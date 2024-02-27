Экскурсионные туры на 10 дней по Петропавловску-Камчатскому

Найдено 8 туров в категории «Туры на 10 дней» в Петропавловске-Камчатском, цены от 89 000 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вода и пламя на просторах Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000 за человека
Открытие Камчатки за 10 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800 за человека
Камчатка: косатки и медведи
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатка: косатки и медведи
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
30 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 220 000 за человека
Путешествие на космическую Камчатку
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
8 сен в 10:00
от 390 000 за человека
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000 за человека
Камчатские вулканы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
145000140 000 за человека
Осенние контрасты Камчатки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000 за человека
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
11 июля в 10:00
21 июля в 10:00
139 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Сахалин и Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Путешествие на космическую Камчатку
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
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    оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Сахалин и Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • А
    Анна
    26 ноября 2023
    Открытие Камчатки за 10 дней
    Одна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропорту, гостиница, экскурсии. Гиды на Камчатке самые лучшие! Осенью камчатка особенно красива!
    Одна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропорту
  • Ю
    Юлия
    10 ноября 2023
    Осенние контрасты Камчатки
    Тур нам очень понравился и оставил только приятные воспоминания, даже не смотря на проливной дождь в течение 3х дней на
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    сплаве по реке! Успели застать все времена года на Камчатке, в том числе и зиму, но снег быстро растаял и снова вышло солнце. Морская прогулка впечатлила появлением кита и касаток, а также сивучей. И конечно же дегустацией краба. Но самое впечатлительное это природа с её необычайными пейзажами! Это что то не вероятное! Халактырский пляж с его чёрным песком и Тихим океаном стал нашим любимым местом, куда мы вернулись уже после окончания тура и просто сидели на берегу и наслаждались шумом океана!

  • Е
    Екатерина
    9 октября 2023
    Открытие Камчатки за 10 дней
    Тур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну из вертолетных экскурсий - желающих
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    очень много, на месте можно не попасть. Мы с дочкой летали на Курильское озеро - видели в двух метрах медведицу с медвежатами и очень много медведей на берегу, когда плавали на катере по озеру. С погодой очень повезло - только в один день хмурилась погода и поморосил дождь. Остальные дни были солнечными. Но учитывайте, что лето на Камчатке очень короткое и прохладное - вещи обязательно берите согласно списку. Морскую прогулку на третий день мы удлинили на 10ч - посчастливилось увидеть косаток, морских львов и даже хвост кита)). Те, кто плыл 5ч - не видели… На сплаве в лодке (6чел) нас сопровождал замечательный парень Максим - пока мы плыли и забрасывали спиннинг, рассказывал случаи с медведями, развлекал, тащил нашу лодку в протоки реки, чтобы у нас было больше впечатлений. Самый тяжелый день - восхождение на вулкан Горелый - 3ч наверх (мне 57, было тяжеловато), но оно того стоило - замечательное бирюзовое озеро в кратере, плюс мы гуляли по кромке наверху и обозревали соседний кратер и встретили лису)) Дачные термальные источники бурлили вовсю, извергая грязь. Горный массив Вачкажец с сочной зеленью напомнил мне долину Грига в Норвегии. Ну и забраться на гору Верблюд после Горелого было легко и просто.

    Тур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну из
  • М
    Марина
    3 октября 2023
    Открытие Камчатки за 10 дней
    Спасибо за отдых! Все было чудесно! Тур хорошо организован! Камчатка прекрасна!
    Спасибо за отдых! Все было чудесно! Тур хорошо организован! Камчатка прекрасна!Спасибо за отдых! Все было чудесно! Тур хорошо организован! Камчатка прекрасна!Спасибо за отдых! Все было чудесно! Тур хорошо организован! Камчатка прекрасна!
  • И
    Ирина
    25 сентября 2023
    Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
    Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в Камчатку, в этот прекрасный край. И надеемся, что обязательно вернемся туда снова.
    Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в
  • А
    Анастасия
    24 сентября 2023
    Путешествие на космическую Камчатку
    Добрый день! Я осталась в восторге от данной поездки и тура Космическая Камчатка. Яркие впечатления, дикая красивейшая природа, вулканы, гейзеры, вертолеты,
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    наблюдать за животными в естественной среде обитания, три дня в Тихом океане без сотовой связи, достойный сервис Камчатки фрирайд - ребята держат высокую планку - молодцы, роскошная погода - четкое попадание в то, что я хотела.

  • Б
    Багдасаров
    16 сентября 2023
    Осенние контрасты Камчатки
    Благодарим за организацию нашего путешествия на потрясающую Камчатку! Это незабываемо! Несмотря на все трудности походных условий, полученные впечатления и эмоции заряжают такой энергетикой и добротой, что хочется возвращаться сюда снова и снова! Камчатка навсегда в наших сердцах!

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Туры на 10 дней»

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  1. Вода и пламя на просторах Камчатки
  2. Открытие Камчатки за 10 дней
  3. Камчатка: косатки и медведи
  4. Путешествие на космическую Камчатку
  5. Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
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