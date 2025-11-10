Мои заказы

Неповторимая Камчатка. Комфортный тур

Неповторимая Камчатка
Приглашаем Вас совершить незабываемое путешествие в бесконечно разнообразный природный мир Камчатки! Вы посетите места, расположенные недалеко друг от друга, но абсолютно различные по ландшафту, флоре и фауне.

Данный тур разработан специально
для тех, кто испытывает непреодолимую тягу к приключениям, но предпочитает путешествовать с комфортом без длительных переездов, сложных восхождений и ночевок в палатках.

Прекрасный выбор для семейных групп с детьми! Все предложенные экскурсии в туре проводятся каждый день в зависимости от погодных условий, Вы можете присоединиться к сборной группе в любой день в период с 10 июня по 10 октября. Экскурсии не привязаны к датам и дням недели, график гибкий.

Ближайшие даты:
9
июн13
июн17
июн21
июн25
июн29
июн3
июл

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в аэропорт г. Елизово.

Трансфер в гостиницу.

Отдых после перелета.

Питание: не включено.

Прибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день

Знакомство с Камчаткой

Сбор группы в центре города.

Экскурсия в краеведческий музей или интерактивный музей «Вулканариум».

Лекция в музее.

Обзорный тур по историческим памятникам и местам боевой славы города.

Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – не включены.

Знакомство с КамчаткойЗнакомство с КамчаткойЗнакомство с КамчаткойЗнакомство с Камчаткой
3 день

Подножие Авачинского вулкана

Выезд к подножию Авачинского вулкана (50 км, 2,5-3 ч.).

Прибытие на турбазу (750 м н. у. м.).

Пешая экскурсия на гору Верблюд (1250 м).

Гора Верблюд расположена на перевале между Авачинским и Корякским вулканами. По сути –это застывшие потоки лавы – результат извержений и движений земной коры.

Гора имеет две острые вершины, благодаря чему и получила свое название. Является геологическим памятником природы.

Любование панорамными видами соседних вулканов и бескрайних просторов Тихого океана.

Обед (ланч-бокс).

Трансфер в город.

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Подножие Авачинского вулканаПодножие Авачинского вулканаПодножие Авачинского вулканаПодножие Авачинского вулкана
4 день

Сплав с рыбалкой по реке Быстрая, термальные источники

Выезд на р. Быстрая (150 км, 2,5 ч.).

Прибытие. Легкий перекус (чай / кофе, сэндвичи).

Инструктаж по технике безопасности.

Посадка в рафты, выход на реку.

Чистые прозрачные воды полны ценных пород рыб. Нередко здесь можно увидеть медведя.

Рыбалка с рафтов и в местах остановок.

Горячий обед на берегу.

Окончание сплава.

Переезд в п. Малка.

Экскурсия к диким термальным лужам. Купание.

Трансфер в город.

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Сплав с рыбалкой по реке Быстрая, термальные источникиСплав с рыбалкой по реке Быстрая, термальные источникиСплав с рыбалкой по реке Быстрая, термальные источникиСплав с рыбалкой по реке Быстрая, термальные источники
5 день

В гости к коренным народам

Трансфер в этно-деревню и питомник ездовых собак.

Развлекательная программа (≈3,5 ч).

Знакомство с хозяином питомника – чемпионом легендарной гонки на собачьих упряжках «Берингия» и его обитателями.

Этническая часть программы включает в себя посещение традиционного жилища коренных народов Камчатки, знакомство с их бытом, верованиями и традициями, исполнение родовых песен и танцев.

Обед – угощение традиционными блюдами из рыбы, оленины, морепродуктов, местных трав.

Фотосессия в национальной одежде.

Проводы гостей.

Трансфер в город.

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

В гости к коренным народамВ гости к коренным народамВ гости к коренным народам
6 день

Автомобильно-пешеходный тур к горному массиву Вачкажец

Выезд к горному массиву Вачкажец.

В древности Вачкажец был единым вулканом, который в результате сильного извержения взорвался, что привело к его разделению на три основные четко выраженные части: гора Летняя Поперечная (1417 м), гора Вачкажцы (1500 м) и гора Вачкажец (1556 м).

Маршруты здесь довольно легкие и не занимают много времени, а дают возможность в полной мере насладиться красивейшими пейзажами.

Здесь также можно повстречать различных представителей животного мира Камчатки – белоплечих орланов в небе, любопытных горных сусликов, лис и даже бурого медведя.

Пешая экскурсия по вулканическому цирку и водопаду.

