Авачинский вулкан – туры в Петропавловске-Камчатском

Найдено 3 тура в категории «Авачинский вулкан» в Петропавловске-Камчатском, цены от 80 000 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Каникулы на Камчатке: активный отдых для родителей и детей 9+
Пешая
10 дней
-
15%
Каникулы на Камчатке: активный отдых для родителей и детей 9+
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
26 июл в 10:00
16 авг в 10:00
185 000 ₽218 000 ₽ за человека
Вулканы Камчатки. Активный тур без рюкзаков
Пешая
8 дней
Вулканы Камчатки. Активный тур без рюкзаков
Экскурсионный тур «Вулканы Камчатки. Активный тур без рюкзаков» на 8 дней
Начало: Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
26 июл в 10:00
2 авг в 10:00
154 000 ₽ за человека
Поход по Камчатке: горячие источники и вулканы Налычево
Пешая
12 дней
-
16%
Поход по Камчатке: горячие источники и вулканы Налычево
Начало: Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
20 июл в 10:00
10 авг в 10:00
80 000 ₽95 000 ₽ за человека

