Зимнее знакомство с Камчаткой

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
4.7
3 отзыва
В данном туре Вы познакомитесь с зимней Камчаткой и увидите белоснежное великолепие её природы, искупаетесь в горячих термальных источниках под открытым небом среди снегов, побываете у подножий величественных вулканов, окажитесь на берегу Тихого океана, познакомитесь с историческими объектами Петропавловска-Камчатского и посетите краеведческий музей, покатаетесь на горных лыжах или сноуборде по склонам камчатских сопок, окунетесь в загадочный быт, традиции и обычаи коренных народов Камчатки и прокатитесь на собачьих упряжках.
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Далекий Петропавловск-Камчатский
Далекий Петропавловск-Камчатский
Познакомимся с такой суровой, но удивительной столицей Камчатского края
Побережье Тихого океана
Побережье Тихого океана
Восхитимся мощью и величием зимнего Тихого океана
Горячие источники
Горячие источники
Отдохнем душой и телом на диких горячих источниках, где можно погреться и искупаться
Горнолыжный комплекс
Горнолыжный комплекс
Покатаемся на лучшем Дальневосточном горнолыжном комплексе
Камчатские ездовые собаки
Камчатские ездовые собаки
Почувствуем себя истинными каюрами: после обучения технике управления и ознакомления с маршрутом самостоятельно пройдем трассу на упряжке
Снегоходный восторг
Снегоходный восторг
Отправимся на снегоходах (в нартах) к подножиям Авачинского, Корякского и Вилючинского вулканов

Программа тура по дням

1 день

Аэропорт - Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10;
  • рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.

Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Встреча в аэропорту осуществляется только в плановый день прилёта по программе.
Отказ от трансфера не компенсируется.

В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

Обед и ужин в этот день самостоятельно.

Аэропорт - Петропавловск-КамчатскийАэропорт - Петропавловск-КамчатскийАэропорт - Петропавловск-КамчатскийАэропорт - Петропавловск-Камчатский
2 день

Экскурсии по городу и побережье Тихого океана

Второй день посвящён экскурсиям по г. Петропавловску-Камчатскому, знакомству с достопримечательностями города и посещению краеведческого музея, где Вы узнаете много интересного о Камчатке.

Затем Вы побываете на смотровой площадке, где откроются красивейшие виды на город, на Авачинскую бухту и «домашние» вулканы.

Во второй половине дня выезжаем к побережью Тихого океана.

Вам предстоит увидеть безграничную синеву океана, услышать его рокот и прогуляться по его бесконечно длинному берегу.

Нагулявшись и зарядившись энергией океана, переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, размещение на базе отдыха, купание в бассейне с термальной водой.

Экскурсии по городу и побережье Тихого океанаЭкскурсии по городу и побережье Тихого океана
3 день

К подножиям Авачинского и Корякского вулканов

Утром отправляемся на снегоходах (в нартах) к Авачинскому перевалу, где Вы сможете увидеть вблизи Авачинский и Корякский вулканы и даже покататься на их склонах.

С перевала открываются виды на белоснежные долины, на Авачинскую бухту и океан, и вся красота величественно возвышающихся вулканов.

У подножия вулканов Вас ожидает небольшой перекус и по желанию - восхождение на гору Верблюд.

Вдоволь накатавшись и надышавшись морозным горным воздухом, вечером возвращаемся в Паратунку, купание в термальном бассейне.

К подножиям Авачинского и Корякского вулкановК подножиям Авачинского и Корякского вулкановК подножиям Авачинского и Корякского вулканов
4 день

К Вилючинскому вулкану

В этот день отправляемся на снегоходную экскурсию к вулкану Вилючинскому, где у самого его подножия расположился 40-метровый водопад.

С подножия вулкана открываются красивейшие виды на окрестные горы и долины.

На обратном пути заезжаем на дикие горячие источники, где можно погреться и искупаться.

Возвращение на базу отдыха в Паратунке, термальный бассейн.

При тяжелой снежной обстановке, экскурсия к Вилючинскому вулкану заменяется на экскурсию к мысу Вертикальному и скалам Три Брата.

К Вилючинскому вулкануК Вилючинскому вулкануК Вилючинскому вулкану
5 день

Горнолыжный комплекс «Гора Морозная»

После завтрака отправляемся к горнолыжному комплексу «Гора Морозная», где предстоит катание на горных лыжах или сноуборде.

Горнолыжный центр «Гора Морозная» расположен в 7 км от города Е́лизово.

Здесь тренируются участники сборной России по горнолыжному спорту, а также приезжают покататься любители.

