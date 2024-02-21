1 день

Прибытие на Камчатку, прогулка на пляже Тихого океана

Мы встречаемся с вами в международном аэропорту г. Петропавловска-Камчатского.

Наш трансфер отвезет вас в шале в любое время, поэтому время прилета не имеет значения.

После заселения вас ждут обед и поездка на Халактырский пляж.

Халактырский пляж — одно из самых любимых и посещаемых мест камчатцев и туристов.

Это прямой берег Авачинского залива, где можно прочувствовать всю мощь вод Тихого океана, полюбоваться бескрайним горизонтом, насладиться морским воздухом и черным песком.

По возвращении в гшале вы поужинаете, познакомитесь с командой и отдохнете.