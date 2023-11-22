Из осени в зиму. Тур на Камчатку

Осень на Камчатке — идеальное время для эксклюзивных фотоснимков.

Завораживающие пейзажи Халактырского пляжа, Авачинская бухта, экскурсия по городу воинской славы, этнографический комплекс и многое другое ждет вас на Камчатке!
5
3 отзыва
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Активная программа
Активная программа
Съездим к подножию Авачинского вулкана и прогуляемся к горе Верблюд
Этническое погружение
Этническое погружение
Посетим этнокомплекс и встретимся с представителями коренных народов
Столица Камчатского края
Столица Камчатского края
Отправимся на экскурсию по Петропавловску-Камчатскому и в «Вулканариум»
Истинный релакс
Истинный релакс
Расслабимся в горячих целебных ваннах и бассейне
Пушистые друзья
Пушистые друзья
Побываем в питомнике ездовых собак и весело проведем время
Позитивная энергетика океана
Позитивная энергетика океана
Отдохнем на берегу Тихого океана и сделаем красивые фото

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту после получения багажа.

Переезд в гостиницу.

Размещение (после 14:00).

Свободное время.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Прибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день

Обзорная экскурсия по городу. Побережье Тихого океана

Завтрак в гостинице.

Трансфер в Петропавловск-Камчатский.

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому с посещением «Вулканариума», смотровой площадки, центра города, сувенирного магазина, рынка.

Обед в ресторане (бизнес-ланч).

Переезд на берег Тихого океана.

Прогулка по побережью.

Возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по городу. Побережье Тихого океанаОбзорная экскурсия по городу. Побережье Тихого океанаОбзорная экскурсия по городу. Побережье Тихого океанаОбзорная экскурсия по городу. Побережье Тихого океанаОбзорная экскурсия по городу. Побережье Тихого океана
3 день

Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд

Завтрак в гостинице.

Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2 часов).

Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку — восхождение на гору Верблюд (1200 м над уровнем моря).

Внимание! С конца ноября возможно использование снегоходной техники. Восхождение на гору Верблюд состоится только при хорошей погоде и в случае, если тропа не будет заметена снегом. Иначе восхождение на гору Верблюд будет заменено на прогулку в окрестностях базового лагеря.

Обед в базовом лагере.

Возвращение в гостиницу.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд
4 день

Мыс Маячный

Завтрак.

Переезд на мыс Маячный.

Посещение смотровой площадки – скалы «Три Брата».

Переезд на оконечность мыса.

Прогулка.

Легкий перекус.

Возвращение в гостиницу.

Отдых.

Мыс МаячныйМыс МаячныйМыс МаячныйМыс Маячный
5 день

Экскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собак

Завтрак.

Переезд на машине в этнический комплекс.

Экскурсия по питомнику ездовых собак.

Встреча с представителями коренных народов Камчатки.

Обед, фотосессия.

Переезд на радоновые источники «Зеленовские озерки», купание в горячих целебных ваннах и бассейне.

Возвращение в гостиницу, отдых.

Экскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собакЭкскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собакЭкскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собакЭкскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собак
6 день

Свободное время

Завтрак.

Свободное время для доп. туров.

7 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Вылет

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница
Двухместное
размещение
Одноместное
размещение
Тур без проживания в гостинице76 000
«Лагуна» корпус «Голубое озеро» 4* Паратунка98 000118 000
«Лагуна» корпус «Гостевая деревня» 4* Паратунка105 000130 000
«Спутник-Камчатка» 3* Паратунка110 000141 000
«Спутник» 4* Паратунка114 000149 000
Гостиница 3* в Петропавловске-Камчатском («Авача», «Ключотель», «Командор»)103 000124 000
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте в
гостинице
50 000
Ребенок до 12 лет без доп. места28 000
Скидка на ребенка до 12 лет на основном месте17 600

Варианты проживания

Лагуна «, корпус» Голубое озеро

6 ночей

Трехзвездочный отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бар и терраса, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне. В отеле проводят развлекательные мероприятия и можно забронировать семейные номера.

По утрам для гостей отеля сервируют завтрак «шведский стол».

Лагуна «, корпус» Голубое озероЛагуна «, корпус» Голубое озероЛагуна «, корпус» Голубое озероЛагуна «, корпус» Голубое озеро

Лагуна «, корпус» Гостевая деревня

6 ночей

Трехзвездочный отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бар и терраса, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне. В отеле проводят развлекательные мероприятия и можно забронировать семейные номера.

По утрам для гостей отеля сервируют завтрак «шведский стол».

Лагуна «, корпус» Гостевая деревняЛагуна «, корпус» Гостевая деревняЛагуна «, корпус» Гостевая деревня

Гостиничный комплекс «Спутник-Камчатка»

6 ночей

Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.

Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».

