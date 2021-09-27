Треккинг в Налычевскую долину

Путь маршрута пролегает по красивейшему природному парку Налычево

4.7
3 отзыва
Путь маршрута пролегает по красивейшему природному парку Налычево и является одним из самых популярных походов по Камчатке.

Здесь Вы увидите всю Камчатку во всем своем разнообразии: побываете в кратерах действующих вулканов и в рощах каменной березы, на безжизненных вулканических шлаковых полях и на лугах с цветами и ягодами, искупаетесь в термальных источниках и попьете настоящего природного нарзана.

Натоптанная тропа, мосты через речки, оборудованные места стоянок делают этот маршрут привлекательным даже для тех, кто впервые идет в поход, даже несмотря на приличные дневные переходы (до 20 км).
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Треккинг в Налычевскую долину
Ближайшие даты:
18
июл
01
авг

Что вас ожидает 🤩

Полный релакс
Полный релакс
Искупаемся в Налычевских и Таловских термальных источниках
Оздоровительные нарзаны
Оздоровительные нарзаны
Попробуем вкусные и полезные Аагские и Корякские нарзаны
Прогулка на побережье
Прогулка на побережье
Погуляем на побережье Тихого океана и насладимся свежестью океана
Покорители вершин
Покорители вершин
Взойдем на вулкан Авачинский и заглянем в кратер вулкана Дзензур
Восхитительная природа
Восхитительная природа
Будем наблюдать, как ландшафт постепенно насыщается жизнью, переходя из вулканической пустыни в альпийские луга

Программа тура по дням

1 день
Аэропорт – Халактырский пляж

Встреча в аэропорту.

В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.

Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку.

Ночлег в палатках.

На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.

2 день
Тихий океан – перевал Авачинский

Утром, после завтрака, на автобусе повышенной проходимости отправляемся к начальной точке пешеходного маршрута – Авачинскому перевалу.

Разбиваем палаточный лагерь и совершаем прогулку на небольшую гору Верблюд.

Ночевка в палатках.

3 день
Восхождение на вулкан Авачинский

Подъем проходит по натоптанной тропе и занимает 5-7 часов.

Высота вулкана – 2741 м. над у.м.

В хорошую погоду на кромке кратера (на вершине) открываются обширные панорамы на города Петропавловск-Камчатский и Елизово, Авачинскую бухту, вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, на Налычевскую долину и вулканы Дзензур и Жупановский.

Отчетливо виден восточный сосед вулкана "Авачи" – вулкан Козельский (2190 м. над у.м.).

А на протяжении всего восхождения за нами строго наблюдает грозным конусом западный сосед и старший брат "Авачи" – вулкан Корякский (3456 м. над у.м.).

В кратере наблюдаем фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара), греемся на теплом грунте и спускаемся в лагерь.

4 день
Перевал Авачинский – район Корякских нарзанов

Переходим через Авачинский перевал и обходим вулкан Корякский с севера.

Путь проходит по пустынным вулканическим шлаковым полям с видами на ледники и застывшие лавовые потоки вулканов.

К вечеру ландшафт постепенно насыщается жизнью переходя из вулканической пустыни в альпийские луга.

5 день
Корякские нарзаны – Аагские нарзаны

Продолжаем путь в Налычевскую долину мимо вулканов Ааг и Арик, пьем Корякские нарзаны (природные источники минеральных вод), спускаемся в долину реки Шумной.

Окружающая природа продолжает оживляться, забывая о вулканической активности.

6 день
Район Аагских нарзанов – кордон Центральный

Переходим через правый приток реки Шумной, где наблюдаем мощный водопад, затем приходим на площадку Аагских нарзанов.

Далее спускаемся уже в саму Налычевскую долину, путь проходит по красивому парковому лесу из каменной березы.

Выходим к Центральному кордону Налычево, размещаемся в многоместном домике.

Купание в горячих источниках.

7 день
День отдыха, экскурсии

Экскурсии на травертиновый щит Котел и грифон Иванова, посещение местного музея, купания в Горячереченских и Желтореченских источниках.

При наличии хорошей погоды и желания можно совершить небольшое восхождение на ближайшую вершину.

8 день
Кордон Центральный – кордон Таловский

Небольшой переход в сторону вулкана Дзензур (12 км) на кордон Таловский.

По пути совершим экскурсию к Краеведческим источникам.

Далее по тропе выходим к Таловским термальным источникам, где ставим лагерь на ближайшие 2 ночевки.

Купание в горячих источниках и лечебных грязях.

Здесь есть возможность переночевать в стареньком турприюте.

9 день
Восхождение на вулкан Дзензур

Путь подъема проходит по очень интересному и красивому ручью Желоб, берущему исток в кратере вулкана и проточившему в застывших лавовых потоках русло, похожее на водные горки аквапарка.

