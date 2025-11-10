Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прибытие в аэропорт г. Елизово.
Трансфер в гостиницу.
Отдых после перелета.
Питание: самостоятельно.
Знакомство с Камчаткой
Сбор группы в центре города.
Экскурсия в краеведческий музей или интерактивный музей «Вулканариум».
Лекция в музее.
Обзорный тур по историческим памятникам и местам боевой славы города.
Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – самостоятельно.
Подножие Авачинского вулкана
Выезд к подножию Авачинского вулкана (50 км, 2,5-3 ч.).
Прибытие на турбазу (750 м н. у. м.).
Пешая экскурсия на гору Верблюд (1250 м).
Любование панорамными видами соседних вулканов и бескрайних просторов Тихого океана.
Обед (ланч-бокс).
Трансфер в город.
Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – самостоятельно.
Морской круиз по Авачинской бухте
Встреча с группой в морском порту, посадка на катер.
Выход на экскурсию по Авачинской бухте и к памятнику природы – острову Старичков (5 ч).
Скалистые берега, обрамляющие бухту, населяют тысячи птиц, а на морских пляжах отдыхают и растят потомство кольчатые нерпы, тюлени и сивучи.
Нередко здесь можно встретить косаток.
Путешествие простирается до выхода из бухты в Тихий океан. Океаническая рыбалка.
Знакомство с морскими деликатесами – ежами, крабами и морскими звездами.
Обед на борту.
Возвращение в город.
Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – самостоятельно
Свободный день или дополнительные экскурсии
Свободный день или опциональные экскурсии на выбор (за доп. плату):
Опция 1: сплав с рыбалкой по р. Быстрая.
Опция 2: «В гости к коренным народам Камчатки».
Опция 3: экскурсия на побережье Тихого океана (Халактырский пляж).
Опция 4: автотур к горному массиву «Вачкажец».
Опция 5: вертолетно-пешеходные экскурсии с облетом южной группы вулканов/в Долину гейзеров/на Курильское озеро.
Обратите внимание, вертолетные экскурсии на Камчатке небезопасны. Об этом свидетельствуют авиационные хроники 2024 года и прошлых лет. Рекомендуем вам отказаться от полета и рассмотреть другие варианты дополнительных экскурсий.
Свободный день или дополнительные активности
Вылет домой
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок. Убытие.
Питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или на базе отдыха в Петропавловске-Камчатском/Паратунке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница «Русский Двор»:
|2-местное, TWIN Superior
|Доплата за 1-местное
размещение, DBL Superior
Дети до 4 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior
|Дети от 5 до 7 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior
176 700
|30 110
|78 750
|84 600
Гостиница «Ключотель»:
|2-местное, TWIN Std
|Дополнительное место, TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный»)
|Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std
|143 400
|125 850
|21 450
Гостиница «Командор»:
|2-местное, TWIN Std
|Дополнительное место. TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный»)
|Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std
|Для детей до 5 лет (без предоставления доп. спального места)
|144 750
|126 750
|37 125
|78 750
Гостиница «Арсеньев»:
|2-местное, TWIN Std
|Дополнительное место TWIN Superior (только в номерах категории «Комфорт»)
|Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std
|Для детей до 7 лет (без предоставления доп. спального места)
|На доп. месте для детей до 12 лет (только в номерах категории «Комфорт»)
|151 950
|124 050
|27 225
|78 750
|87 750
База отдыха «Лагуна», Паратунка:
|2-местное, TWIN Std
|Дополнительное место, TWIN Std
|Доплата за 1-местное
размещение, DBL Std
|Для детей до 5 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN Std
|196 500
|131 250
|84 560
|78 750
База отдыха «Спутник», Паратунка:
|2-местное, TWIN Std
|Доплата за 1-местное
размещение, DBL Std
|Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN Std
|Для детей до 14 лет на доп. месте
|211 350
|73 425
|78 750
|143 250
Внимание! C июля по сентябрь тариф полупансион = завтрак + ужин.
База отдыха «Спутник-Камчатка», Паратунка:
|2-местное, TWIN Std
|Доплата за 1-местное
размещение, TWIN Std
|Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN Std
|Для детей до 14 лет на доп. месте, TWIN Superior
|202 350
|65 175
|78 750
|143 250
Внимание! C июля по сентябрь тариф полупансион = завтрак + ужин.
