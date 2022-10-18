Встреча в аэропорту г. Елизово.
Групповой трансфер в отель.
Размещение в отеле в Петропавловске-Камчатском (заселение в номера с 14:00).
Свободное время для отдыха и акклиматизации.
Сегодня у нас будет возможность прогуляться по городу, поужинать в одном из ресторанов локальной кухни.
Вечером встреча группы с гидом и представителем туроператора, обсуждение деталей тура.
Питание: за свой счет.
Завтрак.
Выезд на автомобиле повышенной проходимости («вахтовка») в природный парк «Налычево».
Природный парк «Налычево» внесен в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.
Своеобразие ландшафта парка связано с непрерывными вулканическими процессами, в результате которых появилось неповторимое сочетание природных объектов: кратерные воронки, ледники, кальдеры, шлаковые конусы, застывшие лавовые потоки.
Размещение в гостевых домиках на базе.
Ужин, отдых, купание в горячих источниках.
Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – походная кухня.
Завтрак.
Прогулки по Медвежьей тундре к термальной группе «Котел».
Экскурсия в Центре экологического просвещения и туризма имени В. И. Семенова, из которой мы узнаем особенности Налычевского природного парка.
В Долине удивительным образом собраны все богатства полуострова: целебные термальные и минеральные источники, лазурные реки и озера, прозрачно-голубые ледники, богатая флора и фауна.
Радиальный пеший выход: ц/база «Налычево» – Таловские горячие источники – Краеведческие горячие источники 12 км (4 ч.).
Таловские горячие источники – одни из самых насыщенных минеральными веществами на Камчатке.
Их воды обладают целебными свойствами и прекрасно снимают усталость после трудной дороги.
По пути есть лесное озеро, в котором можно искупаться.
В пути обед.
Размещение в домиках на источниках, ужин.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Завтрак.
Инструктаж.
Восхождение к фумарольному полю в кратер действующего вулкана Дзензур.
Тропа поднимается по ручью Желоб, протекающему в древнем застывшем лавовом потоке.
Протяженность маршрута в одну сторону 15 км.
В пути перекус.
Помимо Дзензура Долину окружают еще 3 действующих вулкана: Авачинский, Корякский и Жупановский, защищая ее от резких ветров.
Возвращение в лагерь на Таловских источниках, купание, ужин.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Завтрак.
Пеший выход: Таловские источники – центральная база «Налычево», 12 км. (4 часа).
В пути обед.
На базе – отдых, купание в горячих источниках.
Ужин.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Завтрак.
Радиальный пеший выход к Аагским нарзанам и водопаду на реке Шумной (13 км).
Аагские нарзаны – холодные минеральные источники, которые бьют из-под земли в районе вулкана Ааг на реке Чистой.
Как и многие другие Камчатские источники, нарзаны имеют уникальный химический состав и обладают терапевтическим эффектом.
В пути обед.
Возвращение на базу, ужин.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Завтрак.
Пеший переход: центральная база «Налычево» – перевал Пиначевский (1160 м) – верховья р. Пиначевской (кордон Семенова), 24 км (8 – 9 часов).
В пути обед.
Вдоль туристских троп живописные виды сочетают зеленые горы и белые снежники, цветущие растения и небольшие журчащие речушки.
Размещение в домике на кордоне (в спальниках).
Ужин.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Завтрак.
Пеший переход: кордон Семенова – п. Пиначево, 23 км (6 – 7 часов).
В пути обед.
Трансфер от п. Пиначево в Петропавловск-Камчатский.
Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.
Питание: завтрак и обед – походная кухня. Ужин за свой счет.
Завтрак.
6:30 Трансфер на морской причал.
Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.
Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.
После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.
По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков.
Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
В это время повар приготовит на обед свежую уху из красной рыбы, подготовит для дегустации морепродукты – краб, сашими из камбалы.
Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская.
Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный.
Понаблюдаем за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками и горбатыми китами. Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.
Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.
17:00 Возвращение в порт.
Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.
Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – на морской прогулке.
Завтрак.
9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.
В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.
Дачные источники.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.
Все шипит, свистит, клокочет.
Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.
Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т. к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед – перекус, горячий чай.
Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.
Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Возвращение в лагерь.
Ужин, отдых.
Питание:завтрак в гостинице, обед – перекус, ужин – походная кухня.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем примерно до 2000 м, около 2 часов).
Тропа проходит по снежнику, который не тает даже летом.
Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.
С кромки вулкана пред нами откроется панорама на Северо-Мутновский ледник, обвал и новое озеро, активное фумарольное поле с бурлящими грязевыми котлами и парящими фумаролами.
В ясную погоду открывается вид на соседние вулканы Южно-Камчатской группы: Вилючинский, Горелый, Ходутка, Опала.
Здесь мы проведем около часа и начнем спуск обратно.
Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.
Обед – перекус, горячий чай.
Возвращение в лагерь.
Ужин, отдых.
Питание: завтрак и ужин – походная кухня, обед – перекус.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы, ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.
В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Возвращение в лагерь.
Обед – перекус, горячий чай.
Сбор лагеря.
Переезд в поселок Паратунка.
Размещение в SPA-отеле.
Отдых.
Питание: завтрак – походная кухня, обед – перекус. Ужин за свой счет.
Завтрак.
Выселение из гостиницы до 12 часов.
Трансфер в аэропорт.
По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Питание: завтрак в гостинице.
Тур предусматривает проживание: 4 ночи в отеле, 6 ночей в домиках, 2 ночи в палатках.
В г. Петропавловске-Камчатском – отель «Арсеньев» 3* (в одном из корпусов: Арсеньев, Грин, Лофт), при отсутствии мест может быть отель «Гейзер» 3* и др.
Во время похода в Налычевскую долину размещение в домиках на кардонах.
Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).
Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. Неподалеку имеются продуктовые магазины и кафе.
Конкретное место размещения определяется туроператором, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест.
Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле.
Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи туристы не участвуют.
Для удобства гостей мы предоставим спальники и треккинговые палки в аренду.
Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus.
Стоимость аренды спальника – 400 руб. /день со дня получения до дня возвращения.
Если берете спальник в аренду, необходимо взять с собой свой вкладыш в спальник.
Треккинговые палки – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения.
Стандартное размещение по программе: двухместные номера с удобствами, завтрак.
В г. Петропавловске-Камчатском – отель «Арсеньев» 3* (в одном из корпусов: Арсеньев, Грин, Лофт), при отсутствии мест может быть отель «Гейзер» 3* и др.
В п. Паратунка –SPA-отель «Спутник» 4*.
Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. Неподалеку имеются продуктовые магазины и кафе.
Конкретное место размещения определяется туроператором, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест.
Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле.
Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
Во время похода в Налычевскую долину размещение в домиках на кардонах.
Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).
В день заезда/выезда группы мы встречаем/провожаем все рейсы.
Если ваши даты прилета/вылета не совпадают с датами тура, вы можете заказать дополнительный групповой трансфер – стоимость 800 руб. с чел. из/в места размещения в п. Паратунка или в Петропавловске-Камчатском в пределах центральной площади.
Индивидуальный трансфер по маршруту:
Аэропорт – монумент «Здесь начинается Россия» – магазин – отель.
Стоимость 4 500 руб. за машину до 3 чел., 6 500 руб. за машину до 6 чел.
Возможны изменения в маршруте следования (последовательность дней) с сохранением экскурсионной программы.
Время в программе указано ориентировочно, поэтому возможны изменения (завтраки, начало экскурсий и восхождений, ужины).
В лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться, за кружечкой чая или кофе из турки.
Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется.
Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте.
Санитарные условия в лагере: сан. палатка-туалет, походный умывальник.
Нить маршрута:
Петропавловск-Камчатский – центральная база «Налычево» – Таловские горячие источники –→ вулкан Дзензур – центральная база «Налычево» – Аагские нарзаны – кордон Семенова – п. Пиначево – SPA-отель (п. Паратунка) – Морская прогулка до б. Русская – Дачные источники + водопад Спокойный – вулкан Мутновский – вулкан Горелый – Петропавловск-Камчатский