9 день

Морская прогулка в бухту «Русская»

Завтрак.

6:30 Трансфер на морской причал.

Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.

Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.

После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.

По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков.

Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.

В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).

В это время повар приготовит на обед свежую уху из красной рыбы, подготовит для дегустации морепродукты – краб, сашими из камбалы.

Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская.

Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный.

Понаблюдаем за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.

Возможна встреча с косатками и горбатыми китами. Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.

Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.

17:00 Возвращение в порт.

Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.

Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – на морской прогулке.