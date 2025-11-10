Мои заказы

Камчатский полуостров за неделю. Комфортный тур

Камчатский полуостров за неделю
Увидеть впечатляющие вулканы Камчатки, взобраться на гору с причудливой вершиной, прокатиться по самой большой в мире Авачинской бухте, познакомиться со столицей региона и выбрать самые интересные экскурсии для посещения —
нет ничего невозможного для тех, кто отправится в это путешествие! Все предложенные в туре экскурсии проводятся каждый день в зависимости от погодных условий, Вы можете присоединиться к сборной группе в любой день в период с 1 июня по 10 октября. Экскурсии не привязаны к датам и дням недели, график гибкий.

Камчатский полуостров за неделю. Комфортный тур
Камчатский полуостров за неделю. Комфортный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Камчатский полуостров за неделю. Комфортный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
31
мая4
июн8
июн12
июн16
июн20
июн24
июн

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в аэропорт г. Елизово.

Трансфер в гостиницу.

Отдых после перелета.

Питание: самостоятельно.

Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Знакомство с Камчаткой

Сбор группы в центре города.

Экскурсия в краеведческий музей или интерактивный музей «Вулканариум».

Лекция в музее.

Обзорный тур по историческим памятникам и местам боевой славы города.

Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – самостоятельно.

Знакомство с Камчаткой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Подножие Авачинского вулкана

Выезд к подножию Авачинского вулкана (50 км, 2,5-3 ч.).

Прибытие на турбазу (750 м н. у. м.).

Пешая экскурсия на гору Верблюд (1250 м).

Любование панорамными видами соседних вулканов и бескрайних просторов Тихого океана.

Обед (ланч-бокс).

Трансфер в город.

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – самостоятельно.

Подножие Авачинского вулкана
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Морской круиз по Авачинской бухте

Встреча с группой в морском порту, посадка на катер.

Выход на экскурсию по Авачинской бухте и к памятнику природы – острову Старичков (5 ч).

Скалистые берега, обрамляющие бухту, населяют тысячи птиц, а на морских пляжах отдыхают и растят потомство кольчатые нерпы, тюлени и сивучи.

Нередко здесь можно встретить косаток.

Путешествие простирается до выхода из бухты в Тихий океан. Океаническая рыбалка.

Знакомство с морскими деликатесами – ежами, крабами и морскими звездами.

Обед на борту.

Возвращение в город.

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – самостоятельно

Морской круиз по Авачинской бухте
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Свободный день или опциональные экскурсии на выбор (за доп. плату):

Опция 1: сплав с рыбалкой по р. Быстрая.

Опция 2: «В гости к коренным народам Камчатки».

Опция 3: экскурсия на побережье Тихого океана (Халактырский пляж).

Опция 4: автотур к горному массиву «Вачкажец».

Опция 5: вертолетно-пешеходные экскурсии с облетом южной группы вулканов/в Долину гейзеров/на Курильское озеро.

Обратите внимание, вертолетные экскурсии на Камчатке небезопасны. Об этом свидетельствуют авиационные хроники 2024 года и прошлых лет. Рекомендуем вам отказаться от полета и рассмотреть другие варианты дополнительных экскурсий.

Свободный день или дополнительные экскурсии
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Свободный день или дополнительные активности

Вы можете отдохнуть еще один день в городе или выбрать экскурсию за дополнительную плату:

Опция 1: сплав с рыбалкой по р. Быстрая.

Опция 2: «В гости к коренным народам Камчатки».

Опция 3: экскурсия на побережье Тихого океана (Халактырский пляж).

Опция 4: автотур к горному массиву «Вачкажец».

Опция 5: вертолетно-пешеходные экскурсии с облетом южной группы вулканов/в Долину гейзеров/на Курильское озеро.

Обратите внимание, вертолетные экскурсии на Камчатке небезопасны. Об этом свидетельствуют авиационные хроники 2024 года и прошлых лет. Рекомендуем вам отказаться от полета и рассмотреть другие варианты дополнительных экскурсий.

Свободный день или дополнительные активности
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Вылет домой

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок. Убытие.

Питание: завтрак в гостинице.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или на базе отдыха в Петропавловске-Камчатском/Паратунке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «Русский Двор»:

2-местное, TWIN SuperiorДоплата за 1-местное
размещение, DBL Superior

Дети до 4 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior

Дети от 5 до 7 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior

176 700

30 11078 750 84 600

Гостиница «Ключотель»:

2-местное, TWIN StdДополнительное место, TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный»)Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std
143 400 125 850 21 450

Гостиница «Командор»:

2-местное, TWIN StdДополнительное место. TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный»)Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std		Для детей до 5 лет (без предоставления доп. спального места)
144 750126 75037 125 78 750

Гостиница «Арсеньев»:

2-местное, TWIN StdДополнительное место TWIN Superior (только в номерах категории «Комфорт»)Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std		Для детей до 7 лет (без предоставления доп. спального места)На доп. месте для детей до 12 лет (только в номерах категории «Комфорт»)
151 950 124 050 27 225 78 750 87 750

База отдыха «Лагуна», Паратунка:

2-местное, TWIN StdДополнительное место, TWIN StdДоплата за 1-местное
размещение, DBL Std		Для детей до 5 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN Std
196 500 131 250 84 560 78 750

База отдыха «Спутник», Паратунка:

2-местное, TWIN StdДоплата за 1-местное
размещение, DBL Std		Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN StdДля детей до 14 лет на доп. месте
211 350 73 425 78 750 143 250

Внимание! C июля по сентябрь тариф полупансион = завтрак + ужин.

