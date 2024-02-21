Новогодние праздники на Камчатке

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
Проведите увлекательные новогодние праздники на Камчатке! Вы побываете у подножия вулканов, покупаетесь в термальных источниках, отведаете блюда из морепродуктов и многое-многое другое. Начните свой год по-особенному — приезжайте на Камчатку!
Новогодние праздники на Камчатке
Новогодние праздники на Камчатке
Новогодние праздники на Камчатке
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Вертолетные экскурсии
Вертолетные экскурсии
Пролетите вблизи действующего вулкана и сделаете посадку в бухте на побережье Тихого океана
Культура коренных народов
Культура коренных народов
Посмотрите на ритмичные танцы, послушаете горловое пение, узнаете о традициях и обычаях народов Камчатки
Катание на собачьей упряжке
Катание на собачьей упряжке
Познакомитесь с ездовыми собаками, прокатитесь в упряжке и даже сможете самостоятельно ею управлять
Камчатские деликатесы
Камчатские деликатесы
Насладитесь вкусом дальневосточных морепродуктов и, конечно, красной икрой
Живописный Авачинский перевал
Живописный Авачинский перевал
Отправитесь на снегоходе с нартой к перевалу, расположенному между двумя действующими вулканами
Активности на выбор
Активности на выбор
В свободный день вы можете погулять по городу, посетить Вулканариум или попробовать серфинг в Тихом океане

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку, прогулка на пляже Тихого океана

Мы встречаемся с вами в международном аэропорту г. Петропавловска-Камчатского.

Наш трансфер отвезет вас в шале в любое время, поэтому время прилета не имеет значения.

После заселения вас ждут обед и поездка на Халактырский пляж.

Халактырский пляж — одно из самых любимых и посещаемых мест камчатцев и туристов.

Это прямой берег Авачинского залива, где можно прочувствовать всю мощь вод Тихого океана, полюбоваться бескрайним горизонтом, насладиться морским воздухом и черным песком.

По возвращении в гшале вы поужинаете, познакомитесь с командой и отдохнете.

Прибытие на Камчатку, прогулка на пляже Тихого океанаПрибытие на Камчатку, прогулка на пляже Тихого океанаПрибытие на Камчатку, прогулка на пляже Тихого океанаПрибытие на Камчатку, прогулка на пляже Тихого океана
2 день

Снегоходная экскурсия на Авачинский перевал

Позавтракав, вы отправитесь до места стоянки снегоходов, чтобы на них добраться до Авачинского перевала.

Он расположен между двумя действующими вулканами — Авачинским (2741 м.) и Корякским (3456 м.).

Вы доберетесь туда на снегоходе с пассажирской нартой и, если позволит погода и у вас будет желание, вы подниметесь на экструзию Верблюд, расположенную между исполинами.

Оттуда открывается потрясающий вид на действующие вулканы Авачинский и Корякский, как на ладони видны города Петропавловск-Камчатский и Елизово.

После спуска вас ждет вкусный ланч у подножия вулканов.

На обратном пути в город вы посетите бассейн с термальной водой.

В шале будет накрыт ужин от нашего повара.

Снегоходная экскурсия на Авачинский перевалСнегоходная экскурсия на Авачинский перевалСнегоходная экскурсия на Авачинский перевалСнегоходная экскурсия на Авачинский перевал
3 день

Экскурсия в этнодеревне

После завтрака вас ждет поездка в этнодеревню.

Вы познакомитесь с культурой коренных народов Камчатки — послушаете горловое пение, посмотрите на ритмичные танцы, узнаете о традициях и обычаях коренных народов полуострова.

А также познакомитесь с ездовыми собаками, прокатитесь в упряжке в качестве пассажира или даже сможете вести упряжку самостоятельно.

Любителям животных за собак переживать не стоит — эти породы созданы для бега.

Как только хозяева начинают готовить сани, десятки снежных псов всеми силами привлекают к себе внимание, чтобы в упряжку взяли именно их.

Ужин и отдых в шале.

Экскурсия в этнодеревнеЭкскурсия в этнодеревнеЭкскурсия в этнодеревнеЭкскурсия в этнодеревне
4 день

Экскурсия к горному массиву Вачкажец

После завтрака наш трансфер доставит вас к месту стоянки снегоходов (в пути около часа).

Проходим инструктаж по технике безопасности, пересаживаемся в снегоходы с пассажирской нартой и едем к подножию горного массива Вачкажец.