База отдыха «Кречет», Паратунка:
|2-местное, TWIN Std
|Дополнительное место, SUIT family (только в номерах категории «Семейный»)
|Доплата за 1-местное
размещение, DBL Std
|184 350
|110 550
|66 825
Варианты проживания
Отель «Русский двор»
Отель «Русский двор» находится в Петропавловске-Камчатском, и имеет красивые виды на Авачинскую бухту и вулканы из окон.
В отеле предлагаются комфортабельные номера, оформленные в современном стиле и оснащенные удобствами для проживания: телевидением и телефоном, сейфом, чайным набором с чайником и кофемашиной. Санузел с душевой кабиной и феном, гостям предоставляются чистые полотенца и средства гигиены, гладильные принадлежности. В каждом варианте есть лоджия, где можно насладиться утренним кофе и полюбоваться видом на город и природу. На территории работает Wi-Fi, к которому можно подключиться бесплатно.
Питание организовывает ресторан отеля, где сервируется вкусный завтрак по системе «Шведский стол».
Для проведения мероприятий и конференций организован конференц-зал, а также доступны услуги факса / копирования.
Рядом с отелем находятся автобусная остановка, магазины и кафе, парк «Ручей Кирпичный» - в 2 км. Расстояние до аэропорта «Елизово» - 17,7 км.
Гостиница «Ключотель»
Гостевой дом «Ключотель» расположен в Петропавловске-Камчатском. В 3-звездочном гостевом доме оборудована камера хранения багажа. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также круглосуточная стойка регистрации.
Во всех номерах гостевого дома с собственной ванной комнатой установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном, предоставляются постельное белье и полотенца. Каждый номер оснащен сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на море. В числе удобств также шкаф для одежды и чайник.
По утрам в гостевом доме «Ключотель» предлагают завтрак «шведский стол».
Гостиница «Командор»
Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен рядом с центром Петропавловска-Камчатского — сердца Камчатского края. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, укомплектованная тапочками и халатами.
По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Гостиница «Арсеньев»
В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием "Арсеньев". К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера представлены категориями двухместные "Стандарты" и "Полулюксы Сьюит". Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.
По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.
Заказав трансфер вы с комфортом доберетесь до аэропорта, дорога в пути занимает примерно 30 минут. Ближайшая достопримечательность к отелю это - Научный музей института вулканологии и сейсмологии.
База отдыха «Лагуна»
База отдыха «Голубая Лагуна» расположена в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.
Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.
К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Гостиница «Спутник»
Гостиничный комплекс «Спутник» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
Гостиница «Спутник-Камчатка»
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.
Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».
База отдыха «Кречет»
База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.
На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.
Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.
В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в г. Петропавловск-Камчатский или в санаторно-курортной зоне Паратунка
- Питание, указанное в программе
- Все экскурсии по программе, кроме опциональных
- Все трансферы по программе
- Услуги координатора
- Услуги гидов
- Разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Страховка (настоятельно рекомендуется)
- Дополнительные экскурсии в дни 5, 6:сплав с рыбалкой по р. Быстрая: 13 150 руб./чел. автомобильно-пешеходный тур к горному массиву Вачкажец (1 день): 15 000 руб. / чел. в гости к коренным народам "Камчатки" (этно-центр "Эйвэт"/ "Снежные псы"): 11 500 руб. / чел. экскурсия на побережье Тихого океана (Халактырский пляж): 8 500 руб. / чел. доплата за морской круиз в бухту Русскую (10 часов): 8 000 руб. /чел. вертолетные экскурсии
- Сплав с рыбалкой по р. Быстрая: 13 150 руб./чел
- Автомобильно-пешеходный тур к горному массиву Вачкажец (1 день): 15 000 руб./чел
- В гости к коренным народам "Камчатки" (этно-центр "Эйвэт"/ "Снежные псы"): 11 500 руб./чел
- Экскурсия на побережье Тихого океана (Халактырский пляж): 8 500 руб./чел
- Доплата за морской круиз в бухту Русскую (10 часов): 8 000 руб. /чел
- Вертолетные экскурсии
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура, но мы настоятельно рекомендуем ее оформить.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе тура?
Есть ли возрастные ограничения на тур?
Минимальный возраст — 8 лет на пеших маршрутах, т. к. детки помладше могут устать, отказаться идти дальше. Но у нас часто путешествуют дети от 3 лет — решение брать с собой малышей и ответственность за них полностью на родителях.
По максимальному возрасту ограничений нет, главное, чтобы не было медицинских противопоказаний к путешествию (серьезные проблемы со спиной и давлением/сердцем — так как по пути к вулканам может трясти из-за бездорожья, а перепад высот в горах может повлиять на самочувствие).