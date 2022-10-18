Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине

Путешествие в Налычевскую долину - один из самых живописных туристских маршрутов

4.7
3 отзыва
Путешествие в Налычевскую долину – один из самых живописных туристских маршрутов. Мы пройдем через Пиначевский перевал, по Медвежьей тундре и посетим Таловские горячие источники.

Камчатка невероятно многогранна, и чтобы показать ее во всей красе, после возвращения из Налычевской долины, вы отправитесь в морское путешествие до бухты Русская. Увидим птичьи базары и попробуем свежевыловленные морепродукты. А еще совершим восхождения на удивительные вулканы Мутновский и Горелый.
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Ближайшие даты:
4
авг

Что вас ожидает 🤩

Горячие источники
Горячие источники
Искупаемся в Таловских источниках
Преодоление себя
Преодоление себя
Вас ожидают восхождения на вулканы Дзензур, Горелый и Мутновский
Морские обитатели
Морские обитатели
Понаблюдаем за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку. Знакомство с гидом, группой

Встреча в аэропорту г. Елизово.

Групповой трансфер в отель.

Размещение в отеле в Петропавловске-Камчатском (заселение в номера с 14:00).

Свободное время для отдыха и акклиматизации.

Сегодня у нас будет возможность прогуляться по городу, поужинать в одном из ресторанов локальной кухни.

Вечером встреча группы с гидом и представителем туроператора, обсуждение деталей тура.

Питание: за свой счет.

Прибытие на Камчатку. Знакомство с гидом, группой
2 день

Переезд в природный парк «Налычево»

Завтрак.

Выезд на автомобиле повышенной проходимости («вахтовка») в природный парк «Налычево».

Природный парк «Налычево» внесен в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

Своеобразие ландшафта парка связано с непрерывными вулканическими процессами, в результате которых появилось неповторимое сочетание природных объектов: кратерные воронки, ледники, кальдеры, шлаковые конусы, застывшие лавовые потоки.

Размещение в гостевых домиках на базе.

Ужин, отдых, купание в горячих источниках.

Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – походная кухня.

Переезд в природный парк «Налычево»Переезд в природный парк «Налычево»
3 день

Поход к Таловским горячим источникам

Завтрак.

Прогулки по Медвежьей тундре к термальной группе «Котел».

Экскурсия в Центре экологического просвещения и туризма имени В. И. Семенова, из которой мы узнаем особенности Налычевского природного парка.

В Долине удивительным образом собраны все богатства полуострова: целебные термальные и минеральные источники, лазурные реки и озера, прозрачно-голубые ледники, богатая флора и фауна.

Радиальный пеший выход: ц/база «Налычево» – Таловские горячие источники – Краеведческие горячие источники 12 км (4 ч.).

Таловские горячие источники – одни из самых насыщенных минеральными веществами на Камчатке.

Их воды обладают целебными свойствами и прекрасно снимают усталость после трудной дороги.

По пути есть лесное озеро, в котором можно искупаться.

В пути обед.

Размещение в домиках на источниках, ужин.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Поход к Таловским горячим источникамПоход к Таловским горячим источникам
4 день

Восхождение на вулкан Дзензур

Завтрак.

Инструктаж.

Восхождение к фумарольному полю в кратер действующего вулкана Дзензур.

Тропа поднимается по ручью Желоб, протекающему в древнем застывшем лавовом потоке.

Протяженность маршрута в одну сторону 15 км.

В пути перекус.

Помимо Дзензура Долину окружают еще 3 действующих вулкана: Авачинский, Корякский и Жупановский, защищая ее от резких ветров.

Возвращение в лагерь на Таловских источниках, купание, ужин.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Восхождение на вулкан ДзензурВосхождение на вулкан Дзензур
5 день

Возвращение на центральную базу «Налычево»

Завтрак.

Пеший выход: Таловские источники – центральная база «Налычево», 12 км. (4 часа).

В пути обед.

На базе – отдых, купание в горячих источниках.

Ужин.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Возвращение на центральную базу «Налычево»
6 день

Аагские нарзаны

Завтрак.

Радиальный пеший выход к Аагским нарзанам и водопаду на реке Шумной (13 км).

Аагские нарзаны – холодные минеральные источники, которые бьют из-под земли в районе вулкана Ааг на реке Чистой.

Как и многие другие Камчатские источники, нарзаны имеют уникальный химический состав и обладают терапевтическим эффектом.

В пути обед.

Возвращение на базу, ужин.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

7 день

Переход через перевал «Пиначевский»

Завтрак.

