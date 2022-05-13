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Петропавловск-Камчатский - поселок Козыревск - вулкан Толбачик

Переезд на автобусе до поселка Козыревск (8-9 часов) — сюда еще можно добраться по относительно хорошей дороге, а дальше придется пересесть на вахтовку — этакий пассажирский внедорожный автобус, и 3-4 часа пробираться по плохой лесной дороге в район сопки Копыто.

Небольшой переход под рюкзаком до стоянки «поляна Эвельвейсов».

Здесь можно найти легендарные горный цветы эдельвейсы, а также полюбоваться живописной панорамой вулкана Толбачик и других вулканов Ключевской группы.

В пути под рюкзаком 9 км, без наборов высоты, есть небольшой сброс высоты.