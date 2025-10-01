Хотите увидеть китов и косаток в их естественной среде? Отправиться в увлекательное морское путешествие по живописным бухтам Камчатки? Тогда приглашаем вас на незабываемую морскую прогулку в Бухту Русскую – одно из самых красивых мест восточного побережья! Что вас ждет? Вас ждет захватывающее путешествие на быстроходном катере, в ходе которого вы увидите Авачинскую бухту, знаменитые скалы Три Брата, природный заповедник остров Старичков и лежбище сивучей на мысе Кекурный. Камчатские пейзажи поразят вас своей первозданной красотой — величественные скалы, бирюзовые воды океана, водопады и уединенные бухты.

Бухта Русская — сердце Камчатки

Мы отправимся в Бухту Русскую, похожую на норвежский фьорд, где сделаем остановку на берегу. Вы сможет • Прогуляться к водопаду и живописному озеру (при отсутствии снега).

Устроить фотосессию на фоне затонувшего корабля.

Полюбоваться китами и косатками (если нам повезет встретить этих удивительных животных).

Морская рыбалка и крабовое сафари.

В ходе путешествия вас ждет увлекательная морская рыбалка — пойманную рыбу вы сможете приготовить прямо на борту или забрать с собой. А также захватывающее крабовое сафари — вы своими глазами увидите, как добывают крабов в Тихом океане.

Обед с трофеями океана.

После насыщенного приключениями дня вас ждет дегустация свежеприготовленных морепродуктов, включая блюда из вашего улова. Основные достопримечательности экскурсии• Авачинская бухта • Остров Старичков • Скалы Три Брата • Лежбище сивучей • Бухта Русская, затонувший корабль • Наблюдение за каланами, китами и косатками • Рыбалка и крабовое сафари • Высадка на берег и прогулка к водопаду Подарите себе настоящее приключение! Отправляйтесь с нами в это уникальное путешествие, наполненное яркими эмоциями, захватывающими видами и дикой природой Камчатки. Важная информация: Рекомендации по снаряжению:

• ветро-и влагозащитная теплая куртка или костюм • головной убор • перчатки • солнечные очки • солнцезащитный крем • средство от укачивания С собой:

паспорт, копия или фото.

Информация по времени сбора группы и выходу сообщается менеджером накануне, за день до прогулки в мессенджере whats

App или telegram.

При ухудшении погодных условий в день выхода, менеджер дополнительно известит вас об изменении времени, переносе или отмене. Внимание!!! Взрослый 12+ Детский от 2 до 12 лет.