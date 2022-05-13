Камчатка: поход вокруг Толбачика

Поход вокруг вулкана Толбачик - нас ждет несколько дней автономного пешего похода по горным долинам между вулканами

5
1 отзыв
Поход вокруг вулкана Толбачик — нас ждет несколько дней автономного пешего похода по горным долинам между вулканами Ключевской группы, часть из которых активна (но вполне безопасна).

Отличный вариант для тех, кто хочется окунуться в красоту дикой природы Камчатки, полностью оторвавшись от цивилизации! Данный поход рекомендован для участников с опытом пеших походов под рюкзаком.

Возможно участие людей без опыта, но с хорошей физической формой и обещающих стойко переносить все потенциальные невзгоды.

В случае, если вы не уверены в своих силах, мы настоятельно рекомендуем участвовать не в походах, а в турах по Камчатке — так будет лучше для вас и остальных участников.
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Камчатка: поход вокруг Толбачика
Ближайшие даты:
10
авг

Что вас ожидает 🤩

Вулкан Толбачик
Вулкан Толбачик
Вулканический массив из двух стратовулканов — Острого и Плоского Толбачиков
Каньон реки Студеной
Каньон реки Студеной
Необычный каньон серого цвета, образовавшийся в русле горной реки
Вулканы Ключевской группы
Вулканы Ключевской группы
14 вулканов — 4 действующих и 10 потухших, создающих удивительный ландшафт
Камчатский медведь
Камчатский медведь
Каждый год наши группы встречают медведей, пасухшихся на ягодниках
Лавовое поле
Лавовое поле
Остывающее после извержения 2012 года лавовое поле вулкана Толбачик
Мёртвый лес
Мёртвый лес
Уникальное явление, появилось во время самого большого извержения 20 века

Программа тура по дням

1 день

Петропавловск-Камчатский - поселок Козыревск - вулкан Толбачик

Переезд на автобусе до поселка Козыревск (8-9 часов) — сюда еще можно добраться по относительно хорошей дороге, а дальше придется пересесть на вахтовку — этакий пассажирский внедорожный автобус, и 3-4 часа пробираться по плохой лесной дороге в район сопки Копыто.

Небольшой переход под рюкзаком до стоянки «поляна Эвельвейсов».

Здесь можно найти легендарные горный цветы эдельвейсы, а также полюбоваться живописной панорамой вулкана Толбачик и других вулканов Ключевской группы.

В пути под рюкзаком 9 км, без наборов высоты, есть небольшой сброс высоты.

Петропавловск-Камчатский - поселок Козыревск - вулкан ТолбачикПетропавловск-Камчатский - поселок Козыревск - вулкан ТолбачикПетропавловск-Камчатский - поселок Козыревск - вулкан ТолбачикПетропавловск-Камчатский - поселок Козыревск - вулкан Толбачик
2 день

Поляна Эдельвейсов - каньон реки Студеная - Поленница - Марсово поле

Переход под рюкзаками до стоянки «Марсово поле».

Сегодня наш путь будет пролегать через уникальное место — каньон реки Студеная, образованный бурным течением реки в вулканических породах, а также через Каменные поленницы, интересной формы скалу из вулканических пород, образованную благодаря выветриванию.

По дороге в хорошую погоду можно наблюдать Ключевскую сопку, самый высокий активный вулкан Евразии.

Марсово поле, где предстоит ночевать, называется так из-за характерных ландшафтов, а рядом с ним расположены конуса Марс и Юпитер, образовавшиеся в результате извержения 1945 года.

В пути под рюкзаком 15 км, без больших подъемов и спусков.

Поляна Эдельвейсов - каньон реки Студеная - Поленница - Марсово полеПоляна Эдельвейсов - каньон реки Студеная - Поленница - Марсово поле
3 день

Стоянка Марсово поле - Толбачинский перевал

Сегодня предстоит преодолеть перевал Толбачинский 1572 м.

В целом, он не сложный, но все зависит от непредсказуемой камчатской погоды.

Если повезет, то день будет напряженные, но не особо тяжелый — наградой будут потрясающие неземные ландшафты вокруг, а также захватывающие виды на вулканы Овальный Зимина, Камень, Безымянный.

Вулканические пейзажи перемежаются с альпийской растительностью. Вечером установка палаточного лагеря под вулканом Овальный Зимина.

В пути под рюкзаком 9,5 км, набор высоты 150 м, сброс высоты 300 м.

