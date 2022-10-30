Осенняя палитра Камчатки

Мечтаете побывать на Дальнем Востоке? Тогда лучше всего отправиться этой осенью на Камчатку! Вы будете гулять по берегу Тихого океана с черным вулканическим песком, съездите к подножию вулкана, полюбуетесь красотой водопада и расслабитесь в горячих источниках.
5
3 отзыва
Осенняя палитра Камчатки
Осенняя палитра Камчатки
Осенняя палитра Камчатки
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Морская прогулка
Морская прогулка
Прокатитесь по Авачинской бухте к острову Старичков
Релакс в источниках
Релакс в источниках
Искупаетесь в горячих источниках и отдохнете после насыщенного дня
Краски ночного города
Краски ночного города
Прогуляетесь по вечернему Петропавловску-Камчатскому

Программа тура по дням

1 день

Петропаловск-Камчатский

Прибытие в Петропавловск-Камчатский.

Встреча в аэропорту после получения багажа.

Переезд в гостиницу.

Размещение после 14:00 (в «Лагуне» после 15:00).

Свободное время.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Петропаловск-КамчатскийПетропаловск-КамчатскийПетропаловск-КамчатскийПетропаловск-Камчатский
2 день

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, морская прогулка к острову Старичков

Завтрак в гостинице.

Трансфер в морской порт города Петропавловска-Камчатского.

Морская прогулка по акватории

Авачинской бухты с выходом в Тихий океан к острову Старичков (около 5 часов).

Обед на борту катера.

После морской прогулки – обзорная экскурсия по городу «Вечерний Петропавловск» с посещением Краеведческого музея или Вулканариума, смотровой площадки, центра города, сувенирного магазина, рынка.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Отдых.

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, морская прогулка к острову СтаричковОбзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, морская прогулка к острову СтаричковОбзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, морская прогулка к острову СтаричковОбзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, морская прогулка к острову Старичков
3 день

Поездка к подножию Авачинского вулкана, гора Верблюд

Завтрак в гостинице.

Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2 часов).

Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку.

Восхождение на гору Верблюд 1200 м над уровнем моря.

Обед в базовом лагере.

Возвращение в гостиницу.

Внимание! Восхождение на гору Верблюд состоится только при хорошей погоде и отсутствии снега на вершине горы. В случае наличия снега восхождение на Верблюд будет заменено на прогулку в окрестностях базового лагеря.

Поездка к подножию Авачинского вулкана, гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана, гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана, гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана, гора Верблюд
4 день

Дачные источники и водопад на ручье Спокойном (при наличии дороги на Вилючинский перевал)

Завтрак в гостинице.

Переезд на внедорожном транспорте к Мутновской ГЕОТЭС (около 2,5 часов).

Треккинг к Дачным горячим источникам.

Обед-пикник на маршруте.

Прогулка к водопаду на ручье Спокойном. Поход к водопаду (высота около 40 м).

Возвращение в гостиницу.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Внимание! В случае закрытия дороги на Вилючинский перевал вместо Дачных источников — поездка на мыс Маячный, на смотровую Три брата.

По состоянию проездной дороги и погодным условиям гидом может быть принято решение изменить и (или) сократить маршрут. Вместо похода к водопаду может быть предложено купание в Верхне-Паратунских диких источниках.

Дачные источники и водопад на ручье Спокойном (при наличии дороги на Вилючинский перевал)Дачные источники и водопад на ручье Спокойном (при наличии дороги на Вилючинский перевал)Дачные источники и водопад на ручье Спокойном (при наличии дороги на Вилючинский перевал)Дачные источники и водопад на ручье Спокойном (при наличии дороги на Вилючинский перевал)
5 день

Экскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собак и поездка на берег Тихого океана

Завтрак в гостинице.

Переезд на машине в этнический комплекс.

Экскурсия по питомнику ездовых собак.

Встреча с представителями коренных народов Камчатки.

Короткое выступление, обед, фотосессия.

Поездка на берег Тихого океана.

Прогулка по Халактырскому пляжу.

Возвращение в гостиницу

Экскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собак и поездка на берег Тихого океанаЭкскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собак и поездка на берег Тихого океанаЭкскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собак и поездка на берег Тихого океанаЭкскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собак и поездка на берег Тихого океана
6 день

Свободное время

Завтрак в гостинице.