Обед (ланч-бокс).

Трансфер в город.

Питание: завтрак – в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Автомобильно-пешеходный тур к горному массиву ВачкажецАвтомобильно-пешеходный тур к горному массиву ВачкажецАвтомобильно-пешеходный тур к горному массиву ВачкажецАвтомобильно-пешеходный тур к горному массиву Вачкажец
7 день

Морской круиз по Авачинской бухте

Встреча с группой в морском порту, посадка на катер.

Выход на экскурсию по Авачинской бухте и к памятнику природы – острову Старичков (5 ч).

Скалистые берега, обрамляющие бухту, населяют тысячи птиц, а на морских пляжах отдыхают и растят потомство кольчатые нерпы, тюлени и сивучи.

Нередко здесь можно встретить косаток.

Путешествие простирается до выхода из бухты в Тихий океан.

Океаническая рыбалка.

Знакомство с морскими деликатесами – ежами, крабами и морскими звездами.

Обед на борту.

Возвращение в город.

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен

Морской круиз по Авачинской бухтеМорской круиз по Авачинской бухтеМорской круиз по Авачинской бухтеМорской круиз по Авачинской бухте
8 день

Свободный день для дополнительных экскурсий

В этот день Вы можете отдохнуть или выбрать одну из опциональных экскурсий за дополнительную плату:

  1. Экскурсия на побережье Тихого океана (Халактырский пляж): от 8 500 ₽/ чел.
  2. Доплата за морской круиз в бухту Русскую (10 часов): от 8 000 ₽/ чел.
  3. Вертолетные экскурсии с облетом южной группы вулканов/в Долину гейзеров/на Курильское озеро/к массиву Толбачик/на остров Шумшу.

Обратите внимание, вертолетные экскурсии на Камчатке небезопасны. Об этом свидетельствуют авиационные хроники 2024 года и прошлых лет. Рекомендуем вам отказаться от полета и рассмотреть другие варианты дополнительных экскурсий.

Свободный день для дополнительных экскурсийСвободный день для дополнительных экскурсийСвободный день для дополнительных экскурсийСвободный день для дополнительных экскурсий
10 день

Вылет домой

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок. Убытие.

Питание: завтрак в гостинице

Вылет домой
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или на базе отдыха в Петропавловске-Камчатском/Паратунке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «Русский Двор»:

2-местное, TWIN SuperiorДоплата за 1-местное
размещение, DBL Superior

Дети до 4 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior

Дети от 5 до 7 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior

288 675

45 160147 000 155 775

Гостиница «Ключотель»:

2-местное, TWIN StdДополнительное место, TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный»)Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std
238 725 212 400 32 175

Гостиница «Командор»:

2-местное, TWIN StdДополнительное место. TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный»)Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std		Для детей до 5 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN Std
240 75055 68051 975 147 000

Гостиница «Арсеньев»:

2-местное, TWIN StdДополнительное место TWIN Superior (только в номерах категории «Комфорт»)Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std		Для детей до 7 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN StdНа доп. месте для детей до 12 лет (только в номерах категории «Комфорт»), TWIN Superior
251 550 209 700 40 830147 000 160 500

База отдыха «Лагуна», Паратунка:

2-местное, TWIN StdДополнительное место, TWIN StdДоплата за 1-местное
размещение, DBL Std		Для детей до 5 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN Std
318 375 220 500 126 840 147 000

База отдыха «Спутник», Паратунка:

2-местное, TWIN StdДоплата за 1-местное
размещение, DBL Std		Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN StdДля детей до 14 лет на доп. месте, TWIN Std
340 650 110 130 147 000 246 000

Внимание! C июля по сентябрь тариф полупансион = завтрак + ужин.

База отдыха «Спутник-Камчатка», Паратунка:

2-местное, TWIN StdДоплата за 1-местное
размещение, DBL Std		Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN StdДля детей до 14 лет на доп. месте, TWIN Superior
327 150 97 760 147 000 246 000

Внимание! C июля по сентябрь тариф полупансион = завтрак + ужин.

База отдыха «Кречет», Паратунка:

2-местное, TWIN StdДополнительное место, SUIT family (только в номерах категории «Семейный»)Доплата за 1-местное
размещение, DBL Std
300 150 189 450 100 230

Варианты проживания

Отель «Русский двор»

9 ночей

Отель «Русский двор» находится в Петропавловске-Камчатском, и имеет красивые виды на Авачинскую бухту и вулканы из окон.