Стоянка Марсово поле - Толбачинский перевалСтоянка Марсово поле - Толбачинский перевалСтоянка Марсово поле - Толбачинский перевал
4 день

Толбачинский перевал - стоянка Толуд

Переход по альпийским лугам, вулканическим полям, пересохшему руслу реки среди вулканов-великанов Овального Зимина, Толбачика и Большой Удины к живописной стоянке Толуд, где со времен Советского Союза сохранился домик вулканологов.

В пути под рюкзаком 15 км, подъем 80 м, сброс 365 м.

Толбачинский перевал - стоянка ТолудТолбачинский перевал - стоянка ТолудТолбачинский перевал - стоянка ТолудТолбачинский перевал - стоянка Толуд
5 день

Стоянка Толуд - стоянка Клешня под вулканом Толбачик

Переход от стоянки Толуд на стоянку Клешня под вулканом Толбачик.

По дороге пройдем альпийские луга и выйдем на безжизненный вулканический ландшафт — постепенно жизнь сменится вымершей и выжженной почвой и лавовыми полями.

Они безжизненные, но очень красивые: здесь мало цветов, но все они яркие и приковывающие взгляд.

Путь будет пролегать через практически остывшее лавовое поле, образовавшееся во время извержения Толбачика 2012-2013 годов.

Здесь еще можно найти участки, где из-под лавы пробивается вулканическое тепло, а также лавовые пещеры, образовавшиеся в результате обвалов хрупкой лавовой породы.

Установим палаточный лагерь на стоянке Клешня.

В пути под рюкзаком 10 км, набор высоты 550 м, сброс высоты 200 м.

Стоянка Толуд - стоянка Клешня под вулканом ТолбачикСтоянка Толуд - стоянка Клешня под вулканом ТолбачикСтоянка Толуд - стоянка Клешня под вулканом ТолбачикСтоянка Толуд - стоянка Клешня под вулканом Толбачик
6 день

Запасной день

Запасной — на случай непогоды.

Если не используем его к этому моменту, то можно этот день занять изучением лавового поля и активных конусов вулкана Толбачик.

7 день

Восхождение на вулкан Плоский Толбачик

Восхождение на вулкан Плоский Толбачик (3140 м).

Восхождение технически несложное, пешеходное и без применения какого-либо специального снаряжения.

Подъем на кратер занимает 6-8 часов.

С кромки кратера открывается вид на вершину вулкана Плоский Толбачик — 2 км в диаметре и 500 м глубиной, а в другую сторону вид на соседнюю вершину вулкана Острый Толбачик, а также панорама на вулканы Ключевской группы.

В случае хорошей погоды будет возможность посмотреть сверху на все места, где мы проходили.

В пути налегке 13 км, набор высоты 1800 м, сброс высоты 1800 м.

Восхождение на вулкан Плоский ТолбачикВосхождение на вулкан Плоский ТолбачикВосхождение на вулкан Плоский ТолбачикВосхождение на вулкан Плоский ТолбачикВосхождение на вулкан Плоский Толбачик
8 день

Конуса, лавовые поля, Мертвый лес

Сегодня нам предстоит последний подрюкзачный переход — сначала мы отправимся в интересные и уникальные места, образовавшиеся после извержения вулкана Толбачик в 1975-1976 гг.

Это извержение (большое трещинное тобачинское извержение — БТИ) стало самым большим в 20 веке, его площадь составила порядка 800 кв км.

Мы поднимемся (без рюкзаков) на активные конуса вулкана Толбачик — горы вулканического пепла и шлака, в которых до сих пор происходит вулканическая активность, и прогуляемся по языку старой лавы, а затем отправимся в Мёртвый лес — уникальное место, которое образовалось в результате извержения.

Деревья были погребены под раскаленным вулканическим пеплом, их остовы сохранились по сей день.

По прошествию уже более 50 лет жизнь понемногу отвоевывает место у смерти.

Cейчас в Мёртвом лесу произрастают мхи, иван-чай, малина — первые предвестники возрождения Земли.

Для любителей будет интересная возможность побывать в небольшой лавовой пещере-шкуродере в кратере Звезда.

Вечером устроим прощальный ужин из остатков былой роскоши и посидим у костра.

В пути под рюкзаком 12 км, сброс высоты 600 м, без рюкзака гуляем по настроению.

