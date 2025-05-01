6 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка в Тихом океане
Отправляйтесь на захватывающую рыбалку в Тихом океане! Поймайте палтуса, треску или камбалу и насладитесь видом китов и косаток
Начало: Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озера,...
«Для вашего комфорта мы предоставляем современный 10-местный катер, оснащенный всем необходимым: мини-кухней, уютной каютой, туалетом и профессиональным оборудованием для рыбалки»
Расписание: Ежедневно с 1 мая по 31 октября.
1 мая в 07:00
2 мая в 07:00
84 000₽ за всё до 7 чел.
5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка к острову Старичков
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озе...
«Вас ждут живописные бухты, величественные скалы, незабываемая рыбалка и вкуснейшие морские деликатесы прямо с борта катера»
Расписание: С 1 мая по 31 ноября. Ежедневно. Отправление в 8.00 и 14.00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
10 000₽ за человека
10.5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка в Бухту Русскую
Насладитесь красотой Бухты Русской, наблюдая за китами и косатками. Вас ждут рыбалка, крабовое сафари и обед из свежих морепродуктов
Начало: Петропавловск-Камчатский, ул. Береговая 11
«Тогда приглашаем вас на незабываемую морскую прогулку в Бухту Русскую – одно из самых красивых мест восточного побережья»
Расписание: Ежедневно с 1 мая -31 октября. В 8.00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
19 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Водные развлечения»
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