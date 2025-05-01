Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Петропавловске-Камчатском, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности 6 часов Водная прогулка Морская рыбалка в Тихом океане Отправляйтесь на захватывающую рыбалку в Тихом океане! Поймайте палтуса, треску или камбалу и насладитесь видом китов и косаток Начало: Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озера,... «Для вашего комфорта мы предоставляем современный 10-местный катер, оснащенный всем необходимым: мини-кухней, уютной каютой, туалетом и профессиональным оборудованием для рыбалки» Расписание: Ежедневно с 1 мая по 31 октября. 84 000 ₽ за всё до 7 чел. 5 часов Водная прогулка Морская прогулка к острову Старичков Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озе... «Вас ждут живописные бухты, величественные скалы, незабываемая рыбалка и вкуснейшие морские деликатесы прямо с борта катера» Расписание: С 1 мая по 31 ноября. Ежедневно. Отправление в 8.00 и 14.00 10 000 ₽ за человека 10.5 часов Водная прогулка Морская прогулка в Бухту Русскую Насладитесь красотой Бухты Русской, наблюдая за китами и косатками. Вас ждут рыбалка, крабовое сафари и обед из свежих морепродуктов Начало: Петропавловск-Камчатский, ул. Береговая 11 «Тогда приглашаем вас на незабываемую морскую прогулку в Бухту Русскую – одно из самых красивых мест восточного побережья» Расписание: Ежедневно с 1 мая -31 октября. В 8.00 19 000 ₽ за человека Другие экскурсии Петропавловска-Камчатского

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Водные развлечения»

Водные экскурсии в Петропавловске-Камчатском на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025