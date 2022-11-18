Поздняя осень на Камчатке

Экскурсионный тур «Поздняя осень на Камчатке» на 7 дней

5
3 отзыва
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Ближайшие даты:
8
ноя
15
ноя

Описание

Поздняя осень на Камчатке – это удивительное время года, которое позволит увидеть не только яркие краски золотой осени, снежные вершины действующих вулканов и потрясающие виды побережья Тихого океана, но и ощутить и прочувствовать всю магию этого удивительного полуострова.
Вы познакомитесь с историческими и легендарными местами Камчатки, и окунетесь в завораживающие природные виды, которые навсегда останутся в вашей памяти и на снимках вашего фотоальбома.

Преимущества этого путешествия:

  • семидневное погружение в удивительную природу Камчатки (побережье Тихого океана с черным вулканическим песком, мыс Маячный, скалы Три брата и многое другое);
  • посещение знаменитых мест Петропавловска-Камчатского;
  • Вам откроются живописные виды смотровых площадок и действующих вулканов;
  • дегустация знаменитой камчатской шурпы из оленины;
  • посещение горячих источников и питомника камчатских ездовых собак.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку и ознакомительная экскурсия

Встреча в аэропорту.

Переезд в гостиницу Петропавловска-Камчатского/Елизово, размещение, отдых.

Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского с рассказами об истории и обороне города.

Посещение лежбища сивучей, смотровой площадки на сопке Петровской или Мишенной.

Возвращение в гостиницу.

Обед и ужин за свой счет в кафе или ресторане города.

Ночь в гостинице.

Питание включено: без питания.

Прибытие на Камчатку и ознакомительная экскурсияПрибытие на Камчатку и ознакомительная экскурсияПрибытие на Камчатку и ознакомительная экскурсия
2 день

Подножие Авачинского вулкана

Завтрак в гостинице.

Выезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов.

Экскурсия по Авачинскому перевалу и небольшое восхождение на гору «Верблюд», откуда открываются потрясающие виды на действующие «домашние» вулканы,а так же на Налычевскую Долину и вулканы Жупановский и Дзензур, так же Авачинскую бухту и вулкан Вилючинский вдалеке (в ясную погоду).

После – ланч в теплой столовой альпийского лагеря, расположенного на высоте 850м.

Возвращение в гостиницу.

Ужин за свой счет в кафе или ресторане города.

Ночь в гостинице.

Питание включено: завтрак, ланч.

Подножие Авачинского вулканаПодножие Авачинского вулканаПодножие Авачинского вулкана
3 день

Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы Три брата

Завтрак в гостинице.

Выезд к побережью Тихого океана.

Посещение мыса Маячного и осмотр старейшего на Дальнем Востоке маяка, подъем на смотровую площадку, с которой видны легендарные скалы Три брата – визитная карточка Петропавловска-Камчатского.

Спуск на берег Тихого океана – пляж с черным вулканическим песком.

Во время экскурсии ланч с горячим чаем в живописном месте и возвращение в город.

Ужин за свой счет в кафе или ресторане города.

Ночь в гостинице.

Питание включено: завтрак, ланч с горячим чаем.

Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы Три братаПобережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы Три брата
4 день

Малкинские горячие источники

Завтрак в гостинице.

Выезд на машине на дикие Малкинские термальные источники (130 км).

По пути остановка в п. Сокоч для перекуса знаменитыми местными пирожками.

Купание в лечебных термальных источниках разной температуры, ланч под открытым небом.

Возвращение в гостиницу.

Ужин за свой счет в кафе или ресторане города.

Ночь в гостинице.

Питание включено: завтрак, ланч.

Малкинские горячие источникиМалкинские горячие источникиМалкинские горячие источники
5 день

Корякское этническое стойбище и питомник ездовых собак

Завтрак в гостинице.

Переезд в этно-культурное корякское стойбище и питомник ездовых собак, экскурсия.

Выступление ансамбля аборигенов.

Обед – камчатская шурпа из оленины.

После обеда поездка в санаторно-курортную зону Паратунка, купание в открытом бассейне с термальной водой.

Возвращение в гостиницу.

Ночь в гостинице.

Питание включено: завтрак, обед.

Корякское этническое стойбище и питомник ездовых собакКорякское этническое стойбище и питомник ездовых собакКорякское этническое стойбище и питомник ездовых собак
6 день

Свободный день или дополнительная экскурсия к подножию Вилючинского вулкана

Этот день можно использовать, как запасной, на случай неблагоприятной погоды.

Если с погодой на протяжении тура было все хорошо, тогда туристы могут взять дополнительную экскурсию к Вилючинскому вулкану или использовать этот день по своему усмотрению.

Ночь в гостинице.

Питание включено: без питания.

Свободный день или дополнительная экскурсия к подножию Вилючинского вулканаСвободный день или дополнительная экскурсия к подножию Вилючинского вулкана
7 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт, по пути посещение рыбного рынка.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Проживание во время тура в двухместных номерах (TWIN, завтрак).

