Здесь, как на подбор, собраны все камчатские чудеса: действующие и потухшие вулканы, целебные горячие источники, изобилие даров камчатского
Программа тура по дням
Встреча группы. Переезд к Пиначевскому кордону
Встреча прилетевших ребят в аэропорту. Доставка к началу тропы в п. Пиначево.
Ставим лагерь на кордоне. Берём купальники и идём купаться.
Зеленовские Озерки — радоновые лечебные ванны. Состав воды богат всеми элементами таблицы Мендлеева. Вода способствует восстановлению опорно-двигательного аппарата. Лечит многие болезни и недуги. В городской поликлинике даже выписывают направления на регулярные посещения этих ванн.
Греемся и ныряем в ледяное озеро, которое рядом с горячими источниками. Озеро — родник, никогда не замерзает. Вода чудесным образом освежает и закаляет дух перед походом!
Ночёвка на природе. Вечер знакомств у костра.
- горячие источники;
- 27 км едем;
- обед, ужин.
Переход к Семеновскому кордону
Переход с рюкзаком — 17 км. От кордона Пиначевский начинается наиболее популярная и относительно несложная обустроенная тропа, где установлена резная деревянная арка, обозначающая вход в природный парк.
Ранний выход в сторону Налычево. Задача минимум — пройти до Семёновского кордона. Высота — 850 м над уровнем моря.
Будем шумно идти по лесу, ведь наш путь проходит по знаменитому камчатскому высокотравью, а там нередко можно встретить и медведя. Одеваем обязательно одежду с длинным рукавом, так как одним из часто встречающихся растений является борщевик.
- 17 км пешком;
- завтрак, перекус, ужин;
- 380 м набор высоты.
Переход к Центральному кордону
Переход с рюкзаком — 22 км.
Встаем пораньше и уходим с Семёновского кордона. Нас ждет переход через Пиначевский перевал (высота 1160 м) в Центральный кордон Налычево (общее расстояние 24 км от Семёновского кордона).
Тропа проходит через типичный для Камчатки каменноберезовый лес и знаменитое высокотравье. Поднявшись по цветущим горным тундрам на Пиначевский перевал, мы увидим панораму Налычевской долины, окруженную, как крепостными стенами, вулканическими хребтами.
Спустившись с крутого перевала, мы пройдем по тропе через белоберезовый лес, и выйдем к центральной базе парка «Налычево». Разбиваем палаточный городок на реке Жёлтой (1 км от Центрального кордона).
- 22 км пешком;
- завтрак, перекус, ужин;
- 750 м набор высоты;
- горячие источники.
Переход на Таловские горячие источники
Переход на Таловские горячие источники (с рюкзаком — 12 км), наиболее легкий для туристов. Но мы будем идти слегка загруженные продуктами на три дня.
Маршрут проходит через долины рек Жёлтая и Шайбная и небольшой перевал Малыш высотой всего 500 метров.
Перед началом пути — заход на озеро Бабье, в котором можно поплавать. Глубина озера 2-3 метра. Вода терпимо прохладная, к вечеру хорошо прогревается солнцем.
После обеда стираемся, купаемся — полуднёвка. Вечер у Таловских источников. Купание и отдых в лечебных водах.
- 12 км пешком;
- завтрак, обед, ужин;
- горячие источники.
Вулкан Дзензур
Вулкан Дзензур (25 км, без рюкзаков). Налегке (без палаток и вещей) идём вверх по р. Желоб. По пути — фотосессия у безымянного водопада.
Дойдём до фумаролы в кратере вулкана Дзензур и вернёмся в лагерь. Тропа пролегает у подножия вулкана Дзензур — разрушенный вулканический массив высотой 2155 метров.
В юго-восточной части вулкана в старом кратере с сильным шумом вырывается фумарола, которая образует паровое облако. Фумарола — выброс энергии из-под земли. Чаще всего сопровождается сероводородными брызгами с горячей водой.
- 25 км пешком;
- горячие источники;
- завтрак, перекус, ужин.
Днёвка: купаемся, отдыхаем
Днёвка на Таловском кордоне. В этот день, если останутся силы после насыщенных первых дней похода, прогуляемся налегке к останкам самолета ЯК-28 (всего 6 км налегке в одну сторону, радиально).
Самолёт ЯК-28 потерпел крушение в 60 годах. Интересно, что он упал практически неповреждённым. Радиус разброса деталей — около 30 метров. Полазаем по крыльям, покрутим шасси и даже можно сделать чудо кадр в бывшей кабине самолёта.
На обратном пути остановимся на ягодной поляне. После обеда стираемся, загораем, купаемся, восстанавливаемся.
- завтрак, обед, ужин;
- горячие источники.
Переход с Таловских источников на Центральный кордон
С рюкзаком 12 км. Возвращение с Таловских до Центрального кордона, лагерь там же на Жёлтой речке. По пути зайдем на Краеведческие источники (5 км от Таловских).
Прогулка по окрестностям Центрального кордона. Посетим местный музей. Вечером — купание в горячих лужах Центрального кордона.
- 12 км пешком;
- горячие источники.
