-
15%
Каникулы на Камчатке: активный отдых для родителей и детей 9+
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
26 июл в 10:00
16 авг в 10:00
185 000 ₽
218 000 ₽ за человека
Вулканы Камчатки. Активный тур без рюкзаков
Экскурсионный тур «Вулканы Камчатки. Активный тур без рюкзаков» на 8 дней
Начало: Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
26 июл в 10:00
2 авг в 10:00
154 000 ₽ за человека
-
16%
Поход по Камчатке: горячие источники и вулканы Налычево
Начало: Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
20 июл в 10:00
10 авг в 10:00
80 000 ₽
95 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Авачинский вулкан»
Самые популярные туры этой рубрики в Петропавловске-Камчатском
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петропавловске-Камчатском
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в ноябре 2025
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Авачинский вулкан" можно забронировать 3 тура от 80 000 до 185 000 со скидкой до 16%.
Забронируйте тур в Петропавловске-Камчатском на 2025 год по теме «Авачинский вулкан», цены от 80000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь