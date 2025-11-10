6 день

Автомобильно-пешеходный тур к горному массиву Вачкажец

Выезд к горному массиву Вачкажец.

В древности Вачкажец был единым вулканом, который в результате сильного извержения взорвался, что привело к его разделению на три основные четко выраженные части: гора Летняя Поперечная (1417 м), гора Вачкажцы (1500 м) и гора Вачкажец (1556 м).

Маршруты здесь довольно легкие и не занимают много времени, а дают возможность в полной мере насладиться красивейшими пейзажами.

Здесь также можно повстречать различных представителей животного мира Камчатки – белоплечих орланов в небе, любопытных горных сусликов, лис и даже бурого медведя.

Пешая экскурсия по вулканическому цирку и водопаду.

Обед (ланч-бокс).

Трансфер в город.

Питание: завтрак – в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160