3 день

Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд

Завтрак в гостинице.

Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2 часов).

Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку — восхождение на гору Верблюд (1200 м над уровнем моря).

Внимание! С конца ноября возможно использование снегоходной техники. Восхождение на гору Верблюд состоится только при хорошей погоде и в случае, если тропа не будет заметена снегом. Иначе восхождение на гору Верблюд будет заменено на прогулку в окрестностях базового лагеря.

Обед в базовом лагере.

Возвращение в гостиницу.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).