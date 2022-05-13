Переезд на автобусе до поселка Козыревск (8-9 часов) — сюда еще можно добраться по относительно хорошей дороге, а дальше придется пересесть на вахтовку — этакий пассажирский внедорожный автобус, и 3-4 часа пробираться по плохой лесной дороге в район сопки Копыто.
Небольшой переход под рюкзаком до стоянки «поляна Эвельвейсов».
Здесь можно найти легендарные горный цветы эдельвейсы, а также полюбоваться живописной панорамой вулкана Толбачик и других вулканов Ключевской группы.
В пути под рюкзаком 9 км, без наборов высоты, есть небольшой сброс высоты.
Переход под рюкзаками до стоянки «Марсово поле».
Сегодня наш путь будет пролегать через уникальное место — каньон реки Студеная, образованный бурным течением реки в вулканических породах, а также через Каменные поленницы, интересной формы скалу из вулканических пород, образованную благодаря выветриванию.
По дороге в хорошую погоду можно наблюдать Ключевскую сопку, самый высокий активный вулкан Евразии.
Марсово поле, где предстоит ночевать, называется так из-за характерных ландшафтов, а рядом с ним расположены конуса Марс и Юпитер, образовавшиеся в результате извержения 1945 года.
В пути под рюкзаком 15 км, без больших подъемов и спусков.
Сегодня предстоит преодолеть перевал Толбачинский 1572 м.
В целом, он не сложный, но все зависит от непредсказуемой камчатской погоды.
Если повезет, то день будет напряженные, но не особо тяжелый — наградой будут потрясающие неземные ландшафты вокруг, а также захватывающие виды на вулканы Овальный Зимина, Камень, Безымянный.
Вулканические пейзажи перемежаются с альпийской растительностью. Вечером установка палаточного лагеря под вулканом Овальный Зимина.
В пути под рюкзаком 9,5 км, набор высоты 150 м, сброс высоты 300 м.
Переход по альпийским лугам, вулканическим полям, пересохшему руслу реки среди вулканов-великанов Овального Зимина, Толбачика и Большой Удины к живописной стоянке Толуд, где со времен Советского Союза сохранился домик вулканологов.
В пути под рюкзаком 15 км, подъем 80 м, сброс 365 м.
Переход от стоянки Толуд на стоянку Клешня под вулканом Толбачик.
По дороге пройдем альпийские луга и выйдем на безжизненный вулканический ландшафт — постепенно жизнь сменится вымершей и выжженной почвой и лавовыми полями.
Они безжизненные, но очень красивые: здесь мало цветов, но все они яркие и приковывающие взгляд.
Путь будет пролегать через практически остывшее лавовое поле, образовавшееся во время извержения Толбачика 2012-2013 годов.
Здесь еще можно найти участки, где из-под лавы пробивается вулканическое тепло, а также лавовые пещеры, образовавшиеся в результате обвалов хрупкой лавовой породы.
Установим палаточный лагерь на стоянке Клешня.
В пути под рюкзаком 10 км, набор высоты 550 м, сброс высоты 200 м.
Запасной — на случай непогоды.
Если не используем его к этому моменту, то можно этот день занять изучением лавового поля и активных конусов вулкана Толбачик.
Восхождение на вулкан Плоский Толбачик (3140 м).
Восхождение технически несложное, пешеходное и без применения какого-либо специального снаряжения.
Подъем на кратер занимает 6-8 часов.
С кромки кратера открывается вид на вершину вулкана Плоский Толбачик — 2 км в диаметре и 500 м глубиной, а в другую сторону вид на соседнюю вершину вулкана Острый Толбачик, а также панорама на вулканы Ключевской группы.
В случае хорошей погоды будет возможность посмотреть сверху на все места, где мы проходили.
В пути налегке 13 км, набор высоты 1800 м, сброс высоты 1800 м.
Сегодня нам предстоит последний подрюкзачный переход — сначала мы отправимся в интересные и уникальные места, образовавшиеся после извержения вулкана Толбачик в 1975-1976 гг.
Это извержение (большое трещинное тобачинское извержение — БТИ) стало самым большим в 20 веке, его площадь составила порядка 800 кв км.
Мы поднимемся (без рюкзаков) на активные конуса вулкана Толбачик — горы вулканического пепла и шлака, в которых до сих пор происходит вулканическая активность, и прогуляемся по языку старой лавы, а затем отправимся в Мёртвый лес — уникальное место, которое образовалось в результате извержения.
Деревья были погребены под раскаленным вулканическим пеплом, их остовы сохранились по сей день.
По прошествию уже более 50 лет жизнь понемногу отвоевывает место у смерти.
Cейчас в Мёртвом лесу произрастают мхи, иван-чай, малина — первые предвестники возрождения Земли.
Для любителей будет интересная возможность побывать в небольшой лавовой пещере-шкуродере в кратере Звезда.
Вечером устроим прощальный ужин из остатков былой роскоши и посидим у костра.
В пути под рюкзаком 12 км, сброс высоты 600 м, без рюкзака гуляем по настроению.
Утром грузимся в вахтовку и далее будет 5-7-часовой спуск на машине в поселок Козыревск по полному бездорожью, разграбление местного продуктового магазина и (наконец-то!) ночевка в цивилизованных условиях, и даже горячий душ.
Переезд в Петропавловск-Камчатский (8-9 часов).
Обратный билет лучше брать на следующий день после окончания похода или позже.
Тур предполагает проживание в палатках (организатором по запросу не менее, чем за 3 месяца предоставляется место в 3х местных палатках). 1 ночь на турбазе в Козыревске (6-местное размещение).
Душ/баня: в 9 день будет возможность принять в душ в Козыревске.
Внимание! Каждому участнику похода полагается нести часть общественного снаряжения и продуктов. Распределяются они в первый день похода. Часть занимает 25-30% от объема вашего рюкзака, по весу для женщин до 6 кг в первый ходовой день, для мужчин до 9 кг. Рюкзак с личным снаряжением не считая ботинок должен весить не более 10 кг. Личная палатка считается общественным весом (из расчета 1,5 кг на человека).
*список носит рекомендательный характер
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В 7:15 утра (по местному времени*) на автостанции 10-й километр в Петропавловске-Камчатском.
Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
*На Камчатке часовой пояс +9 часов к Москве.
Билеты нужно приобретать с прилетом за день или ранее до начала похода.
Обратный билет — на следующий день после окончания похода или позже.
В случае опоздания ко времени встречи более чем на 1 час участником оплачивается ожидание трансфера 1000 руб/час, но не более 2х часов.
В случае опоздания более чем на 2 часа участник самостоятельно добирается до группы (мы окажем в этом максимальное содействие, но, к сожалению, за счет участника).
Август довольно благоприятны для посещения Камчатки, но в целом климат на Камчатке крайне нестабилен: возможны затяжные дожди и штормовые ветра.
В лучшем случае дневные температуры будут в районе +20 градусов, в худшем (в дождливую погоду) около +5. Ночные температуры колеблются от 0 до +10 градусов. За последние 10 лет пару раз были аномалии и на данном маршруте в августе выпадал снега, долго он не лежал.
Сотовая связь на маршруте есть только на стоянке Клешня под вулканом Толбачик (МТС без интернета), а также в населенных пунктах.
У инструктора группы будет спутниковый телефон. При острой необходимости и в случае безоблачной погоды с него можно совершать исходящие звонки (100р/минута).
Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!
Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрещение на посещение ими полуострова. За оформление разрешения взымается дополнительная плата.