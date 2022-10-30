Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петропаловск-Камчатский
Прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Встреча в аэропорту после получения багажа.
Переезд в гостиницу.
Размещение после 14:00 (в «Лагуне» после 15:00).
Свободное время.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, морская прогулка к острову Старичков
Завтрак в гостинице.
Трансфер в морской порт города Петропавловска-Камчатского.
Морская прогулка по акватории
Авачинской бухты с выходом в Тихий океан к острову Старичков (около 5 часов).
Обед на борту катера.
После морской прогулки – обзорная экскурсия по городу «Вечерний Петропавловск» с посещением Краеведческого музея или Вулканариума, смотровой площадки, центра города, сувенирного магазина, рынка.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Отдых.
Поездка к подножию Авачинского вулкана, гора Верблюд
Завтрак в гостинице.
Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2 часов).
Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку.
Восхождение на гору Верблюд 1200 м над уровнем моря.
Обед в базовом лагере.
Возвращение в гостиницу.
Внимание! Восхождение на гору Верблюд состоится только при хорошей погоде и отсутствии снега на вершине горы. В случае наличия снега восхождение на Верблюд будет заменено на прогулку в окрестностях базового лагеря.
Дачные источники и водопад на ручье Спокойном (при наличии дороги на Вилючинский перевал)
Завтрак в гостинице.
Переезд на внедорожном транспорте к Мутновской ГЕОТЭС (около 2,5 часов).
Треккинг к Дачным горячим источникам.
Обед-пикник на маршруте.
Прогулка к водопаду на ручье Спокойном. Поход к водопаду (высота около 40 м).
Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Внимание! В случае закрытия дороги на Вилючинский перевал вместо Дачных источников — поездка на мыс Маячный, на смотровую Три брата.
По состоянию проездной дороги и погодным условиям гидом может быть принято решение изменить и (или) сократить маршрут. Вместо похода к водопаду может быть предложено купание в Верхне-Паратунских диких источниках.
Экскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собак и поездка на берег Тихого океана
Завтрак в гостинице.
Переезд на машине в этнический комплекс.
Экскурсия по питомнику ездовых собак.
Встреча с представителями коренных народов Камчатки.
Короткое выступление, обед, фотосессия.
Поездка на берег Тихого океана.
Прогулка по Халактырскому пляжу.
Возвращение в гостиницу
Свободное время
Завтрак в гостинице.
Свободное время или дополнительные экскурсии.
Трансфер в аэропорт
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в одноместных и двухместных номерах на базе отдыха или в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|«Лагуна» корпус «Голубое озеро» 3* Паратунка (заезды до 29.09)
|112 000
|150 000
|«Лагуна» корпус «Голубое озеро» 3* Паратунка (заезд с 6.10)
|96 000
|118 000
|«Лагуна» корпус «Гостевая деревня» 3* Паратунка (заезды до 29.09)
|122 000
|172 000
|«Лагуна» корпус «Гостевая деревня» 3* Паратунка (заезд с 6.10)
|105 000
|136 000
|«Спутник» 4* Паратунка (полупансион, заезды до 29.09)
|143 000
|196 000
|«Спутник» 4* Паратунка (завтраки, заезд с 6.10)
|112 000
|147 000
|«Спутник-Камчатка» 3* (полупансион, заезды до 29.09)
|135 000
|179 000
|«Спутник-Камчатка» 3* (завтраки, заезд с 6.10)
|109 000
|140 000
|«Кречет» корпус стандарт
|93 000
|110 000
|«Кречет» корпус улучшенный
|100 000
|121 000
|Гостиница 3* в Петропавловске-Камчатском («Авача»,«Ключотель, «Командор», «Арсеньев»)
|105 000
|132 000
|Ребенок до 12 лет на доп. месте
|43 000
|–
|Ребенок до 12 лет без доп. места в гостинице
|22 000
|–
|Скидка на ребенка до 12 лет в двухместном номере
|27 000
|–
Программа без проживания в гостинице – 73 000 рублей.
Варианты проживания
База отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Голубое озеро", в п. Паратунка
База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.
К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Номера со всеми удобствами.
Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)
Располагается в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и общий лаундж. Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка. Номера со всеми удобствами.
База отдыха "Голубая Лагуна" корпус "Гостевая деревня", в п. Паратунка
База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.
Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.
К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Гостиница «Спутник»
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
Гостиница «Авача»
Расположена в центре г. Петропавловск-Камчатский. К услугам гостей гостиницы: спа-салон с сауной, тренажерный зал, рестораны. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.
Классически оформленные номера отеля «Авача» оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном.
В 2 ресторанах отеля «Авача» сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.
На круглосуточной стойке регистрации организуют трансфер от/до аэропорта Елизово, расстояние до которого составляет 30 км.
Гостевой дом «КлючОтель»
Гостевой дом «Ключотель» расположен в Петропавловске-Камчатском. В 3-звездочном гостевом доме оборудована камера хранения багажа. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также круглосуточная стойка регистрации.
Во всех номерах гостевого дома с собственной ванной комнатой установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном, предоставляются постельное белье и полотенца. Каждый номер оснащен сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на море. В числе удобств также шкаф для одежды и чайник.
Турбаза «Кречет» в п. Паратунка
База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.
На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.
Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.
В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово - 21,8 км.
Гостевой дом «Командор»
Мини-отель "Командор" расположен в городе Петропавловск-Камчатский. Гости могут организовать трансфер от и до аэропорта, воспользоваться услугами прачечной и бесплатной охраняемой парковки.
Небольшие, но уютные номера располагают удобными спальными местами, чайником, холодильником и письменным столом. Для хранения вещей установлен вместительный шкаф. Также для постояльцев доступен бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.