Свободное время или дополнительные экскурсии.

Свободное времяСвободное времяСвободное времяСвободное время
7 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в одноместных и двухместных номерах на базе отдыха или в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместное
«Лагуна» корпус «Голубое озеро» 3* Паратунка (заезды до 29.09)112 000150 000
«Лагуна» корпус «Голубое озеро» 3* Паратунка (заезд с 6.10)96 000 118 000
«Лагуна» корпус «Гостевая деревня» 3* Паратунка (заезды до 29.09)122 000 172 000
«Лагуна» корпус «Гостевая деревня» 3* Паратунка (заезд с 6.10) 105 000 136 000
«Спутник» 4* Паратунка (полупансион, заезды до 29.09)143 000196 000
«Спутник» 4* Паратунка (завтраки, заезд с 6.10)112 000 147 000
«Спутник-Камчатка» 3* (полупансион, заезды до 29.09) 135 000 179 000
«Спутник-Камчатка» 3* (завтраки, заезд с 6.10) 109 000 140 000
«Кречет» корпус стандарт93 000 110 000
«Кречет» корпус улучшенный100 000 121 000
Гостиница 3* в Петропавловске-Камчатском («Авача»,«Ключотель, «Командор», «Арсеньев»)105 000 132 000
Ребенок до 12 лет на доп. месте43 000
Ребенок до 12 лет без доп. места в гостинице22 000
Скидка на ребенка до 12 лет в двухместном номере27 000

Программа без проживания в гостинице 73 000 рублей.

Варианты проживания

База отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Голубое озеро", в п. Паратунка

6 ночей

База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.

К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Номера со всеми удобствами.

База отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Голубое озеро", в п. ПаратункаБаза отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Голубое озеро", в п. ПаратункаБаза отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Голубое озеро", в п. ПаратункаБаза отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Голубое озеро", в п. ПаратункаБаза отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Голубое озеро", в п. ПаратункаБаза отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Голубое озеро", в п. ПаратункаБаза отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Голубое озеро", в п. ПаратункаБаза отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Голубое озеро", в п. Паратунка

Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)

6 ночей

Располагается в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и общий лаундж. Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка. Номера со всеми удобствами.

Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)

База отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Гостевая деревня", в п. Паратунка

6 ночей

База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.

Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.

К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.

База отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Гостевая деревня", в п. ПаратункаБаза отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Гостевая деревня", в п. ПаратункаБаза отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Гостевая деревня", в п. ПаратункаБаза отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Гостевая деревня", в п. Паратунка

Гостиница «Спутник»

6 ночей

Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.

Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»

Гостиница «Авача»

6 ночей

Расположена в центре г. Петропавловск-Камчатский. К услугам гостей гостиницы: спа-салон с сауной, тренажерный зал, рестораны. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.

Классически оформленные номера отеля «Авача» оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном.

В 2 ресторанах отеля «Авача» сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.

На круглосуточной стойке регистрации организуют трансфер от/до аэропорта Елизово, расстояние до которого составляет 30 км.

Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»

Гостевой дом «КлючОтель»

6 ночей

Гостевой дом «Ключотель» расположен в Петропавловске-Камчатском. В 3-звездочном гостевом доме оборудована камера хранения багажа. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также круглосуточная стойка регистрации.

Во всех номерах гостевого дома с собственной ванной комнатой установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном, предоставляются постельное белье и полотенца. Каждый номер оснащен сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на море. В числе удобств также шкаф для одежды и чайник.

Гостевой дом «КлючОтель»Гостевой дом «КлючОтель»Гостевой дом «КлючОтель»Гостевой дом «КлючОтель»

Турбаза «Кречет» в п. Паратунка

6 ночей

База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.

На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.

Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.

В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово - 21,8 км.

Турбаза «Кречет» в п. ПаратункаТурбаза «Кречет» в п. ПаратункаТурбаза «Кречет» в п. ПаратункаТурбаза «Кречет» в п. ПаратункаТурбаза «Кречет» в п. ПаратункаТурбаза «Кречет» в п. ПаратункаТурбаза «Кречет» в п. Паратунка

Гостевой дом «Командор»

6 ночей

Мини-отель "Командор" расположен в городе Петропавловск-Камчатский. Гости могут организовать трансфер от и до аэропорта, воспользоваться услугами прачечной и бесплатной охраняемой парковки.