Переход в сторону Авачинского перевала. Аагские нарзаны
Переход с рюкзаком (20-22 км). Ранний выход (6:30) с Центрального кордона в сторону Авачинского перевала. По пути заходим на Аагские нарзаны (12 км) и водопад на реке Шумной.
Аагские (Чистинские) нарзаны — холодные минеральные источники. Расположены на горной тундре, с которой открывается вид на грандиозные действующие и потухшие вулканы — Корякский, Арик, Ааг.
Для удобства туристов над источниками построен домик. Вода источников приятна на вкус, по составу они близки к кавказским нарзанам. Она сильно газонасыщенная, кисловатая и приятная на вкус, содержит очень много железа. Такой тип воды вообще уникален.
Путь — 20-22 км. Ночуем у подножия Корякского вулкана. Шлаковая пустыня удивительно красива и не оставит равнодушным никого.
- 22 км пешком;
- завтрак, перекус, ужин.
Переход к Авачинскому кордону
Переход с рюкзаком — 20 км. Переход через Авачинский перевал к подножию одноименного вулкана. Один из самых красивых маршрутов. Это надо видеть. Нечего сказать.
Тропы нет во многих местах. По пути пересекаем несколько рек и много ручьёв. Броды будут! Неопасные, но трудоёмкие. Обязательно будем прыгать с рюкзаком по камням через реку и строить переходы, таская камни в реку.
- 20 км пешком;
- завтрак, перекус, ужин.
Восхождение на Авачинский вулкан
Сегодня у нас восхождение на Авачинский вулкан (расстояние — 15-16 км, набор высоты — 1900 м).
Выходим ранним утром (6:30). Долгий и приятный подъём в гору займёт около 4-6 часов. Прогулка по вершине, изучение кратера действующего вулкана. Спуск с вулкана по шлаковым выбросам.
Высота Авачинского вулкана — 2741 м. Авачинский вулкан постоянно проявляет активность: одно из последних извержений было в феврале 1991 года, ярко-красные лавовые потоки были видны даже из г. Петропавловска-Камчатского.
Сейчас в кратере вулкана лава до сих пор не остыла, чувствуется серный газ, и постоянно действующие фумаролы поднимаются вверх. В лагере обитают милые зверьки — камчатские суслики. Похожи на земляных белок, но зовём мы их евражками! Эти штуковины едят вкусности с рук. Но нужно помнить об их прожорливости. Иначе в тарелку к вам могут залезть.
- высота 2741 м;
- 1900 м набор высоты;
- душ за доп. плату.
Тихий океан и возвращение в город
С утра — сбор лагеря. До новых встреч, Авача. Двигаем к побережью.
Тихий океан совсем не тихий. Он могуч и шумен. Шум волн. Солёный запах свободы. Холодная стихия. Огромный пляж чёрного вулканического песка. С визгом бежим в океан и купаемся!
После обеда — прогулка на скалу, откуда открывается вид на океан, город, вулканы. День релакса после похода. Океан восполнит ваши потерянные силы.
Возвращаемся в город. Ночевка в хостеле (ужин не входит в стоимость).
- Тихий океан;
- 80 км едем;
- хостел.
Окончание похода
Прощаемся с новыми друзьями и Камчаткой… До новых встреч!
Трансфер в аэропорт не включен в стоимость похода.
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Палатки, проживание в домиках на Центральном кордоне (2 ночи), в домиках на Авачинском кордоне (2 ночи), в хостеле в Петропавловске-Камчатском (1 ночь).
Варианты проживания
Палатка
Домики на Авачинском кордоне
Домики на Центральном кордоне
Хостел в Петропавловске-Камчатском
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Двух-/трёхразовое питание на маршруте
- Перекусы на маршруте (в дни, когда не предусмотрен обед)
- Трансферы по маршруту, а именно: аэропорт Петропавловск-Камчатский - Пиначевский кордон Авачинский кордон - Халктырский пляж Халактырский пляж - хостел в Петропавловск-Камчатском
- Фальшфейры, сигнал охотника
- Плата за посещение природного парка
- Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, пилы, топоры, посуда для приготовления пищи, газ, групповая аптечка)
- Услуги инструкторов
- Страховка от несчастного случая (сумма покрытия 300 тыс. руб.)
- Проживание в домиках на Центральном кордоне (2 ночи)
- Проживание в домиках на Авачинском кордоне (2 ночи)
- Проживание в хостеле в Петропавловске-Камчатском (1 ночь)
- Посещение лечебно-оздоровительного комплекса Зеленовские озерки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка (можем доставить к старту похода, доставка оплачивается дополнительно)
- Баня на Авачинском кордоне (по желанию)
- Любые личные расходы
- Все расходы, связанные с вынужденным изменением программы и форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л мужчины, 70 л женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5 С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки рабочие;
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- пуховый жилет;
- платье.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- часы наручные;
- фотоаппарат;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- свисток.
Рекомендуем добавить:
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- пуховка (теплая куртка);
- часы наручные;
- фотоаппарат;
- телефон.
Какая погода будет?
