1 день

Приезд в Петропавловск-Камчатский

Аэропорт - Петропавловск-Камчатский.

Прибытие участников, размещение в гостевом доме / хостеле.

В этот день можно самостоятельно погулять по центру Петропавловска-Камчатского, сходить на набережную, подняться на Никольскую сопку, посетить батарею Максутова и другие объекты исторической части города.

В 19:00 встреча с гидом в гостевом доме / хостеле, обсуждение программы.

Обед и ужин в этот день самостоятельно.

Ночевка входит в стоимость тура.

Авто: 30 км.

Пешком: 1-5 км.

Проживание: гостевой дом / хостел.