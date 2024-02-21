Под руководством опытных инструкторов вы изучите все азы катания вне трасс и совершите свои первые спуски самостоятельно.
Вас ждет катание по трассам и снежной целине, снегоходные заброски и купание в термальных источниках, комфортный отдых в горах и знакомство с камчатской природой. Почувствуйте настоящую свободу, рассекая снежные покровы!
апр
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку. Раскатка по трассам
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча с организаторами в аэропорту и трансфер в гостевой дом/шале.
Обед.
После обеда вас ждут поездка на одну из горнолыжных баз и раскатка по трассам.
По возвращении в гостевой дом/шале ужин, знакомство с командой, брифинг по программе.
Занятия на трассах и вне трасс
Завтрак в гостевом доме/шале.
Катание с гидами на трассах и вне трасс на горнолыжных базах.
Практические занятия по лавинной безопасности и отработке техники катания.
Возвращение в гостевой дом/шале, ужин.
После ужина — лекции по необходимому снаряжению для фрирайда, планированию безопасного катания, оказанию первой помощи и т. д.
Занятия на трассах и вне трасс
Завтрак в гостевом доме/шале.
Катание с гидами на трассах и вне трасс на горнолыжных базах.
Практические занятия по лавинной безопасности и отработке техники катания.
Возвращение в гостевой дом/шале, ужин.
После ужина — лекции по необходимому снаряжению для фрирайда, планированию безопасного катания, оказанию первой помощи и т. д.
Занятия на трассах и вне трасс
Завтрак в гостевом доме/шале.
Катание с гидами на трассах и вне трасс на горнолыжных базах.
Практические занятия по лавинной безопасности и отработке техники катания.
Возвращение в гостевой дом/шале, ужин.
После ужина — лекции по необходимому снаряжению для фрирайда, планированию безопасного катания, оказанию первой помощи и т. д.
Фрирайд на снегоходах. Халактырский пляж
После завтрака вы отправитесь к близлежащим сопкам на автомобилях или снегоходах, где совершите 4 спуска.
После катания вы пообедаете и отправитесь к берегу Тихого океана на Халактырский пляж.
Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.
Возвращение в гостевой дом/шале, ужин и отдых.
Ски-тур/бэккантри
После завтрака — трансфер до места катания (около 2 часов в пути).
2–3 спуска с перепадом высот до 700 м.
Ланч на маршруте.
На обратном пути посещение термального бассейна.
Возвращение в гостевой дом/шале, ужин и отдых.
Свободный/запасной день
Завтрак в гостевом доме/шале.
Выбор дополнительной активности на месте: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, поездка к океану, серфинг и др.
Возвращение в гостевой дом/шале, ужин и отдых.
Завершение программы и возвращение домой
Последний завтрак с группой, трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах/отелях: «Bay House», «Granin House» или Кутхина Дача в Петропавлоске-Камчатском.
Распределение участников по отелям определяется организаторами.
Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении — 98 000 руб.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Bay House»
Гостиница Bay House расположена в городе Петропавловск-Камчатский в 1,3 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, фен, утюг, посуда, чайник, микроволновая печь, посудомойка, кухонная плита, кофеварка, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан. Море тут близко — до него всего 86 м, поэтому легко можно планировать пляжный отдых. Есть возможность взять напрокат велосипед.
Гостевой дом «Granin House»
Загородный отель «Кутхина дача»
Новый загородный отель расположен в живописном лесу в пригороде Елизово. На территории есть гостиничный комплекс и несколько отдельно стоящих домиков.