Вторая половина июля, а также август и сентябрь, бесспорно, лучшее время для пешеходных путешествий по Камчатке. Август — самый теплый месяц на полуострове. Ну, а в сентябре на Камчатке — золотая осень, буйство красок и цветов!
Средняя температура в августе достигает отметки 14-15 градусов по Цельсию, а в сентябре — уже 10-11 градусов тепла.
Камчатка — край суровый, погода здесь плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно и «плавиться» от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер.
Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью. Все это должно не отпугивать туриста, а лишь предупредить его более качественно, осознанно подойти к выбору личного снаряжения и экипировки, чтобы погодные сюрпризы не помешали прочувствовать всю красоту Камчатки.
Будет ли возможность зарядить телефон, фото-/видеоаппаратуру?
Поход по природному парку Налычево автономный, поэтому не стоит рассчитывать на свободный доступ к электричеству. Однако, будет возможность зарядить технику на территории приюта «Авачинский» у подножья одноименного вулкана (за дополнительную плату, в предпоследние дни похода), в хостеле (в последнюю ночь), воспользоваться автомобильной зарядкой при переездах в вахтовках (в последние два дня).
Правильное решение — запастись портативными внешними аккумуляторами, чтобы не лишиться возможности запечатлеть свой отдых.
Можно ли будет искупаться в океане?
Можно и даже нужно! Или Вы каждый день ныряете в Тихий океан?! Мероприятие это, конечно, для закаленных, свежая соленая волна бодрит тело и дух, но оно того точно стоит! Поездка на океан будет в одиннадцатый день похода.
Будет ли на маршруте связь?
Связь на Камчатке есть только в городах и поселках. На вулканах и активной части похода связи практически не будет. Исключение — приют «Авачинский» под одноименным вулканом и Халактырский пляж. Там будет возможность даже поделиться фотографиями с друзьями и родственниками в интернете (здесь стоит отметить, что по-настоящему адекватный мобильный интернет на полуострове появился только в 2016 году)!
В остальном — вне зоны доступа. Но не переживайте, группа будет оснащена спутниковым телефонам, чтобы раз в 3 дня выходить на связь «с материком».
Нужно ли делать страховку или она включена в стоимость?
В стоимость включена страховка от несчастного случая на сумму 300000 руб. Страховая не организует лечение, а выплачивает определённую сумму в зависимости от полученной травмы.
Граждане РФ могут получать медицинскую помощь бесплатно в государственных больницах по полису ОМС.
Всем иностранным гражданам мы рекомендуем оформлять спортивную страховку, покрывающую виды спорта альпинизм или горный туризм. Граждане РФ тоже могут самостоятельно сделать такую страховку по желанию.
Чем мы будем питаться? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание на маршруте входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно! Мы очень тщательно занимаемся этим вопросом и с каждым годом улучшаем наше меню. У нас только натуральное питание, без «быстрых» каш и супов.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Если в группе больше пяти вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза). Не включены в стоимость только обеды по пути из Петропавловска-Камчатского и обратно, по дороге трансфер делает остановку в кафе.
Во всех походах еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
С какого возраста можно участвовать? Можно брать с собой детей?
Несовершеннолетних участников мы берём только в сопровождении взрослого.
С возрастом очень индивидуально, зависит от походного опыта. Мы не рекомендуем участвовать в походах до 14 лет, но можем обсудить этот вопрос с вами индивидуально.
Можно ли приехать раньше/уехать позже и где жить на Камчатке?
Да, можно приехать на несколько дней раньше и адаптироваться к местному времени. Ведь разница с Москвой на Камчатке целых 9 часов (в 15 часов по Москве в Петропавловске-Камчатском, как известно, полночь).
Остановиться можно в г. Петропавловске-Камчатском или г. Елизово. Транспорт ходит регулярно от аэропорта и в аэропорт. Время в пути до Петропавловск-Камчатского ~50-60 мин; до Елизово ~15-20 мин.
Варианты проживания подскажет наш походный консультант.
Встретим ли мы медведей? Что делать, если встретим?
Практически все наши группы видят медведей, однако к большим группам, как правило, близко медведи не подходят. В первый день похода инструктор расскажет подробно о технике безопасности при встрече с медведем. Также для отпугивания медведей мы берем фальшфееры, ракетницы и пр.
Какой будет вес рюкзака?
Около 18-22 кг веса, зависит от веса личного снаряжения.
Переходы с рюкзаком будут во 2,3,4,7, 8 и 9 дни.
Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 65 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.
Средний объем общественного модуля — полный большой пакет с продуктами из супермаркета, он должен легко помещаться в ваш рюкзак.
Можно ли оставить вещи, которые не нужны в походе?
Да, вещи оставляем в машине в первый день похода и в конце похода вещи привезет водитель, который будет забирать группу. Ценные вещи (ноутбуки, гаджеты, шубы, бриллианты и т. д.) рекомендуем оставлять в камере хранения в аэропорту.
Где мы будем мыться?
В походе по Налычево Вас будут ждать настоящие горячие термальных источники! Причём источники эти будут отличаться по химическому составу и температуре. Обещаем полный релакс!
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.