Завораживающие пейзажи Халактырского пляжа, Авачинская бухта, экскурсия по городу воинской славы, этнографический комплекс и многое другое ждет вас на Камчатке!
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту после получения багажа.
Переезд в гостиницу.
Размещение (после 14:00).
Свободное время.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Обзорная экскурсия по городу. Побережье Тихого океана
Завтрак в гостинице.
Трансфер в Петропавловск-Камчатский.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому с посещением «Вулканариума», смотровой площадки, центра города, сувенирного магазина, рынка.
Обед в ресторане (бизнес-ланч).
Переезд на берег Тихого океана.
Прогулка по побережью.
Возвращение в гостиницу.
Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд
Завтрак в гостинице.
Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2 часов).
Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку — восхождение на гору Верблюд (1200 м над уровнем моря).
Внимание! С конца ноября возможно использование снегоходной техники. Восхождение на гору Верблюд состоится только при хорошей погоде и в случае, если тропа не будет заметена снегом. Иначе восхождение на гору Верблюд будет заменено на прогулку в окрестностях базового лагеря.
Обед в базовом лагере.
Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Мыс Маячный
Завтрак.
Переезд на мыс Маячный.
Посещение смотровой площадки – скалы «Три Брата».
Переезд на оконечность мыса.
Прогулка.
Легкий перекус.
Возвращение в гостиницу.
Отдых.
Экскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собак
Завтрак.
Переезд на машине в этнический комплекс.
Экскурсия по питомнику ездовых собак.
Встреча с представителями коренных народов Камчатки.
Обед, фотосессия.
Переезд на радоновые источники «Зеленовские озерки», купание в горячих целебных ваннах и бассейне.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Свободное время
Завтрак.
Свободное время для доп. туров.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Вылет
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
Двухместное
размещение
Одноместное
размещение
|Тур без проживания в гостинице
|76 000
|«Лагуна» корпус «Голубое озеро» 4* Паратунка
|98 000
|118 000
|«Лагуна» корпус «Гостевая деревня» 4* Паратунка
|105 000
|130 000
|«Спутник-Камчатка» 3* Паратунка
|110 000
|141 000
|«Спутник» 4* Паратунка
|114 000
|149 000
|Гостиница 3* в Петропавловске-Камчатском («Авача», «Ключотель», «Командор»)
|103 000
|124 000
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте в
гостинице
|50 000
|Ребенок до 12 лет без доп. места
|28 000
|Скидка на ребенка до 12 лет на основном месте
|17 600
Варианты проживания
Лагуна «, корпус» Голубое озеро
Трехзвездочный отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бар и терраса, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне. В отеле проводят развлекательные мероприятия и можно забронировать семейные номера.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак «шведский стол».
Лагуна «, корпус» Гостевая деревня
Трехзвездочный отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бар и терраса, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне. В отеле проводят развлекательные мероприятия и можно забронировать семейные номера.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак «шведский стол».
Гостиничный комплекс «Спутник-Камчатка»
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.
Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».
Гостиничный комплекс «Спутник»
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
Гостиница «Авача» в Петропавловске-Камчатском
Инфраструктура гостиничного комплекса достаточно хорошо развита и он полностью оправдывает свою звездность. Расположение в центре Петропавловска-Камчатского обеспечивает поток не только туристов, но и людей, прибывших в город с деловым визитом.
Каждый гость сможет подобрать именно ту категорию, которая ему по карману. В отеле пять этажей, для подъема на верхние - работает лифт. Также для проживания предоставлены апартаменты. В каждом номере установлен холодильник.
На территории функционирует уютное кафе, где можно перекусить и интересно провести время. Повара с радостью приготовят для вас блюда домашней кухни.
Гостиница «Авача» располагает конференц-залом, где можно организовать бизнес-встречу.
Аэропорт находится в 30 километрах.
Гостиница «Ключотель» в Петропавловске-Камчатском
Городской отель «Ключотель» находится в центре Петропавловска-Камчатского, в районе Комсомольской площади. Гости смогут добраться до основных достопримечательностей пешком, на общественном транспорте или такси.
Номерной фонд представлен различными категориями, от «Стандарта» до «Люкса». Интерьер номеров выполнен в светлых оттенках, что придаёт ощущение домашнего уюта и спокойствия. Комфортное проживание обеспечит установленная необходимая мебель и техника, в том числе кондиционер и бесплатный Wi-Fi. В собственных ванных комнатах душевая кабина, предоставляются наборы полотенец и тапочки.