Гостиничный комплекс «Спутник-Камчатка»Гостиничный комплекс «Спутник-Камчатка»Гостиничный комплекс «Спутник-Камчатка»Гостиничный комплекс «Спутник-Камчатка»

Гостиничный комплекс «Спутник»

6 ночей

Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.

Гостиничный комплекс «Спутник»Гостиничный комплекс «Спутник»Гостиничный комплекс «Спутник»Гостиничный комплекс «Спутник»

Гостиница «Авача» в Петропавловске-Камчатском

6 ночей

Инфраструктура гостиничного комплекса достаточно хорошо развита и он полностью оправдывает свою звездность. Расположение в центре Петропавловска-Камчатского обеспечивает поток не только туристов, но и людей, прибывших в город с деловым визитом.

Каждый гость сможет подобрать именно ту категорию, которая ему по карману. В отеле пять этажей, для подъема на верхние - работает лифт. Также для проживания предоставлены апартаменты. В каждом номере установлен холодильник.

На территории функционирует уютное кафе, где можно перекусить и интересно провести время. Повара с радостью приготовят для вас блюда домашней кухни.

Гостиница «Авача» располагает конференц-залом, где можно организовать бизнес-встречу.

Аэропорт находится в 30 километрах.

Гостиница «Авача» в Петропавловске-КамчатскомГостиница «Авача» в Петропавловске-КамчатскомГостиница «Авача» в Петропавловске-КамчатскомГостиница «Авача» в Петропавловске-КамчатскомГостиница «Авача» в Петропавловске-КамчатскомГостиница «Авача» в Петропавловске-КамчатскомГостиница «Авача» в Петропавловске-Камчатском

Гостиница «Ключотель» в Петропавловске-Камчатском

6 ночей

Городской отель «Ключотель» находится в центре Петропавловска-Камчатского, в районе Комсомольской площади. Гости смогут добраться до основных достопримечательностей пешком, на общественном транспорте или такси.

Номерной фонд представлен различными категориями, от «Стандарта» до «Люкса». Интерьер номеров выполнен в светлых оттенках, что придаёт ощущение домашнего уюта и спокойствия. Комфортное проживание обеспечит установленная необходимая мебель и техника, в том числе кондиционер и бесплатный Wi-Fi. В собственных ванных комнатах душевая кабина, предоставляются наборы полотенец и тапочки.

В стоимость номера включен завтрак по системе «Шведский стол» с 08:00 до 10:00, если гости выезжают раньше 08:00, то предлагается завтрак с собой (ланчбокс). В случае проживания в отеле небольшого количества гостей (до 6 человек) завтрак предлагается на выбор. Во внутреннем дворике отеля организована мангальная зона с необходимыми принадлежностями.

Рядом расположены многочисленные кафе и рестораны, продуктовые магазины, торговый центр «Галант Плаза». В 837 м находится музей «Вулканариум», который будет интересен не только маленьким гостям, но и их родителям. Для прогулок на свежем воздухе отлично подойдёт Городской парк культуры и отдыха в 1 км. Расстояние до аэропорта Елизово - 21,2 км, а до автовокзала - 5,6 км.

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Гостиница «Командор» в Петропавловске-Камчатском

6 ночей

Мини-отель "Командор" расположен в городе Петропавловск-Камчатский. Гости могут организовать трансфер от и до аэропорта, воспользоваться услугами прачечной и бесплатной охраняемой парковки.

Небольшие, но уютные номера располагают удобными спальными местами, чайником, холодильником и письменным столом. Для хранения вещей установлен вместительный шкаф. Также для постояльцев доступен бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.

Каждое утро сервируется завтрак в формате "шведский стол", который отличается разнообразием блюд. Кроме того, работает буфет, подходящий по ассортименту для детей.

