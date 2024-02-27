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Авторский тур
10 дней
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Камчатка: косатки и медведи
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
30 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 220 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
8 сен в 10:00
от 390 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
145000140 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
11 июля в 10:00
21 июля в 10:00
139 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Сахалин и Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаковСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ЮЮлия10 января 2024Сахалин и Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаковОгромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ААнна26 ноября 2023Одна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропорту, гостиница, экскурсии. Гиды на Камчатке самые лучшие! Осенью камчатка особенно красива!
- ЮЮлия10 ноября 2023Тур нам очень понравился и оставил только приятные воспоминания, даже не смотря на проливной дождь в течение 3х дней на
- ЕЕкатерина9 октября 2023Тур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну из вертолетных экскурсий - желающих
- ММарина3 октября 2023Спасибо за отдых! Все было чудесно! Тур хорошо организован! Камчатка прекрасна!
- ИИрина25 сентября 2023Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в Камчатку, в этот прекрасный край. И надеемся, что обязательно вернемся туда снова.
- ААнастасия24 сентября 2023Добрый день! Я осталась в восторге от данной поездки и тура Космическая Камчатка. Яркие впечатления, дикая красивейшая природа, вулканы, гейзеры, вертолеты,
- ББагдасаров16 сентября 2023Благодарим за организацию нашего путешествия на потрясающую Камчатку! Это незабываемо! Несмотря на все трудности походных условий, полученные впечатления и эмоции заряжают такой энергетикой и добротой, что хочется возвращаться сюда снова и снова! Камчатка навсегда в наших сердцах!
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Туры на 10 дней»
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