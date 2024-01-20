янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Аэропорт - Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10;
- рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Встреча в аэропорту осуществляется только в плановый день прилёта по программе.
Отказ от трансфера не компенсируется.
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Экскурсии по городу и побережье Тихого океана
Второй день посвящён экскурсиям по г. Петропавловску-Камчатскому, знакомству с достопримечательностями города и посещению краеведческого музея, где Вы узнаете много интересного о Камчатке.
Затем Вы побываете на смотровой площадке, где откроются красивейшие виды на город, на Авачинскую бухту и «домашние» вулканы.
Во второй половине дня выезжаем к побережью Тихого океана.
Вам предстоит увидеть безграничную синеву океана, услышать его рокот и прогуляться по его бесконечно длинному берегу.
Нагулявшись и зарядившись энергией океана, переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, размещение на базе отдыха, купание в бассейне с термальной водой.
К подножиям Авачинского и Корякского вулканов
Утром отправляемся на снегоходах (в нартах) к Авачинскому перевалу, где Вы сможете увидеть вблизи Авачинский и Корякский вулканы и даже покататься на их склонах.
С перевала открываются виды на белоснежные долины, на Авачинскую бухту и океан, и вся красота величественно возвышающихся вулканов.
У подножия вулканов Вас ожидает небольшой перекус и по желанию - восхождение на гору Верблюд.
Вдоволь накатавшись и надышавшись морозным горным воздухом, вечером возвращаемся в Паратунку, купание в термальном бассейне.
К Вилючинскому вулкану
В этот день отправляемся на снегоходную экскурсию к вулкану Вилючинскому, где у самого его подножия расположился 40-метровый водопад.
С подножия вулкана открываются красивейшие виды на окрестные горы и долины.
На обратном пути заезжаем на дикие горячие источники, где можно погреться и искупаться.
Возвращение на базу отдыха в Паратунке, термальный бассейн.
При тяжелой снежной обстановке, экскурсия к Вилючинскому вулкану заменяется на экскурсию к мысу Вертикальному и скалам Три Брата.
Горнолыжный комплекс «Гора Морозная»
После завтрака отправляемся к горнолыжному комплексу «Гора Морозная», где предстоит катание на горных лыжах или сноуборде.
Горнолыжный центр «Гора Морозная» расположен в 7 км от города Е́лизово.
Здесь тренируются участники сборной России по горнолыжному спорту, а также приезжают покататься любители.
Популярность горнолыжного центра на горе Морозной объясняется хорошим качеством трасс и разнообразием уровней сложностей спуска.
Общая протяженность спусков – 5050 м.
Вечером возвращение в Паратунку, термальный бассейн.
Возможны альтернативные экскурсии за дополнительную плату:
- морская прогулка на теплоходе по Авачинской бухте (от 5000 руб.);
- вертолетная экскурсия""Облёт вулканов Мутновский и Горелый, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники" (от 30000 руб.).
Катание на собачьих упряжках
В этот день Вас ждёт экскурсия по питомнику камчатских ездовых собак, рассказ о ездовых видах спорта, о жизни питомцев.
Затем у Вас будет возможность почувствовать себя истинным каюром: после обучения технике управления упряжкой и ознакомления с маршрутом, Вы в сопровождении снегохода сможете самостоятельно пройти трассу на упряжке.
После этого Вас ожидает тёплый прием в национальном жилище с рассказами о народах севера, их традициях, быте, выставка национальных сувениров, фотосессия в национальной одежде и торжественное вручение удостоверений каюра.
К вечеру едем в гостиницу в Петропавловске-Камчатском.
Ужин в этот день самостоятельно.
Отъезд
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 9:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1735 и 1733.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Трансфер в аэропорт только в плановый день вылета по программе.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах:
- двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском - 2 ночи;
- двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) - 4 ночи;
Доплата за одноместное размещение – 24 000 руб.
Размещение в Петропавловском-Камчатском: преимущественно используются две гостиницы: Красинцев и отель Арсеньев. Возможно также размещение в отеле ГУМ или других гостиницах. Группа размещается в какой-то одной гостинице, которая определяется туроператором исходя из наличия мест и логистики.
Размещение в Паратунке: преимущественно в двух гостиницах: Фламинго и Гелиос. Редко возможно использование других аналогичных баз отдыха в Паратунке. Выбор гостиницы остается за туроператором (это в первую очередь связано с санитарными днями в бассейне при гостинице).
На детей до 14 лет включительно скидка 10%.
Варианты проживания
Красинцев
Это уютная мини-гостиница, расположенная в историческом центре города и способная вместить группу 20 человек.
Во время учебного года она в основном используется спортивными секциями детского туризма, а в летний сезон принимает туристов. Здесь мы размещаем в двухместные, одноместные и трехместные номера. Санузел в каждом номере.
Арсеньев
Отель Арсеньев расположен в живописном месте с видом на Авачинскую бухту, рядом имеется автостанция и торговый комплекс с магазинами и развлекательными заведениями.
Гостиница «Фламинго»
Гостиница Фламинго предлагает Вам размещение в комфортабельных номерах, уютных коттеджах, а так же, отлично провести время с друзьями в отапливаемых беседках!
