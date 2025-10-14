Сквозь часовые пояса, со
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку, поездка на Халактырский пляж, пикник
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча в аэропорту и трансфер в гостевой дом.
После заселения в номера вас ждет поездка на Халактырский пляж, где пройдёт небольшой пикник с камчатскими деликатесами.
Халактырский пляж — это пляж на берегу Тихого океана, который расположен вблизи г. Петропавловска-Камчатского.
Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.
Ужин, отдых в гостевом доме.
Морская прогулка в бухту Русскую, наблюдение за косатками
После завтрака трансфер отвезет вас в морской порт, где вы подниметесь на катер, пройдёт инструктаж и выйдете в открытый океан.
Сегодня вас ждет переход в бухту Русская, который занимает около 6 часов.
Маршрут проходит мимо скал Три брата, острова Старичков, бухт Безымянная, Большая и Малая Саранная, Саботажная.
Смотрите в оба! Ведь прямо по курсу могут быть косатки и киты!
К обеду катер войдет в воды бухты Русской, протяженность которой около 8 км.
Обед пройдёт на борту судна.
После небольшого отдыха в бухте, вы пойдёте в обратный путь.
Ужин в гостевом доме.
Джип-тур по осеннему лесу в горном массиве Вачкажец
После завтрака выезжаем из города.
Сегодня вы увидите горный массив Вачкажец, его высочайшую точку — конусообразную вершину по форме напоминающую вулкан (1556 м), водопады и горные цирки, а также озеро с необычайно прозрачной водой — Тахколоч.
После трекинга спуститесь к озеру, где и пообедаете.
Возвращение в гостевой дом.
Ужин, отдых.
Прогулка на квадроциклах у Авачинского вулкана
Завтрак и переезд к месту стоянки квадроциклов.
Сегодня вам предстоит прогулка у самого подножья вулканов, вы увидите их во всей красе, почувствуете мощь земли, смешанную с ревущим двигателем квадроцикла.
После катания вы пообедаете на Авачинском перевале с панорамным видом на Петропавловск-Камчатский, Елизово и вулканы.
Возвращение в гостевой дом, ужин.
Свободный/запасной день на случай непогоды
Завтрак. Свободный день для отдыха/запасной день на случай непогоды.
В этот день возможны дополнительные экскурсии (полёт в Долину гейзеров, уроки сёрфинга и пр.).
Ужин и ночь в гостевом доме.
В поисках медведей на озере Толмачёва
Завтрак и переезд на озеро Толмачева. Дорога в одну сторону занимает не менее 3 часов.
Частично она проходит через ягодные поля, на которых зачастую можно наблюдать медведей.
Наш лагерь находится прямо на берегу озера Толмачева.
Вы совершите прогулку на моторной лодке по акватории озера до противоположного берега, куда редко добираются люди. Именно поэтому медведи чувствуют себя здесь в безопасности и приходят кормиться вкусной ягодой.
Пообедав в уютном домике на берегу озера, прогуляетесь к маару. Около 4600 лет назад здесь произошло извержение, оставив после себя плоскодонные кратеры, в которых образовались озёра.
После будете выдвигаться в обратный путь, посетив термальные бассейны.
Возвращение в город, ужин в гостевом доме.
Вылет домой
Завтрак.
Трансфер в аэропорт с остановкой на рыбном рынке и в сувенирной лавке.
Проживание
Тур предусматривает 2-местное размещение в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека — 168 000 рублей.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом «Bay house»
Уютный гостевой дом с видом на Авачинскую бухту, расположенный вблизи центра города.
Был спроектирован и построен командой Kamchatka freeride community в 2016 году.
Команда Bay House работает для того, чтобы ваш отдых на Камчатке прошёл максимально комфортно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт
- Все трансферы по программе
- Работа гидов на маршрутах, координаторов, экскурсоводов
- Проживание: двухместное размещение в гостевом доме
- Питание: завтраки, ужины, обед в первый день, обеды на маршрутах
- Фрахт катамарана и джипов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обеды в свободные дни
- Активности в свободные дни
- Медицинская страховка
- Доплата для нерезидентов РФ (оформление документов, англоговорящий гид и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для путешествия по Камчатке летом рекомендуем брать с собой легкую и удобную одежду, которая защитит от сильного ветра и дождя.
Список вещей:
- Ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем).
- Удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре.
- Флисовая куртка или свитер.
- Легкая пуховая жилетка/куртка.
- Пара футболок.
- Нижнее белье. Термобелье в том числе.
- Головной убор (кепка/панама и шапка).
- Носки (несколько пар).
- Легкие флисовые перчатки.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
- Прочные ботинки с жесткой подошвой, достаточно высокие. чтобы хорошо фиксировать стопу. удобно разношенные.
- Спортивные тапочки или кроссовки.
Также не забудьте взять с собой средства индивидуальной гигиены, репеллент от насекомых и лекарства от укачивания (на дни морского путешествия).
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли все то же самое, но не на джипе, а на городской машине?
Специфика Камчатки состоит в том, что все самое интересное и красивое находится далеко за бездорожьем. 80 км на карте в реальности может преодолеть далеко не каждый опытный водитель и не всякая подготовленная машина.
Здесь только часть пути пролегает по дороге, остальное — это точное понимание направления, уверенное использование возможностей своей техники, знание мельчайших нюансов и изменений на сегодняшний день: снежник над рекой может оттаять, например, за один день.
Опытный гид-водитель обратит внимание на маленькую новую трещинку в нем, а новичок на этой дороге — нет и провалится. А по пути нужно преодолевать и снежники, резкие подъемы и спуски, русла сухих речек и броды, проезжать по глубокой колее.
Часто и подготовленным для таких препятствий машинам нужна дополнительная помощь — выручает лебедка, лопата и владение ситуацией.
Поэтому на простой городской машине вы можете ездить просто по городу и на Халактырский пляж летом, если туда отгрейдировали дорогу. Во все джип-туры нужна подготовленная техника и опытный водитель.
А можно приехать раньше начала программы?
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
Какая у вас разница во времени?
С Москвой +9 часов. То есть, если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?
Мы включили в стоимость программы все основные затраты — размещение в отелях, питание, трансферы и наше сопровождение. Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте. Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки.
Какие есть дополнительные экскурсии?
В программе: три посадки вертолета, обед, купание в горячих источниках.
от 105 000 ₽/чел.
от 8 500 ₽/чел.
В программе: три посадки вертолёта, обед, купание в горячих источниках.
от 105 000 ₽/чел.
от 1 500 ₽/чел.
от 15 000 ₽/чел.
Как правильно купить авиабилеты на программу?
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой.
Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.
Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее.
Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе — из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.
Последний день программы — это день вылета.
Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
Что важно знать?
- очередность дней программы может меняться;
- распределение участников по отелям определяется организаторами.
Есть ли на Камчатке комары, мошка и клещи?
Сезон комаров и мошки на Камчатке начинается в июне и длится примерно до конца июля. В августе насекомые также есть, но их становится гораздо меньше, чем в начале сезона. В сентябре практически не досаждают.
В основном, насекомые наиболее активны вблизи рек и озёр. Высоко в горах, при восхождении или во время морских прогулок их практически нет, т. к. ветер делает своё дело.
В Петропавловске-Камчатском и Елизове ситуация с комарами, мошками, слепнями и пр. спокойнее, чем в других районах.
Большая часть комаров обитает в центральной части Камчатки, также там может попасться и клещ (эти виды насекомых завозные, не являются эндемиками полуострова).
- спреи линейки Gardex;
- репеллентно-инсектицидная линейка средств Дэта;
- москитные сетки (актуальны для многодневных походов).