Пеший переход: центральная база «Налычево» – перевал Пиначевский (1160 м) – верховья р. Пиначевской (кордон Семенова), 24 км (8 – 9 часов).

В пути обед.

Вдоль туристских троп живописные виды сочетают зеленые горы и белые снежники, цветущие растения и небольшие журчащие речушки.

Размещение в домике на кордоне (в спальниках).

Ужин.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

8 день

Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак.

Пеший переход: кордон Семенова – п. Пиначево, 23 км (6 – 7 часов).

В пути обед.

Трансфер от п. Пиначево в Петропавловск-Камчатский.

Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка.

Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.

Питание: завтрак и обед – походная кухня. Ужин за свой счет.

Возвращение в Петропавловск-Камчатский
9 день

Морская прогулка в бухту «Русская»

Завтрак.

6:30 Трансфер на морской причал.

Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.

Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.

После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.

По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков.

Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.

В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).

В это время повар приготовит на обед свежую уху из красной рыбы, подготовит для дегустации морепродукты – краб, сашими из камбалы.

Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская.

Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный.

Понаблюдаем за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.

Возможна встреча с косатками и горбатыми китами. Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.

Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.

17:00 Возвращение в порт.

Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.

Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – на морской прогулке.

Морская прогулка в бухту «Русская»Морская прогулка в бухту «Русская»Морская прогулка в бухту «Русская»Морская прогулка в бухту «Русская»Морская прогулка в бухту «Русская»
10 день

Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад Спокойный

Завтрак.

9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.

В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.

Дачные источники.

Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).

Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.

Все шипит, свистит, клокочет.

Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.

На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.

Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т. к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.

Обед – перекус, горячий чай.

Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.

Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.

Возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание:завтрак в гостинице, обед – перекус, ужин – походная кухня.

Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад СпокойныйПереезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад СпокойныйПереезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад СпокойныйПереезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад Спокойный
11 день

Восхождение на вулкан Мутновский

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем примерно до 2000 м, около 2 часов).

Тропа проходит по снежнику, который не тает даже летом.

Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.

С кромки вулкана пред нами откроется панорама на Северо-Мутновский ледник, обвал и новое озеро, активное фумарольное поле с бурлящими грязевыми котлами и парящими фумаролами.

В ясную погоду открывается вид на соседние вулканы Южно-Камчатской группы: Вилючинский, Горелый, Ходутка, Опала.

Здесь мы проведем около часа и начнем спуск обратно.

Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.

Обед – перекус, горячий чай.

Возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание: завтрак и ужин – походная кухня, обед – перекус.

Восхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан Мутновский
12 день

Восхождение на вулкан Горелый

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).

Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы, ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.

В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.

Возвращение в лагерь.

Обед – перекус, горячий чай.

Сбор лагеря.

Переезд в поселок Паратунка.

Размещение в SPA-отеле.

Отдых.

Питание: завтрак – походная кухня, обед – перекус. Ужин за свой счет.

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
13 день

Вылет

Завтрак.

Выселение из гостиницы до 12 часов.

Трансфер в аэропорт.

По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.

Питание: завтрак в гостинице.

ВылетВылет

Проживание

Тур предусматривает проживание: 4 ночи в отеле, 6 ночей в домиках, 2 ночи в палатках.

Варианты проживания

Отель в Петропавловске-Камчатском

2 ночи

В г. Петропавловске-Камчатском – отель «Арсеньев» 3* (в одном из корпусов: Арсеньев, Грин, Лофт), при отсутствии мест может быть отель «Гейзер» 3* и др.

Домики в Налычевской долине

6 ночей

Во время похода в Налычевскую долину размещение в домиках на кардонах.

Палатка

2 ночи

Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).

SPA-отель «Спутник» 4*

2 ночи

Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. Неподалеку имеются продуктовые магазины и кафе.

Конкретное место размещения определяется туроператором, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест.

Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле.

Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле г. Петропавловска-Камчатского и в п. Паратунка (2-местное размещение, завтрак 1- местное размещение с доплатой)
  • Проживание на базе «Налычево»
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги повара
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Групповые трансферы по программе
  • Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти и пр.)
  • Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Дополнительный или индивидуальный трансфер
  • Питание во время нахождения в отеле (см. Программу).
  • Доплата за одноместное размещение: 22 300 руб.
  • Опциональные экскурсии в свободный день
  • Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак для восхождения (на 20-35 литров);
  • спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10) или можно взять в аренду за доп. плату;
  • удобную походную одежду;
  • треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
  • кроссовки;
  • теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
  • теплые ветро-, водозащитные штаны;
  • теплый свитер (флис);
  • теплые носки;
  • теплые перчатки / рукавицы;
  • теплую шапку;
  • легкий головной убор;
  • банные и купальные принадлежности;
  • треккинговые палки или можно взять в аренду за доп. плату;
  • сидушку для сидения на камнях и шлаке;
  • налобный фонарик;
  • накидку-дождевик;
  • индивидуальную аптечку;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитные средства;
  • средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);
  • документы и их копии в герметичной упаковке.

Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила поведения для участников тура?

Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.

В приготовлении пищи туристы не участвуют.

Снаряжение, которое можно взять в аренду

Для удобства гостей мы предоставим спальники и треккинговые палки в аренду.

Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus.

Стоимость аренды спальника – 400 руб. /день со дня получения до дня возвращения.

Если берете спальник в аренду, необходимо взять с собой свой вкладыш в спальник.

Треккинговые палки – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения.

Где мы будем жить?

Стандартное размещение по программе: двухместные номера с удобствами, завтрак.

В г. Петропавловске-Камчатском – отель «Арсеньев» 3* (в одном из корпусов: Арсеньев, Грин, Лофт), при отсутствии мест может быть отель «Гейзер» 3* и др.

В п. Паратунка –SPA-отель «Спутник» 4*.

Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. Неподалеку имеются продуктовые магазины и кафе.

Конкретное место размещения определяется туроператором, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест.

Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле.

Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.

Во время похода в Налычевскую долину размещение в домиках на кардонах.

Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).

Как будет организован трансфер?

В день заезда/выезда группы мы встречаем/провожаем все рейсы.

Если ваши даты прилета/вылета не совпадают с датами тура, вы можете заказать дополнительный групповой трансфер – стоимость 800 руб. с чел. из/в места размещения в п. Паратунка или в Петропавловске-Камчатском в пределах центральной площади.

Индивидуальный трансфер по маршруту:

Аэропорт – монумент «Здесь начинается Россия» – магазин – отель.

Стоимость 4 500 руб. за машину до 3 чел., 6 500 руб. за машину до 6 чел.

Возможны ли изменения по программе?

Возможны изменения в маршруте следования (последовательность дней) с сохранением экскурсионной программы.

Время в программе указано ориентировочно, поэтому возможны изменения (завтраки, начало экскурсий и восхождений, ужины).

Какие будут восхождения в туре?
  1. Вулкан Дзензур (2159 м) – природный парк «Налычево»;
  2. Вулкан Горелый (1829 м) – Южно-Камчатский природный парк;
  3. Вулкан Мутновский (2323 м) – Южно-Камчатский природный парк;
Какие будут условия проживания в палаточном лагере?

В лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться, за кружечкой чая или кофе из турки.

Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется.

Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте.

Санитарные условия в лагере: сан. палатка-туалет, походный умывальник.

Маршрут тура

Нить маршрута:

Петропавловск-Камчатский – центральная база «Налычево» – Таловские горячие источники –→ вулкан Дзензур – центральная база «Налычево» – Аагские нарзаны – кордон Семенова – п. Пиначево – SPA-отель (п. Паратунка) – Морская прогулка до б. Русская – Дачные источники + водопад Спокойный – вулкан Мутновский – вулкан Горелый – Петропавловск-Камчатский

Треккинг на маршруте
  • Таловские горячие источники, Краеведческие горячие источники - 12 км в одну сторону;
  • Аагские нарзаны - 13 км в одну сторону;
  • Переход через Пиначевский перевал: день7 программы - 24 км, день 8 - 23 км.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
18 окт 2022
Тур бронировали за 2 недели. Несмотря на это нам предложили комфортный отель "Кречет" с бассейном и неплохими завтраками. Единственный минус - во 2 корпусе очень слабый сигнал wi-fi повезет, если прогрузится текст в новостной ленте. Спасибо, что менеджер предупредила заранее об этом.
А
18 сен 2022
В целом всё было организовано хорошо. И программа насыщенная и сотрудников подобрали хороших.
Есть два нюанса:
1. Палатки на двоих всего лишь двухместные, то есть вещи, которые хочется оставить в палатке, просто некуда класть. Считайте это придиркой.
2. На плотах, во время сплава было очень тесно. Хотелось бы располагаться несколько более комфортно.
Ю
18 сен 2022
Все четко по плану с поправками на погоду

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