Небольшие, но уютные номера располагают удобными спальными местами, чайником, холодильником и письменным столом. Для хранения вещей установлен вместительный шкаф. Также для постояльцев доступен бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.

Каждое утро сервируется завтрак в формате "шведский стол", который отличается разнообразием блюд. Кроме того, работает буфет, подходящий по ассортименту для детей.

В окрестностях отеля работает множество кафе с различной кухней, которые могут посетить гости. Но самыми главными достопримечательностями являются Тихий океан и озеро Култучное, прогуляться к которым стоит, чтобы полюбоваться природой и искупаться в их водах.

Гостевой дом «Командор»Гостевой дом «Командор»Гостевой дом «Командор»Гостевой дом «Командор»

Отель «Арсеньев»

6 ночей

В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием "Арсеньев". К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера представлены категориями двухместные "Стандарты" и "Полулюксы Сьюит". Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.

По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.

Заказав трансфер вы с комфортом доберетесь до аэропорта, дорога в пути занимает примерно 30 минут. Ближайшая достопримечательность к отелю это - Научный музей института вулканологии и сейсмологии.

Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в гостинице в Петропавловске-Камчатском или Паратунской зоне при туре с проживанием
  • Питание, указанное в программе тура (кроме завтраков при туре без проживания)
  • Все экскурсии по программе (за исключением дополнительной экскурсии (день 6)
  • Услуги гидов
  • Услуги экскурсовода-координатора
  • Встречи/проводы в аэропорту в день прилета/вылета группы
  • Транспорт и трансферы по программе
  • При проживании в Паратунке - купание в бассейне с термальной водой
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины в гостинице (за исключением гостиниц "Спутник" и " Спутник-Камчатка: до 01.10 при выборе полупансиона)
  • Спиртные напитки
  • Личное снаряжение
  • Страховка
  • Другие услуги, не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии в день 6:вертолетная экскурсия в Долину гейзеров + Узон + Налычево - 70 000 руб. /чел. 2-часовая конная прогулка к реке Авача (трансфер не включен) - 3500 руб. /1 чел
  • Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров + Узон + Налычево - 70 000 руб. /чел
  • 2-часовая конная прогулка к реке Авача (трансфер не включен) - 3500 руб. /1 чел
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой штурмовой рюкзак для треккингов (для личных вещей);
  • крепкие разношенные ботинки или специальная треккинговая обувь (кроссовки нежелательны);
  • непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны;
  • головной убор (кепка и шапка);
  • перчатки для треккингов;
  • емкость для питья для треккингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
  • средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров;
  • запасной комплект белья и сменных вещей;
  • гигиеническая губная помада;
  • купальные принадлежности;
  • фото- видео аппаратура;
  • треккинговые палки;
  • личная аптечка;
  • остальные личные вещи на усмотрение туриста.
Какая погода на Камчатке?

Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.

Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.

Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.

Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.

В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.

Размещение в гостинице

Информация о гостиницах и других средствах размещения составлена на основе данных, предоставленных администрацией гостиниц. Обратите внимание на то, что классность камчатских гостиниц значительно отличается от европейского и внутрироссийского уровней в сторону снижения сервиса.

Расселение осуществляется в заранее оговорённый тип номера. Не забудьте поинтересоваться, какие услуги платные, а какие бесплатные. При заселении в гостиницу следует ознакомиться с системой оплаты дополнительных услуг. При обнаружении каких-либо неполадок в вашем номере, обращайтесь к администрации гостиницы.

Уходя из номера, надо всегда запирать дверь на ключ. Лучше иметь чемодан, который запирается на замок. Драгоценности и деньги нужно носить с собой, лишние вещи можно сдать в камеру хранения в гостинице. Ложась спать, не забудьте закрыть номер на ключ или на внутренний засов.

Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования
  1. не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
  2. соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
  3. не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте. Мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
  4. не заходите на территорию служебных помещений;
  5. на маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
  6. в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
  7. на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
  8. если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
  9. при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря.
  10. при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
  11. в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
  12. в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
Правила поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях
  1. Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
  2. Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
  3. Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
  4. Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
  5. Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
  6. Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
  7. Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.
Правила безопасности на активных маршрутах

Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:

  • будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
  • не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
  • соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
  • без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
  • не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
  • внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.

