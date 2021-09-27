Встреча в аэропорту.
В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.
Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку.
Ночлег в палатках.
На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.
Утром, после завтрака, на автобусе повышенной проходимости отправляемся к начальной точке пешеходного маршрута – Авачинскому перевалу.
Разбиваем палаточный лагерь и совершаем прогулку на небольшую гору Верблюд.
Ночевка в палатках.
Подъем проходит по натоптанной тропе и занимает 5-7 часов.
Высота вулкана – 2741 м. над у.м.
В хорошую погоду на кромке кратера (на вершине) открываются обширные панорамы на города Петропавловск-Камчатский и Елизово, Авачинскую бухту, вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, на Налычевскую долину и вулканы Дзензур и Жупановский.
Отчетливо виден восточный сосед вулкана "Авачи" – вулкан Козельский (2190 м. над у.м.).
А на протяжении всего восхождения за нами строго наблюдает грозным конусом западный сосед и старший брат "Авачи" – вулкан Корякский (3456 м. над у.м.).
В кратере наблюдаем фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара), греемся на теплом грунте и спускаемся в лагерь.
Переходим через Авачинский перевал и обходим вулкан Корякский с севера.
Путь проходит по пустынным вулканическим шлаковым полям с видами на ледники и застывшие лавовые потоки вулканов.
К вечеру ландшафт постепенно насыщается жизнью переходя из вулканической пустыни в альпийские луга.
Продолжаем путь в Налычевскую долину мимо вулканов Ааг и Арик, пьем Корякские нарзаны (природные источники минеральных вод), спускаемся в долину реки Шумной.
Окружающая природа продолжает оживляться, забывая о вулканической активности.
Переходим через правый приток реки Шумной, где наблюдаем мощный водопад, затем приходим на площадку Аагских нарзанов.
Далее спускаемся уже в саму Налычевскую долину, путь проходит по красивому парковому лесу из каменной березы.
Выходим к Центральному кордону Налычево, размещаемся в многоместном домике.
Купание в горячих источниках.
Экскурсии на травертиновый щит Котел и грифон Иванова, посещение местного музея, купания в Горячереченских и Желтореченских источниках.
При наличии хорошей погоды и желания можно совершить небольшое восхождение на ближайшую вершину.
Небольшой переход в сторону вулкана Дзензур (12 км) на кордон Таловский.
По пути совершим экскурсию к Краеведческим источникам.
Далее по тропе выходим к Таловским термальным источникам, где ставим лагерь на ближайшие 2 ночевки.
Купание в горячих источниках и лечебных грязях.
Здесь есть возможность переночевать в стареньком турприюте.
Путь подъема проходит по очень интересному и красивому ручью Желоб, берущему исток в кратере вулкана и проточившему в застывших лавовых потоках русло, похожее на водные горки аквапарка.
В кратере мы увидим мощную фумаролу, фонтанирующую гейзером на высоту до 2 метров, а при хорошей погоде великолепные виды на Налычевскую долину и Авачинскую группу вулканов.
А с северной седловины кратера открывается вид на долину реки Жупанова, конуса вулкана Жупановского, вулкан Карымский.
Возвращаемся на центральный кордон Налычево, размещаемся в многоместном домике.
Отдых, купание в горячих источниках.
В этот день нам предстоит преодолеть перевал Пиначевский.
Путь проходит по березовому лесу, переходя в альпийские луга и открывая красивейшие панорамы на перевале.
Спускаемся с перевала и ночуем в стареньком турприюте Перевальном, либо на кордоне Семеновском.
День завершения нашего похода.
Идем вниз по долине реки Пиначево к одноименному поселку, где нас встречает машина.
Переезжаем в цивилизацию и расселяемся в гостинице.
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
До новых встреч на Камчатке!
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах в г. Петропавловск-Камчатский (1 ночь в конце тура), в многоместном домике на кордоне Центральном (2-3 ночи) и 8-9 ночевок в двух-, трехместных туристических палатках.
Подробности узнавайте при бронировании тура.
Страховка в программу тура не включена, оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."эвакуация вертолетом".
Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
По физической нагрузке маршрут выше среднего среди пеших походов по Камчатке, но с учетом хороших троп, мостов через речки, оборудованных мест стоянок, и горячих источников, его нельзя назвать сложным. Дневные переходы с рюкзаком по 12-20 км, общий километраж вместе с радиалками - около 140 км. Проживание на активной части маршрута в палатках и в домиках.
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":
(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.