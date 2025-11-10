Отель «Русский двор» находится в Петропавловске-Камчатском, и имеет красивые виды на Авачинскую бухту и вулканы из окон.

В отеле предлагаются комфортабельные номера, оформленные в современном стиле и оснащенные удобствами для проживания: телевидением и телефоном, сейфом, чайным набором с чайником и кофемашиной. Санузел с душевой кабиной и феном, гостям предоставляются чистые полотенца и средства гигиены, гладильные принадлежности. В каждом варианте есть лоджия, где можно насладиться утренним кофе и полюбоваться видом на город и природу. На территории работает Wi-Fi, к которому можно подключиться бесплатно.

Питание организовывает ресторан отеля, где сервируется вкусный завтрак по системе «Шведский стол».

Для проведения мероприятий и конференций организован конференц-зал, а также доступны услуги факса / копирования.

Рядом с отелем находятся автобусная остановка, магазины и кафе, парк «Ручей Кирпичный» - в 2 км. Расстояние до аэропорта «Елизово» - 17,7 км.