Популярность горнолыжного центра на горе Морозной объясняется хорошим качеством трасс и разнообразием уровней сложностей спуска.

Общая протяженность спусков – 5050 м.

Вечером возвращение в Паратунку, термальный бассейн.

Возможны альтернативные экскурсии за дополнительную плату:

  • морская прогулка на теплоходе по Авачинской бухте (от 5000 руб.);
  • вертолетная экскурсия""Облёт вулканов Мутновский и Горелый, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники" (от 30000 руб.).
Горнолыжный комплекс «Гора Морозная»Горнолыжный комплекс «Гора Морозная»Горнолыжный комплекс «Гора Морозная»Горнолыжный комплекс «Гора Морозная»
6 день

Катание на собачьих упряжках

В этот день Вас ждёт экскурсия по питомнику камчатских ездовых собак, рассказ о ездовых видах спорта, о жизни питомцев.

Затем у Вас будет возможность почувствовать себя истинным каюром: после обучения технике управления упряжкой и ознакомления с маршрутом, Вы в сопровождении снегохода сможете самостоятельно пройти трассу на упряжке.

После этого Вас ожидает тёплый прием в национальном жилище с рассказами о народах севера, их традициях, быте, выставка национальных сувениров, фотосессия в национальной одежде и торжественное вручение удостоверений каюра.

К вечеру едем в гостиницу в Петропавловске-Камчатском.

Ужин в этот день самостоятельно.

Катание на собачьих упряжкахКатание на собачьих упряжкахКатание на собачьих упряжках
7 день

Отъезд

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 — для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1735 и 1733.

Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Трансфер в аэропорт только в плановый день вылета по программе.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах:

  • двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском - 2 ночи;
  • двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) - 4 ночи;

Доплата за одноместное размещение – 24 000 руб.

Размещение в Петропавловском-Камчатском: преимущественно используются две гостиницы: Красинцев и отель Арсеньев. Возможно также размещение в отеле ГУМ или других гостиницах. Группа размещается в какой-то одной гостинице, которая определяется туроператором исходя из наличия мест и логистики.

Размещение в Паратунке: преимущественно в двух гостиницах: Фламинго и Гелиос. Редко возможно использование других аналогичных баз отдыха в Паратунке. Выбор гостиницы остается за туроператором (это в первую очередь связано с санитарными днями в бассейне при гостинице).

На детей до 14 лет включительно скидка 10%.

Варианты проживания

Красинцев

2 ночи

Это уютная мини-гостиница, расположенная в историческом центре города и способная вместить группу 20 человек.

Во время учебного года она в основном используется спортивными секциями детского туризма, а в летний сезон принимает туристов. Здесь мы размещаем в двухместные, одноместные и трехместные номера. Санузел в каждом номере.

КрасинцевКрасинцевКрасинцевКрасинцевКрасинцев

Арсеньев

2 ночи

Отель Арсеньев расположен в живописном месте с видом на Авачинскую бухту, рядом имеется автостанция и торговый комплекс с магазинами и развлекательными заведениями.

АрсеньевАрсеньевАрсеньевАрсеньевАрсеньев

Гостиница «Фламинго»

4 ночи

Гостиница Фламинго предлагает Вам размещение в комфортабельных номерах, уютных коттеджах, а так же, отлично провести время с друзьями в отапливаемых беседках!

Кристально чистый воздух, отличный микроклимат, термальные воды горячих источников, гостеприимство и радушный прием оставят у Вас незабываемые впечатления от отдыха!

Гостиница «Фламинго»Гостиница «Фламинго»Гостиница «Фламинго»Гостиница «Фламинго»Гостиница «Фламинго»Гостиница «Фламинго»Гостиница «Фламинго»Гостиница «Фламинго»

Гостиница «Гелиос»

4 ночи

Комплекс "Гелиос"находится приблизительно в 26 км. от аэропорта г. Елизово, и в 51 км от Петропавловска-Камчатского в зоне реки Паратунка.

В гостинице уютные номера и 2 бассейна с термальной водой под открытым небом (температура воды круглый год 38 – 39 градусов).

Отдыхая в «Гелиосе», несложно заполнить досуг приятными и полезными занятиями. Среди них: купание в бассейнах с термоводой, сауна, походы в горы, пешеходные и велосипедные прогулки, дайвинг, парапланеризм, сплавы по рекам, теннис, бильярд, просмотр фильмов, пикники и экскурсии. Стоит отметить, что в термальной воде купаются и в лечебных целях.