Конуса, лавовые поля, Мертвый лесКонуса, лавовые поля, Мертвый лесКонуса, лавовые поля, Мертвый лесКонуса, лавовые поля, Мертвый лесКонуса, лавовые поля, Мертвый лесКонуса, лавовые поля, Мертвый лес
9 день

Мёртвый лес - Козыревск

Утром грузимся в вахтовку и далее будет 5-7-часовой спуск на машине в поселок Козыревск по полному бездорожью, разграбление местного продуктового магазина и (наконец-то!) ночевка в цивилизованных условиях, и даже горячий душ.

10 день

Козыревск - Петропавловск-Камчатский

Переезд в Петропавловск-Камчатский (8-9 часов).

Обратный билет лучше брать на следующий день после окончания похода или позже.

Проживание

Тур предполагает проживание в палатках (организатором по запросу не менее, чем за 3 месяца предоставляется место в 3х местных палатках). 1 ночь на турбазе в Козыревске (6-местное размещение).

Душ/баня: в 9 день будет возможность принять в душ в Козыревске.

Варианты проживания

Гостевой дом в поселке Козыревск

1 ночь

Палатка

8 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, бронирование проживания, приобретение страховки, снаряжения)
  • Пользование групповым снаряжением (лагерное и костровое)
  • Место в палатке (организатором по запросу не менее, чем за 3 месяца предоставляется место в 3х местных клубных палатках)
  • Обеспечение группы на маршруте газом
  • 3-х разовое питание (завтраки, перекусы, ужины, кроме обедов дней заезда/выезда и приемов пищи в кафе в населенных пунктах)
  • Запланированные переезды на маршруте (ПТК — стоянка Столик, стоянка Клешня — поселок Козыревск, поселок Козыревск — ПТК)
  • Пользование кухней-столовой на стоянке Клешня
  • Проживание в гостевом доме в поселке Козыревск 1 ночь
  • Общественная аптечка и ремнабор
  • Услуги гида (инструктора-проводника)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Экстренная спутниковая связь
  • Оформление разрешений и оплата за нахождение на территории природного парка «Вулканы Камчатки»
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Билеты на проезд до места встречи
  • Аренда личного снаряжения (спальника, коврика, рюкзака, трекинговых палок)
  • Страховка (с опцией трекинг и возможностью вертолетной эвакуации) — запросите у менеджера или оформите самостоятельно
  • Посещение кафе/столовых/ресторанов (по дороге в 1 день, по дороге в 10 день)
  • Дополнительные незапланированные трансферы на маршруте по необходимости
  • Проживание в хостелах/отелях до или после маршрута
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Внимание! Каждому участнику похода полагается нести часть общественного снаряжения и продуктов. Распределяются они в первый день похода. Часть занимает 25-30% от объема вашего рюкзака, по весу для женщин до 6 кг в первый ходовой день, для мужчин до 9 кг. Рюкзак с личным снаряжением не считая ботинок должен весить не более 10 кг. Личная палатка считается общественным весом (из расчета 1,5 кг на человека).

Обязательное

  • Емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка);
  • Коврик туристический летний;
  • Налобный фонарик и комплект запасных батареек к нему;
  • Пакеты полиэтиленовые (майки) 5 штук про запас;
  • Пакеты полиэтиленовые или легкие гермомешки для одежды;
  • Палатка туристическая (по запросу организаторы предоставляют место в 3-местных клубных палатках);
  • Полотенце (из микрофибры);
  • Посуда (кружка, ложка, миска, нож);
  • Рюкзак туристический (от 70 л для женщин, от 75 л для мужчин) + накидка на рюкзак от дождя;
  • Сидушка (хоба);
  • Спальник (t комфорта 0 градусов);
  • Спички/зажигалка (в непромокаемой упаковке);
  • Термос;
  • Треккинговые палки (телескопические).

Необязательное

  • Power bank (зарядное устройство-аккумулятор);
  • Компрессионный мешок для объемной одежды;
  • Мобильный телефон с зарядкой;
  • Фотоаппарат;
  • Солнцезащитные очки;
  • Часы наручные;
  • Накомарник.

Косметичка*

  • Влажные салфетки;
  • Гигиеническая помада;
  • Зубная щетка и паста (маленькая упаковка);
  • Крем солнцезащитный (spf 30-50);
  • Расческа;
  • Репеллент от насекомых (лучше универсальный спрей);
  • Туалетная бумага в непромокаемой упаковке.