В кратере мы увидим мощную фумаролу, фонтанирующую гейзером на высоту до 2 метров, а при хорошей погоде великолепные виды на Налычевскую долину и Авачинскую группу вулканов.

А с северной седловины кратера открывается вид на долину реки Жупанова, конуса вулкана Жупановского, вулкан Карымский.

10 день
Кордон Таловский – кордон Центральный

Возвращаемся на центральный кордон Налычево, размещаемся в многоместном домике.

Отдых, купание в горячих источниках.

11 день
Кордон Центральный – кордон Семеновский

В этот день нам предстоит преодолеть перевал Пиначевский.

Путь проходит по березовому лесу, переходя в альпийские луга и открывая красивейшие панорамы на перевале.

Спускаемся с перевала и ночуем в стареньком турприюте Перевальном, либо на кордоне Семеновском.

12 день
Кордон Семеновский – пос. Пиначево – Петропавловск-Камчатский

День завершения нашего похода.

Идем вниз по долине реки Пиначево к одноименному поселку, где нас встречает машина.

Переезжаем в цивилизацию и расселяемся в гостинице.

13 день
Отъезд

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.

До новых встреч на Камчатке!

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах в г. Петропавловск-Камчатский (1 ночь в конце тура), в многоместном домике на кордоне Центральном (2-3 ночи)  и 8-9 ночевок в двух-, трехместных туристических палатках.

Подробности узнавайте при бронировании тура.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе
  • Двухместное размещение в гостинице (1 ночь в конце тура)
  • Проживание в многоместном домике на кордоне Центральном (2-3 ночи)
  • Питание на активной части маршрута
  • Услуги гида-инструктора
  • Групповое снаряжение (палатки, кухонное снаряжение и т. д.)
  • Разрешение на посещение природного парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчтского и обратно
  • Питание в городе
  • Туристическая страховка
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. рюкзак объемом от 75 л (лучше иметь больший объем, а мужчинам лучше от 90 л);
  2. коврик (пенка, каремат);
  3. сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
  4. спальный мешок;
  5. крепкие непромокаемые треккинговые ботинки;
  6. сменная обувь (крепкие кроссовки);
  7. треккинговые палки;
  8. походные штаны (синтетика, ХБ крайне не желательно);
  9. мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  10. куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
  11. плащ или костюм "дождевик" для лагеря;
  12. термобелье – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  13. теплая флиска или шерстяной свитер;
  14. флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
  15. сменная одежда для сна и лагеря;
  16. легкая шапка, перчатки;
  17. термоноски (2 пары);
  18. солнцезащитные очки;
  19. солнцезащитный крем;
  20. купальные принадлежности;
  21. личная небьющаяся посуда (кружка, миска, ложка);
  22. личная аптечка;
  23. предметы личной гигиены;
  24. средство защиты от комаров (кто очень боится комаров - можно взять с собой шляпу-накомарник);
  25. фонарик налобный.
Условия
  • приготовление пищи в походной кухне осуществляется в порядке дежурства по 2-3 человека и при содействии гида-инструктора;
  • провизия и групповое снаряжение равномерно распределяется между участниками на время похода;
  • программа маршрута может быть изменена при неблагоприятных погодных условиях или по другим объективным причинам.
Если я прилетаете раньше и/или улетаете позже?
  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена, оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."эвакуация вертолетом".

Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Тур сложный?

По физической нагрузке маршрут выше среднего среди пеших походов по Камчатке, но с учетом хороших троп, мостов через речки, оборудованных мест стоянок, и горячих источников, его нельзя назвать сложным. Дневные переходы с рюкзаком по 12-20 км, общий километраж вместе с радиалками - около 140 км. Проживание на активной части маршрута в палатках и в домиках.

Трансферы из аэропорта / в аэропорт

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 6285 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 6267 прилетающий в 15:30.

(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
27 сен 2021
Главным гидом был Алексей, и на сплаве подключался Пётр. Гиды в своей работе выложились на максимум, делали все возможное для нашего комфорта и безопасности. Но вопросы есть к организаторам: почему в приюте не повесить, например, зеркала. Также душ в приюте оплачивается дополнительно, лучше изначально включить в стоимость, потому что не всегда есть кэш в лесу, что приносит лишнюю беготню. Завтрак в радуге вкуса рассчитан явно не на взрослого человека, либо все на диетах сидят)) но питание в самом лагере организовано на высоком уровне. И встречающий человек слишком общительный у вас, что доставляет некоторый дискомфорт, хотя он это и делает от наилучших пробуждений.
Л
12 сен 2021
Прекрасная организация, профессиональные гиды, милейшие повара. Простое, но очень сытное, вкусное и разнообразное питание. Условия проживания в ряде мест спартанские, но ради испытания себя на прочность в том числе и едут на Камчатку.
Г
3 сен 2021
Организация тура как со стороны "Большой страны", так и с принимающей стороны слаженная на 100 процентов.

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