В отеле предлагаются комфортабельные номера, оформленные в современном стиле и оснащенные удобствами для проживания: телевидением и телефоном, сейфом, чайным набором с чайником и кофемашиной. Санузел с душевой кабиной и феном, гостям предоставляются чистые полотенца и средства гигиены, гладильные принадлежности. В каждом варианте есть лоджия, где можно насладиться утренним кофе и полюбоваться видом на город и природу. На территории работает Wi-Fi, к которому можно подключиться бесплатно.

Питание организовывает ресторан отеля, где сервируется вкусный завтрак по системе «Шведский стол».

Для проведения мероприятий и конференций организован конференц-зал, а также доступны услуги факса / копирования.

Рядом с отелем находятся автобусная остановка, магазины и кафе, парк «Ручей Кирпичный» - в 2 км. Расстояние до аэропорта «Елизово» - 17,7 км.

Отель «Русский двор»Отель «Русский двор»Отель «Русский двор»Отель «Русский двор»Отель «Русский двор»
Гостиница «Ключотель»

9 ночей

Гостевой дом «Ключотель» расположен в Петропавловске-Камчатском. В 3-звездочном гостевом доме оборудована камера хранения багажа. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также круглосуточная стойка регистрации.

Во всех номерах гостевого дома с собственной ванной комнатой установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном, предоставляются постельное белье и полотенца. Каждый номер оснащен сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на море. В числе удобств также шкаф для одежды и чайник.

По утрам в гостевом доме «Ключотель» предлагают завтрак «шведский стол».

Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»
Гостиница «Командор»

9 ночей

Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен рядом с центром Петропавловска-Камчатского — сердца Камчатского края. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, укомплектованная тапочками и халатами.

По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»
Гостиница «Арсеньев»

9 ночей

В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием "Арсеньев". К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера представлены категориями двухместные "Стандарты" и "Полулюксы Сьюит". Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.

По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.

Заказав трансфер вы с комфортом доберетесь до аэропорта, дорога в пути занимает примерно 30 минут. Ближайшая достопримечательность к отелю это - Научный музей института вулканологии и сейсмологии.

Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»
База отдыха «Лагуна»

9 ночей

База отдыха «Голубая Лагуна» расположена в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.

Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.

К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.

База отдыха «Лагуна»База отдыха «Лагуна»База отдыха «Лагуна»База отдыха «Лагуна»База отдыха «Лагуна»База отдыха «Лагуна»База отдыха «Лагуна»
Гостиница «Спутник»

9 ночей

Гостиничный комплекс «Спутник» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.

Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»
Гостиница «Спутник-Камчатка»

9 ночей

Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.

Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».

Гостиница «Спутник-Камчатка»Гостиница «Спутник-Камчатка»Гостиница «Спутник-Камчатка»
База отдыха «Кречет»

9 ночей

База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.

На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.

Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.

В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,8 км.

База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в г. Петропавловск-Камчатский или в санаторно-курортной зоне Паратунка
  • Питание, указанное в программе
  • Все экскурсии по программе, кроме опциональных
  • Все трансферы по программе
  • Услуги координатора
  • Услуги гидов
  • Разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Страховка (настоятельно рекомендуется)
  • Дополнительные экскурсии в дни 8, 9 (уточняйте цены при бронировании):экскурсия на побережье Тихого океана (Халактырский пляж): от 8 500 руб./чел. доплата за морской круиз в бухту Русскую (10 часов): от 8 000 руб. / чел. вертолетные экскурсии
  • Экскурсия на побережье Тихого океана (Халактырский пляж): от 8 500 руб./чел
  • Доплата за морской круиз в бухту Русскую (10 часов): от 8 000 руб./чел
  • Вертолетные экскурсии
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура, но мы настоятельно рекомендуем ее оформить.

Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе тура?
Очередность экскурсий в туре может меняться — по погодным условиям (в основном), по кол-ву чел-к в группе.
Всё очень подвижно, экскурсии не привязаны к датам и дням недели, поэтому график гибкий.
Есть ли возрастные ограничения на тур?

Минимальный возраст — 8 лет на пеших маршрутах, т. к. детки помладше могут устать, отказаться идти дальше. Но у нас часто путешествуют дети от 3 лет — решение брать с собой малышей и ответственность за них полностью на родителях.

По максимальному возрасту ограничений нет, главное, чтобы не было медицинских противопоказаний к путешествию (серьезные проблемы со спиной и давлением/сердцем — так как по пути к вулканам может трясти из-за бездорожья, а перепад высот в горах может повлиять на самочувствие).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