Кристально чистый воздух, отличный микроклимат, термальные воды горячих источников, гостеприимство и радушный прием оставят у Вас незабываемые впечатления от отдыха!
Гостиница «Гелиос»
Комплекс "Гелиос"находится приблизительно в 26 км. от аэропорта г. Елизово, и в 51 км от Петропавловска-Камчатского в зоне реки Паратунка.
В гостинице уютные номера и 2 бассейна с термальной водой под открытым небом (температура воды круглый год 38 – 39 градусов).
Отдыхая в «Гелиосе», несложно заполнить досуг приятными и полезными занятиями. Среди них: купание в бассейнах с термоводой, сауна, походы в горы, пешеходные и велосипедные прогулки, дайвинг, парапланеризм, сплавы по рекам, теннис, бильярд, просмотр фильмов, пикники и экскурсии. Стоит отметить, что в термальной воде купаются и в лечебных целях.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе
- Питание, указанное в программе тура:1 день: не включено2 день: завтрак, ужин3-4 день: завтрак, обед ланч-бокс с горячим чаем, ужин5 день: завтрак, ужин6 день: завтрак, обед7 день: завтрак
- 1 день: не включено
- 2 день: завтрак, ужин
- 3-4 день: завтрак, обед ланч-бокс с горячим чаем, ужин
- 5 день: завтрак, ужин
- 6 день: завтрак, обед
- 7 день: завтрак
- Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском - 2 ночи
- Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) - 4 ночи
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
- Ужины в городе в кафе (дни 1-й и 6-й)
- Обеды в кафе (дни 1-й, 2-й, 5-й)
- Аренда горнолыжного снаряжения, оплата подъемников
- Доплата за одноместное размещение - 24 000 руб
- Туристическая страховка
- Альтернативные экскурсии за дополнительную плату (при наборе групп):морская прогулка на теплоходе по Авачинской бухте - ориентировочно 5 000 руб. /чел. вертолетная экскурсия «Облёт вулканов Мутновский и Горелый, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники» - 30 000 руб. /чел.)
- Морская прогулка на теплоходе по Авачинской бухте - ориентировочно 5 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия «Облёт вулканов Мутновский и Горелый, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники» - 30 000 руб. /чел.
- Спиртные напитки
- Авиабилеты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1) утеплённые куртка и штаны (это может быть пуховая куртка, горнолыжный костюм и прочая зимняя экипировка с расчётом на температуру воздуха в горных районах в январе- феврале до (-35°С), в марте- апреле до (-25°С));
2) теплое термобельё;
3) толстовка, теплый свитер или флисовая кофта;
4) тёплые шапка и шарф или балаклава;
5) тёплые перчатки или варежки (минимум 2 пары);
6) тёплые носки (минимум 2 пары);
7) высокие, тёплые и непромокаемые ботинки (или сапоги);
8) гамаши (желательно, но необязательно);
9) сменная одежда и обувь;
10) купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце);
11) солнечные очки или горнолыжная маска;
12) солнцезащитный крем, средство от обветривания кожи, гигиеническая губная помада;
13) личная аптечка;
14) предметы личной гигиены;
15) небольшой рюкзак для личных вещей.
Предусмотрены ли скидки в туре?
Скидки детям до 14 лет – 10%.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если мне нет 18 лет, могу ли я поехать в тур?
Мы принимаем туристов до 18 лет с письменным разрешение от родителей.
Как осуществляются трансферы из аэропорта / в аэропорт?
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10;
- рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями. Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Встреча в аэропорту осуществляется только в плановый день прилёта по программе. Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 9:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1735 и 1733.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Трансфер в аэропорт только в плановый день вылета по программе.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Если вы прилетаете раньше или улетаете позже, вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Как осуществляется размещение?
Мы размещаем туристов преимущественно в двухместных номерах. Туристов, которые приезжают по одному, мы поселяем совместно с другим участником нашего тура (мужчину к мужчине, женщину к женщине). Если совместить не удалось, то туристу повезло – он будет один в номере, доплаты при этом не требуется.
Если турист хочет проживать исключительно один в номере (или в половинке блочного номера), то требуется доплата. Одноместное размещение возможно в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке. Одноместное размещение невозможно в горных турприютах.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Про организаторов указано писать отдельно (напишу) но расскажу и тут - всё норм, забирают вовремя, все хорошо организовано никого не теряют, в машинах тепло, обеды на объектах огонь, инфа на экскурсиях в достаточном количестве не напрягает, гид Олег говорит не умолкая даже когда вы спите (мне так показалось) наверное на случай если кто проснется)) Только есть минус - гид Олег не любит свой край (кажется остальные под него подстраиваются), страну и власть - все разговоры сводятся к деньгам и к тому какие плохие люди, власти, и все что они делают плохо. Может объективно так и есть, но в отпуске не хочется об этом думать. Плюс пренебрежительно отозвался о художниках и айтишниках, в некоторой степени я, и то, и другое + люблю свою страну (иначе зачем тур на Камчатку), но толерантна и просто считаю что гид должен быть нейтральным.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!