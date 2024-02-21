янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку, прогулка на пляже Тихого океана
Мы встречаемся с вами в международном аэропорту г. Петропавловска-Камчатского.
Наш трансфер отвезет вас в шале в любое время, поэтому время прилета не имеет значения.
После заселения вас ждут обед и поездка на Халактырский пляж.
Халактырский пляж — одно из самых любимых и посещаемых мест камчатцев и туристов.
Это прямой берег Авачинского залива, где можно прочувствовать всю мощь вод Тихого океана, полюбоваться бескрайним горизонтом, насладиться морским воздухом и черным песком.
По возвращении в гшале вы поужинаете, познакомитесь с командой и отдохнете.
Снегоходная экскурсия на Авачинский перевал
Позавтракав, вы отправитесь до места стоянки снегоходов, чтобы на них добраться до Авачинского перевала.
Он расположен между двумя действующими вулканами — Авачинским (2741 м.) и Корякским (3456 м.).
Вы доберетесь туда на снегоходе с пассажирской нартой и, если позволит погода и у вас будет желание, вы подниметесь на экструзию Верблюд, расположенную между исполинами.
Оттуда открывается потрясающий вид на действующие вулканы Авачинский и Корякский, как на ладони видны города Петропавловск-Камчатский и Елизово.
После спуска вас ждет вкусный ланч у подножия вулканов.
На обратном пути в город вы посетите бассейн с термальной водой.
В шале будет накрыт ужин от нашего повара.
Экскурсия в этнодеревне
После завтрака вас ждет поездка в этнодеревню.
Вы познакомитесь с культурой коренных народов Камчатки — послушаете горловое пение, посмотрите на ритмичные танцы, узнаете о традициях и обычаях коренных народов полуострова.
А также познакомитесь с ездовыми собаками, прокатитесь в упряжке в качестве пассажира или даже сможете вести упряжку самостоятельно.
Любителям животных за собак переживать не стоит — эти породы созданы для бега.
Как только хозяева начинают готовить сани, десятки снежных псов всеми силами привлекают к себе внимание, чтобы в упряжку взяли именно их.
Ужин и отдых в шале.
Экскурсия к горному массиву Вачкажец
После завтрака наш трансфер доставит вас к месту стоянки снегоходов (в пути около часа).
Проходим инструктаж по технике безопасности, пересаживаемся в снегоходы с пассажирской нартой и едем к подножию горного массива Вачкажец.
Маршрут будет проходить с видом на конусообразные вершины, горные цирки и заснеженный лес.
После 3–4 часов катания мы пообедаем и будем собираться в обратный путь.
По пути заезжаем в термальные бассейны, чтобы расслабиться после насыщенного дня.
По возвращении в шале — ужин и подготовка к празднованию Нового года (для заезда с 28 декабря). Новогодняя ночь — праздничный стол, фейерверки и танцы до утра!
Вертолетная экскурсия
Трансфер уже будет ждать вас после завтрака, чтобы доставить до места стоянки вертолета.
Вы пролетите на вертолете вблизи действующего вулкана и сделаете посадку в одной из бухт на побережье Тихого океана, где перекусите.
По возвращении в шале — свободное время и ужин.
Празднование Рождества (для заезда с 3 января).
Запасной / свободный день
Завтрак.
На сегодняшний день активностей не запланировано, вы можете прогуляться по городу, заглянуть в интерактивный музей вулканов, посетить этнодеревню или попробовать серфинг в Тихом океане.
Наши менеджеры помогут вам с организацией.
Ужин в шале.
Трансфер в аэропорт
После завершительного завтрака трансфер отвезет вас в аэропорт, но по пути сделает остановку на рыбном рынке и в сувенирной лавке.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в гостевом доме «Bay House» или в загородном отеле.
Вариант размещения определяется организатором тура.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом «Bay House»
Гостевой дом расположен в Петропавловске-Камчатском. В числе удобств ресторан, общая кухня и общий лаундж. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории гостевого дома. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Во всех номерах гостевого дома установлен шкаф для одежды. В номерах гостевого дома Bay House предоставляется постельное белье и полотенца.
Каждое утро для гостей сервируется континентальный завтрак.
Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 20 км.
Загородный отель
Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.
На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.
Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы по программе
- Сопровождение командой - менеджеры и гиды
- Размещение в гостевом доме/отеле
- Питание: завтраки и ужины в гостевом доме/отелеланч на маршрутахвелком-обед в день прилета
- Завтраки и ужины в гостевом доме/отеле
- Ланч на маршрутах
- Велком-обед в день прилета
- Использование снегоходов и вертолета
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Билеты на подъемник и в термальные бассейны
- Дополнительные активности (по желанию):этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак - от 6 000 руб. /чел. катание на собачьих упряжках - стоимость по запросуэкскурсия в музей Вулканариум (1 час) - от 1 200 руб. /чел
- Этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак - от 6 000 руб. /чел
- Катание на собачьих упряжках - стоимость по запросу
- Экскурсия в музей Вулканариум (1 час) - от 1 200 руб. /чел
- Доплата для англоговорящих иностранных граждан - 25 000 руб. /чел
- Доплата для граждан Китая - 40 000 руб. /чел
- Доплата для русскоговорящих иностранных граждан - 3 000 руб. /чел
- Медицинская страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:
- ветровлагозащитный костюм;
- теплая непромокаемая обувь;
- варежки/перчатки;
- шапка/бафф;
- флис и термобелье;
- маска/очки.
А можно приехать раньше начала программы?
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
Какая у вас разница во времени?
С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
Что делать в свободные дни?
В свободные дни мы предлагаем дополнительные активности, не включенные в основную программу, в соответствии с временем года. Подробнее по возможностям, вы можете уточнять у наших менеджеров.
Как правильно купить авиабилеты на программу?
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.
Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.
Последний день программы – это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?
Мы включили в стоимость программы все основные затраты — размещение в отелях, питание, трансферы и наше сопровождение.
Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте.
Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки.
Возможны ли изменения в программе?
Очередность дней программы может меняться.
План по районам катания является примерным.