Каждое утро сервируется завтрак в формате "шведский стол", который отличается разнообразием блюд. Кроме того, работает буфет, подходящий по ассортименту для детей.
В окрестностях отеля работает множество кафе с различной кухней, которые могут посетить гости. Но самыми главными достопримечательностями являются Тихий океан и озеро Култучное, прогуляться к которым стоит, чтобы полюбоваться природой и искупаться в их водах.
Отель «Арсеньев»
В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием "Арсеньев". К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера представлены категориями двухместные "Стандарты" и "Полулюксы Сьюит". Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.
По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.
Заказав трансфер вы с комфортом доберетесь до аэропорта, дорога в пути занимает примерно 30 минут. Ближайшая достопримечательность к отелю это - Научный музей института вулканологии и сейсмологии.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в гостинице в Петропавловске-Камчатском или Паратунской зоне при туре с проживанием
- Питание, указанное в программе тура (кроме завтраков при туре без проживания)
- Все экскурсии по программе (за исключением дополнительной экскурсии (день 6)
- Услуги гидов
- Услуги экскурсовода-координатора
- Встречи/проводы в аэропорту в день прилета/вылета группы
- Транспорт и трансферы по программе
- При проживании в Паратунке - купание в бассейне с термальной водой
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины в гостинице (за исключением гостиниц "Спутник" и " Спутник-Камчатка: до 01.10 при выборе полупансиона)
- Спиртные напитки
- Личное снаряжение
- Страховка
- Другие услуги, не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии в день 6:вертолетная экскурсия в Долину гейзеров + Узон + Налычево - 70 000 руб. /чел. 2-часовая конная прогулка к реке Авача (трансфер не включен) - 3500 руб. /1 чел
- Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров + Узон + Налычево - 70 000 руб. /чел
- 2-часовая конная прогулка к реке Авача (трансфер не включен) - 3500 руб. /1 чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой штурмовой рюкзак для треккингов (для личных вещей);
- крепкие разношенные ботинки или специальная треккинговая обувь (кроссовки нежелательны);
- непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны;
- головной убор (кепка и шапка);
- перчатки для треккингов;
- емкость для питья для треккингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
- средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров;
- запасной комплект белья и сменных вещей;
- гигиеническая губная помада;
- купальные принадлежности;
- фото- видео аппаратура;
- треккинговые палки;
- личная аптечка;
- остальные личные вещи на усмотрение туриста.
Какая погода на Камчатке?
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Размещение в гостинице
Информация о гостиницах и других средствах размещения составлена на основе данных, предоставленных администрацией гостиниц. Обратите внимание на то, что классность камчатских гостиниц значительно отличается от европейского и внутрироссийского уровней в сторону снижения сервиса.
Расселение осуществляется в заранее оговорённый тип номера. Не забудьте поинтересоваться, какие услуги платные, а какие бесплатные. При заселении в гостиницу следует ознакомиться с системой оплаты дополнительных услуг. При обнаружении каких-либо неполадок в вашем номере, обращайтесь к администрации гостиницы.
Уходя из номера, надо всегда запирать дверь на ключ. Лучше иметь чемодан, который запирается на замок. Драгоценности и деньги нужно носить с собой, лишние вещи можно сдать в камеру хранения в гостинице. Ложась спать, не забудьте закрыть номер на ключ или на внутренний засов.
Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования
- не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
- соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
- не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте. Мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
- не заходите на территорию служебных помещений;
- на маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
- в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
- на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
- если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
- при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря.
- при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
- в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
- в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
Правила поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях
- Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
- Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
- Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
- Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
- Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
- Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
- Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.
Правила безопасности на активных маршрутах
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
- будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
- не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
- соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
- без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
- не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
- внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.
Пешим порядком:
- поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
- идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
- помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
- не курите во время движения;
- при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
- при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
- самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.
При преодолении водных преград:
- не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
- переправу вброд осуществляйте только в обуви;
- при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
- при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;
При встречи с медведем:
- в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
- не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
- рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
- чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
- если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
- от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
- особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
- если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.
В горах:
- в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
- подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
- не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
- если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Если вас застигла лавина:
- если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
- закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
- двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
- когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
- оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
- не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
Правила безопасности при купании в горячих источниках
- не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
- не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
- не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
- не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
- не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
- при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие экскурсии могут поменяться?
Время, состав и последовательность экскурсий может изменяться в зависимости от погодных условий.
Прогулка на гору Верблюд по погодным условиям и состоянию подъемной тропы могут быть заменены на прогулку у подножия Авачинского вулкана.
Треккинг на Дачные источники + водопад на ручье Спокойный может быть заменен на прогулку к Вилючинскому водопаду с купанием в диких Верхне-Паратунских горячих источниках
Время начала экскурсий в программе указано приблизительное. Для информирования группы о маршрутах, времени выезда, погоде и прочему накануне прилета создается группа в WhatsApp, где гид информирует группу об изменениях по маршруту, погоде и пр.
Как осуществляются трансферы и заселение в отели?
- Трансферы в/ из аэропорта осуществляются только в дни прилета/ вылета основной группы. Трансферы в другие дни оплачиваются дополнительно (стоимость зависит от размера группы). Стоимость неиспользованных групповых трансферов не возмещается.
- Заселение в гостиницы происходит после 14:00 (в «Лагуне» после 15:00), выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
- Экскурсии, включающие переезды по бездорожью, осуществляются на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ (вахтовках), оборудованными индивидуальными креслами с ремнями безопасности