Проживание в гостинице «Гейзер» 3* или «Арсеньев» 3* в г. Петропавловск-Камчатский.

При отсутствии мест в этих гостиницах, размещение в гостиницах г. Елизово.

Доплата за одноместное размещение 7200 руб. Подселение не предусмотрено.

Тур проводится при наборе группы от 3-х человек.

Варианты проживания

Гостиница «Гейзер» 3*

6 ночей

Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.

К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.

В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.

Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.

Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут от отеля «Гейзер».

Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*

Гостиница «Арсеньев» 3*

6 ночей

Один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петропавловск-Камчатский. Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском. В отеле работает бесплатный Wi-Fi, на территории обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В каждом номере установлен платяной шкаф.

По утрам для гостей отеля «Арсеньев» накрывают завтрак «шведский стол».

Стойка регистрации работает круглосуточно, ее сотрудники всегда с удовольствием помогут гостям.

Расстояние от отеля «Арсеньев» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 18 км.

Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (TWIN, завтрак)
  • Питание по программе
  • Экскурсионная программа
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Экскурсия к Вилючинскому вулкану – 7 500 руб. /чел.
  • Входной билет в бассейн с термальной водой – 250-350 руб.
  • Обеды и ужины на городской части тура
  • Покупка сувениров
  • Алкоголь
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Теплая одежда (до -10°, в ноябре подойдет теплый горнолыжный костюм);
2. Флиска или свитер;
3. Термобелье зимнее;
4. Головной убор (теплая шапка);
5. Перчатки (теплые);
6. Особое внимание уделите обуви. Она должна быть по возможности высокая, чтобы через верх, во внутрь, не попадал снег или шлак, а также, она должна быть достаточно теплая и непромокаемая (гамаши);
7. Теплые носки (2 пары);
8. Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце, по возможности халат);
9. Солнцезащитные очки или горнолыжная маска;
10. Солнцезащитный крем;
11. Предметы личной гигиены;
12. Личная аптечка;
13. Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки;
14. Небольшой рюкзачок, куда можно будет положить купальные принадлежности или сменные теплые вещи.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка

Страховка не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие дополнительные экскурсии можно заказать в свободный день?

Если с погодой на протяжении тура было все хорошо, тогда туристы могут взять дополнительную экскурсию к Вилючинскому вулкану.
Стоимость экскурсии 6500р/чел.

На каком транспорте мы будем переезжать во время тура?

Во время тура переезды осуществляются на автомобиле, так же возможен снегоход с нартами в более поздние даты.

Транспорт используется разный — от автобусов различной пассажировместимости:

  • 18- 45 мест: Мерседес Спринтер, Форд, Хёндай Аэротаун, Ютонг, ММС Росса, Тойота Коустер и др.);
  • джипы (6 мест, Ниссан Сафари, Патрол, Лэнд Крузер, Террано и др.);
  • микроавтобусы (7 мест, ММС Делика) повышенной проходимости с комфортным задним рядом на трех пассажиров, японского производства.

При больших группах также могут использоваться вахтовые автобусы повышенной проходимости на базе Камаза и Урала. Для трансферов в аэропорт также могут использоваться минивэны и легковые автомобили, если прилетающих от 1 до 5 человек.

Помимо автомобилей в турах используются катера маломерного флота и вертолеты Ми-8 (на вертолетных экскурсиях). Пожелания туристов при рассадке не учитываются, туристы занимают места самостоятельно. Все в равных условиях. Большинство машин с кондиционерами, но не все.

На Камчатке жаркая погода бывает не часто и наличие в машине печки важнее, чем наличие кондиционера. Печками оборудованы все машины.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
18 ноя 2022
Добрый день! Была в туре "Поздняя осень на Камчатке" 8-14 ноября. Тур был замечательный для моего первого знакомства с Камчаткой! Всё организованно чëтко по программе, начиная со встречи в аэропорту до всех организационных моментов, размещения. Остановилась в гостинице "Гейзер", новые современные номера после ремонта, разнообразные и вкусный завтраки, смена белья и уборка каждый день. Огромная благодарность организатора Ирине, гидам Виктории и Андрею за внимательное отношение, профессионализм, позитивный настрой, особенно хотелось отметить Андрея, в основном он был с нами, за его доброжелательность, заботу, интересные истории и юмор, за угощение дарами Камчатки! Чувствуется, что человек любит свой край и передаëт это своим гостям. Погода была разная, но организаторы умело подстраивали наши экскурсии под погодные условия. Уйма положительных впечатлений, хочется продолжить знакомство с Камчаткой, столько ещё всего интересного.
Н
18 ноя 2022
Огромная благодарность "Большой Стране" за прекрасно организованный отдых! Ещё не раз обращусь за услугами
А
16 ноя 2022
Только вернулись из поездки! Понравилось очень, очень хороший гид Андрей все время был с нашей группой, все подробно рассказывал про Камчатку, доступным языком. Каждый день был наполнен яркими впечатлениями.

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