто прогулкам по городу.
Также рекомендуем заказать экскурсию на катере и отправится в уникальное плавание по океану до бухты Русская и острова Старичков (почти на весь день).
Если не отправитесь на морскую прогулку, рекомендуем съездить на мыс Маячный.
Вечером совместно устроим прощальный праздничный ужин.
Аэропорт. Возвращение домой
С утра до вылета можно пробежаться по магазинам и рынкам тем, кто не успел этого сделать.
Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- на активной части маршрута проживание в 3-4-местных палатках (при желании можно взять свою палатку и размещаться индивидуально);
- 1 ночь перед туром и 2 ночи в конце тура в гостевом доме / хостеле в Петропавловске-Камчатском (размещение в комнатах до 10 человек, душ и туалет на этаже);
- 1 ночь в домике на Центральном кордоне (дом с полатями, освещение в вечернее время, отопление печное, удобства на территории кордона).
Варианты проживания
Палатка
На активной части маршрута проживание в 3-4-местных палатках (при желании ты можешь взять свою палатку и размещаться индивидуально).
Гостевой дом/хостел в Петропавловске-Камчатском
1 ночь перед туром и 2 ночи в конце тура в гостевом доме / хостеле в ПК (размещение в комнатах до 10 человек, душ и туалет на этаже);
Домик на Центральном кордоне
1 ночь в домике на Центральном кордоне (дом с полатями, освещение в вечернее время, отопление печное, удобства на территории кордона).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе на автобусе и вездеходе
- 1 ночевка в гостевом доме / хостеле в ПК перед началом путешествия
- 2 ночевки в гостевом доме/ хостеле в ПК в конце путешествия
- 2 ночевки в домике на Центральном кордоне
- Питание на активной части маршрута (горячие завтрак и ужин, обеденные перекусы)
- Рекреационные сборы за посещение природного парка «Вулканы Камчатки»
- Регистрация в МЧС
- Работа инструкторов
- Групповое снаряжение (палатки, котлы, горелки, газ)
- Групповая аптечка
- Средства связи и навигации
- Средства отпугивания медведей (ракетница, фальшфейер)
- Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно (от 25 т. р.)
- Такси по городу, из аэропорта и в аэропорт (1000-2000 р.)
- Питание в Петропавловск-Камчатском
- Баня/душ на Авачинском перевале (баня - 1000 р. /чел., душ - 300 р. /чел.)
- Дополнительные экскурсии (морская прогулка 11-12 000р.)
- Страховка от н/с
- Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- палки трекинговые;
- сидушка на резинке (хоба);
- рюкзак 60-90 л.;
- накидка на рюкзак от дождя;
- коврик туристический;
- спальный мешок (температура комфорта -5).
- ботинки трекинговые;
- куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго - и ветрозащитные);
- дождевик хороший;
- куртка утепленная (пуховка)
- панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки трекинговые (2-3 пары, синтетические), носки теплые;
- 1- 2 футболки синтетические;
- штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
- комплект термобелья;
- сандалии спортивные или сланцы;
- гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок);
- купальные принадлежности + легкое полотенце (для посещения горячих источников);
- накомарник (обязательно!).
- тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички в гермоупаковке;
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага(влажная или герметично упакованная), принадлежности для девочек и пр.);
- термос (0,5 -1 л.);
- карманный перекус (орехи, сухофрукты, батончики);
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиоле;
- фонарик (налобный) + зап. комплект батареек;
- крем от комаров;
- бутылка/гидратор для воды 1л;
- свисток на веревочке (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей);
- набор ниток с иголкой;
- веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта);
- фотоаппарат (видеокамера).
- паспорт;
- деньги на дополнительные расходы (10000 - 20000 р.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!