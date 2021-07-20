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Поход сравним по красоте со знаменитым треккингом вокруг Аннапурны. Маршрут начинается у подножия вулканов Ключевская сопка и Камень, что дает возможность наблюдать самые высокие вулканы очень близко.

Один из самых интересных походов по Камчатке, проходящий среди высочайших вулканов Евразии - вулканов Ключевской группы.

Программа тура по дням

1 день Аэропорт – Халактырский пляж

Встреча в аэропорту. В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия. Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться. Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку. Ночлег в палатках. На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.

2 день Переезд на кордон Копыто

Утром после завтрака переезжаем в северном направлении до поселка Козыревск (470 км, из которых примерно половина по асфальту и половина по гравийной дороге). Примерно в середине пути обедаем в столовой пос. Мильково (обед не включен в стоимость). Затем пересаживаемся в автобус высокой проходимости (вахтовка) и забрасываемся к начальной точке пешеходного маршрута – к кордону Копыто природного парка Ключевской. Ночлег в палатках.

3 день Переход на ручей Бараний

В этот день нас ждет переход с рюкзаками около 8 км в живописную долину реки Студеной. Здесь при хорошей погоде можно наблюдать большинство вулканов Ключевской группы. Разбиваем лагерь рядом с живописным водопадом. После обеда радиальный выход к Бараньим скалам и на поляну эдельвейсов (цветут в начале июля).

4 день Переход на Марсово поле

Утром собираем лагерь и отправляемся в сторону вулкана Безымянный. Дневной переход составит около 15 км. По пути переходим вброд реку Студеная. По словам известного путешественника и альпиниста Александра Биченко, этот участок маршрута является одним из самых красивых в мире. В некоторых местах при хорошей погоде можно наблюдать 8 вулканов одновременно. Останавливаемся на ночлег в районе конусов Марс и Юпитер или скалы Поленница.

5 день Восхождение на плечо вулкана Овальная Зимина

Совершаем радиальный выход на плечо вулкана Овальная Зимина (восхождение на высоту около 2000 метров), откуда открываются потрясающие виды на все вулканы Ключевской группы.

6 день Резервный день

Прогулки к скале Поленница, сложенной из отдельных базальтовых столбов, а также к конусам Марс и Юпитер, образованных вулканическими процессами 1945 года.

7 день Переход через перевал Толбачинский

Собираем лагерь и выходим в направлении конечной Толбачинского дола. Преодолеваем перевал Толбачинский. Дневной переход составит около 15 км. По пути продолжаем наблюдать вулканы Острый и Плоский Толбачики, Большая и Малая Удина, Овальная Зимина.

8 день Переход к кордону Толуд

Снимаем лагерь и совершаем пеший переход до ручья Толуд. По пути преодолеваем перевал Толуд. Дневной переход около 12 км.

9 день Переход до кордона Клешня

Завершающий переход с рюкзаками. На протяжении пути ландшафт постепенно переходит из альпийских лугов в вулканическую пустыню. Пройдем через гигантский лавовый поток извержения 2012-13 г.. На кордоне Клешня нас ждет заброска продуктов.

10 день Восхождение на Плоский Толбачик

Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, может занять до 8 часов. На верху нас ждет огромный по размерам кратер – 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами. При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.

11 день Толбачинский дол – горячие источники

На вахтовке отправляемся к Большому трещинному Толбачинскому извержению 1975 года. Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака. Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород. Затем переезжаем до поселка Козыревск, где пересаживаемся в автобус, который отвезет нас в городок Эссо. Размещаемся в частном хостеле. Купание в термальном бассейне.

12 день Сплав по реке Быстрая Эссовская

Сплав по реке Быстрой Эссовской отличается быстрым бурным течением с множеством перекатов, шивер и порогов. Сплав очень активный и увлекательный, но требует внимания и четких исполнений команд гида-инструктора. Река протекает в необычайно красивом ущелье с растущими на обрывистых скальных берегах лиственницами. Во время сплава также будет и рыбалка, снасти предоставляются. Возвращение в хостел в Эссо. Экипировка для сплава выдается в Эссо.

13 день Переезд в г. Петропавловск-Камчатский

Переезд в Петропавловск-Камчатский займет целый день. По пути обедаем в п. Мильково (обед не включен в стоимость). Ночлег в гостинице.

14 день Отъезд