Гостиница «Гелиос»Гостиница «Гелиос»Гостиница «Гелиос»Гостиница «Гелиос»Гостиница «Гелиос»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги по программе
  • Питание, указанное в программе тура:1 день: не включено2 день: завтрак, ужин3-4 день: завтрак, обед ланч-бокс с горячим чаем, ужин5 день: завтрак, ужин6 день: завтрак, обед7 день: завтрак
  • 1 день: не включено
  • 2 день: завтрак, ужин
  • 3-4 день: завтрак, обед ланч-бокс с горячим чаем, ужин
  • 5 день: завтрак, ужин
  • 6 день: завтрак, обед
  • 7 день: завтрак
  • Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском - 2 ночи
  • Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) - 4 ночи
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Ужины в городе в кафе (дни 1-й и 6-й)
  • Обеды в кафе (дни 1-й, 2-й, 5-й)
  • Аренда горнолыжного снаряжения, оплата подъемников
  • Доплата за одноместное размещение - 24 000 руб
  • Туристическая страховка
  • Альтернативные экскурсии за дополнительную плату (при наборе групп):морская прогулка на теплоходе по Авачинской бухте - ориентировочно 5 000 руб. /чел. вертолетная экскурсия «Облёт вулканов Мутновский и Горелый, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники» - 30 000 руб. /чел.)
  • Морская прогулка на теплоходе по Авачинской бухте - ориентировочно 5 000 руб. /чел
  • Вертолетная экскурсия «Облёт вулканов Мутновский и Горелый, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники» - 30 000 руб. /чел.
  • Спиртные напитки
  • Авиабилеты
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1) утеплённые куртка и штаны (это может быть пуховая куртка, горнолыжный костюм и прочая зимняя экипировка с расчётом на температуру воздуха в горных районах в январе- феврале до (-35°С), в марте- апреле до (-25°С));

2) теплое термобельё;

3) толстовка, теплый свитер или флисовая кофта;

4) тёплые шапка и шарф или балаклава;

5) тёплые перчатки или варежки (минимум 2 пары);

6) тёплые носки (минимум 2 пары);

7) высокие, тёплые и непромокаемые ботинки (или сапоги);

8) гамаши (желательно, но необязательно);

9) сменная одежда и обувь;

10) купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце);

11) солнечные очки или горнолыжная маска;

12) солнцезащитный крем, средство от обветривания кожи, гигиеническая губная помада;

13) личная аптечка;

14) предметы личной гигиены;

15) небольшой рюкзак для личных вещей.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Скидки детям до 14 лет – 10%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если мне нет 18 лет, могу ли я поехать в тур?

Мы принимаем туристов до 18 лет с письменным разрешение от родителей.

Как осуществляются трансферы из аэропорта / в аэропорт?

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10;
  • рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.

Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями. Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Встреча в аэропорту осуществляется только в плановый день прилёта по программе. Отказ от трансфера не компенсируется.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 — для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1735 и 1733.

Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Трансфер в аэропорт только в плановый день вылета по программе.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Если вы прилетаете раньше или улетаете позже, вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.

Как осуществляется размещение?

Мы размещаем туристов преимущественно в двухместных номерах. Туристов, которые приезжают по одному, мы поселяем совместно с другим участником нашего тура (мужчину к мужчине, женщину к женщине). Если совместить не удалось, то туристу повезло – он будет один в номере, доплаты при этом не требуется.