*список носит рекомендательный характер

Личная аптечка

  • Индивидуальные препараты;
  • Капли в нос;
  • Колдрекс/терафлю;
  • Пластырь;
  • Уголь активированный;
  • Наколенник ортопедический или эластичный бинт (обязательно для новичков и тех, у кого проблемы с коленями).

Одежда

  • 1 футболка или рубашка с длинным рукавом;
  • 2 ходовые футболки (синтетика);
  • Бафф (шарф);
  • Ботинки треккинговые мембранные легкие (твердая подошва, фиксированный голеностоп);
  • Гамаши/фонарики на ботинки (защищают от попадания в ботинки мелких камней, а также от попадания грязи на штаны);
  • Головной убор от солнца (бафф, кепка, панамка);
  • Для девушек — спортивный бюстгальтер с тонкими плоскими лямками (в обычном неудобно);
  • Сандалии треккинговые/легкие кроссовки (в качестве запасной обуви);
  • Мембранная куртка (непромокаемая и ветрозащитная)/ дождевик туристический до колен;
  • Мембранные штаны (непромокаемые, непродуваемые) (если есть дождевик, можно не брать);
  • Ветрозащитная куртка (в случае, если нет мембранной куртки);
  • Нижнее белье (лучше синтетика) в разумных количествах;
  • Носки треккинговые 2-3 пары;
  • Носки телпые для сна 1 пара;
  • Перчатки тонкие;
  • Пуховая жилетка или легкий пуховик;
  • Теплая флисовая кофта;
  • Термобелье тонкое (летнее);
  • Флисовые штаны;
  • Шапка;
  • Шорты (не джинсовые);
  • Штаны ходовые (из быстросохнущего материала, легкостирающиеся).

Документы

  • Билеты или маршрутные квитанции;
  • Гермомешок для документов;
  • Паспорт РФ;
  • Деньги на дополнительные расходы (2000-3000 рублей на питание в кафе, с собой рекомендуем иметь запас в 5000 руб);
  • Копия паспорта РФ;
  • Полис ОМС;
  • Страховка с опцией трекинг и возможностью вертолетной эвакуации.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где проходит встреча участников группы?

В 7:15 утра (по местному времени*) на автостанции 10-й километр в Петропавловске-Камчатском.

Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.

*На Камчатке часовой пояс +9 часов к Москве.

Билеты нужно приобретать с прилетом за день или ранее до начала похода.

Обратный билет — на следующий день после окончания похода или позже.

В случае опоздания ко времени встречи более чем на 1 час участником оплачивается ожидание трансфера 1000 руб/час, но не более 2х часов.

В случае опоздания более чем на 2 часа участник самостоятельно добирается до группы (мы окажем в этом максимальное содействие, но, к сожалению, за счет участника).

Какой температурный режим будет в туре?

Август довольно благоприятны для посещения Камчатки, но в целом климат на Камчатке крайне нестабилен: возможны затяжные дожди и штормовые ветра.

В лучшем случае дневные температуры будут в районе +20 градусов, в худшем (в дождливую погоду) около +5. Ночные температуры колеблются от 0 до +10 градусов. За последние 10 лет пару раз были аномалии и на данном маршруте в августе выпадал снега, долго он не лежал.

Есть ли сотовая связь на маршруте?

Сотовая связь на маршруте есть только на стоянке Клешня под вулканом Толбачик (МТС без интернета), а также в населенных пунктах.

У инструктора группы будет спутниковый телефон. При острой необходимости и в случае безоблачной погоды с него можно совершать исходящие звонки (100р/минута).

Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!

Есть ли ограничения на посещение полуострова?

Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрещение на посещение ими полуострова. За оформление разрешения взымается дополнительная плата.

Как будет осуществляться питание на маршруте?
  • 3-х разовое:
    • Завтрак — порционная овсянка с сухофруктами и сгущенкой/джемом, шоколад, бутерброд с сыром, чай.
    • Обед — сублимированный суп, шоколадный батончик, бутерброд с плавленным сыром, колбасой/салом.
    • Ужин — крупа/пюре с тушенкой, овощная консерва, хлеб, майонез, кетчуп, горчица, сладкое к чаю.
  • посещение кафе/столовых/ресторанов.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 мая 2022
Хорошая организация, на все вопросы поступают быстрые и полные ответы. Создается группа в WhatsApp, где можно найти всю информацию.

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