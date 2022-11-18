Прибытие на Камчатку и ознакомительная экскурсия

Поздняя осень на Камчатке – это удивительное время года, которое позволит увидеть не только яркие краски золотой осени, снежные вершины действующих вулканов и потрясающие виды побережья Тихого океана, но и ощутить и прочувствовать всю магию этого удивительного полуострова.
Вы познакомитесь с историческими и легендарными местами Камчатки, и окунетесь в завораживающие природные виды, которые навсегда останутся в вашей памяти и на снимках вашего фотоальбома.
Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту.
Переезд в гостиницу Петропавловска-Камчатского/Елизово, размещение, отдых.
Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского с рассказами об истории и обороне города.
Посещение лежбища сивучей, смотровой площадки на сопке Петровской или Мишенной.
Возвращение в гостиницу.
Обед и ужин за свой счет в кафе или ресторане города.
Ночь в гостинице.
Питание включено: без питания.
Завтрак в гостинице.
Выезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов.
Экскурсия по Авачинскому перевалу и небольшое восхождение на гору «Верблюд», откуда открываются потрясающие виды на действующие «домашние» вулканы,а так же на Налычевскую Долину и вулканы Жупановский и Дзензур, так же Авачинскую бухту и вулкан Вилючинский вдалеке (в ясную погоду).
После – ланч в теплой столовой альпийского лагеря, расположенного на высоте 850м.
Возвращение в гостиницу.
Ужин за свой счет в кафе или ресторане города.
Ночь в гостинице.
Питание включено: завтрак, ланч.
Завтрак в гостинице.
Выезд к побережью Тихого океана.
Посещение мыса Маячного и осмотр старейшего на Дальнем Востоке маяка, подъем на смотровую площадку, с которой видны легендарные скалы Три брата – визитная карточка Петропавловска-Камчатского.
Спуск на берег Тихого океана – пляж с черным вулканическим песком.
Во время экскурсии ланч с горячим чаем в живописном месте и возвращение в город.
Ужин за свой счет в кафе или ресторане города.
Ночь в гостинице.
Питание включено: завтрак, ланч с горячим чаем.
Завтрак в гостинице.
Выезд на машине на дикие Малкинские термальные источники (130 км).
По пути остановка в п. Сокоч для перекуса знаменитыми местными пирожками.
Купание в лечебных термальных источниках разной температуры, ланч под открытым небом.
Возвращение в гостиницу.
Ужин за свой счет в кафе или ресторане города.
Ночь в гостинице.
Питание включено: завтрак, ланч.
Завтрак в гостинице.
Переезд в этно-культурное корякское стойбище и питомник ездовых собак, экскурсия.
Выступление ансамбля аборигенов.
Обед – камчатская шурпа из оленины.
После обеда поездка в санаторно-курортную зону Паратунка, купание в открытом бассейне с термальной водой.
Возвращение в гостиницу.
Ночь в гостинице.
Питание включено: завтрак, обед.
Этот день можно использовать, как запасной, на случай неблагоприятной погоды.
Если с погодой на протяжении тура было все хорошо, тогда туристы могут взять дополнительную экскурсию к Вилючинскому вулкану или использовать этот день по своему усмотрению.
Ночь в гостинице.
Питание включено: без питания.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт, по пути посещение рыбного рынка.
Питание включено: завтрак.
Проживание во время тура в двухместных номерах (TWIN, завтрак).
Проживание в гостинице «Гейзер» 3* или «Арсеньев» 3* в г. Петропавловск-Камчатский.
При отсутствии мест в этих гостиницах, размещение в гостиницах г. Елизово.
Доплата за одноместное размещение 7200 руб. Подселение не предусмотрено.
Тур проводится при наборе группы от 3-х человек.
Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.
К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.
В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.
Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут от отеля «Гейзер».
Один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петропавловск-Камчатский. Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском. В отеле работает бесплатный Wi-Fi, на территории обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В каждом номере установлен платяной шкаф.
По утрам для гостей отеля «Арсеньев» накрывают завтрак «шведский стол».
Стойка регистрации работает круглосуточно, ее сотрудники всегда с удовольствием помогут гостям.
Расстояние от отеля «Арсеньев» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 18 км.
1. Теплая одежда (до -10°, в ноябре подойдет теплый горнолыжный костюм);
2. Флиска или свитер;
3. Термобелье зимнее;
4. Головной убор (теплая шапка);
5. Перчатки (теплые);
6. Особое внимание уделите обуви. Она должна быть по возможности высокая, чтобы через верх, во внутрь, не попадал снег или шлак, а также, она должна быть достаточно теплая и непромокаемая (гамаши);
7. Теплые носки (2 пары);
8. Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце, по возможности халат);
9. Солнцезащитные очки или горнолыжная маска;
10. Солнцезащитный крем;
11. Предметы личной гигиены;
12. Личная аптечка;
13. Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки;
14. Небольшой рюкзачок, куда можно будет положить купальные принадлежности или сменные теплые вещи.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Если с погодой на протяжении тура было все хорошо, тогда туристы могут взять дополнительную экскурсию к Вилючинскому вулкану.
Стоимость экскурсии 6500р/чел.
Во время тура переезды осуществляются на автомобиле, так же возможен снегоход с нартами в более поздние даты.
Транспорт используется разный — от автобусов различной пассажировместимости:
При больших группах также могут использоваться вахтовые автобусы повышенной проходимости на базе Камаза и Урала. Для трансферов в аэропорт также могут использоваться минивэны и легковые автомобили, если прилетающих от 1 до 5 человек.
Помимо автомобилей в турах используются катера маломерного флота и вертолеты Ми-8 (на вертолетных экскурсиях). Пожелания туристов при рассадке не учитываются, туристы занимают места самостоятельно. Все в равных условиях. Большинство машин с кондиционерами, но не все.
На Камчатке жаркая погода бывает не часто и наличие в машине печки важнее, чем наличие кондиционера. Печками оборудованы все машины.