В уютных номерах отеля предусмотрены все удобства, в том числе отдельные ванные комнаты в каждом номере. На территории отеля оборудованы детская и спортивная площадки, прогулочная и костровая зоны, что дает возможность активно провести время на свежем воздухе, а также расслабиться вдали от городской суеты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы согласно программе
- Сопровождение командой - менеджеры и гиды
- Размещение в гостевом доме/шале
- Завтраки и ужины
- Ланч на маршрутах
- Велком-обед в день прилета
- Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)
- Профессиональная видеосъёмка и отчётный фильм о поездке
Что не входит
- Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ски-пасс (оплачивается на месте) - 1500 руб. на 4 часа + пластиковая карта - 200 руб
- Аренда снаряжения (стоимость за всю программу):прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб. прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб. ботинки - 3 500 руб. шлем - 2 000 руб. рюкзак - 1 000 руб
- Прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб
- Прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб
- Ботинки - 3 500 руб
- Шлем - 2 000 руб
- Рюкзак - 1 000 руб
- Обеды в свободные дни
- Активности в свободные дни (подробные цены прописаны в разделе Важно знать)
- Билеты в термальные бассейны
- Медицинская страховка
- Личные расходы (сувениры, морепродукты и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем);
- удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре;
- флисовая куртка или свитер;
- легкая пуховая жилетка/куртка;
- пара футболок;
- нижнее белье (термобелье, в том числе);
- носки (несколько пар);
- головной убор (кепка/панама и шапка);
- легкие флисовые перчатки;
- купальный костюм;
- солнцезащитные очки и солнцезащитный крем;
- прочные ботинки с жесткой подошвой, достаточно высокие, чтобы хорошо фиксировать стопу, удобно разношенные;
- спортивные тапочки или кроссовки.
Важная информация по туру
- Очередность дней программы может меняться.
- Дополнительная медицинская страховка обязательна всем.
- План по районам катания является примерным.
- Нерезидентам РФ необходима доплата — оформление документов, англо-говорящий гид.
- Распределение участников по отелям определяется организаторами.
- Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
- Если на программу осталось одно место, свяжитесь с нами, чтобы уточнить формат размещения (мужской/женский номер).
Как организовано питание в туре?
Примеры блюд в течении дня:
- Завтраки
Каша (пшенная, овсяная, рисовая, кукурузная) с курагой и изюмом или фруктами. Горячие бутерброды (с крабом или с ветчиной и сыром). Яичница с беконом и свежим салатом. Омлет с крабом и свежими овощами. Тост с красной рыбой. Запеканка творожная. Блины с красной икрой.
- Обеды
Суп уха/куриный с лапшой/с рыбными фрикадельками/сливочный с красной рыбой + салат с крабом/гребешком/греческий/с кальмаром + хлеб.
- Ужины
Палтус с рисом/рыбная котлета с макаронами/красная рыба с кус-кусом и овощами терияки + нарезка овощи (огурцы, помидоры, болгарский перец) + нарезка копчёная рыба + хлеб.
Если у вас есть ограничения по питанию, пожалуйста, укажите это при бронировании программы, мы обязательно учтем этот момент.
Какова стоимость дополнительных активностей в свободный день?
- Катание на собачьих упряжках – стоимость по запросу.
2. Купание в термальных источниках – от 1 500 руб. /чел.
3. Ски-тур – от 10 000 руб. /чел.
4. Фрирайд со снегоходными забросками – от 20 000 руб. /чел.
Можно ли приехать раньше программы?
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
Как правильно купить авиабилеты на программу?
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой.
Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.
Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе — из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.
Последний день программы — это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
Какая именно нужна мед. страховка?
Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд\катание вне трасс\катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно! Наличие мед. страховки обязательно всем участникам программы.
Какая разница во времени?
С Москвой +9 часов. Если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
Какие дополнительные затраты могут возникнуть?
В стоимость программы включены все основные затраты — размещение в отелях, питание, трансферы и сопровождение. Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте. Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки:)
Когда лучше прибывать в 1-й день тура и уезжать в последний?
Прибывать и уезжать вы можете в любое время на свое усмотрение. Мы встретим в аэропорту в первый день и проводим на рейс в последний день тура, независимо от времени рейса. Нам только понадобится информация о времени и номере рейса прилета/вылета на/с Камчатку/и, чтобы заранее спланировать трансфер.