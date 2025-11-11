1 день

Встреча группы. Переезд к Пиначевскому кордону

Встреча прилетевших ребят в аэропорту. Доставка к началу тропы в п. Пиначево.

Ставим лагерь на кордоне. Берём купальники и идём купаться.

Зеленовские Озерки — радоновые лечебные ванны. Состав воды богат всеми элементами таблицы Мендлеева. Вода способствует восстановлению опорно-двигательного аппарата. Лечит многие болезни и недуги. В городской поликлинике даже выписывают направления на регулярные посещения этих ванн.

Греемся и ныряем в ледяное озеро, которое рядом с горячими источниками. Озеро — родник, никогда не замерзает. Вода чудесным образом освежает и закаляет дух перед походом!

Ночёвка на природе. Вечер знакомств у костра.

горячие источники;

27 км едем;

обед, ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160