В стоимость номера включен завтрак по системе «Шведский стол» с 08:00 до 10:00, если гости выезжают раньше 08:00, то предлагается завтрак с собой (ланчбокс). В случае проживания в отеле небольшого количества гостей (до 6 человек) завтрак предлагается на выбор. Во внутреннем дворике отеля организована мангальная зона с необходимыми принадлежностями.
Рядом расположены многочисленные кафе и рестораны, продуктовые магазины, торговый центр «Галант Плаза». В 837 м находится музей «Вулканариум», который будет интересен не только маленьким гостям, но и их родителям. Для прогулок на свежем воздухе отлично подойдёт Городской парк культуры и отдыха в 1 км. Расстояние до аэропорта Елизово - 21,2 км, а до автовокзала - 5,6 км.
Гостиница «Командор» в Петропавловске-Камчатском
Мини-отель "Командор" расположен в городе Петропавловск-Камчатский. Гости могут организовать трансфер от и до аэропорта, воспользоваться услугами прачечной и бесплатной охраняемой парковки.
Небольшие, но уютные номера располагают удобными спальными местами, чайником, холодильником и письменным столом. Для хранения вещей установлен вместительный шкаф. Также для постояльцев доступен бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.
Каждое утро сервируется завтрак в формате "шведский стол", который отличается разнообразием блюд. Кроме того, работает буфет, подходящий по ассортименту для детей.
В окрестностях отеля работает множество кафе с различной кухней, которые могут посетить гости. Но самыми главными достопримечательностями являются Тихий океан и озеро Култучное, прогуляться к которым стоит, чтобы полюбоваться природой и искупаться в их водах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в Паратунке (Петропавловске-Камчатском) при заказе тура с проживанием
- Питание по программе (кроме завтраков при туре без проживания)
- Услуги гидов
- Услуги экскурсовода-координатора
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе (кроме дополнительных туров в день 6)
- Купание в бассейне (при проживании в Паратунке)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
- Проживание (если выбран тур без проживания)
- Ужины в гостинице
- Спиртные напитки
- Личное снаряжение
- Страховка
- Другие услуги, не указанные в программе
- Дополнительная экскурсия в день 6 (стоимость дополнительных экскурсий уточняйте при бронировании тура):конная прогулка к побережью Тихого океана (2 часа) - 3500 руб. /чел. + трансфервертолетная экскурсия к Южной группе вулканов с посадками в кальдере вулкана Ксудач и на Ходуткинских источниках - 47 000 руб. /чел
- Конная прогулка к побережью Тихого океана (2 часа) - 3500 руб. /чел. + трансфер
- Вертолетная экскурсия к Южной группе вулканов с посадками в кальдере вулкана Ксудач и на Ходуткинских источниках - 47 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой штурмовой рюкзак для трекингов (для личных вещей);
- крепкие разношенные ботинки или специальная треккинговая обувь (кроссовки нежелательны);
- непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны;
- головной убор (кепка и шапка);
- перчатки для треккингов;
- емкость для питья для треккингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
- средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров;
- запасной комплект белья и сменных вещей;
- гигиеническая губная помада;
- купальные принадлежности;
- фото- и видеоаппаратура;
- треккинговые палки;
- личная аптечка;
- остальные личные вещи на усмотрение туриста.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
- Для информирования группы о маршрутах, времени выезда, погоде и прочему накануне прилета создается группа в WhatsApp, где гид информирует группу об изменениях по маршруту, погоде и пр.
- Время, состав и последовательность экскурсий может изменяться в зависимости от погодных и прочих условий.
- Информация о времени выезда и составе экскурсии сообщается гидом накануне экскурсии
- Прогулка на гору Верблюд по погодным условиям и состоянию подъемной тропы могут быть заменена на прогулку у подножия Авачинского вулкана.
- Все экскурсии зависят от погоды, могут меняться местами или заменяться альтернативными локациями.
- Даты тура могут быть скорректированы в зависимости от наличия свободных номеров в гостиницах.
Как осуществляются трансферы и заселение в отели?
- трансферы в/ из аэропорта осуществляются только в дни прилета/ вылета основной группы. Трансферы в другие дни оплачиваются дополнительно (стоимость зависит от размера группы). Стоимость неиспользованных групповых трансферов не возмещается;
- заселение в гостиницы происходит после 14:00 (в «Лагуне» после 15:00), выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее;
- все выезды за пределы Петропавловска-Камчатского осуществляются с использованием высокопроходимого транспорта (вахтовый автобус на базе КАМАЗ).