В окрестностях отеля работает множество кафе с различной кухней, которые могут посетить гости. Но самыми главными достопримечательностями являются Тихий океан и озеро Култучное, прогуляться к которым стоит, чтобы полюбоваться природой и искупаться в их водах.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в Паратунке (Петропавловске-Камчатском) при заказе тура с проживанием
  • Питание по программе (кроме завтраков при туре без проживания)
  • Услуги гидов
  • Услуги экскурсовода-координатора
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе (кроме дополнительных туров в день 6)
  • Купание в бассейне (при проживании в Паратунке)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Проживание (если выбран тур без проживания)
  • Ужины в гостинице
  • Спиртные напитки
  • Личное снаряжение
  • Страховка
  • Другие услуги, не указанные в программе
  • Дополнительная экскурсия в день 6 (стоимость дополнительных экскурсий уточняйте при бронировании тура):конная прогулка к побережью Тихого океана (2 часа) - 3500 руб. /чел. + трансфервертолетная экскурсия к Южной группе вулканов с посадками в кальдере вулкана Ксудач и на Ходуткинских источниках - 47 000 руб. /чел
  • Конная прогулка к побережью Тихого океана (2 часа) - 3500 руб. /чел. + трансфер
  • Вертолетная экскурсия к Южной группе вулканов с посадками в кальдере вулкана Ксудач и на Ходуткинских источниках - 47 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой штурмовой рюкзак для трекингов (для личных вещей);
  • крепкие разношенные ботинки или специальная треккинговая обувь (кроссовки нежелательны);
  • непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны;
  • головной убор (кепка и шапка);
  • перчатки для треккингов;
  • емкость для питья для треккингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
  • средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров;
  • запасной комплект белья и сменных вещей;
  • гигиеническая губная помада;
  • купальные принадлежности;
  • фото- и видеоаппаратура;
  • треккинговые палки;
  • личная аптечка;
  • остальные личные вещи на усмотрение туриста.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?
  1. Для информирования группы о маршрутах, времени выезда, погоде и прочему накануне прилета создается группа в WhatsApp, где гид информирует группу об изменениях по маршруту, погоде и пр.
  2. Время, состав и последовательность экскурсий может изменяться в зависимости от погодных и прочих условий.
  3. Информация о времени выезда и составе экскурсии сообщается гидом накануне экскурсии
  4. Прогулка на гору Верблюд по погодным условиям и состоянию подъемной тропы могут быть заменена на прогулку у подножия Авачинского вулкана.
  5. Все экскурсии зависят от погоды, могут меняться местами или заменяться альтернативными локациями.
  6. Даты тура могут быть скорректированы в зависимости от наличия свободных номеров в гостиницах.
Как осуществляются трансферы и заселение в отели?
  • трансферы в/ из аэропорта осуществляются только в дни прилета/ вылета основной группы. Трансферы в другие дни оплачиваются дополнительно (стоимость зависит от размера группы). Стоимость неиспользованных групповых трансферов не возмещается;
  • заселение в гостиницы происходит после 14:00 (в «Лагуне» после 15:00), выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее;
  • все выезды за пределы Петропавловска-Камчатского осуществляются с использованием высокопроходимого транспорта (вахтовый автобус на базе КАМАЗ).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
22 ноя 2023
Прекрасная возможность переключения эмоций и пополнения сил 🔥🔥🔥 Невероятное гостеприимство людей! Восхищение на грани с адреналином 🤩🤩🤩. Активный день полный впечатлений 🌋🌋🌋и расслабляющий вечер в термальном бассейне и спа 🧚‍♂️👼
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Ощущение, что до солнца можно достать рукой, а облака как в мультике из детства рисуют мишек и зайцев. Где ещё можно проехать по руслу реки, образованной лавой вулкана 🤷‍♀️, увидеть пианино на побережье океана… 😊, и не песочный совсем песок… Незабываемый отдых 🔥❤️❤️❤️

Прекрасная возможность переключения эмоций и пополнения сил 🔥🔥🔥 Невероятное гостеприимство людей! Восхищение на грани с адреналиномПрекрасная возможность переключения эмоций и пополнения сил 🔥🔥🔥 Невероятное гостеприимство людей! Восхищение на грани с адреналиномПрекрасная возможность переключения эмоций и пополнения сил 🔥🔥🔥 Невероятное гостеприимство людей! Восхищение на грани с адреналиномПрекрасная возможность переключения эмоций и пополнения сил 🔥🔥🔥 Невероятное гостеприимство людей! Восхищение на грани с адреналиномПрекрасная возможность переключения эмоций и пополнения сил 🔥🔥🔥 Невероятное гостеприимство людей! Восхищение на грани с адреналиномПрекрасная возможность переключения эмоций и пополнения сил 🔥🔥🔥 Невероятное гостеприимство людей! Восхищение на грани с адреналиномПрекрасная возможность переключения эмоций и пополнения сил 🔥🔥🔥 Невероятное гостеприимство людей! Восхищение на грани с адреналиномПрекрасная возможность переключения эмоций и пополнения сил 🔥🔥🔥 Невероятное гостеприимство людей! Восхищение на грани с адреналиномПрекрасная возможность переключения эмоций и пополнения сил 🔥🔥🔥 Невероятное гостеприимство людей! Восхищение на грани с адреналином
З
11 дек 2022
Классный тур! Мы познакомились с местом, где начинается Россия - Камчаткой! Вулканы, океан, сивучи, танцующие березы, термальные источники, поездка на собачьей упряжке, знакомство с местной этнокультурой и, конечно, деликатесами, оставили неимоверные впечатления!!! Кроме того, это было и интересным путешествием во времени! Теперь мы летим в место, где Россия заканчивается - в Калининград)
О
11 ноя 2022
Великолепная поездка. Гид Кирилл из принимающая сторона просто изумительный. Большой профессионал, увлечённый своей работой. Очень интересно обо всём рассказывал во время наших путешествий. Камчатка— красивейший край с богатой историей. Туда хочется вернуться!

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

На автобусеМожно с детьмиВсе туры7-дневные туры

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