1 день

Прибытие на Камчатку, поездка на Халактырский пляж, пикник

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча в аэропорту и трансфер в гостевой дом.

После заселения в номера вас ждет поездка на Халактырский пляж, где пройдёт небольшой пикник с камчатскими деликатесами.

Халактырский пляж — это пляж на берегу Тихого океана, который расположен вблизи г. Петропавловска-Камчатского.

Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.

Ужин, отдых в гостевом доме.