Если турист хочет проживать исключительно один в номере (или в половинке блочного номера), то требуется доплата. Одноместное размещение возможно в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке. Одноместное размещение невозможно в горных турприютах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
20 янв 2024
В целом тур для первого знакомства с Камчаткой не плохой, но зимой всей красоты не увидеть. Если у вас компания, то будет весело. Камчатке 5+. Мне кажется Камчатка сильно разная зимой и летом, думаю вернусь летом для вертолетных экскурсий и возможно рыбалки. Некоторые из группы брали вертолетную экскурсию и скидывали видео: но зимние виды мне кажутся одинаковыми, только кратер вулкана понятен, гейзеров не было, да и зимой они наверное облако; купаться в озерах холодно потому что идти от раздевалки до озера (и обратно) длинно и ветрено, но говорят вода теплая. Думаю летом круче, лучше приплатить 50-100 тр но чтобы прям кайф. Рекомендую сходить на Мишенную сопку в Петропавловске-Камчатском - шикарные виды на город и залив. Понравилась этническая деревня "Снежные псы", рекомендую - активно, объединяет группу, когда будете управлять упряжкой лучше быть 2м или 3м кажется, там фото и видео получается на фоне вулканов, но наверное это только зимой. Первая картина этнической деревни удручает потому что 40-50 собак привязаны к такому же количеству будок на расстоянии полметра, просят ласки и еды. От такой картины в детстве я бы плакала (мультик Каштанка навсегда оставил травму). Снегоходные вылазки на вулканы тоже здорово, но один день нам не повезло было облачно и самые шикарные виды нам не открылись. В Петропавловском-Камчатском хороший ресторан "Два моря, океан" лучше бронировать заранее особенно в сезон - можно поесть всяких морских гадов и прочее, есть детское меню, хорошее обслуживание, но возможно дорого - для себя решила что в отпуске не экономлю. Океан не вызвал сильного восторга, но закат красивый. Авачинская бухта красиво - всегда разная, Вулканологический музей познавательно. На рынке, мне кажется, икра по тем же ценам что в Москве, камчатский краб по мне крабовые палочки за 6 тр и чаще перемороженный видимо берут его редко - желтые края при разморозке. Не получилось побывать на горнолыжке и родоновых ваннах из-за интересных дней, но остальные говорят здорово. Не понравились условия проживания в туре. Первая ночь (там же последняя, но в последнюю ночь я переселилась в другой отель) в очень холодной "гостинице" в Петропавловске-Камчатском: дополнительно дали только плед, обогреватели не выдают, очень пригодилась теплая пижама и носки для сна, хорошая приветливая женщина на ресепшене - ей (женщине) тоже 5+. Завтрак здесь от организаторов = огонь: сплошная икра и красная рыба, были еще кажется пряники и печеньки. Следующие 4 ночи в базе отдыха Гелиос в Паратунке: с обогревателем, но женщине на ресепшене 3- (очень грубая), местная киса Буся - прелесть, игривая, даже зашла ко мне в номер. Бусе тоже 5+. Проживание в Гелиосе так себе: маленький санузел с хлюпающей сантехникой, но первый этаж может потому хлюпает; душ скорее контрастный но помыться можно иногда комфортно; питание совсем ужасное, особенно ужины - все в панировке с прогорклым маслом, считаю что один раз я отравилась или желудок не выдержал их питания. Но здесь только ночевать, потому можно смириться. Термальные бассейны в базе отдыха в Паратунке есть - прикольно для согреться после дня на морозе, условия так себе для искушенных, и зимой очень скользко в зоне бассейна=всё замерзшее, будьте осторожны держитесь за перила, раздевалки есть, но женщина на ресепшене говорит из номера идите в полотенце и также обратно. Кажется есть бильярд и настольный теннис, но я уставал на экскурсиях и туда не ходила.
Про организаторов указано писать отдельно (напишу) но расскажу и тут - всё норм, забирают вовремя, все хорошо организовано никого не теряют, в машинах тепло, обеды на объектах огонь, инфа на экскурсиях в достаточном количестве не напрягает, гид Олег говорит не умолкая даже когда вы спите (мне так показалось) наверное на случай если кто проснется)) Только есть минус - гид Олег не любит свой край (кажется остальные под него подстраиваются), страну и власть - все разговоры сводятся к деньгам и к тому какие плохие люди, власти, и все что они делают плохо. Может объективно так и есть, но в отпуске не хочется об этом думать. Плюс пренебрежительно отозвался о художниках и айтишниках, в некоторой степени я, и то, и другое + люблю свою страну (иначе зачем тур на Камчатку), но толерантна и просто считаю что гид должен быть нейтральным.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Надежда!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Н
10 янв 2023
Мы получили незабываемые впечатления от тура. Это и катание на снегоходах к вулканам, и катание в собачьей упряжке, и купание в термальном бассейне. Все было насыщенно и интересно. Красота природы и экстрим, постоянно позитивные эмоции и хорошее настроение. Покатались на лыжах, прогулялись по берегу Тихого океана, поели крабов и икры. И это все в одном туре!
С
11 янв 2022
Поездка прошла отлично. Даже несмотря на то, что вертолетная экскурсия не состоялась - заместо нее удалось пролететь на легкомоторной Мессне над вулканами к северу от Петропавловска.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

Термальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры7-дневные турыТуры на собачьих упряжкахГорнолыжные турыВыездныеОбзорныеНа автобусе

Похожие туры из Петропавловска-Камчатского

Июньская мозаика Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Июньская мозаика Камчатки
г. Петропавловск-Камчатский
2 июня
9 июня
16 июня
от 68 000 за человека
Камчатка в июне
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка в июне
г. Петропавловск-Камчатский
13 июня
19 июня
25 июня
80 000 за человека
В сердце Камчатки
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
В сердце Камчатки
г. Петропавловск-Камчатский
15 июля
29 июля
110 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петропавловске-Камчатском
Все туры из Петропавловска-Камчатского
All Airlines
ХорошоТам