Маршрут будет проходить с видом на конусообразные вершины, горные цирки и заснеженный лес.

После 3–4 часов катания мы пообедаем и будем собираться в обратный путь.

По пути заезжаем в термальные бассейны, чтобы расслабиться после насыщенного дня.

По возвращении в шале — ужин и подготовка к празднованию Нового года (для заезда с 28 декабря). Новогодняя ночь — праздничный стол, фейерверки и танцы до утра!

Экскурсия к горному массиву ВачкажецЭкскурсия к горному массиву ВачкажецЭкскурсия к горному массиву ВачкажецЭкскурсия к горному массиву Вачкажец
5 день

Вертолетная экскурсия

Трансфер уже будет ждать вас после завтрака, чтобы доставить до места стоянки вертолета.

Вы пролетите на вертолете вблизи действующего вулкана и сделаете посадку в одной из бухт на побережье Тихого океана, где перекусите.

По возвращении в шале — свободное время и ужин.

Празднование Рождества (для заезда с 3 января).

Вертолетная экскурсияВертолетная экскурсияВертолетная экскурсияВертолетная экскурсия
6 день

Запасной / свободный день

Завтрак.

На сегодняшний день активностей не запланировано, вы можете прогуляться по городу, заглянуть в интерактивный музей вулканов, посетить этнодеревню или попробовать серфинг в Тихом океане.

Наши менеджеры помогут вам с организацией.

Ужин в шале.

Запасной / свободный деньЗапасной / свободный деньЗапасной / свободный деньЗапасной / свободный день
7 день

Трансфер в аэропорт

После завершительного завтрака трансфер отвезет вас в аэропорт, но по пути сделает остановку на рыбном рынке и в сувенирной лавке.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в гостевом доме «Bay House» или в загородном отеле.

Вариант размещения определяется организатором тура.

Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.

Варианты проживания

Гостевой дом «Bay House»

6 ночей

Гостевой дом расположен в Петропавловске-Камчатском. В числе удобств ресторан, общая кухня и общий лаундж. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории гостевого дома. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.

Во всех номерах гостевого дома установлен шкаф для одежды. В номерах гостевого дома Bay House предоставляется постельное белье и полотенца.

Каждое утро для гостей сервируется континентальный завтрак.

Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 20 км.

Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»

Загородный отель

6 ночей

Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.

На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.

Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.

Загородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отель

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение командой - менеджеры и гиды
  • Размещение в гостевом доме/отеле
  • Питание: завтраки и ужины в гостевом доме/отелеланч на маршрутахвелком-обед в день прилета
  • Завтраки и ужины в гостевом доме/отеле
  • Ланч на маршрутах
  • Велком-обед в день прилета
  • Использование снегоходов и вертолета
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Билеты на подъемник и в термальные бассейны
  • Дополнительные активности (по желанию):этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак - от 6 000 руб. /чел. катание на собачьих упряжках - стоимость по запросуэкскурсия в музей Вулканариум (1 час) - от 1 200 руб. /чел
  • Этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак - от 6 000 руб. /чел
  • Катание на собачьих упряжках - стоимость по запросу
  • Экскурсия в музей Вулканариум (1 час) - от 1 200 руб. /чел
  • Доплата для англоговорящих иностранных граждан - 25 000 руб. /чел
  • Доплата для граждан Китая - 40 000 руб. /чел
  • Доплата для русскоговорящих иностранных граждан - 3 000 руб. /чел
  • Медицинская страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:

  • ветровлагозащитный костюм;
  • теплая непромокаемая обувь;
  • варежки/перчатки;
  • шапка/бафф;
  • флис и термобелье;
  • маска/очки.
А можно приехать раньше начала программы?

Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.

Какая у вас разница во времени?

С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.

Что делать в свободные дни?

В свободные дни мы предлагаем дополнительные активности, не включенные в основную программу, в соответствии с временем года. Подробнее по возможностям, вы можете уточнять у наших менеджеров.

Как правильно купить авиабилеты на программу?

При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.

Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.

Последний день программы – это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.

Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?

Мы включили в стоимость программы все основные затраты — размещение в отелях, питание, трансферы и наше сопровождение.

Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте.

Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки.

Возможны ли изменения в программе?

Очередность дней программы может меняться.

План по районам катания является примерным.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
21 фев 2024
Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)
О
3 сен 2023
Спасибо организатору!
Н
28 авг 2022
Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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