База отдыха «Спутник-Камчатка», Паратунка:

2-местное, TWIN StdДоплата за 1-местное
размещение, TWIN Std		Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN StdДля детей до 14 лет на доп. месте, TWIN Superior
202 350 65 175 78 750 143 250

Внимание! C июля по сентябрь тариф полупансион = завтрак + ужин.

База отдыха «Кречет», Паратунка:

2-местное, TWIN StdДополнительное место, SUIT family (только в номерах категории «Семейный»)Доплата за 1-местное
размещение, DBL Std
184 350 110 550 66 825

Варианты проживания

Отель «Русский двор»

6 ночей

Отель «Русский двор» находится в Петропавловске-Камчатском, и имеет красивые виды на Авачинскую бухту и вулканы из окон.

В отеле предлагаются комфортабельные номера, оформленные в современном стиле и оснащенные удобствами для проживания: телевидением и телефоном, сейфом, чайным набором с чайником и кофемашиной. Санузел с душевой кабиной и феном, гостям предоставляются чистые полотенца и средства гигиены, гладильные принадлежности. В каждом варианте есть лоджия, где можно насладиться утренним кофе и полюбоваться видом на город и природу. На территории работает Wi-Fi, к которому можно подключиться бесплатно.

Питание организовывает ресторан отеля, где сервируется вкусный завтрак по системе «Шведский стол».

Для проведения мероприятий и конференций организован конференц-зал, а также доступны услуги факса / копирования.

Рядом с отелем находятся автобусная остановка, магазины и кафе, парк «Ручей Кирпичный» - в 2 км. Расстояние до аэропорта «Елизово» - 17,7 км.

Отель «Русский двор»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Ключотель»

6 ночей

Гостевой дом «Ключотель» расположен в Петропавловске-Камчатском. В 3-звездочном гостевом доме оборудована камера хранения багажа. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также круглосуточная стойка регистрации.

Во всех номерах гостевого дома с собственной ванной комнатой установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном, предоставляются постельное белье и полотенца. Каждый номер оснащен сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на море. В числе удобств также шкаф для одежды и чайник.

По утрам в гостевом доме «Ключотель» предлагают завтрак «шведский стол».

Гостиница «Ключотель»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Командор»

6 ночей

Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен рядом с центром Петропавловска-Камчатского — сердца Камчатского края. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, укомплектованная тапочками и халатами.

По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Гостиница «Командор»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Арсеньев»

6 ночей

В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием "Арсеньев". К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера представлены категориями двухместные "Стандарты" и "Полулюксы Сьюит". Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.

По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.

Заказав трансфер вы с комфортом доберетесь до аэропорта, дорога в пути занимает примерно 30 минут. Ближайшая достопримечательность к отелю это - Научный музей института вулканологии и сейсмологии.

Гостиница «Арсеньев»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха «Лагуна»

6 ночей

База отдыха «Голубая Лагуна» расположена в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.

Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.

К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.

База отдыха «Лагуна»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Спутник»

6 ночей

Гостиничный комплекс «Спутник» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.

Гостиница «Спутник»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Спутник-Камчатка»

6 ночей

Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.

Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».

Гостиница «Спутник-Камчатка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха «Кречет»

6 ночей

База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.

На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.

Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.

В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,8 км.

База отдыха «Кречет»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в г. Петропавловск-Камчатский или в санаторно-курортной зоне Паратунка
  • Питание, указанное в программе
  • Все экскурсии по программе, кроме опциональных
  • Все трансферы по программе
  • Услуги координатора
  • Услуги гидов
  • Разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Страховка (настоятельно рекомендуется)
  • Дополнительные экскурсии в дни 5, 6:сплав с рыбалкой по р. Быстрая: 13 150 руб./чел. автомобильно-пешеходный тур к горному массиву Вачкажец (1 день): 15 000 руб. / чел. в гости к коренным народам "Камчатки" (этно-центр "Эйвэт"/ "Снежные псы"): 11 500 руб. / чел. экскурсия на побережье Тихого океана (Халактырский пляж): 8 500 руб. / чел. доплата за морской круиз в бухту Русскую (10 часов): 8 000 руб. /чел. вертолетные экскурсии
  • Сплав с рыбалкой по р. Быстрая: 13 150 руб./чел
  • Автомобильно-пешеходный тур к горному массиву Вачкажец (1 день): 15 000 руб./чел
  • В гости к коренным народам "Камчатки" (этно-центр "Эйвэт"/ "Снежные псы"): 11 500 руб./чел
  • Экскурсия на побережье Тихого океана (Халактырский пляж): 8 500 руб./чел
  • Доплата за морской круиз в бухту Русскую (10 часов): 8 000 руб. /чел
  • Вертолетные экскурсии
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура, но мы настоятельно рекомендуем ее оформить.

Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе тура?
Очередность экскурсий в туре может меняться — по погодным условиям (в основном), по кол-ву чел-к в группе.
Всё очень подвижно, экскурсии не привязаны к датам и дням недели, поэтому график гибкий.
Есть ли возрастные ограничения на тур?

Минимальный возраст — 8 лет на пеших маршрутах, т. к. детки помладше могут устать, отказаться идти дальше. Но у нас часто путешествуют дети от 3 лет — решение брать с собой малышей и ответственность за них полностью на родителях.

По максимальному возрасту ограничений нет, главное, чтобы не было медицинских противопоказаний к путешествию (серьезные проблемы со спиной и давлением/сердцем — так как по пути к вулканам может трясти из-за бездорожья, а перепад высот в горах может повлиять на самочувствие).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