Пешим порядком:

  • поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
  • идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
  • помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
  • не курите во время движения;
  • при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
  • при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
  • самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.

При преодолении водных преград:

  • не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
  • переправу вброд осуществляйте только в обуви;
  • при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
  • при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;

При встречи с медведем:

  • в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
  • не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
  • рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
  • чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
  • если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
  • от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
  • особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
  • если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.

В горах:

  • в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
  • подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
  • не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
  • если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).

Если вас застигла лавина:

  • если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
  • закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
  • двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
  • когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
  • оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
  • не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
Правила безопасности при купании в горячих источниках
  • не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
  • не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
  • не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
  • не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
  • не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
  • при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие экскурсии могут поменяться?

Время, состав и последовательность экскурсий может изменяться в зависимости от погодных условий.

Прогулка на гору Верблюд по погодным условиям и состоянию подъемной тропы могут быть заменены на прогулку у подножия Авачинского вулкана.

Треккинг на Дачные источники + водопад на ручье Спокойный может быть заменен на прогулку к Вилючинскому водопаду с купанием в диких Верхне-Паратунских горячих источниках

Время начала экскурсий в программе указано приблизительное. Для информирования группы о маршрутах, времени выезда, погоде и прочему накануне прилета создается группа в WhatsApp, где гид информирует группу об изменениях по маршруту, погоде и пр.

Как осуществляются трансферы и заселение в отели?
  1. Трансферы в/ из аэропорта осуществляются только в дни прилета/ вылета основной группы. Трансферы в другие дни оплачиваются дополнительно (стоимость зависит от размера группы). Стоимость неиспользованных групповых трансферов не возмещается.
  2. Заселение в гостиницы происходит после 14:00 (в «Лагуне» после 15:00), выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
  3. Экскурсии, включающие переезды по бездорожью, осуществляются на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ (вахтовках), оборудованными индивидуальными креслами с ремнями безопасности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
30 окт 2022
Время тура с 16 по 22 октября 2022. Только благодаря кэшбэку решилась поехать в это время на Камчатку. Везде пишут, что уже холодно, может быть снег и все такое. Действительно,
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два дня были испорчены плохой погодой. Но даже это не повлияло на впечатления от красоты и великолепия природы этого космического места. Такой нереальной красоты я не видела никогда.
Единственно хотелось бы, чтобы для людей, которые реально не хотят экстрима в виде подъема на гору Верблюд или путешествия на дачные термальные источники в условиях сильного ветра со снегом, предусмотреть какую либо альтернативную замену.
А ведь именно этот тур был заявлен как самый легкий с точки зрения физической нагрузки. В итоге это, мягко говоря, не так. Тем более, что легко найти тур, где будет экстрим различной степени ужасности.

Т
21 окт 2022
Добрый день! Хотим выразить огромную благодарность всей команде за отличную организацию нашего посещения Камчатки с 02-08.10.2022 года. Необходимо отметить профессионализм каждого кто работал с нами на маршрутах. Особенно хочется отметить
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нашего чудесного, замечательного, большую умницу гида-Викторию Нелидову! Виктория очень много знает о Камчатке и увлекательно с большим позитивом делится своими знаниями! У супруга во время нашего тура был юбилей и это не осталось без внимания со стороны организаторов! Получили сюрприз в виде теплых слов поздравления! Было очееенннььь приятно! Спасибо всем огромное! Вы все просто молодцы! Восторг, огромная благодарность за чудесное погружение в сказочный мир Камчатки! С большой благодарностью семья Поливода-Новосибирск

Е
20 окт 2022
Здравствуйте, Большая страна! Камчатка стала ближе, благодаря интересным и познавательным экскурсиям, прекрасным гидам, которые, начиная от встречи в аэропорту и до расставания, были предельно внимательны и предупредительны к нам. Особенное Спасибо Григорию. Экскурсии были хорошо организованы, всё вовремя, даже самые капризные туристы остались довольными. Считаю, что принимающая сторона -это фирма высокого класса.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

На автобусеМожно с детьмиВсе туры7-дневные туры

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