Путь маршрута пролегает по красивейшему природному парку Налычево и является одним из самых популярных походов по Камчатке. Здесь Вы увидите всю Камчатку во всем своем разнообразии: побываете в кратерах действующих вулканов и в рощах каменной березы, на безжизненных вулканических шлаковых полях и на лугах с цветами и ягодами, искупаетесь в термальных источниках и попьете настоящего природного нарзана. Натоптанная тропа, мосты через речки, оборудованные места стоянок делают этот маршрут привлекательным даже для тех, кто впервые идет в поход, даже несмотря на приличные дневные переходы (до 20 км).

Будем наблюдать, как ландшафт постепенно насыщается жизнью, переходя из вулканической пустыни в альпийские луга

Взойдем на вулкан Авачинский и заглянем в кратер вулкана Дзензур

Погуляем на побережье Тихого океана и насладимся свежестью океана

Попробуем вкусные и полезные Аагские и Корякские нарзаны

Искупаемся в Налычевских и Таловских термальных источниках

Программа тура по дням

1 день Аэропорт – Халактырский пляж

Встреча в аэропорту. В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия. Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться. Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку. Ночлег в палатках. На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.

2 день Тихий океан – перевал Авачинский

Утром, после завтрака, на автобусе повышенной проходимости отправляемся к начальной точке пешеходного маршрута – Авачинскому перевалу. Разбиваем палаточный лагерь и совершаем прогулку на небольшую гору Верблюд. Ночевка в палатках.

3 день Восхождение на вулкан Авачинский

Подъем проходит по натоптанной тропе и занимает 5-7 часов. Высота вулкана – 2741 м. над у.м. В хорошую погоду на кромке кратера (на вершине) открываются обширные панорамы на города Петропавловск-Камчатский и Елизово, Авачинскую бухту, вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, на Налычевскую долину и вулканы Дзензур и Жупановский. Отчетливо виден восточный сосед вулкана "Авачи" – вулкан Козельский (2190 м. над у.м.). А на протяжении всего восхождения за нами строго наблюдает грозным конусом западный сосед и старший брат "Авачи" – вулкан Корякский (3456 м. над у.м.). В кратере наблюдаем фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара), греемся на теплом грунте и спускаемся в лагерь.

4 день Перевал Авачинский – район Корякских нарзанов

Переходим через Авачинский перевал и обходим вулкан Корякский с севера. Путь проходит по пустынным вулканическим шлаковым полям с видами на ледники и застывшие лавовые потоки вулканов. К вечеру ландшафт постепенно насыщается жизнью переходя из вулканической пустыни в альпийские луга.

5 день Корякские нарзаны – Аагские нарзаны

Продолжаем путь в Налычевскую долину мимо вулканов Ааг и Арик, пьем Корякские нарзаны (природные источники минеральных вод), спускаемся в долину реки Шумной. Окружающая природа продолжает оживляться, забывая о вулканической активности.

6 день Район Аагских нарзанов – кордон Центральный

Переходим через правый приток реки Шумной, где наблюдаем мощный водопад, затем приходим на площадку Аагских нарзанов. Далее спускаемся уже в саму Налычевскую долину, путь проходит по красивому парковому лесу из каменной березы. Выходим к Центральному кордону Налычево, размещаемся в многоместном домике. Купание в горячих источниках.

7 день День отдыха, экскурсии

Экскурсии на травертиновый щит Котел и грифон Иванова, посещение местного музея, купания в Горячереченских и Желтореченских источниках. При наличии хорошей погоды и желания можно совершить небольшое восхождение на ближайшую вершину.

8 день Кордон Центральный – кордон Таловский

Небольшой переход в сторону вулкана Дзензур (12 км) на кордон Таловский. По пути совершим экскурсию к Краеведческим источникам. Далее по тропе выходим к Таловским термальным источникам, где ставим лагерь на ближайшие 2 ночевки. Купание в горячих источниках и лечебных грязях. Здесь есть возможность переночевать в стареньком турприюте.

9 день Восхождение на вулкан Дзензур

Путь подъема проходит по очень интересному и красивому ручью Желоб, берущему исток в кратере вулкана и проточившему в застывших лавовых потоках русло, похожее на водные горки аквапарка. В кратере мы увидим мощную фумаролу, фонтанирующую гейзером на высоту до 2 метров, а при хорошей погоде великолепные виды на Налычевскую долину и Авачинскую группу вулканов. А с северной седловины кратера открывается вид на долину реки Жупанова, конуса вулкана Жупановского, вулкан Карымский.

10 день Кордон Таловский – кордон Центральный

Возвращаемся на центральный кордон Налычево, размещаемся в многоместном домике. Отдых, купание в горячих источниках.

11 день Кордон Центральный – кордон Семеновский

В этот день нам предстоит преодолеть перевал Пиначевский. Путь проходит по березовому лесу, переходя в альпийские луга и открывая красивейшие панорамы на перевале. Спускаемся с перевала и ночуем в стареньком турприюте Перевальном, либо на кордоне Семеновском.

12 день Кордон Семеновский – пос. Пиначево – Петропавловск-Камчатский

День завершения нашего похода. Идем вниз по долине реки Пиначево к одноименному поселку, где нас встречает машина. Переезжаем в цивилизацию и расселяемся в гостинице.

13 день Отъезд